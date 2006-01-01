Аліна Кітаєва

Аліна Кітаєва

Автор NJ з 2020
Позиція:
Middle Email Marketer
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Працюю у сфері інтернет-маркетингу з 2013 року. Пробувала себе як маркетолог, копірайтер, SMM-фахівець і зупинилася на тому, що справді подобається та надихає — email-маркетинг. І це не про спам:) На даний момент маю 7-річний досвід у сфері email. Працювала як із великими клієнтами із запитом «хочемо краще», так і з невеликими проєктами «допоможіть розпочати». У 2020 році приєдналася до команди Netpeak, де працювала до 2022.

Свіжі матеріали

Кейси
Email-маркетинг
4016 2
Історія успіху vchasno.ua: розробили карти комунікацій та тригерні ланцюжки листів
Кейси
Email-маркетинг
2702 2
Кейс Office-Expert.kz. Як додатково стимулювати покупки на понад 100 тисяч доларів на місяць
Кейси
Email-маркетинг
1843 1
Як підключення CDP може збільшити дохід від тригерних листів до 50% — кейс Office-Expert.kz
Кейси
Email-маркетинг
1941 2
Чим небезпечна розсилка на «куплену базу» і як підвищити репутацію домену — антикейс
Кейси
Email-маркетинг
1384 2
Кейс avtokrisla.com: тригерний лист «Замовлення оформлено» як додаткове джерело прибутку
Кейси
Email-маркетинг
1727 2
Як збільшити коефіцієнт конверсії до 3,53% завдяки масовим розсилкам — кейс Artbooks
Кейси
Email-маркетинг
1306 2
Як перенести email-розсилки на новий сервіс та отримати ROMI 440% — кейс office-expert.kz
Кейси
Email-маркетинг
1404 2
Як окупити інвестиції в email-маркетинг на третій місяць роботи
Кейси
Email-маркетинг
2959 2
Email-маркетинг для інтернет-магазину книг Book24 — зростання доходу вдвічі
Кейси
Email-маркетинг
2615 2
Як збільшити базу підписників на 100% на рік — кейс domcomfort.ua
