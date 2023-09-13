Кейс Office-Expert.kz. Як додатково стимулювати покупки на понад 100 тисяч доларів на місяць

Кейс Office-Expert.kz. Як додатково стимулювати покупки на понад 100 тисяч доларів на місяць

Проєкт: oe.kz. Період просування: липень-вересень 2021. Регіон просування: Казахстан. Послуга: комплексний email-маркетинг. Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Олександр Рябінін, Middle Project Manager.

Хто клієнт

Office-Expert.kz — інтернет-магазин, який з 2011 року забезпечує необхідними товарами та послугами офіси по всьому Казахстану. Серед клієнтів як невеликі приватні підприємці, так і представники великого бізнесу.

Ми співпрацюємо з компанією з 2015 року. Почитайте наші кейси про це:

Цілі просування

На цей раз команда Office Expert поставила перед нами задачу розвивати сайт як канал комунікації з клієнтами. А також збільшити продажі (з акцентом на cross-sell та upsell).

Важливо: контент для кожного відвідувача інтернет-магазину має бути персоналізований. Так він, з одного боку, стане максимально корисним та релевантним, а з іншого — забезпечить високий рівень конверсій при взаємодії із сайтом.

Дії команди

Щоб реалізувати цю задачу, ми вирішили запровадити товарні рекомендації на сайті. Як це працює у нашому випадку? На основі зібраних вебтрекінгом CDP (Customer Data Platform) даних eSputnik формує персональні рекомендації, які будуть показуватися відвідувачам сайту.

Товари для блоків із рекомендаціями підбирають алгоритми штучного інтелекту. Вони враховують інтереси користувача та історію його взаємодії з сайтом, наприклад, переглянуті раніше товари та категорії, попередні замовлення, кинуті кошики тощо.

Як запровадити товарні рекомендації на сайті

Заповнити бриф, вказавши при цьому:

на яких сторінках сайту буде розміщено блоки рекомендацій;

побажання до дизайну карток товарів;

алгоритми підбору товарів, що рекомендуються;

назви заголовків для блоків із рекомендаціями.

2. Встановити вебтрекінг, який дозволить відстежувати поведінку відвідувачів на сайті.

3. Підготувати фід товарів.

Customer Data Platform дозволяє розмістити блок товарних рекомендацій на таких сторінках:

головна;

сторінка категорії (Назва категорії);

сторінка товару;

кошик;

сторінка 404.

Клієнт вибрав для початку сторінку картки товару та сторінку помилки 404.

Через деякий час на сторінці картки товару провели А/В-тестування ефективності двох блоків — блок «Персональні рекомендації» на основі покупок користувача та блок «Схожі товари» на основі категорії, назви, ціни та опису товару.

У результаті побачили, що у блоку «Схожі товари» вища ефективність. І вирішили залишити його.

Результати

Сумарно блоки з рекомендаціями приносять додатково до 10% доходу сайту, а конверсія покупок від них на сторінці картки товару становить від 2,9% до 5,4%.

Відгуки про співпрацю

Даніяр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz