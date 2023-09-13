Як підключення CDP може збільшити дохід від тригерних листів до 50% — кейс Office-Expert.kz
Період просування: червень-серпень 2021.
Регіон просування: Казахстан.
Послуга: комплексний email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Олександр Рябінін, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
Office-Expert.kz — інтернет-магазин, який з 2011 року забезпечує необхідними товарами та послугами офіси по всьому Казахстану. Серед клієнтів як невеликі приватні підприємці, так і представники великого бізнесу.
Компанія співпрацює з Netpeak вже давно, з 2015 року. Ми успішно займалися РРС-просуванням, також разом із нами компанія Office Expert перейшла на новий сервіс розсилок, завдяки чому отримала ROMI 440%.
Цілі просування
Наступним кроком став розвиток каналу email. Перед нами стояла мета розширити тригерну карту комунікацій. Аби все більше відвідувачів сайту та клієнтів отримували цікаві саме для них листи з огляду на їхні дії.
Для цього ми вирішили підключити персоналізовані тригери за допомогою функціоналу просунутої сегментації (Customer Data Platform – CDP) від eSputnik. Він дозволяє зробити комунікацію з кожним клієнтом унікальною та автоматизувати процеси.
Дії команди
Ми обговорили з клієнтом реалізацію можливих тригерів та сформували список найбільш пріоритетних із них. Вирішили налаштувати такі ланцюжки:
- Покинутий кошик. Розширили ланцюжок до трьох листів.
- Покинутий перегляд. Розширили ланцюжок до трьох листів.
В обох випадках практика показує, що ланцюжок із трьох листів дозволяє отримати більше доходу.
- Зниження ціни на кинутий кошик. Лист прийде, якщо відвідувач додав товар у кошик, але не купив і протягом тижня на нього з'явилась знижка.
- Зниження ціни на покинутий перегляд. Якщо відвідувач переглядав товар, і протягом тижня на нього з'явилася знижка — він також дізнається про це із розсилки.
- Зниження ціни на подібні товари. Ланцюжок активується, якщо відвідувач переглядав товар, та протягом тижня на схожий з'явилася знижка. Йдеться про пропозиції з тієї ж категорії і того самого цінового діапазону.
- Реактивація заснулих користувачів. Лист із персоналізованими рекомендаціями, якщо користувач не відвідував сайт протягом 30 днів.
- Новинки в категорії, що переглядається.
- Знижки в категорії, що переглядається.
Це тригери, які можна налаштувати за допомогою функціоналу Customer Data Platform. Пізніше ми вводили інші тригери, без підключення CDP.
Як впровадити Customer Data Platform від eSputnik
- Підключити вебтрекінг та завантажити товарний фід до акаунту eSputnik.
- Підготувати шаблони (дизайн, копірайт, верстка) всіх тригерних листів.
Покинутий кошик
Покинутий перегляд
Зниження ціни на покинутий перегляд
- Налаштувати динамічний контент у тригерах спільно з eSputnik. Тобто товари, які рекомендуються в листах, якраз підбираються з огляду на дії користувача.
- Створення, тестування та запуск сценаріїв.
Результати
Ми помітили ефект від просунутої сегментації вже у перший місяць її функціонування — дохід від тригерних листів зріс:
Щомісяця тригери просунутої сегментації приносять у середньому від 15% до 50% всього доходу від тригерів. Після підключення перші місяці вони приносили від 48% до 76% всього доходу від тригерів. У жовтні почали підключати нові тригери, і частка тригерів CDP знизилася. Тепер вона становить від 15% до 25%:
Результативність за конверсією серед тригерів у email розподілилася таким чином:
- Ланцюжок «Покинутий кошик».
- Ланцюжок «Покинутий перегляд».
- Знижки та новинки у категорії.
- Реактивація заснулих користувачів.
- Зниження ціни товарів.
Завдяки підключенню нових тригерів частка прибутку від тригерних листів збільшилася з 14% до 50%.
Відгуки про співпрацю
Даніяр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz
Дякую команді проєкту за професіоналізм та правильну стратегію просування каналу email. Справді наголошення на тригерах — стратегічно вірна мета, оскільки з масштабуванням розсилок з промоматеріалами існує допустима межа, а тригерні розсилки дозволяють розширити горизонт можливих сценаріїв сегментування пропозицій для наших клієнтів. Що спрощує шлях користувача, з одного боку, і збільшує ефективність й повернення інвестицій від каналу в цілому, з іншого боку.
Окремо хочу висловити подяку всій компанії Netpeak за крутий менеджмент та добре вибудований бізнес-процес взаємодії з клієнтом!
До речі, перед тим, як підключити CDP для Office-Expert.kz, ми вивели канал email для клієнта на новий рівень: перенесли розсилки на новий сервіс, оновили дизайн та отримали ROMI 440%. Почитайте цей кейс.
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