Как делать email-рассылку без попадания в спам и что делать, если это случилось

Что такое email-маркетинг? Нужна база подписчиков и письма, которые вы будете им отправлять. Вроде бы все довольно просто. Но здесь, как и у любого маркетингового инструмента, есть свои недостатки. И первый — спам, вернее, — ваши письма, которые попадают в спам. Проблема в том, что вы тратите усилия и деньги, а адресаты не видят ваших посланий. Что делать?
Как проверить email-рассылку
Самый простой способ — отправить письмо на свой личный email, который вы можете проверить. Еще лучше — сразу на несколько электронных адресов разных почтовых агентов, например, Gmail, Mail.ru, Rambler, Ukr.net. Письмо может в одной из почтовых систем сразу же угодить в спам. Лучше проверить это сразу, чем когда вы возьметесь массово отправлять письма по базе.
В деле проверки писем на спам обязательно используйте дополнительные инструменты:
- Постмастер, который покажет доставляемость ваших писем. Например, Google Postmaster.
- Валидатор — здесь проверяется качество база для рассылки, отсеиваются некорректные или неактивные адреса, дубли. Чем меньше таких адресов будет в вашей базе, тем ниже вероятность попасть в спам. Примеры таких сервисов: MailBoxValidator, MailValidator, ZeroBounce.
- Проверщик письма. Это сервис, которому вы «показываете» письмо, готовящееся к рассылке, а он в ответ дает рекомендации по его улучшению. Один из таких — MailTester. Вот как он оценил рассылку сервиса онлайн-бронирования жилья Booking:
Как найти причины спамности и устранить их
По результатам проверки вы обнаружили высокую вероятность или реальное массовое попадание писем в спам? Важно найти причину этого явления и оперативно исправить ошибки. Где их искать?
Адрес отправителя
Массовые рассылки нельзя делать с личной почты. У вас должен быть почтовый ящик, содержащий домен компании, например: pr@netpeak.net. Корпоративную почту создать необходимо, и только после этого запускать любые рассылки.
Репутация
В случае с корпоративной почтой огромное значение имеет репутация домена, на котором она создана. Какие ситуации могут произойти?
Если раньше, даже очень давно, с другой почты с таким же доменом слали спамные письма, и они попадали в соответствующую папку, новую рассылку постигнет та же участь. Решение здесь одно — создать новый домен и ревностно беречь его репутацию с самого начала.
Сервис для проверки репутации — SenderScore. Ввести в поле проверки нужно домен или IP-адрес, и система покажет вам репутацию. Оптимальной оценкой считается 70+ баллов из 100. Все, что ниже — уже проблема. У других почтовых агентов тоже есть этот инструмент. Google Postmaster фиксирует репутацию домена в динамике, показывает, сколько раз жаловались на спам с указанного адреса и как часто письма не доставлялись.
Чтобы сохранить почту с уже испорченной репутацией для будущих рассылок, нужно постараться, чтобы снять клеймо спамщика.
Аутентификация
Есть записи, по которым почтовая система определяет, добавлять ли полученное письмо в папку «Входящие». Их необходимо настроить:
- SPF — перечень серверов, которые отправляют ваши письма. Если вы пользуетесь автоматическим сервисом email-рассылок, добавляйте его.
- DKIM — у каждого письма есть персональная цифровая подпись домена, которую распознает почтовая система.
- DMARC — последний пункт в настройках, который выполняется после SPF и DKIM. Здесь вы указываете, что делать почтовой системе с письмом, если она посчитает его спамным. Это может быть блокировка или отправка в папку «Спам».
Чтобы проверить наличие этих и других параметров, введите адрес в поле проверки рядом с выбранным параметром на странице MXTOOLBOX:
База рассылки
Начнем с того, что базу нельзя обменивать, покупать или воровать — это прямой путь к папке «Спам» и низкой репутации. Если вы получили электронные адреса честно, стоит проверить их все равно. Все адреса должны быть зарегистрированными, активными.
Что будет, если отправить рассылку на несколько незарегистрированных email-адресов или тому, кто не разрешал присылать письма? Нажатие кнопки «Это спам», что негативно скажется на доставке всех будущих рассылок.
Лучше использовать двухэтапное согласие пользователей на рассылку. Например:
- Подписчик видит всплывающее окно на сайте с предложением подписаться, окном для ввода email и кнопкой «Подписаться». Выполняет эти действия.
- Ему на указанную электронную почту приходит письмо с подтверждением подписки, где нужно нажать кнопку — она откроет страницу сайта с окончательным подтверждением.
В этом случае почта точно будет активной, у подписчика будет к ней доступ и возможность принимать письма. Согласие на рассылку будет 100%. С базой, полученной в один этап подтверждения, тоже можно работать. Но предварительно проверьте ее упомянутым выше валидатором.
Частотность писем
Здесь соблюдайте заданный темп: не пропадать, не частить, быть уместным. Если у вас случится перерыв на 1-2 месяца, возобновленная рассылка будет встречена без воодушевления. Скорее всего, вас отправят в спам. Такое не любят ни реальные люди, ни почтовые системы. Не рискуйте. Перед стартом email-рассылки решите такие задачи:
- назначьте ответственного за создание и регулярность рассылки. Если нужно — наймите для этого отдельного человека с опытом;
- план будущих писем хотя бы на месяц вперед, а лучше — на 2-3;
- постоянная фиксация статистики email-рассылки. Даже если все шло хорошо, ситуация может измениться, и вам нужно это узнать первым, а не последним.
Как отправлять письма, если это первая рассылка
Если вы только что создали корпоративную почту и планируете первую рассылку после всех проверок, начните с 200-300 писем на разные электронные адреса. На следующий день отправьте в 1.5-2 раза больше, и так постепенно добирайтесь до общего числа ваших подписчиков. Да, это не так удобно, как дважды кликнуть и отправить письма сразу всем, но постепенно IP-адрес будет внедряться в почтовые системы.
Когда вы дойдете до условных 20 000 адресов из своей базы, тоже резко не меняйте количество адресов в своей базе в плюс или в минус.
Письмо: контент+верстка
Два компонента письма для рассылки имеют свои требования. Сначала старайтесь держать баланс содержания на уровне ⅔ текста и ⅓ изображений. В будущем это соотношение можно поменять в пользу картинок, но не на старте.
Изучите список спам-слов и не используйте их в рассылке. К таким относятся: заработок, без опыта, доход, займ, крипта, кредит и все подобные «500$ в день». Вот пример такого письма, хотя основная часть предложения зашита в картинку:
Кроме этого, не спасают приписки вроде «Это не спам». Аккуратно пользуйтесь словами «распродажа», «скидки», «рост трафика».
Используйте привычные глазу шрифты и цвета текста. Спамеры научились делать красочные послания и даже придумали называться Rambler.ru в поле отправителя, но смысл понятен по фразам «без образования», «не требуется опыт»:
Если вам нужно прикрепить файл, добавьте на него ссылку. Прикреплять его к письму не стоит. Ссылку подвязывайте к тексту, который связан с содержанием материала, который находится по указанному адресу.
Что касается верстки: только табличная верстка без внешних CSS-стилей, Flash, JavaScript, ActiveX и прочего.
Ищем ответа у техподдержки
Если вы обнаружили свои письма в спаме у конкретной почтовой системы, читайте ее условия приема и оценки писем.
Если все пункты выполнены, база и репутация в порядке, требования к письмам соблюдены, обратитесь в техподдержку.
Подписчики жмут «Спам»: как это исправить?
Это наказание за обманутые ожидания — так подписчики выражают свое возмущение или раздражение. Такой недовольный пользователь не увидит письма, которые ему придут, а значит — не станет клиентом компании. В итоге метка на входящих от вашей компании в целом негативно отразится на репутации вас как отправителя.
Обязательно настройте отчеты FBL, чтобы почтовая система отправленные в спам письма перенаправляла вам. Адрес пожаловавшихся вы не увидите, но поймете, что конкретное письмо нужно изучить. Автоматический сервис рассылки за вас настроил все отчеты, фиксирует статистику и отвечает за это.
Пишите приветственные письма с анонсами новых рассылок, чтобы пользователь понимал, чего ждать. Действуйте именно так, как обещали.
Еще рекомендации
- Если вы давно не отправляли писем по базе, напомните подписчикам о себе. Предложите снова подтвердить подписку, поинтересуйтесь у подписчиков, о чем писать, или предложите бонус за то, что пользователь с вами.
- Категорически нельзя путать базы для рассылки. Если пользователь во время подписки выбрал рубрики, фиксируйте это и учитывайте в отправке контента. Лишние письма будут восприняты как наглость.
- Пишите по-человечески. Без штампов, канцеляризма и официоза. Старайтесь дать пользу своим письмом, учесть интересы.
- Технические настройки — это не так сложно, как кажется. Разберитесь сами или найдите того, кто это сделает для вас во избежание возможных проблем по этой части.
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