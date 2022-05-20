История успеха vchasno.ua: разработали карты коммуникаций и триггерные цепочки писем

Период продвижения: ноябрь 2020 — апрель 2021.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Андрей Томаш, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
«Вчасно» — группа сервисов, которая ускоряет и упрощает работу компаний, оптимизируя подписание, обмен и хранение документов в электронном виде. «Вчасно» включает:
- сервис электронного документооборота;
- программный РРО для бизнеса «Вчасно.Каса»;
- обмен электронными документами для ритейла «Вчасно.EDI»;
- защищенные электронные подписи и печати «Вчасно.КЕП»;
- блог о цифровизации бизнеса.
К нам клиент обратился за аудитом, экспертизой и помощью в налаживании процесса.
Цели продвижения
Что мы хотели сделать:
- Разработать карту триггерных коммуникаций с клиентами.
- Автоматизировать рассылки.
- Увеличить узнаваемость и повысить лояльность к бренду.
Сложность заключалась в том, что на старте сотрудничества не было четкого понимания кому, что и когда необходимо отправлять. По сути, составляли карту автоматизированных писем совместно с «Вчасно», глубже погружаясь в проект.
Действия команды
- Подготовили мастер-шаблоны для трех сервисов «Вчасно».
- Разработали визуальную карту миграции пользователей.
- Подготовили и согласовали карты коммуникаций, в том числе для отдельных сегментов клиентов.
- Подготовили технические задания для разработчиков для передачи событий и запуска триггерных писем.
- Подготовили шаблоны триггерных писем для дальнейшего использования:
- по подписке (DOI) — подтверждение подписки и после подтверждения;
- письма по регистрации на вебинар (приглашение на вебинар, регистрация, напоминание о старте вебинара, и письмо после вебинара с материалами).
- Создали триггерные письма и сценарии:
- по регистрации на сайте;
- напоминание об окончании тестового периода;
- напоминание о своевременной оплате тарифного плана;
- напоминание, что количество доступных документов заканчивается;
- поздравительное — оформлен первый заказ от сети;
- поздравительные письма — годовщины работы с «Вчасно»;
- напоминание, что использовали половину и все бесплатные чеки в тарифе.
Результаты
- Разработали визуальную карту перехода пользователей из одного сегмента в другой в зависимости от использования сервиса:
Что это дает:
- карта отображает сценарий взаимодействия клиента с проектом;
- видны все ответвления маршрута от точки входа на сайт до покупки платного тарифа (важно не потерять клиента на каждом этапе пути);
- карта позволяет лучше изучить аудиторию и ее отдельные сегменты. А затем спрогнозировать все шаги в пользовательском сценарии, максимально приблизив пользователей к процессу покупки.
- На основе первой карты разработали карту триггерных коммуникаций для отдельных сегментов клиентов:
На скриншоте только часть карты
Карта коммуникаций — это четкий визуализированный план, включающий все форматы, каналы, цепочки коммуникаций с аудиторией бренда. Карта коммуникаций — важный инструмент, без которого сложно реализовать эффективную CRM-стратегию.
Готовая карта коммуникаций позволяет:
- смоделировать жизненный цикл клиента и определить этапы взаимодействия с каждым сегментом;
- описать логику работы сценариев коммуникаций (регулярных и триггерных);
- разработать план рассылок для каждой группы подписчиков: частота взаимодействия, типы рассылок, последовательность взаимодействия и так далее;
- составить триггерные цепочки в зависимости от поведения пользователя, запланировать, какие триггерные рассылки запускаются при определенных событиях и другое.
- Готовые мастер-шаблоны писем:
- https://vchasno.esclick.me/n13kV1XG80q;
- https://vchasno.esclick.me/n47cRRus8Wq;
- https://vchasno.esclick.me/mDR2Owid20q.
На их основе можно быстро верстать письма, меняя только основные элементы — баннер, текст, изображения и ссылки. Для каждого сервиса выдерживается свой стиль с фирменными цветами.
- Готовые триггерные письма и сценарии позволяют быстро запустить триггеры после реализации технических заданий разработчиком.
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