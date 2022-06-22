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Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz
Алина Китаева
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Проект: oe.kz.

Период продвижения: июнь-август 2021.

Регион продвижения: Казахстан.

Услуга: комплексный email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Office-Expert.kz — интернет-магазин, который с 2011 года обеспечивает необходимыми товарами и услугами офисы по всему Казахстану. Среди клиентов как небольшие частные предприниматели, так и представители крупного бизнеса.

Компания сотрудничает с Netpeak уже давно, с 2015 года. Мы успешно занимались РРС-продвижением, также вместе с нами компания Office Expert перешла на новый сервис рассылок, благодаря чему получила ROMI 440%.

Цели продвижения

Следующим шагом стало развитие канала email. Перед нами стояла цель — расширить триггерную карту коммуникаций. Чтобы все больше посетителей сайта и клиентов получали интересные именно для них письма, исходя из их действий.

Для этого мы решили подключить персонализированные триггеры с помощью функционала продвинутой сегментации (Customer Data Platform — CDP) от eSputnik. Он позволяет сделать коммуникацию с каждым клиентом уникальной и автоматизировать процессы.

Действия команды

Мы обсудили с клиентом реализацию возможных триггеров и сформировали список наиболее приоритетных из них. Решили настроить следующие цепочки:

  1. Брошенная корзина. Расширили цепочку до трех писем.
  2. Брошенный просмотр. Расширили цепочку до трех писем.

В обоих случаях практика показывает, что цепочка из трех писем позволяет получить больше дохода.

  1. Снижение цены на брошенную корзину. Письмо придет, если посетитель добавил товар в корзину, но не купил и в течение недели на него появилась скидка.
  2. Снижение цены на брошенный просмотр. Если посетитель просматривал товар, а в течение недели на него появилась скидка — он также узнает об этом из рассылки.
  3. Снижение цены на похожие товары. Цепочка активируется, если посетитель просматривал товар, и в течение недели на похожий появилась скидка. Речь о предложениях из той же категории и того же ценового диапазона.
  4. Реактивация уснувших пользователей. Письмо с персонализированными рекомендациями, если пользователь не посещал сайт в течение 30 дней.
  5. Новинки в просматриваемой категории.
  6. Скидки в просматриваемой категории.

Это те триггеры, которые можно настроить с помощью функционала Customer Data Platform. Позже мы вводили другие триггеры, без подключения CDP.

Как внедрить Customer Data Platform от eSputnik

  1. Подключить веб-трекинг и загрузить товарный фид в аккаунт eSputnik.
  2. Подготовить шаблоны (дизайн, копирайт, верстка) всех триггерных писем.

Брошенная корзина

брошенная корзина

Брошенный просмотр

Брошенный просмотр

Снижение цены на брошенный просмотр

Снижение цены на брошенный просмотр

  1. Настроить динамический контент в триггерах совместно с eSputnik. То есть товары, рекомендуемые в письмах, как раз подбираются, исходя из действий пользователя.
  2. Создание, тестирование и запуск сценариев.

Результаты

Мы заметили эффект от продвинутой сегментации уже в первый месяц ее функционирования — доход от триггерных писем вырос:

доход от триггерных писем

Ежемесячно триггеры продвинутой сегментации приносят в среднем от 15% до 50% всего дохода от триггеров. После подключения в первые месяцы они приносили от 48% до 76% всего дохода от триггеров. В октябре начали подключать следующие новые триггеры, и доля триггеров CDP снизилась. Теперь она составляет от 15% до 25%:

доля триггеров CDP

Результативность по конверсии среди триггеров в email распределилась следующим образом:

  1. Цепочка «Брошенная корзина».
  2. Цепочка «Брошенный просмотр».
  3. Скидки и новинки в категории.
  4. Реактивация уснувших пользователей.
  5. Снижение цены на товары.

Результативность по конверсии среди триггеров в email

Благодаря подключению новых триггеров доля дохода от триггерных писем увеличилась с 14% до 50%.

Отзывы о сотрудничестве

Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz

Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz

Благодарю команду проекта за профессионализм и правильно выбранную стратегию продвижения канала email. Действительно, упор на триггеры — стратегически верная цель, так как по масштабированию рассылок с промоматериалами есть допустимый предел, а триггерные рассылки позволяют расширить горизонт возможных сценариев по сегментированию предложений для наших клиентов. Что упрощает пользовательский путь, с одной стороны, и увеличивает эффективность и возврат инвестиций от канала в целом, с другой стороны.

Отдельно хочу выразить благодарность всей компании Netpeak за крутой менеджмент и хорошо выстроенный бизнес-процесс взаимодействия с клиентом!

Кстати, прежде чем подключить CDP для Office-Expert.kz, мы вывели канал email для клиента на новый уровень: перенесли рассылки на новый сервис, обновили дизайн и получили ROMI 440%. Почитайте этот кейс.

Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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