Як вибрати найкращий сервіс email-розсилок

Правильний сервіс розсилок дозволить вам спілкуватися з клієнтом різними каналами: електронною поштою, SMS, за допомогою push-повідомлень на вебсайті, у месенджерах і соціальних мережах. Це полегшує роботу маркетологу та дозволяє самостійно інформувати споживачів. Я підготувала огляд найпопулярніших сервісів масових розсилок. Дізнайтеся — як знайти кращий варіант.

Комунікація з клієнтом — один із головних інструментів бізнесу

Критерії вибору сервісу розсилок

Бізнес, який використовує системи управління відносинами з клієнтами (CRM-системи), може надсилати листи через них, проте спеціалізовані сервіси поштових розсилок мають такі переваги: Конструктор листів: адаптивний, з налаштуванням елементів та використанням HTML/CSS.

Гарантія доставлення: сервіс розсилок верифікує домен, з якого надсилають листи, підтверджуючи відсутність спаму та фішингу.

Детальна аналітика розсилок: переходи та прочитання, дохід з листа, час реакції аудиторії, ефективність сегментів.

Розширені можливості роботи з базою контактів: сегментація за типами пристроїв та ОС, регіонами, чеком, періодом активності.

Проаналізуйте: які способи зв’язку ви вже застосовуєте, які бажаєте запустити чи покращити; маєте базу контактів із email-адресами чи лише з номерами телефонів.

Врахуйте — зараз активно впроваджуються Web/Mobile/In-app push-сповіщення, чат-боти в месенджерах та соцмережах. Якщо основна частина клієнтів віддає перевагу спілкуванню в Instagram і Telegram, а на вебсайт припадає <20% трафіку — вибирайте сервіс з можливістю розсилки в чат-ботах.

Головна рекомендація — не зациклюйтесь на традиційних схемах

Розширені можливості

Практично всі топові послуги розсилок давно вийшли з формату «класичного email» і дозволяють урізноманітнити інформаційний вплив на клієнтів. Ось основні «фішки», які відрізняють найкращі системи:

Email: маркетингові та транзакційні листи. Перші містять інформацію про товар/послугу. Для других передбачено автоматизовану розсилку з даними про статус замовлення, підтвердження реєстрації тощо. Базова автоматизація, тригери та готові ланцюжки тригерних листів. Тригерні листи - це email, які автоматично надсилаються контакту після певних дій на сайті або в іншому листі. Наприклад, «Покинутий кошик» нагадує про товари, які користувач додав у кошик, не здійснив покупку і залишив вебсайт. При створенні ланцюжка не треба робити тригерний сценарій з нуля, просто оберіть, наприклад: «Покинутий кошик/перегляди» або листи Welcome-серії. Це полегшить та прискорить роботу, особливо для новачка в email-маркетингу. A/B тестування розсилок та планування листів. A/B перевіряє гіпотези та вивчає аудиторію через розподіл варіантів на групу. Планування дозволяє надсилати листи у потрібний час на всю групу контактів, з урахуванням часових поясів. Поділ ролей та прав по роботі з обліковим записом. Від повних прав до дозволу перегляду. Важлива для безпеки функція, що дозволяє зберегти дані власника облікового запису в таємниці та закрити доступ звільненому співробітнику. Вбудована валідація. Перевірка релевантності контактів у базі. Важливо для відстеження та видалення неробочих адрес. Реєстрація доменного імені сайту. Створює унікальну електронну адресу, наприклад, під назвою бренду. Чат-боти. Для месенджерів Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram — досить перспективний напрямок, що динамічно розвивається. Цікаво для тих, хто прагне вийти за межі звичайних email.

Зверніть також увагу на опції сервісів розсилок, які можуть бути корисні для деяких бізнесів, за рахунок відмови від додаткових інтеграцій:

розробка вебсайтів на базі готових шаблонів — це допоможе вам заощадити на сторонніх спеціалістах (незвичайна, але корисна функція деяких email-сервісів);

SEO-оптимізація сайту — налаштування його «видимості» у пошукових системах за допомогою ключових слів (запитів користувачів);

SSL-сертифікати безпеки — дозволяють використовувати безпечне з’єднання між сервером та браузером, підтверджують справжність вебсайту;

мобільний додаток;

таргетинг у Facebook, Instagram і Google на основі поведінки аудиторії (кліки, перегляди, переходи) — детальне налаштування рекламних кампаній на сегменти аудиторії, що дозволяє зробити релевантну пропозицію;

планувальник постів для соціальних мереж;

розробка лендингів — посадкових сторінок під певну послугу/продукт чи акцію;

можливість сформувати маркетплейс.

Мультизадачність сервісу масових розсилок — це запорука успіху

Ціна послуг

Всі послуги поштових розсилок — SaaS-компанії, вони беруть плату щомісяця або раз на рік. Вартість залежить від розміру вашої контактної бази та функціоналу.

Зазвичай пропонуються 4-5 пакетів:

Безкоштовний. Аналог пробного періоду. Тут найбільші обмеження за кількістю контактів та послуг, а також за кількістю надісланих листів. Стартовий. Підходить для невеликих бізнесів або тих, хто тільки-но починає збір бази контактів. Достатньо можливостей у роботі з базою та аналітикою, тригерними ланцюжками та омніканальними розсиланнями — кілька каналів, наприклад: email, SMS, чат-бот у месенджері. Середній. Для бази контактів 5-10 тисяч клієнтів. Доступні такі просунуті функції email-маркетингу, як А/В-тестування, планування листів та часові зони. Просунутий. Великі бізнеси та бази контактів від 20 до 50 тисяч. Є, як правило, допомога з налаштуванням тригерних розсилок, поглиблена сегментація бази та трекінг поведінки користувача, а також персональні інтеграції. Кастомний/Максимальний. Для мережевого бізнесу чи агентств. Передбачає персонального менеджера або окремий канал зв’язку зі службою підтримки, немає обмежень за розміром бази контактів та кількістю розсилок. Допомога програміста від сервісу.

Пам’ятайте — база контактів може зростати швидко, тож знадобиться дорожчий пакет послуг.

Інтеграції зі сторонніми сервісами

Вибирайте систему розсилок, сумісну з інтеграціями, які вже використовуєте, наприклад, Stripe для отримання платежів онлайн. Це важливо, якщо йдеться про аналітику або CRM. Зверніть увагу на наявність АРІ та легкість впровадження потрібних функцій. Інтеграція також потрібна, якщо ви плануєте робити магазин на базі сервісу розсилок.

Конструктор листів

Насамперед, конструктор листа сервісу розсилок має бути інтуїтивно зрозумілий користувачеві. Зверніть увагу на кількість готових шаблонів: не тільки для листів, а й форм реєстрації, лендінгів.

Врахуйте — сервісні та транзакційні листи не вимагають унікального та складного дизайну, на відміну від промо-розсилок та листів із гейміфікаціями. Слід також зважати на візуальний стиль сайту та tone of voice бренду, адже вони безпосередньо задають вимоги до зовнішнього вигляду послань.

Гарно оформлений email — дуже важливий елемент масових розсилок, тому редактор листів повинен мати достатній функціонал, що відповідає трендам маркетингу.

Можливо, ваш дизайнер чи email-маркетолог зможуть самостійно оформляти листи за допомогою редактора HTML/CSS. Проте ліпше уважно читати огляди сервісів розсилок — це допоможе вибрати конструктор для будь-яких завдань.

Легкість використання

Визначте — наскільки зрозумілим є інтерфейс обраного сервісу розсилок. Бажано, щоб налаштування та інтеграція з потрібною програмою займали не більше 10 хвилин. Але якщо у вас викликають ступор планування розсилки, сегментація бази та створення тригерного сценарію — задумайтеся про штатного email-маркетолога або інший сервіс розсилок. Ідеально, якщо в ньому зможе орієнтуватись будь-який співробітник відділу маркетингу.

Доставлення листів

Доставлення — найнеочевидніший для початківця пункт.

Ви помічали, що листи можуть потрапляти до папки «Вхідні», розділу «Промоакції» чи взагалі до «Спаму»? Це залежить від заповнення листа, сервісу та стану бази контактів. У більшості систем розсилок усі проблеми доставки вирішені — є вбудовані спам-фільтри, а також перевірка домену відправника. Проте варто проконтролювати цей параметр.

Служба підтримки

Якщо сервіс мультимовний, дізнайтеся — чи спілкується служба підтримки зрозумілою вам мовою? Чи є відповідні навчальні матеріали? З’ясуйте спосіб зв’язку: онлайн-чат, гаряча лінія, електронна пошта. Обов’язково уточніть швидкість відповіді — з деякими можна зв’язатися лише електронною поштою, з 9 до 17, з понеділка по п’ятницю…

Найкращі сервіси розсилок. Що підходить для вашого бізнесу?

Компанія MailChimp заснована в 2001 році, має близько 3,5 млн. постійних користувачів, щомісяця відправляє більше 4 млрд листів. Підходить для сфери ecommerce. Надає всі необхідні інструменти: конструктор вебсайтів та лендингів, маркетплейс, маркетингові та транзакційні розсилки, налаштування рекламних кампаній. Функціонал сервісу обмежений можливістю надсилати лише email, що може виявитися неприйнятним з погляду email-маркетингу для інноваційних бізнесів.

Можливості сервісу

Розсилки на електронну пошту. Маркетингові та транзакційні листи. Базова автоматизація. Готові ланцюжки тригерних листів. A/B тестування розсилок та планування листів. Поділ ролей та прав для роботи з обліковим записом — від повних прав до дозволу на перегляд. Мобільний додаток незалежно від обраного тарифу. Доступні всі функції сервісу: CRM-система, звітність та аналітика, налаштування рекламних кампаній у Facebook та Instagram, налаштування рекламних рекомендацій для аудиторії, конструктор листів.

Рекомендую верстати листи лише з комп’ютера, щоб перевірити правильність відображення на всіх пристроях.

Розробка вебсайтів з урахуванням готових шаблонів сервісу. SEO-оптимізація сайту. SSL-сертифікати безпеки. Таргетинг у Facebook, Instagram та Google. Планувальник постів для соціальних мереж. Реєстрація унікального доменного імені вебсайту. Розробка лендінгів. Інтеграції зі сторонніми сервісами. Можливість створити маркетплейс.

Переваги

Адаптивний конструктор листів та готові шаблони.

Служба підтримки у чаті 24/7.

Більше 300 інтеграцій із сторонніми сервісами, включаючи найпопулярніші: Shopify, WordPress та Canva.

Можливість імпорту елементів фірмового стилю з сайту.

Перші 500 транзакційних листів безкоштовно (для нових користувачів із підтвердженого домену).

Недоліки

У сервісі немає функції SMS/push-повідомлень, лише email-розсилки.

Ліміти не лише за контактами в базі, а й кількістю розсилок за період навіть у максимальному тарифі.

Усіченість безкоштовної версії: 500 контактів та 2500 розсилок на місяць, служба підтримки досяжна лише перші 30 днів, неможливо імпортувати контакти (потрібно створювати вручну).

Транзакційні листи сплачуються окремо.

Особливості/обмеження

Нема української чи російської мови: як у сервісі, так і в службі підтримки.

Конструктор листів обмежений у функціоналі, для унікальних дизайнів слід використовувати сторонній сервіс.

Поглиблена звітність доступна лише на максимальному тарифі, для решти — базова.

Сервіс підтримки залежить від пакету: чат та гаряча лінія виключно для максимального тарифу.

SendPulse — найкраще рішення для освітніх платформ серед усіх сервісів зі списку. Наявність конструктора вебсайтів та CRM-системи адаптує сервіс під потреби SaaS-проектів та інфобізнесу. Головна перевага — чат-боти та велика кількість каналів зв’язку з аудиторією.

Можливості сервісу

Маркетингові розсилки на електронну пошту, SMS/push-повідомлення на вебсайті, а також розсилки у Viber. Транзакційні листи про статуси замовлень. A/B-тестування розсилок та планування листів. Вбудована валідація. Роздільні доступи до облікового запису для персоналу, що забезпечує додаткову інформаційну безпеку. Базова аналітика: з географії, пристроїв, поведінки; карта кліків, а також показник відкриттів, переходів, помилок, відписок. Конструктор лендінгів. Платформа для навчальних курсів (можна створювати їх у будь-якій кількості). Чат-боти для месенджерів Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram — з можливістю прийому оплат, вебхуками, RSS-каналами та тегами. CRM-система. Інтеграції зі сторонніми сервісами: серед них Facebook, CreateForm, WordPress, Zapier. Конструктор сайтів із готовими шаблонами, можливістю додати власний домен, необмеженою кількістю сторінок, прийомом платежів, SEO-оптимізацією, інтеграціями з Google Analytics, Facebook Pixel.

Переваги

Інтуїтивно зрозумілий та функціональний конструктор листів (понад 130 шаблонів).

Транзакційні листи — 12 000 безкоштовно щомісяця.

Система рекомендацій щодо доставки листа.

Необмежена кількість надісланих листів на місяць для платних тарифів. На безкоштовному тарифі можна відправляти до 10 000 розсилок усім чат-ботам, мати до 1000 передплатників; у платних тарифах обмежень немає.

У платних тарифах є необмежена кількість ботів для Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp; у безкоштовному тарифі доступні лише перші 3 месенджери.

Мультимовна система.

Онлайн-чат із службою підтримки 24/7.

Недоліки

За відгуками користувачів, техпідтримка — найслабше місце сервісу: залежить від регіону користувача, на відповідь можна очікувати кілька днів.

Слабка аналітика структури бази контактів.

Обмежений конструктор листів, який не дозволяє виконувати складні елементи дизайну без знання коду.

Особливості/обмеження

Вартість тарифного плану збільшується за кожні 1000 контактів у базі.

Транзакційні листи понад безкоштовний ліміт сплачуються окремо.

Максимальна кількість каналів для маркетингових розсилок, які легко вишиковуються в багаторівневі тригерні ланцюжки.

Проста інтеграція з API.

Багатофункціональний конструктор листів, що підходить для дизайнів будь-якої складності.

Кастомні тарифи, адаптовані під потреби вашого бізнесу. Сервіс eSputnik - найкраще рішення для компаній сфери ecommerce та SaaS. Заснований у 2012 році, відправляє понад 1 млрд розсилок щомісяця. Підійде як малому бізнесу, так і корпораціям. Основні переваги сервісу порівняно з аналогічними системами:

Можливості сервісу

Маркетингові розсилки: електронні листи, Web/Mobile/In-app push-сповіщення, Viber. Транзакційні та тригерні листи. A/B-тестування розсилок та планування листів. Валідація бази контактів. Уніфікація даних користувачів та відстеження залучення. Детальна аналітика та сегментація бази: за поведінкою, сумою та датою покупок, статтю, віком, географією, пристроєм/ОС. Товарні рекомендації на основі поведінки користувачів у листах та на вебсайті. Трекінг поведінки користувачів на вебсайті, в мобільних додатках, розсилках, трекінг замовлень і покупок, а також будь-яких подій по API. Верифікація домену. Технологія АМР. Експорт даних у BigQuery та Data Studio Dashboard. Послуги маркетингової агенції.

Переваги

Адаптивний блоковий конструктор листів, найбільший функціонал із сервісів, представлених у списку. Можливість реалізовувати складні дизайни.

Омніканальність, у тому числі багаторівневі тригерні ланцюжки, які запускаються через API та вебтрекінг (відстеження поведінки користувача на сайті та в розсилках).

Мультимовна система для масових та тригерних листів.

Стратегія частоти розсилок.

Велика база навчальних матеріалів.

Онлайн-чат із службою підтримки.

Проста інтеграція з API з детальною інструкцією для фахівців та розробників.

Різноманітні тарифні плани, у тому числі кастомні: без обмеження кількості контактів у базі та надісланих листів за період.

Необмежена кількість сегментів аудиторії.

Недоліки

Немає прямих інтеграцій із CRM-системою, лише за допомогою сторонніх сервісів ApiX-Drive та Albato.

Особливості/обмеження

Нема чат-ботів, функція в розробці.

GetResponse — сервіс універсальний, підходить для інфо-бізнесу та ecommerce проектів. Компанія заснована в 1998 році, зараз обслуговує клієнтів з більш ніж 180 країн. Сильною стороною можна вважати велику кількість інтеграцій, включаючи найпопулярніші маркетплейси: Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento. Доступне настроювання рекламних кампаній Google, Facebook. GetResponse має у своєму розпорядженні найфункціональніший конструктор вебсайтів (серед сервісів в огляді).

Можливості сервісу

Електронна пошта, Web push-повідомлення, SMS-розсилки. Конструктор форм підписки, лендінгів. Інтеграції із популярними ecommerce сервісами: Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento; докладна аналітика для ecommerce. A/B тестування розсилок та планування листів. Автовідповідачі. Товарні рекомендації у листах. Розсилки на основі поведінки користувачів: історії кліків та переходів. Скоринг контактів, поглиблена сегментація бази. Роздільні доступи до облікового запису та права користувачів, що настроюються. Власний домен та IP-адреса. Конструктор вебсайтів з готовими шаблонами; нескінченною кількістю сторінок; SEO-оптимізацією; SSL-захистом; формами, що спливають; чатом; інтеграціями з Google Analytics, Facebook Pixel і платіжними системами. Ребрендинг та маркетингові послуги.

Переваги

Адаптивний блоковий редактор листів та готові шаблони з тестуванням листа в темній темі.

Готові тригерні ланцюжки «Покинутий кошик», «Підтвердження підписки, бонус за передплату» та тригерний лист «Привітання з Днем народження».

Внутрішня перевірка на спам навіть на безкоштовному тарифі.

Детальна аналітика.

Якісна сегментація аудиторії з полями, що настроюються.

Недоліки

Немає безкоштовного тарифного плану для низки мов (пробний період — 30 днів).

Деякі тригери доступні лише за певного тарифу — наприклад «Покинутий кошик».

Web push-сповіщення — лише за певного тарифу.

Особливості/обмеження

Служба підтримки чату, 24/7 (тільки для платних користувачів). У максимальному тарифі є гаряча лінія.

Безкоштовний тариф: російська/польська/в’єтнамська мови (для інших 30-денний пробний період).

На безкоштовних тарифах обмеження кількості розсилок на місяць — 2500 листів, на платних тарифах — обмежень немає, незалежно від ціни.

Sendinblue — універсальний сервіс, підходить для ecommerce та Saas-проектів. Компанія заснована в 2013 році, на даний момент обслуговує клієнтів із більш ніж 160 країн, щодня надсилається близько 100 млн листів. Головна перевага — безкоштовна CRM-система та відсутність обмежень за розміром бази. Sendinblue відмінно підійде для бізнесу, який не потребує великого функціоналу розсилок або має обмежений бюджет.

Можливості сервісу

Розсилки: електронні листи та Web push-сповіщення, SMS-розсилки, WhatsApp. Транзакційні листи. CRM-система. Конструктор лендінгів. Inbox-розсилки. A/B тестування розсилок та планування листів. Розширена сегментація основи контактів. Конструктор форм передплати. Рекламні кампанії у Facebook. Поглиблена аналітика: за географічними показниками, пристроями, поведінкою користувачів. Власна IP-адреса. Вбудована функція оцінки SLA.

Переваги

Безкоштовна система CRM для всіх користувачів.

Немає обмежень щодо кількості надісланих листів за період, крім безкоштовного тарифу.

Адаптивний блоковий редактор листів + готові шаблони.

Немає обмежень щодо кількості контактів у базі, лише за функціоналом тарифів.

Мультимовна система.

Недоліки

Служба підтримки доступна, починаючи з тарифу Business.

Невелика кількість інтеграцій, на даний момент близько 60 — не так багато в порівнянні з подібними сервісами.

Конструктор листів обмежений за функціями, для складних дизайнів необхідно використовувати сторонній ресурс.

Особливості/обмеження

Англомовний сервіс та служба підтримки.

Порівняльна таблиця

MailChimp SendPulse eSputnik GetResponse Sendinblue Тарифний план Безкоштовний тариф або пробний період Обмеження в 500 контактів, 2500 розсилок на місяць Обмеження в 500 контактів,

15 000 розсилок на місяць Обмеження в 500 контактів Залежить від мови.

Для одних – безкоштовний тарифний план, для інших – 30-денний пробний період. Обмеження – 2500 розсилок на місяць Обмеження 300 розсилок на день Мінімальна вартість $13 за базу в 500 контактів ≈$7 за базу

в 500 контактів ≈$1 за базу в 1000 контактів ≈$19 за базу в 1000 контактів $25 за 20 000 надісл. листів

на місяць Можливості сервісу Канали розсилок Тільки email Email, Web/Mobile push, SMS, Viber Email, Web/Mobile push, SMS, Viber, InBox Email, Web push, SMS Email, SMS, WhatsApp, InBox Тригерні та сервісні листи Доступні базові тригери.

Сервісні листи – перші 500 безкоштовно, потім вартість розраховується індивідуально На місяць 12 000 сервісних листів безкоштовно, а потім потрібно підключати платний тариф.

Тригерні листи входять до тарифу, доступні всі можливі сценарії та омніканальність у них Сервісні листи оплачуються окремо, вартість залежить від тарифу.

Тригерні листи входять до тарифу, доступні всі можливі сценарії та омніканальність у них Сервісні листи оплачуються окремо, вартість залежить від тарифу.

Тригерні листи входять до тарифу, доступні всі можливі сценарії Сервісні листи оплачуються окремо, вартість залежить від тарифу.

Тригерні листи входять до тарифу, доступні всі можливі сценарії Чат-боти Нема Є для Telegram, WhatsApp, Facebook та Instagram У процесі розробки боти для Telegram та WhatsApp Нема Є конструктор чат-ботів для сайтів Інтеграції Понад 300 інтеграцій Понад 50, залежить від регіону користувача Понад 200 інтеграцій за допомогою сервісів ApiX-Drive та Albato Понад 180 інтеграцій Понад 60 інтеграцій Лендінги, форми підписки Є конструктор лендингів та форм підписки Є конструктор лендингів та форм підписки Є конструктор лендингів та форм підписки Є конструктор лендингів та форм підписки Є конструктор лендингів та форм підписки Додаткові можливості – Конструктор вебсайтів.

– Транзакційні розсилки.

– Налаштування рекламних кампаній у Facebook та Google.

– Маркетплейс – Платформа для курсів – CRM-система.

– Automation 360 – – Конструктор вебсайтів.

– CRM-система.

– Налаштування рекламних кампаній у Facebook та Google – CRM-система.

– Налаштування рекламних кампаній у Facebook та Google Редактори листів Адаптивний, блоковий, але з обмеженим функціоналом (для складних дизайнів потрібен сторонній сервіс) Адаптивний, блоковий, але з обмеженим функціоналом (для складних дизайнів потрібен сторонній сервіс) Адаптивний, блоковий, з найширшим функціоналом серед представлених сервісів, підходить для складних дизайнів Адаптивний, блоковий, підходить для складних дизайнів Адаптивний, блоковий, але з обмеженим функціоналом (для складних дизайнів потрібен сторонній сервіс) Готові шаблони Понад 100 шаблонів Понад 130 шаблонів Понад 500 шаблонів Понад 700 шаблонів Понад 60 шаблонів Аналітика та сегментація Глибока сегментація та аналітика аудиторії, базова аналітика email-кампаній Базова сегментація, поглиблена аналітика Поглиблена сегментація та аналітика на основі ШІ Високий рівень сегментації та аналітики Базова аналітика, є інтеграція з Google Analytics, базова сегментація Служба підтримки та навчальні матеріали Час роботи та спосіб зв’язку Чат – 24/7, дзвінки – у будні дні, робочий час Чат – 24/7 Чат – 24/7 Чат – 24/7, у максимальному тарифі є гаряча лінія Гаряча лінія – для тарифів Business та Enterprise, для тарифу Starter – тільки email Термін відповіді 2-3 години Менше 30 хвилин Біля 10 хвилин Біля 30 хвилин Залежить від тарифу База знань Є Є Є Є Є Для безкоштовного тарифу Нема Є Є Нема Нема

Висновки

Найкращий сервіс email-розсилок — той, що вирішує завдання вашого бізнесу.

При виборі рекомендую протестувати декілька систем. Слід звернути увагу на: редактор листів, функціонал інструментів для аналітики, бази контактів і залучення служби підтримки.

Сервіс розсилок — для всіх завдань вашого бізнесу

На мій погляд, найбільш зручні у роботі: