Чим небезпечна розсилка на «куплену базу» і як підвищити репутацію домену — антикейс
Коли у клієнта в штаті немає програміста, імпорт нових контактів, отриманих з форми реєстрації або з оформлених на сайті замовлень — звичайна практика. В один із місяців клієнт дав вивантаження контактів під виглядом власної бази, але після виявилося, що її купили. Що вийшло з розсилки, відправленої на цю базу (спойлер — просідання репутації домену), і як вдалося її повернути — читайте далі.
Що пішло не так
Базу, яку дав клієнт, завантажили в eSputnik та відправили на неї розсилку. Вона була заблокована через велику кількість помилок та скарг на спам:
- майже 20% від тих, хто прочитав розсилку, відразу відписалося, при нормі в 1%;
- 7% контактів серед доставлених листів натиснули на спам, при нормі 0,2%.
Ми поручилися за клієнта та пообіцяли контролювати подібні випадки, тому ESP нам сприяв — не заблокував обліковий запис клієнта. У разі повторення ситуації акаунт блокується без можливості його відновити.
Через цю розсилку постраждала наша репутація перед ESP, репутація клієнтського акаунту в ESP, просіла репутація домену — з доброї вона впала на середню, а потім на не дуже хорошу.
Необхідно було терміново врятувати домен і зробити так, щоб розсилки більше не потрапляли до спаму.
Дії команди
Ми відновили репутацію та підвищили рейтинг домену за три місяці:
- 1,5 місяця відправляли листи тільки активним користувачам — крапельним шляхом, поступово збільшуючи ліміти відправок.
- Щодня моніторили ситуацію в постмастері для своєчасного реагування та коригування наступних розсилок.
- Коли репутація піднялася і стала стабільною, почали поступово робити розсилки на неактивну частину аудиторії. Це була окрема розсилка, також крапельним шляхом (обмеження ставили ще менше, ніж з активною аудиторією). Поступово збільшували ліміти відправок та кількість контактів, на які надсилали листи.
- Через три місяці репутація відновилася до доброї, але для закріплення результату ще два місяці робили відправки на всю базу крапельним методом і тільки потім прибрали обмеження.
Запам’ятати
Цей кейс ще один доказ того, що використання в розсилках купленої бази в класичному email-маркетингу загрожує наслідками.
Лише через кілька місяців вдалося повернути репутацію домену. Обліковий запис в eSputnik вдалося зберегти.
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