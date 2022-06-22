Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz

Проект: oe.kz. Период продвижения: июнь-август 2021. Регион продвижения: Казахстан. Услуга: комплексный email-маркетинг. Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Office-Expert.kz — интернет-магазин, который с 2011 года обеспечивает необходимыми товарами и услугами офисы по всему Казахстану. Среди клиентов как небольшие частные предприниматели, так и представители крупного бизнеса.

Компания сотрудничает с Netpeak уже давно, с 2015 года. Мы успешно занимались РРС-продвижением , также вместе с нами компания Office Expert перешла на новый сервис рассылок, благодаря чему получила ROMI 440%.

Цели продвижения

Следующим шагом стало развитие канала email. Перед нами стояла цель — расширить триггерную карту коммуникаций. Чтобы все больше посетителей сайта и клиентов получали интересные именно для них письма, исходя из их действий.

Для этого мы решили подключить персонализированные триггеры с помощью функционала продвинутой сегментации (Customer Data Platform — CDP) от eSputnik. Он позволяет сделать коммуникацию с каждым клиентом уникальной и автоматизировать процессы.

Действия команды

Мы обсудили с клиентом реализацию возможных триггеров и сформировали список наиболее приоритетных из них. Решили настроить следующие цепочки:

Брошенная корзина. Расширили цепочку до трех писем. Брошенный просмотр. Расширили цепочку до трех писем.

В обоих случаях практика показывает, что цепочка из трех писем позволяет получить больше дохода.

Снижение цены на брошенную корзину. Письмо придет, если посетитель добавил товар в корзину, но не купил и в течение недели на него появилась скидка. Снижение цены на брошенный просмотр. Если посетитель просматривал товар, а в течение недели на него появилась скидка — он также узнает об этом из рассылки. Снижение цены на похожие товары. Цепочка активируется, если посетитель просматривал товар, и в течение недели на похожий появилась скидка. Речь о предложениях из той же категории и того же ценового диапазона. Реактивация уснувших пользователей. Письмо с персонализированными рекомендациями, если пользователь не посещал сайт в течение 30 дней. Новинки в просматриваемой категории. Скидки в просматриваемой категории.

Это те триггеры, которые можно настроить с помощью функционала Customer Data Platform. Позже мы вводили другие триггеры, без подключения CDP.

Как внедрить Customer Data Platform от eSputnik

Подключить веб-трекинг и загрузить товарный фид в аккаунт eSputnik. Подготовить шаблоны (дизайн, копирайт, верстка) всех триггерных писем.

Брошенная корзина

Брошенный просмотр

Снижение цены на брошенный просмотр

Настроить динамический контент в триггерах совместно с eSputnik. То есть товары, рекомендуемые в письмах, как раз подбираются, исходя из действий пользователя. Создание, тестирование и запуск сценариев.

Результаты

Мы заметили эффект от продвинутой сегментации уже в первый месяц ее функционирования — доход от триггерных писем вырос:

Ежемесячно триггеры продвинутой сегментации приносят в среднем от 15% до 50% всего дохода от триггеров. После подключения в первые месяцы они приносили от 48% до 76% всего дохода от триггеров. В октябре начали подключать следующие новые триггеры, и доля триггеров CDP снизилась. Теперь она составляет от 15% до 25%:

Результативность по конверсии среди триггеров в email распределилась следующим образом:

Цепочка «Брошенная корзина». Цепочка «Брошенный просмотр». Скидки и новинки в категории. Реактивация уснувших пользователей. Снижение цены на товары.

Благодаря подключению новых триггеров доля дохода от триггерных писем увеличилась с 14% до 50%.

Отзывы о сотрудничестве

Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz

Благодарю команду проекта за профессионализм и правильно выбранную стратегию продвижения канала email. Действительно, упор на триггеры — стратегически верная цель, так как по масштабированию рассылок с промоматериалами есть допустимый предел, а триггерные рассылки позволяют расширить горизонт возможных сценариев по сегментированию предложений для наших клиентов. Что упрощает пользовательский путь, с одной стороны, и увеличивает эффективность и возврат инвестиций от канала в целом, с другой стороны. Отдельно хочу выразить благодарность всей компании Netpeak за крутой менеджмент и хорошо выстроенный бизнес-процесс взаимодействия с клиентом!