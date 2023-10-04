Як окупити інвестиції в email-маркетинг на третій місяць роботи

Як окупити інвестиції в email-маркетинг на третій місяць роботи

Клієнт: avtokrisla.com. Період просування: грудень 2020 — лютий 2022 року. Регіон просування: Україна. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Ельвіра Насібулліна, Junior Email Marketer; Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Анастасія Бикова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондар, Middle Content Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

Компанія Аvtokrisla.com вже понад 15 років є одним із лідерів у сфері дитячих товарів на ринку України.

Аvtokrisla.com одні з перших об'єднали дві категорії незамінних продуктів для малюків та їхніх батьків, створили концепцію та втілили в життя ідею найбільшого супермаркету дитячих автокрісел та візочків в Україні.

Також компанія як офіційний дистриб'ютор забезпечує повний цикл постачання в Україну високоякісних товарів для безпечних та комфортних подорожей з дітьми. Avtokrisla.com є ексклюзивним імпортером бренду Britax Römer та офіційним імпортером брендів Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.

Цілі просування

Запустити email-маркетинг та вийти на окупність послуги. Зібрати базу. Запустити базові тригерні розсилки. Надіслати масові розсилки на наявний список адрес.

Дії команди

У перший місяць команда Netpeak зі свого боку провела всі необхідні підготовчі роботи. Завдяки клієнту всі техзавдання були впроваджені максимально швидко, і вже на другому місяці роботи ми запустили тригерні листи й welcome-серію листів.

1. Створили обліковий запис в eSputnik, налаштували верифікацію домену та підготували технічні завдання для розробників.

2. Розробили майстер-шаблон для масових розсилок. Ось приклад готового листа на основі шаблону:

І ще декілька за посиланнями:

3. Розробили та додали форми підписки.

4. Розробили та запустили чотири базові тригерні листи:

лист після підписки;

welcome-серію;

лист про покинутий кошик;

лист про покинутий перегляд.

Підтвердження підписки

Покинутий перегляд

Покинутий кошик

Увімкнули збір контактів з форми реєстрації на сайті та зі сторінки замовлень. Прогріли домен та налаштували постійний запуск масових розсилок.

Результати просування

1. На третій місяць ми вийшли на позитивний ROMI, на четвертий — ROMI перевищив 800%.

2. Підписка Double-Opt-In виключає помилки у вказаних адресах, а також скриньки, до яких вже немає доступу. Підтверджує підписку 50% аудиторії, яка погодилася на розсилки.

Завдяки лише формам підписки база контактів зросла більше, ніж на шість тисяч користувачів.

3. Високі показники відкритості та переходів по тригерах кинутого кошика та перегляду.