Правильный сервис рассылок позволит вам общаться с клиентом по разным каналам: электронной почте, SMS, посредством push-сообщений на сайте, в мессенджерах и социальных сетях. Это облегчает работу маркетологу и позволяет самостоятельно информировать потребителей. Я подготовила обзор самых популярных сервисов массовых рассылок. Узнайте — как найти подходящий вариант.

Коммуникация с клиентом — один из главных инструментов бизнеса

Критерии выбора сервиса рассылок

Бизнес, использующий системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), может отправлять письма через них, однако специализированные сервисы почтовых рассылок отличают такие преимущества: Конструктор писем: адаптивный, с настройкой элементов и использованием HTML/CSS.

Гарантия доставляемости: сервис рассылок верифицирует домен, с которого отправляют письма, подтверждая отсутствие спама и фишинга.

Детальная аналитика рассылок: переходы и прочтения, доход с письма, время реакции аудитории, эффективность сегментов.

Расширенные возможности работы с базой контактов: сегментация по типам устройств и ОС, регионам, чеку, периоду активности.

Проанализируйте: какие способы связи вы уже применяете, какие хотите запустить или улучшить, есть ли у вас база контактов с email-адресами или только с номерами телефонов.

Учтите — сейчас активно внедряются Web/Mobile/In-app push-уведомления, чат-боты в мессенджерах и соцсетях. Если основная часть клиентов предпочитает общение в Instagram и Telegram, а на сайт припадает <20% трафика — выбирайте сервис с возможностью рассылки в чат-ботах.

Главная рекомендация — не зацикливайтесь на традиционных схемах

Расширенные возможности

Практически все топовые сервисы рассылок давно вышли из формата «классического email» и позволяют разнообразить информационное воздействие на клиентов. Вот основные «фишки», которые отличают лучшие системы:

Email: маркетинговые и транзакционные письма. Первые содержат информацию о товаре/услуге. Для вторых предусмотрена автоматизированная рассылка с данными о статусе заказа, подтверждении регистрации и т.д. Базовая автоматизация, триггеры и готовые цепочки триггерных писем. Триггерные письма — это email, которые автоматически уходят контакту после определенных действий на сайте или в другом письме. Например, «Брошенная корзина» напоминает о товарах, когда пользователь добавил их в корзину, не совершил покупку и покинул сайт. При создании цепочки не нужно делать триггерный сценарий с нуля, достаточно выбрать, например: «Брошенная корзина/просмотры» или письма Welcome-серии. Это облегчит и ускорит работу, особенно для новичка в email-маркетинге. A/B тестирование рассылок и планирование писем. A/B проверяет гипотезы и изучает аудиторию через распределение вариантов на группу. Планирование позволяет отправлять письма в нужное время на всю группу контактов (с учетом часовых поясов). Разделение ролей и прав по работе с аккаунтом. От полных прав до разрешения на просмотр. Важная для безопасности функция, позволяющая сохранить данные владельца аккаунта в тайне и закрыть доступ уволенному сотруднику. Встроенная валидация. Проверка релевантности контактов в базе. Важно для отслеживания и удаления нерабочих адресов. Регистрация доменного имени сайта. Создает уникальный электронный адрес, например, с названием бренда. Чат-боты. Для мессенджеров Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram — весьма перспективное, динамично развивающееся направление. Интересно для тех, кто стремится выйти за рамки обычных email.

Обратите также внимание на опции сервисов рассылок, которые могут быть полезны для некоторых бизнесов, за счет отказа от дополнительных интеграций:

разработка веб-сайтов на базе готовых шаблонов — это поможет вам сэкономить на сторонних специалистах (необычная, но весьма полезная функция некоторых email-сервисов);

SEO-оптимизация сайта — настройка его «видимости» в поисковых системах с помощью ключевых слов (запросов пользователей);

SSL-сертификаты безопасности — позволяют использовать безопасное соединение между сервером и браузером, подтверждают подлинность сайта;

мобильное приложение;

таргетинг в Facebook, Instagram и Google на основе поведения аудитории (клики, просмотры, переходы) — детальная настройка рекламных кампаний на сегменты аудитории, позволяющая сделать релевантное предложение;

планировщик постов для социальных сетей;

разработка лендингов — посадочных страниц под определенную услугу/продукт или акцию;

возможность сформировать маркетплейс.

Мультизадачность сервиса массовых рассылок — это залог успеха

Цена услуг

Все сервисы почтовых рассылок — SaaS-компании, они берут плату ежемесячно или раз в год. Стоимость зависит от размера вашей контактной базы и функционала.

Обычно предлагаются 4-5 пакетов:

Бесплатный. Аналог пробного периода. Здесь самые большие ограничения по числу контактов и услуг, а также по количеству отправленных писем. Стартовый. Подходит для небольших бизнесов или тех, кто только начинает сбор базы контактов. Достаточно возможностей по работе с базой и аналитикой, триггерным цепочкам и омниканальным рассылкам (нескольких каналов, например: email, SMS, чат-бот в мессенджере). Средний. Для базы контактов в 5-10 тысяч клиентов. Доступны такие продвинутые функции email-маркетинга, как А/В-тестирование, планирование писем и часовые зоны. Продвинутый. Крупные бизнесы и базы контактов от 20 до 50 тысяч. Есть, как правило, помощь с настройкой триггерных рассылок, углубленная сегментация базы и трекинг поведения пользователя, а также персональные интеграции. Кастомный/Максимальный. Для сетевого бизнеса или агентств. Предполагает персонального менеджера или отдельный канал связи со службой поддержки, нет ограничений по размеру базы контактов и количеству рассылок. Помощь программиста от сервиса.

Помните — база контактов может расти быстро, значит понадобится более дорогой пакет услуг

Интеграции со сторонними сервисами

Выбирайте систему рассылок, совместимую с интеграциями, которые уже используете, например, Stripe для приема платежей онлайн. Это важно, если речь идет об аналитике или CRM. Обратите внимание на наличие АРІ и легкость внедрения нужных функций. Интеграция также нужна, если вы планируете делать магазин на базе сервиса рассылок.

Конструктор писем

Прежде всего, конструктор письма сервиса рассылок должен быть интуитивно понятен пользователю. Обратите внимание на количество готовых шаблонов: не только для писем, но и форм регистрации, лендингов.

Учтите — сервисные и транзакционные письма не требуют уникального и сложного дизайна, в отличие от промо-рассылок и писем с геймификациями. Следует также учитывать визуальный стиль сайта и tone of voice бренда, ведь они напрямую задают требования к внешнему виду посланий.

Красиво оформленный email — очень важный элемент массовых рассылок. Поэтому редактор писем должен иметь достаточный функционал, соответствующий трендам маркетинга.

Возможно, ваш дизайнер или email-маркетолог смогут самостоятельно оформлять письма с помощью редактора HTML/CSS. Однако проще внимательно читать обзоры сервисов рассылок — это поможет выбрать конструктор для любых задач.

Легкость использования

Определите — насколько понятен интерфейс выбранного сервиса рассылок. Желательно, чтобы настройка и интеграция с нужной программой занимали не более 10 минут. Но если у вас вызывают ступор планирование рассылки, сегментация базы и создание триггерного сценария — задумайтесь о штатном email-маркетологе или другом сервисе рассылок. Идеально, если в нем сможет ориентироваться любой сотрудник отдела маркетинга.

Доставляемость писем

Доставляемость — самый неочевидный для начинающего пользователя пункт.

Вы замечали, что письма могут попадать в папку «Входящие», раздел «Промоакции» или вовсе в «Спам»? Это зависит от наполнения письма, сервиса и состояния базы контактов. В большинстве систем рассылок все проблемы доставляемости решены — есть встроенные спам-фильтры, а также проверка домена отправителя. Тем не менее, стоит проконтролировать этот параметр.

Служба поддержки

Если сервис мультиязычный, узнайте — говорит ли служба поддержки на понятном вам языке? Есть ли подходящие обучающие материалы? Выясните способы связи: онлайн-чат, горячая линия, электронная почта. Обязательно уточните скорость ответа — с некоторыми можно связаться только по электронной почте, с 9 до 17, с понедельника по пятницу…

Лучшие сервисы рассылок. Что подойдет для вашего бизнеса?



Компания MailChimp основана в 2001 году, имеет около 3,5 млн постоянных пользователей, ежемесячно отправляет более 4 млрд писем. Подходит для сферы ecommerce. Предоставляет все нужные инструменты: конструктор сайтов и лендингов, маркетплейс, маркетинговые и транзакционные рассылки, настройку рекламных кампаний. Функционал сервиса ограничен возможностью отправлять только email, что может оказаться неприемлемым с точки зрения email-маркетинга для инновационных бизнесов.

Возможности сервиса

Рассылки на электронную почту. Маркетинговые и транзакционные письма. Базовая автоматизация. Готовые цепочки триггерных писем. A/B тестирование рассылок и планирование писем. Разделение ролей и прав по работе с аккаунтом — от полных прав до разрешения на просмотр. Мобильное приложение, независимо от выбранного тарифа. Доступны все функции сервиса: CRM-система, отчетность и аналитика, настройка рекламных кампаний в Facebook и Instagram, настройка рекламных рекомендаций для аудитории, конструктор писем.

Советую верстать письма только с компьютера, чтобы проверить корректность отображения на всех устройствах.

Разработка веб-сайтов на базе готовых шаблонов сервиса. SEO-оптимизация сайта. SSL-сертификаты безопасности. Таргетинг в Facebook, Instagram и Google. Планировщик постов для социальных сетей. Регистрация уникального доменного имени сайта. Разработка лендингов. Интеграции со сторонними сервисами. Возможность создать маркетплейс.

Преимущества

Адаптивный конструктор писем и готовые шаблоны.

Служба поддержки в чате 24/7.

Более 300 интеграций со сторонними сервисами, включая самые популярные: Shopify, WordPress і Canva.

Возможность импорта элементов фирменного стиля с сайта.

Первые 500 транзакционных писем бесплатно (для новых пользователей с подтвержденного домена).

Недостатки

В сервисе нет функции SMS/push-уведомлений, только email-рассылки.

Лимиты не только по контактам в базе, но и по количеству рассылок за период, даже в максимальном тарифе.

Усеченность бесплатной версии: 500 контактов и 2500 рассылок в месяц, служба поддержки доступна только 30 дней, невозможно импортировать контакты (нужно создавать вручную).

Транзакционные письма оплачиваются отдельно.

Особенности/ограничения

Нет украинского или русского языка: как в сервисе, так и в службе поддержки.

Конструктор писем ограничен в функционале, для уникальных дизайнов нужно использовать сторонний сервис.

Углубленная отчетность доступна только на максимальном тарифе, для остальных — базовая.

Сервис поддержки зависит от тарифа: чат и горячая линия только для максимального тарифа.

SendPulse — лучшее решение для образовательных платформ среди всех сервисов из списка. Наличие конструктора сайтов и CRM-системы адаптирует сервис под потребности SaaS-проектов и инфобизнеса. Главное преимущество — чат-боты и большое количество каналов связи с аудиторией.

Возможности сервиса

Маркетинговые рассылки на электронную почту, SMS/push-уведомления на сайте, а также рассылки в Viber. Транзакционные письма о статусах заказов. A/B-тестирование рассылок и планирование писем. Встроенная валидация. Раздельные доступы в аккаунт для персонала, что обеспечивает дополнительную информационную безопасность. Базовая аналитика: по географии, устройствам, поведению; карта кликов, а также показатель открытий, переходов, ошибок, отписок. Конструктор лендингов. Платформа для обучающих курсов (можно создавать их в любом количестве). Чат-боты для мессенджеров Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram — с возможностью приема оплат, вебхуками, RSS-каналами и тегами. CRM-система. Интеграции со сторонними сервисами: среди них Facebook, CreateForm, WordPress, Zapier. Конструктор сайтов с готовыми шаблонами, возможностью добавить собственный домен, неограниченным количеством страниц, приемом платежей, SEO-оптимизацией, интеграциями с Google Analytics, Facebook Pixel.

Преимущества

Интуитивно понятный и функциональный конструктор писем (более 130 шаблонов).

Транзакционные письма — 12 000 бесплатно каждый месяц.

Система рекомендаций по доставляемости письма.

Неограниченное количество отправленных писем в месяц для платных тарифов. На бесплатном тарифе можно отправлять до 10 000 рассылок всем чат-ботам, иметь до 1000 подписчиков; в платных тарифах ограничений нет.

В платных тарифах доступно неограниченное количество ботов для Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp; в бесплатном тарифе доступны только первые 3 мессенджера.

Мультиязычная система.

Онлайн-чат со службой поддержки 24/7.

Недостатки

По отзывам пользователей, техподдержка — самое слабое место сервиса: зависит от региона пользователя, ответа можно ожидать несколько дней.

Слабая аналитика структуры базы контактов.

Ограниченный конструктор писем, не позволяющий выполнять сложные элементы дизайна без знания кода.

Особенности/ограничения

Стоимость тарифного плана увеличивается за каждые 1000 контактов в базе.

Транзакционные письма сверх бесплатного лимита оплачиваются отдельно.



Основные преимущества сервиса в сравнении с аналогичными системами: Максимальное количество каналов для маркетинговых рассылок, которые легко выстраиваются в многоуровневые триггерные цепочки.

Простая интеграция по API.

Многофункциональный конструктор писем, которые подходит для дизайнов любой сложности.

Кастомные тарифы, адаптированные под потребности вашего бизнеса. Сервис eSputnik — лучшее решение для компаний сферы ecommerce и SaaS. Основан в 2012 году, отправляет более 1 млрд рассылок ежемесячно. Подойдет как малому бизнесу, так и корпорациям.Основные преимущества сервиса в сравнении с аналогичными системами:

Возможности сервиса

Маркетинговые рассылки: электронные письма, Web/Mobile/In-app push-уведомления, Viber. Транзакционные и триггерные письма. A/B-тестирование рассылок и планирование писем. Валидация базы контактов. Унификация данных пользователей и отслеживание вовлеченности. Детальная аналитика и сегментация базы: по поведению, сумме и дате покупок, полу, возрасту, географии, устройству/ОС. Товарные рекомендации на основе поведения пользователей в письмах и на сайте. Трекинг поведения пользователей на сайте, в мобильных приложения, в рассылках, трекинг заказов и покупок, а также любых событий по API. Верификация домена. Технология АМР. Экспорт данных в BigQuery и Data Studio Dashboard. Услуги маркетингового агентства.

Преимущества

Адаптивный блочный конструктор писем, самый большой функционал из сервисов, представленных в списке. Возможность реализовывать сложные дизайны.

Омниканальность, в том числе многоуровневые триггерные цепочки, которые запускаются через API и веб-трекинг (отслеживание поведения пользователя на сайте и в рассылках).

Мультиязычная система для массовых и триггерных писем.

Стратегия частоты рассылок.

Большая база обучающих материалов.

Онлайн-чат со службой поддержки.

Простая интеграция по API с детальной инструкцией для специалистов и разработчиков.

Разнообразные тарифные планы, в том числе кастомные: без ограничений количества контактов в базе и отправленных писем за период.

Неограниченное количество сегментов аудитории.

Недостатки

Нет прямых интеграций с CRM-системой, только с помощью сторонних сервисов ApiX-Drive и Albato.

Особенности/ограничения

Нет чат-ботов, функция в разработке.

GetResponse — сервис универсальный, подходит для инфо-бизнеса и ecommerce проектов. Компания основана в 1998 году, на данный момент обслуживает клиентов из более чем 180 стран. Сильной стороной можно считать большое количество интеграций, включая самые популярные маркетплейсы: Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento. Доступна настройка рекламных кампаний Google, Facebook. GetResponse располагает самым функциональным конструктором сайтов (среди сервисов в обзоре).

Возможности сервиса

Электронная почта, Web push-уведомления, SMS-рассылки. Конструктор форм подписки, лендингов. Интеграции с популярными ecommerce сервисами: Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento; детальная аналитика для ecommerce. A/B тестирование рассылок и планирование писем. Автоответчики. Товарные рекомендации в письмах. Рассылки на основе поведения пользователей: истории кликов и переходов. Скоринг контактов, углубленная сегментация базы. Раздельные доступы в аккаунт и настраиваемые права пользователей. Собственный домен и IP-адрес. Конструктор веб-сайтов с готовыми шаблонами, бесконечным количеством страниц, SEO-оптимизацией, SSL-защитой, всплывающими формами, чатом, интеграциями с Google Analytics, Facebook Pixel и платежными системами. Ребрендинг и маркетинговые услуги.

Преимущества

Адаптивный блочный редактор писем и готовые шаблоны с тестированием письма в темной теме.

Готовые триггерные цепочки «Брошенная корзина», «Подтверждение подписки, бонус за подписку» и триггерное письмо «Поздравление с Днем рождения».

Внутренняя проверка на спам, даже на бесплатном тарифе.

Детальная аналитика.

Качественная сегментация аудитории с настраиваемыми полями.

Недостатки

Отсутствует бесплатный тарифный план для ряда языков (пробный период — 30 дней).

Некоторые триггеры доступны только с определенного тарифа. Например, «Брошенная корзина».

Web push-уведомления — только с определенного тарифа.

Особенности/ограничения

Служба поддержки в чате, 24/7 (только для платных пользователей). В максимальном тарифе есть горячая линия.

Бесплатный тариф: русский/польский/вьетнамский языки (для остальных 30-дневный пробный период).

На бесплатных тарифах ограничение по количеству рассылок в месяц — 2500 писем, на платных тарифах — ограничений нет, независимо от цены.

Sendinblue — универсальный сервис, подходит для ecommerce и Saas-проектов. Компания основана в 2013 году, на данный момент обслуживает клиентов из более чем 160 стран, ежедневно отправляется около 100 млн писем. Главное преимущество — бесплатная CRM-система и отсутствие ограничений по размеру базы. Sendinblue отлично подойдет для бизнеса, которому не нужен большой функционал рассылок или есть ограниченный бюджет.

Возможности сервиса

Рассылки: электронные письма и Web push-уведомления, SMS-рассылки, WhatsApp. Транзакционные письма. CRM-система. Конструктор лендингов. Inbox-рассылки. A/B тестирование рассылок и планирование писем. Расширенная сегментация базы контактов. Конструктор форм подписки. Рекламные кампании в Facebook. Углубленная аналитика: по географическим показателям, устройствам, поведению пользователей. Собственный IP-адрес. Встроенная функция оценки сервиса SLA.

Преимущества

Бесплатная CRM-система для всех пользователей.

Нет ограничений по количеству отправленных писем за период, кроме бесплатного тарифа.

Адаптивный блочный редактор писем + готовые шаблоны.

Нет ограничений по количеству контактов в базе, только по функционалу тарифов.

Мультиязычная система.

Недостатки

Служба поддержки доступна начиная с тарифа Business.

Малое количество интеграций, на данный момент около 60 — не так много по сравнению с подобными сервисами.

Конструктор писем ограничен по функциям, для сложных дизайнов нужно использовать сторонний ресурс.

Особенности/ограничения

Англоязычный сервис и служба поддержки.

Сравнительная таблица

MailChimp SendPulse eSputnik GetResponse Sendinblue Тарифный план Бесплатный тариф или пробный период Ограничение в 500 контактов

и 2500 рассылок в месяц Ограничение в 500 контактов,

15 000 рассылок в месяц Ограничение в 500 контактов Зависит от языка.

Для одних – бесплатный тарифный план, для других – 30-дневный пробный период. Ограничение – 2500 рассылок в месяц Ограничение в 300 рассылок в день Минимальная стоимость $13 за базу в 500 контактов ≈$7 за базу

в 500 контактов ≈$1 за базу в 1000 контактов ≈$19 за базу в 1000 контактов $25 за 20 000 отправ. писем

в месяц Возможности сервиса Каналы рассылок Только email Email, Web/Mobile push, SMS, Viber Email, Web/Mobile push, SMS, Viber, InBox Email, Web push, SMS Email, SMS, WhatsApp, InBox Триггерные и сервисные письма Доступны базовые триггеры.

Сервисные письма – первые 500 бесплатно, затем стоимость просчитывается индивидуально В месяц 12 000 сервисных писем бесплатно, затем нужно подключать платный тариф.

Триггерные письма входят в тариф, доступны все возможные сценарии и омниканальность в них Сервисные письма оплачиваются отдельно, стоимость зависит от тарифа.

Триггерные письма входят в тариф, доступны все возможные сценарии и омниканальность в них Сервисные письма оплачиваются отдельно, стоимость зависит от тарифа.

Триггерные письма входят в тариф, доступны все возможные сценарии Сервисные письма оплачиваются отдельно, стоимость зависит от тарифа.

Триггерные письма входят в тариф, доступны все возможные сценарии Чат-боты Нет Есть для Telegram, WhatsApp, Facebook и Instagram В процессе разработки боты для Telegram и WhatsApp Нет Есть конструктор чат-ботов для сайтов Интеграции Более 300 интеграций Более 50, зависит от региона пользователя Более 200 интеграций с помощью сервисов ApiX-Drive и Albato Более 180 интеграций Более 60 интеграций Лендинги, формы подписки Есть конструктор лендингов и форм подписки Есть конструктор лендингов и форм подписки Есть конструктор лендингов и форм подписки Есть конструктор лендингов и форм подписки Есть конструктор лендингов и форм подписки Дополнительные возможности – Конструктор веб-сайтов.

– Транзакционные рассылки.

– Настройка рекламных кампаний в Facebook и Google.

– Маркетплейс – Платформа для курсов -CRM-система.

– Automation 360 – – Конструктор сайтов.

– CRM-система.

– Настройка рекламных кампаний в Facebook и Google – CRM-система.

– Настройка рекламных кампаний в Facebook Редактора писем Адаптивный, блочный, но с ограниченным функционалом (для сложных дизайнов нужен сторонний сервис) Адаптивный, блочный, но с ограниченным функционалом, для сложных дизайнов нужен сторонний сервис Адаптивный, блочный, с самым широким функционалом среди представленных сервисов, подходит для сложных дизайнов Адаптивный, блочный, подходит для сложных дизайнов Адаптивный, блочный, но с ограниченным функционалом, для сложных дизайнов нужен сторонний сервис Готовые шаблоны Более 100 шаблонов Более 130 шаблонов Более 500 шаблонов Более 700 шаблонов Более 40 шаблонов Аналитика и сегментация Глубокая сегментация и аналитика аудитории, базовая аналитика email-кампаний Базовая сегментация, углубленная аналитика Углубленная сегментация и аналитика на основе ИИ Высокий уровень сегментации и аналитики Базовая аналитика, есть интеграция с Google Analytics, базовая сегментация Служба поддержки и обучающие материалы Время работы и способ связи Чат – 24/7, звонки – в будние дни, рабочее время Чат – 24/7 Чат – 24/7 Чат – 24/7, в максимальном тарифе есть горячая линия Горячая линия – для тарифов Business и Enterprise, для тарифа Starter – только email Время ответа 2-3 часа Меньше 30 минут Около 10 минут Около 30 минут Зависит от тарифа База знаний Есть Есть Есть Есть Есть Для бесплатного тарифа Нет Есть Есть Нет Нет

Выводы

Лучший сервис email-рассылок — тот, что решает задачи вашего бизнеса.

При выборе рекомендую протестировать несколько систем. Следует обратить внимание на: редактор писем, функционал инструментов для аналитики, базы контактов и вовлеченность службы поддержки.

Сервис рассылок — для всех задач вашего бизнеса

На мой взгляд, наиболее удобны в работе: