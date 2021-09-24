Какие виды геймификации можно использовать в рассылках

Казалось бы, кто откажется от промокода на скидку. Но когда почтовый ящик забит десятками таких предложений, ценность каждого падает. «Бесплатного сыра» тоже опасаются многие. Да и вообще — получить промокод за прохождение квеста всегда интереснее. И тут любимый инструмент email-рассылки — геймификация . Но какой она должна быть, чтобы заинтересовать любого. Предлагаю рассмотреть конкретные кейсы.

Геймификация для любой целевой аудитории

Игровая форма письма призвана мотивировать вашу аудиторию к взаимодействию, вызывать положительные эмоции и столь приятное чувство победы. Но какую форму выбрать? Чтобы она была интересна любой целевой аудитории и при этом достаточно проста в реализации?

Не один год проб и ошибок выявил победителя — логические задачи и загадки. Тут и подумать нужно, и интерес вызывает.

Клиентам всегда интересны математические ребусы

Предложите собрать пазл или подобрать деталь

Попросите пройти лабиринт

Найти предмет или отличие

Помните, основной критерий любой геймификации — чтобы можно было ответить с помощью простой кнопки.

Даже самая легкая задачка способна вызвать у читателя интерес и азарт. А если вы дадите шанс проигравшим попробовать свои силы снова, это будет беспроигрышная лотерея.

Такой формат позволит клиентам немного подумать и полностью уберет стереотипы и сомнения о «бесплатном сыре и мышеловке». Ведь человек сам узнал правильный ответ. А значит заслужил награду — в данном случае скидочный промокод.

Немного креатива от маркетолога и дизайнера, и, вуаля, прекрасная активность с геймификацией готова! Так что продолжайте держать курс на повышение «чувства прекрасного» и дайте зеленый свет красивым письмам!

Как еще разнообразить вашу рассылку и получить рост дохода в два раза, читайте в кейсе магазина книг Book24.