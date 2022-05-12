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Как окупить инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы — кейс avtokrisla.com
Алина Китаева
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Клиент: avtokrisla.com.

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Эльвира Насибуллина, Junior Email Marketer; Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.

Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.

Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.

Цели продвижения

  1. Запустить email-маркетинг и выйти на окупаемость услуги.
  2. Собрать базу.
  3. Запустить базовые триггерные рассылки.
  4. Отправить массовые рассылки на существующий список адресов.

Действия команды

В первый месяц команда Netpeak провела все необходимые подготовительные работы со своей стороны. Благодаря клиенту, все техзадания были внедрены максимально быстро, и уже на втором месяце работы мы запустили триггерные письма и welcome-серию писем.

1. Завели аккаунт в eSputnik, настроили верификацию домена и подготовили технические задания для разработчиков.

2. Разработали мастер-шаблон для массовых рассылок. Вот пример готового письма на основе шаблона:

письмо по шаблону

И еще несколько по ссылкам:

3. Разработали и подключили формы подписки.

форма подписки_12

форма подписки_21

4. Создали и запустили четыре базовых триггерных письма:

  • письмо после подписки;
  • welcome-серию;
  • письмо о брошенной корзине;
  • письмо о брошенном просмотре.

Подтверждение подписки

подтверждение подписки

Брошенный просмотр

Брошенный просмотр

Брошенная корзина

Брошенная корзина

5. Подключили сбор контактов с формы регистрации на сайте и со страницы заказов.

6. Прогрели домен и настроили постоянный запуск массовых рассылок.

Результаты продвижения

  1. На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%.

ROMI превысил 800%

  1. Подписка Double-Opt-In отсекает ошибки в указанных адресах, а также ящики, к которым уже нет доступа. Подтверждает подписку 50% аудитории, которая подписалась на рассылки.

Подписка Double-Opt-In

Благодаря только формам подписки база контактов выросла более чем на шесть тысяч подписчиков.

база контактов выросла

  1. Высокие показатели открываемости и переходов по триггерам брошенной корзины и просмотра.

Высокие показатели открываемости и переходов с БК и БП

Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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