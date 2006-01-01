Алина Китаева

Алина Китаева

Автор NJ c 2020
Позиция:
Middle Email Marketer
Компания:
Netpeak Agency Ukraine
Об авторе:
Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года. Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :) На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать». В 2020 году присоединилась к команде Netpeak, где проработала до 2022.

Статьи автора

Кейсы
Email-маркетинг
5972 59
Кейс Office-Expert.kz. Как дополнительно стимулировать покупки на 50 млн тенге в месяц
Кейсы
Email-маркетинг
5098 74
Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz
Кейсы
Email-маркетинг
3722 126
Как увеличить коэффициент конверсии до 3,53% благодаря массовым рассылкам — кейс Artbooks
Кейсы
Email-маркетинг
4367 180
Чем опасна рассылка на «купленную базу» и как повысить репутацию домена — антикейс
Кейсы
Email-маркетинг
6290 177
История успеха vchasno.ua: разработали карты коммуникаций и триггерные цепочки писем
Кейсы
Email-маркетинг
3836 170
Кейс avtokrisla.com: триггерное письмо «Заказ оформлен» как дополнительный источник прибыли
Кейсы
Email-маркетинг
3865 109
Как окупить инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы — кейс avtokrisla.com
Кейсы
Email-маркетинг
5348 84
Как перенести email-рассылки на новый сервис и получить ROMI 440% — кейс office-expert.kz
Кейсы
Email-маркетинг
3359 113
Как увеличить базу подписчиков на 100% за год — кейс domcomfort.ua
Кейсы
Email-маркетинг
9065 30
Email-маркетинг для интернет-магазина книг Book24 — рост дохода в два раза
