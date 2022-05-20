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История успеха vchasno.ua: разработали карты коммуникаций и триггерные цепочки писем
Алина Китаева
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Клиент: Вчасно.

Период продвижения: ноябрь 2020 — апрель 2021.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Андрей Томаш, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

«Вчасно» — группа сервисов, которая ускоряет и упрощает работу компаний, оптимизируя подписание, обмен и хранение документов в электронном виде. «Вчасно» включает:

  • сервис электронного документооборота;
  • программный РРО для бизнеса «Вчасно.Каса»;
  • обмен электронными документами для ритейла «Вчасно.EDI»;
  • защищенные электронные подписи и печати «Вчасно.КЕП»;
  • блог о цифровизации бизнеса.

К нам клиент обратился за аудитом, экспертизой и помощью в налаживании процесса.

Цели продвижения

Что мы хотели сделать:

  1. Разработать карту триггерных коммуникаций с клиентами.
  2. Автоматизировать рассылки.
  3. Увеличить узнаваемость и повысить лояльность к бренду.

Сложность заключалась в том, что на старте сотрудничества не было четкого понимания кому, что и когда необходимо отправлять. По сути, составляли карту автоматизированных писем совместно с «Вчасно», глубже погружаясь в проект.

Действия команды

  1. Подготовили мастер-шаблоны для трех сервисов «Вчасно».
  2. Разработали визуальную карту миграции пользователей.
  3. Подготовили и согласовали карты коммуникаций, в том числе для отдельных сегментов клиентов.
  4. Подготовили технические задания для разработчиков для передачи событий и запуска триггерных писем.
  5. Подготовили шаблоны триггерных писем для дальнейшего использования:
  • по подписке (DOI) — подтверждение подписки и после подтверждения;
  • письма по регистрации на вебинар (приглашение на вебинар, регистрация, напоминание о старте вебинара, и письмо после вебинара с материалами).
  1. Создали триггерные письма и сценарии:
  • по регистрации на сайте;
  • напоминание об окончании тестового периода;
  • напоминание о своевременной оплате тарифного плана;
  • напоминание, что количество доступных документов заканчивается;
  • поздравительное — оформлен первый заказ от сети;
  • поздравительные письма — годовщины работы с «Вчасно»;
  • напоминание, что использовали половину и все бесплатные чеки в тарифе.

Результаты

  1. Разработали визуальную карту перехода пользователей из одного сегмента в другой в зависимости от использования сервиса:

vchasno_a visual map
Что это дает:

  • карта отображает сценарий взаимодействия клиента с проектом;
  • видны все ответвления маршрута от точки входа на сайт до покупки платного тарифа (важно не потерять клиента на каждом этапе пути);
  • карта позволяет лучше изучить аудиторию и ее отдельные сегменты. А затем спрогнозировать все шаги в пользовательском сценарии, максимально приблизив пользователей к процессу покупки.
  1. На основе первой карты разработали карту триггерных коммуникаций для отдельных сегментов клиентов:

a map of trigger communications

На скриншоте только часть карты

Карта коммуникаций — это четкий визуализированный план, включающий все форматы, каналы, цепочки коммуникаций с аудиторией бренда. Карта коммуникаций — важный инструмент, без которого сложно реализовать эффективную CRM-стратегию.

Готовая карта коммуникаций позволяет:

  • смоделировать жизненный цикл клиента и определить этапы взаимодействия с каждым сегментом;
  • описать логику работы сценариев коммуникаций (регулярных и триггерных);
  • разработать план рассылок для каждой группы подписчиков: частота взаимодействия, типы рассылок, последовательность взаимодействия и так далее;
  • составить триггерные цепочки в зависимости от поведения пользователя, запланировать, какие триггерные рассылки запускаются при определенных событиях и другое.
  1. Готовые мастер-шаблоны писем:

На их основе можно быстро верстать письма, меняя только основные элементы — баннер, текст, изображения и ссылки. Для каждого сервиса выдерживается свой стиль с фирменными цветами.

  1. Готовые триггерные письма и сценарии позволяют быстро запустить триггеры после реализации технических заданий разработчиком.
Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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