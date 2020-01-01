Увеличить CTR: как получить больше переходов из email-рассылки на сайт

Больше переходов на сайт — больше шансов, что пользователь купит товар. Казалось бы, все просто. Но есть много мелочей, которые влияют на решение подписчика переходить по ссылке или не делать этого. Давайте разберемся со всеми ними.

1. Работайте с темой письма и прехедером

Можно интриговать, давать пользу, сообщать важное, шутить, подвязать тему под известную ситуацию — вариантов море. Тема письма — не слишком длинная, не короткая, в районе 40 знаков, чтобы удобно читалась с любого устройства.

Прехедер обязательно дополняет тему письма, служит анонсом тела письма. Здесь можно сделать акцент на выгоду. Проверяйте этот текст, чтобы не подтягивались автоматически фразы технического назначения. Вот пример школы ИКРА, тема письма интригует, прехедер на месте:

2. Сегментируйте аудиторию

Почти половина компаний не занимается разделением аудитории на сегменты. Это крадет возможные продажи и сводит на нет любые усилия. На каждый сегмент создайте свой сценарий рассылок. Сегментируйте по:

полу;

геолокации;

степени вовлеченности: новый подписчик или постоянный клиент;

степень ознакомленности с контентом;

брошенная корзина;

подписка есть, но письма не читает и т. п.

В вашем конкретном случае могут быть и другие параметры. Самый простой способ сразу определить пол — это кнопки на выбор на этапе регистрации, как у LeBoutique:

Кроме этого, вы можете предложить небольшую форму для заполнения, чтобы знать о пользователе больше. Самиздат «Батенька, да вы трансформер!» предлагает настроить подписку под себя. На email приходит письмо со ссылкой на такую форму:

У Т—Ж вообще есть разные виды рассылок. Например, только для родителей. Это тоже возможность сегментировать подписчиков.

3. Отправляйте полезные письма

Определить полезность для каждого пользователя можно через выяснение интересов. Мало какие темы актуальны для всех сразу. Не все письма должны быть только о ваших ценах, скидках и возможностях. OLX рассказывает, как правильно выбрать кондиционер в разгар лета. Сезонность — еще одна подсказка компаниям, о каких товарах писать:

4. Используйте ситуации и сезонность

Вспомните о том, какая уютная осень, жаркое лето, невыносимая зима, и предложите под обстоятельства свой товар. Procvetok напоминает, как выглядит цветущий сад осенью и предлагает купить свой товар, чтобы это воплотить:

5. Не забывайте про адаптивность

Мобильные устройства захватывают мир — сейчас уже ⅔ пользователей открывают ваши письма со смартфонов и планшетов. Если письмо отображается криво, верстка «поехала» — это гарантированный игнор или даже спам.

Тестируйте свои рассылки перед отправкой, чтобы такого не случилось. Проверяйте отображение на десктопе и мобильных устройствах. В сервисах для массовой рассылки писем обычно есть шаблоны, которые гарантируют правильный вид письма в любой ситуации.

6. Яркий призыв к действию

Именно на большую и заметную кнопку жмут в письме активнее, чтобы перейти на сайт. Мало заметные ссылки не так эффективны. Употребляйте активные глаголы, уточняйте, что получит пользователь, выдерживайте контрастность и располагайте так, чтобы кликать было удобно.

Несколько кнопок может быть только в рассылке интернет-магазина, у которого много разделов с разными товарами и сразу несколько из них могут заинтересовать пользователя.

7. Не забудьте ALT-текст

Зачем это нужно? Вдруг почтовая система может не показать ваши картинки. Причины бывают разные. Если нет картинки, нет и кнопки, а текст подскажет, что делать и на что жать пользователю. Вот как раз пример такой ситуации, где картинки в письме не загрузились. Остальные письма отправителя выглядят корректно, а здесь не хватает изображений:

8. Определите график рассылки

Если вы присылаете письма каждый день — сообщите об этом на старте. Такой график не каждому подойдет. Сделайте так, чтобы от части рассылки можно было отписаться, например, разделите ее на рубрики. Если вы будете писать слишком часто, получатель станет отмечать письма как спам.

Adme сразу заявляет частоту рассылки и придерживается ее:

9. Персонализируйте письма

Добавляйте имя получателя из базы, чтобы послание было более личным. Фиксируйте дату рождения, чтобы поздравить подписчика. Lamoda присылает подарок — сумму на покупки в виде промокода. Тут же есть кнопка «Выбрать подарок»:

10. Добавляйте кнопки соцсетей

Наличие сообществ в соцсетях — это тоже социальное доказательство, значит, вы не боитесь публичности. Добавляйте кнопки. Желательно, чтобы сообщества были активными и там были реальные участники. Обычно они в футере письма, Yves Rocher — не исключение:

11. Создайте ажиотаж

Мало товара или мало времени — повод поторопиться. Компании также добавляют в письмо таймер обратного отсчета для дней или часов, чтобы усилить легкую тревогу. Желание успеть заставить получателя перейти по ссылке в таком письме.

12. Анализируйте и тестируйте

Фиксируйте все важные метрики своих email-рассылок и меняйте стратегию, чтобы открываемость и переходы по ссылкам были высокими, а показатель отказов — низким.

Чтобы убедиться в эффективности одного из двух вариантов письма, выделите на тестирование 30% из базы подписчиков. 15% из них отправьте один вариант дизайна, еще 15% — второй вариант. Сравните реакцию, и тот вариант, который получил больше положительных реакций, отправляйте оставшимся 70%.

Эти рекомендации пригодятся практически любому бизнесу. Пробуйте новые форматы писем, предварительно тестируйте их, меняйте темы письма, делайте ярче CTR, будьте понятны и искренни. Переходы на сайт из писем и продажи не заставят себя ждать!