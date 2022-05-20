История успеха vchasno.ua: разработали карты коммуникаций и триггерные цепочки писем

Клиент: Вчасно. Период продвижения: ноябрь 2020 — апрель 2021. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Андрей Томаш, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

«Вчасно» — группа сервисов, которая ускоряет и упрощает работу компаний, оптимизируя подписание, обмен и хранение документов в электронном виде. «Вчасно» включает:

сервис электронного документооборота;

программный РРО для бизнеса «Вчасно.Каса»;

обмен электронными документами для ритейла «Вчасно.EDI»;

защищенные электронные подписи и печати «Вчасно.КЕП»;

блог о цифровизации бизнеса.

К нам клиент обратился за аудитом, экспертизой и помощью в налаживании процесса.

Цели продвижения

Что мы хотели сделать:

Разработать карту триггерных коммуникаций с клиентами. Автоматизировать рассылки. Увеличить узнаваемость и повысить лояльность к бренду.

Сложность заключалась в том, что на старте сотрудничества не было четкого понимания кому, что и когда необходимо отправлять. По сути, составляли карту автоматизированных писем совместно с «Вчасно», глубже погружаясь в проект.

Действия команды

Подготовили мастер-шаблоны для трех сервисов «Вчасно». Разработали визуальную карту миграции пользователей. Подготовили и согласовали карты коммуникаций, в том числе для отдельных сегментов клиентов. Подготовили технические задания для разработчиков для передачи событий и запуска триггерных писем. Подготовили шаблоны триггерных писем для дальнейшего использования:

по подписке (DOI) — подтверждение подписки и после подтверждения;

письма по регистрации на вебинар (приглашение на вебинар, регистрация, напоминание о старте вебинара, и письмо после вебинара с материалами).

Создали триггерные письма и сценарии:

по регистрации на сайте;

напоминание об окончании тестового периода;

напоминание о своевременной оплате тарифного плана;

напоминание, что количество доступных документов заканчивается;

поздравительное — оформлен первый заказ от сети;

поздравительные письма — годовщины работы с «Вчасно»;

напоминание, что использовали половину и все бесплатные чеки в тарифе.

Результаты

Разработали визуальную карту перехода пользователей из одного сегмента в другой в зависимости от использования сервиса:



Что это дает:

карта отображает сценарий взаимодействия клиента с проектом;

видны все ответвления маршрута от точки входа на сайт до покупки платного тарифа (важно не потерять клиента на каждом этапе пути);

карта позволяет лучше изучить аудиторию и ее отдельные сегменты. А затем спрогнозировать все шаги в пользовательском сценарии, максимально приблизив пользователей к процессу покупки.

На основе первой карты разработали карту триггерных коммуникаций для отдельных сегментов клиентов:

На скриншоте только часть карты

Карта коммуникаций — это четкий визуализированный план, включающий все форматы, каналы, цепочки коммуникаций с аудиторией бренда. Карта коммуникаций — важный инструмент, без которого сложно реализовать эффективную CRM-стратегию.

Готовая карта коммуникаций позволяет:

смоделировать жизненный цикл клиента и определить этапы взаимодействия с каждым сегментом;

описать логику работы сценариев коммуникаций (регулярных и триггерных);

разработать план рассылок для каждой группы подписчиков: частота взаимодействия, типы рассылок, последовательность взаимодействия и так далее;

составить триггерные цепочки в зависимости от поведения пользователя, запланировать, какие триггерные рассылки запускаются при определенных событиях и другое.

Готовые мастер-шаблоны писем:

На их основе можно быстро верстать письма, меняя только основные элементы — баннер, текст, изображения и ссылки. Для каждого сервиса выдерживается свой стиль с фирменными цветами.