Как окупить инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы — кейс avtokrisla.com

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Эльвира Насибуллина, Junior Email Marketer; Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.
Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.
Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.
Цели продвижения
- Запустить email-маркетинг и выйти на окупаемость услуги.
- Собрать базу.
- Запустить базовые триггерные рассылки.
- Отправить массовые рассылки на существующий список адресов.
Действия команды
В первый месяц команда Netpeak провела все необходимые подготовительные работы со своей стороны. Благодаря клиенту, все техзадания были внедрены максимально быстро, и уже на втором месяце работы мы запустили триггерные письма и welcome-серию писем.
1. Завели аккаунт в eSputnik, настроили верификацию домена и подготовили технические задания для разработчиков.
2. Разработали мастер-шаблон для массовых рассылок. Вот пример готового письма на основе шаблона:
И еще несколько по ссылкам:
- https://avtokrislaco.esclick.me/t6PVGZf3kWq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/rPlPK3KY0Oq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/sKJqAhu1kmq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/sNuuDAs448q.
3. Разработали и подключили формы подписки.
4. Создали и запустили четыре базовых триггерных письма:
- письмо после подписки;
- welcome-серию;
- письмо о брошенной корзине;
- письмо о брошенном просмотре.
Подтверждение подписки
Брошенный просмотр
Брошенная корзина
5. Подключили сбор контактов с формы регистрации на сайте и со страницы заказов.
6. Прогрели домен и настроили постоянный запуск массовых рассылок.
Результаты продвижения
- На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%.
- Подписка Double-Opt-In отсекает ошибки в указанных адресах, а также ящики, к которым уже нет доступа. Подтверждает подписку 50% аудитории, которая подписалась на рассылки.
Благодаря только формам подписки база контактов выросла более чем на шесть тысяч подписчиков.
- Высокие показатели открываемости и переходов по триггерам брошенной корзины и просмотра.
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