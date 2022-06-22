Как подключение CDP может увеличить доход от триггерных писем до 50% — кейс Office-Expert.kz
Период продвижения: июнь-август 2021.
Регион продвижения: Казахстан.
Услуга: комплексный email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
Office-Expert.kz — интернет-магазин, который с 2011 года обеспечивает необходимыми товарами и услугами офисы по всему Казахстану. Среди клиентов как небольшие частные предприниматели, так и представители крупного бизнеса.
Компания сотрудничает с Netpeak уже давно, с 2015 года. Мы успешно занимались
Цели продвижения
Следующим шагом стало развитие канала email. Перед нами стояла цель — расширить триггерную карту коммуникаций. Чтобы все больше посетителей сайта и клиентов получали интересные именно для них письма, исходя из их действий.
Для этого мы решили подключить персонализированные триггеры с помощью функционала продвинутой сегментации (Customer Data Platform — CDP) от eSputnik. Он позволяет сделать коммуникацию с каждым клиентом уникальной и автоматизировать процессы.
Действия команды
Мы обсудили с клиентом реализацию возможных триггеров и сформировали список наиболее приоритетных из них. Решили настроить следующие цепочки:
- Брошенная корзина. Расширили цепочку до трех писем.
- Брошенный просмотр. Расширили цепочку до трех писем.
В обоих случаях практика показывает, что цепочка из трех писем позволяет получить больше дохода.
- Снижение цены на брошенную корзину. Письмо придет, если посетитель добавил товар в корзину, но не купил и в течение недели на него появилась скидка.
- Снижение цены на брошенный просмотр. Если посетитель просматривал товар, а в течение недели на него появилась скидка — он также узнает об этом из рассылки.
- Снижение цены на похожие товары. Цепочка активируется, если посетитель просматривал товар, и в течение недели на похожий появилась скидка. Речь о предложениях из той же категории и того же ценового диапазона.
- Реактивация уснувших пользователей. Письмо с персонализированными рекомендациями, если пользователь не посещал сайт в течение 30 дней.
- Новинки в просматриваемой категории.
- Скидки в просматриваемой категории.
Это те триггеры, которые можно настроить с помощью функционала Customer Data Platform. Позже мы вводили другие триггеры, без подключения CDP.
Как внедрить Customer Data Platform от eSputnik
- Подключить веб-трекинг и загрузить товарный фид в аккаунт eSputnik.
- Подготовить шаблоны (дизайн, копирайт, верстка) всех триггерных писем.
Брошенная корзина
Брошенный просмотр
Снижение цены на брошенный просмотр
- Настроить динамический контент в триггерах совместно с eSputnik. То есть товары, рекомендуемые в письмах, как раз подбираются, исходя из действий пользователя.
- Создание, тестирование и запуск сценариев.
Результаты
Мы заметили эффект от продвинутой сегментации уже в первый месяц ее функционирования — доход от триггерных писем вырос:
Ежемесячно триггеры продвинутой сегментации приносят в среднем от 15% до 50% всего дохода от триггеров. После подключения в первые месяцы они приносили от 48% до 76% всего дохода от триггеров. В октябре начали подключать следующие новые триггеры, и доля триггеров CDP снизилась. Теперь она составляет от 15% до 25%:
Результативность по конверсии среди триггеров в email распределилась следующим образом:
- Цепочка «Брошенная корзина».
- Цепочка «Брошенный просмотр».
- Скидки и новинки в категории.
- Реактивация уснувших пользователей.
- Снижение цены на товары.
Благодаря подключению новых триггеров доля дохода от триггерных писем увеличилась с 14% до 50%.
Отзывы о сотрудничестве
Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz
Благодарю команду проекта за профессионализм и правильно выбранную стратегию продвижения канала email. Действительно, упор на триггеры — стратегически верная цель, так как по масштабированию рассылок с промоматериалами есть допустимый предел, а триггерные рассылки позволяют расширить горизонт возможных сценариев по сегментированию предложений для наших клиентов. Что упрощает пользовательский путь, с одной стороны, и увеличивает эффективность и возврат инвестиций от канала в целом, с другой стороны.
Отдельно хочу выразить благодарность всей компании Netpeak за крутой менеджмент и хорошо выстроенный бизнес-процесс взаимодействия с клиентом!
Кстати, прежде чем подключить CDP для Office-Expert.kz, мы вывели
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