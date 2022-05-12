Как окупить инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы — кейс avtokrisla.com

Клиент: avtokrisla.com. Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Эльвира Насибуллина, Junior Email Marketer; Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.

Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.

Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.

Цели продвижения

Запустить email-маркетинг и выйти на окупаемость услуги. Собрать базу. Запустить базовые триггерные рассылки. Отправить массовые рассылки на существующий список адресов.

Действия команды

В первый месяц команда Netpeak провела все необходимые подготовительные работы со своей стороны. Благодаря клиенту, все техзадания были внедрены максимально быстро, и уже на втором месяце работы мы запустили триггерные письма и welcome-серию писем.

1. Завели аккаунт в eSputnik, настроили верификацию домена и подготовили технические задания для разработчиков.

2. Разработали мастер-шаблон для массовых рассылок. Вот пример готового письма на основе шаблона:

И еще несколько по ссылкам:

3. Разработали и подключили формы подписки.

4. Создали и запустили четыре базовых триггерных письма:

письмо после подписки;

welcome -серию;

-серию; письмо о брошенной корзине;

письмо о брошенном просмотре.

Подтверждение подписки

Брошенный просмотр

Брошенная корзина

5. Подключили сбор контактов с формы регистрации на сайте и со страницы заказов.

6. Прогрели домен и настроили постоянный запуск массовых рассылок.

Результаты продвижения

На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%.

Подписка Double-Opt-In отсекает ошибки в указанных адресах, а также ящики, к которым уже нет доступа. Подтверждает подписку 50% аудитории, которая подписалась на рассылки.

Благодаря только формам подписки база контактов выросла более чем на шесть тысяч подписчиков.