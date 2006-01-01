Алина Китаева

Об авторе:

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года. Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :) На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать». В 2020 году присоединилась к команде Netpeak, где проработала до 2022.