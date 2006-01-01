A/B-тестирование

A/B-тестирование в Facebook — что это и как настроить сплит-тест объявлений
PPC
2 года назад5
Ольга Серебрянська
4
Промо-покупки в App Store — как продвигать и оптимизировать Promoted In-App Purchases
App Marketing
3 года назад5
Виталий Губарик
5
Обзор лучших сервисов email-рассылок — как выбрать
Email-маркетинг
3 года назад13
Марина Лаппа
9
A и B сидели на трубе: сплит-тестирования для усиления email-маркетинга
Email-маркетинг
6 лет назад5
Женя Лебедева
11
Как настроить A/B тест с помощью Google Optimize — пошаговый мануал
Аналитика
6 лет назад6
Алена Набокова
353
Сложный тест по юзабилити: какие сайты терпеть не могут пользователи
Бизнес
7 лет назад1
Андрей Чёрный
33
Как использовать аналитику, чтобы не расходовать рекламный бюджет впустую
Аналитика
8 лет назад7
Светлана Руденко
52
Результаты тестирования похожих аудиторий в торговых кампаниях (Google Shopping)
PPC
8 лет назад2
Дмитрий Терзиогло
30
Как провести A/B-тест сайта: инструменты и популярные гипотезы
SEO
10 лет назад5
Сергей Онищенко
82
Сплит-тест — скоростное шоссе к высокой конверсии
Бизнес
13 лет назад6
Катерина Коламбет
24