Кейси Email-маркетинг
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Чим небезпечна розсилка на «куплену базу» і як підвищити репутацію домену — антикейс
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Аліна Кітаєва

Коли у клієнта в штаті немає програміста, імпорт нових контактів, отриманих з форми реєстрації або з оформлених на сайті замовлень — звичайна практика. В один із місяців клієнт дав вивантаження контактів під виглядом власної бази, але після виявилося, що її купили. Що вийшло з розсилки, відправленої на цю базу (спойлер — просідання репутації домену), і як вдалося її повернути — читайте далі.

Що пішло не так

Базу, яку дав клієнт, завантажили в eSputnik та відправили на неї розсилку. Вона була заблокована через велику кількість помилок та скарг на спам:

  • майже 20% від тих, хто прочитав розсилку, відразу відписалося, при нормі в 1%;
  • 7% контактів серед доставлених листів натиснули на спам, при нормі 0,2%.

Ми поручилися за клієнта та пообіцяли контролювати подібні випадки, тому ESP нам сприяв — не заблокував обліковий запис клієнта. У разі повторення ситуації акаунт блокується без можливості його відновити.

Через цю розсилку постраждала наша репутація перед ESP, репутація клієнтського акаунту в ESP, просіла репутація домену — з доброї вона впала на середню, а потім на не дуже хорошу.

репутация домена антикейс

Необхідно було терміново врятувати домен і зробити так, щоб розсилки більше не потрапляли до спаму.

Дії команди

Ми відновили репутацію та підвищили рейтинг домену за три місяці:

  1. 1,5 місяця відправляли листи тільки активним користувачам — крапельним шляхом, поступово збільшуючи ліміти відправок.
  2. Щодня моніторили ситуацію в постмастері для своєчасного реагування та коригування наступних розсилок.
  3. Коли репутація піднялася і стала стабільною, почали поступово робити розсилки на неактивну частину аудиторії. Це була окрема розсилка, також крапельним шляхом (обмеження ставили ще менше, ніж з активною аудиторією). Поступово збільшували ліміти відправок та кількість контактів, на які надсилали листи.
  4. Через три місяці репутація відновилася до доброї, але для закріплення результату ще два місяці робили відправки на всю базу крапельним методом і тільки потім прибрали обмеження.

Запам’ятати

Цей кейс ще один доказ того, що використання в розсилках купленої бази в класичному email-маркетингу загрожує наслідками.

Лише через кілька місяців вдалося повернути репутацію домену. Обліковий запис в eSputnik вдалося зберегти.

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Аліна Кітаєва

Працюю у сфері інтернет-маркетингу з 2013 року. Пробувала себе як маркетолог, копірайтер, SMM-фахівець і зупинилася на тому, що справді подобається та надихає — email-маркетинг. І це не про спам:) На даний момент маю 7-річний досвід у сфері email. Працювала як із великими клієнтами із запитом «хочемо краще», так і з невеликими проєктами «допоможіть розпочати». У 2020 році приєдналася до команди Netpeak.

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