Як окупити інвестиції в email-маркетинг на третій місяць роботи
Період просування: грудень 2020 — лютий 2022 року.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Ельвіра Насібулліна, Junior Email Marketer; Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Анастасія Бикова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондар, Middle Content Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
Компанія Аvtokrisla.com вже понад 15 років є одним із лідерів у сфері дитячих товарів на ринку України.
Аvtokrisla.com одні з перших об'єднали дві категорії незамінних продуктів для малюків та їхніх батьків, створили концепцію та втілили в життя ідею найбільшого супермаркету дитячих автокрісел та візочків в Україні.
Також компанія як офіційний дистриб'ютор забезпечує повний цикл постачання в Україну високоякісних товарів для безпечних та комфортних подорожей з дітьми. Avtokrisla.com є ексклюзивним імпортером бренду Britax Römer та офіційним імпортером брендів Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.
Цілі просування
- Запустити email-маркетинг та вийти на окупність послуги.
- Зібрати базу.
- Запустити базові тригерні розсилки.
- Надіслати масові розсилки на наявний список адрес.
Дії команди
У перший місяць команда Netpeak зі свого боку провела всі необхідні підготовчі роботи. Завдяки клієнту всі техзавдання були впроваджені максимально швидко, і вже на другому місяці роботи ми запустили тригерні листи й welcome-серію листів.
1. Створили обліковий запис в eSputnik, налаштували верифікацію домену та підготували технічні завдання для розробників.
2. Розробили майстер-шаблон для масових розсилок. Ось приклад готового листа на основі шаблону:
І ще декілька за посиланнями:
- https://avtokrislaco.esclick.me/t6PVGZf3kWq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/rPlPK3KY0Oq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/sKJqAhu1kmq;
- https://avtokrislaco.esclick.me/sNuuDAs448q.
3. Розробили та додали форми підписки.
4. Розробили та запустили чотири базові тригерні листи:
- лист після підписки;
- welcome-серію;
- лист про покинутий кошик;
- лист про покинутий перегляд.
Підтвердження підписки
Покинутий перегляд
Покинутий кошик
- Увімкнули збір контактів з форми реєстрації на сайті та зі сторінки замовлень.
- Прогріли домен та налаштували постійний запуск масових розсилок.
Результати просування
1. На третій місяць ми вийшли на позитивний ROMI, на четвертий — ROMI перевищив 800%.
2. Підписка Double-Opt-In виключає помилки у вказаних адресах, а також скриньки, до яких вже немає доступу. Підтверджує підписку 50% аудиторії, яка погодилася на розсилки.
Завдяки лише формам підписки база контактів зросла більше, ніж на шість тисяч користувачів.
3. Високі показники відкритості та переходів по тригерах кинутого кошика та перегляду.
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Протягом місяця нам вдалося налагодити розсилку з нової платформи.