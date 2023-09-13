Як підключення CDP може збільшити дохід від тригерних листів до 50% — кейс Office-Expert.kz

Як підключення CDP може збільшити дохід від тригерних листів до 50% — кейс Office-Expert.kz

Проєкт: oe.kz. Період просування: червень-серпень 2021. Регіон просування: Казахстан. Послуга: комплексний email-маркетинг. Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Олександр Рябінін, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

Office-Expert.kz — інтернет-магазин, який з 2011 року забезпечує необхідними товарами та послугами офіси по всьому Казахстану. Серед клієнтів як невеликі приватні підприємці, так і представники великого бізнесу.

Компанія співпрацює з Netpeak вже давно, з 2015 року. Ми успішно займалися РРС-просуванням, також разом із нами компанія Office Expert перейшла на новий сервіс розсилок, завдяки чому отримала ROMI 440%.

Цілі просування

Наступним кроком став розвиток каналу email. Перед нами стояла мета розширити тригерну карту комунікацій. Аби все більше відвідувачів сайту та клієнтів отримували цікаві саме для них листи з огляду на їхні дії.

Для цього ми вирішили підключити персоналізовані тригери за допомогою функціоналу просунутої сегментації (Customer Data Platform – CDP) від eSputnik. Він дозволяє зробити комунікацію з кожним клієнтом унікальною та автоматизувати процеси.

Дії команди

Ми обговорили з клієнтом реалізацію можливих тригерів та сформували список найбільш пріоритетних із них. Вирішили налаштувати такі ланцюжки:

Покинутий кошик. Розширили ланцюжок до трьох листів. Покинутий перегляд. Розширили ланцюжок до трьох листів.

В обох випадках практика показує, що ланцюжок із трьох листів дозволяє отримати більше доходу.

Зниження ціни на кинутий кошик. Лист прийде, якщо відвідувач додав товар у кошик, але не купив і протягом тижня на нього з'явилась знижка. Зниження ціни на покинутий перегляд. Якщо відвідувач переглядав товар, і протягом тижня на нього з'явилася знижка — він також дізнається про це із розсилки. Зниження ціни на подібні товари. Ланцюжок активується, якщо відвідувач переглядав товар, та протягом тижня на схожий з'явилася знижка. Йдеться про пропозиції з тієї ж категорії і того самого цінового діапазону. Реактивація заснулих користувачів. Лист із персоналізованими рекомендаціями, якщо користувач не відвідував сайт протягом 30 днів. Новинки в категорії, що переглядається. Знижки в категорії, що переглядається.

Це тригери, які можна налаштувати за допомогою функціоналу Customer Data Platform. Пізніше ми вводили інші тригери, без підключення CDP.

Як впровадити Customer Data Platform від eSputnik

Підключити вебтрекінг та завантажити товарний фід до акаунту eSputnik. Підготувати шаблони (дизайн, копірайт, верстка) всіх тригерних листів.

Покинутий кошик

Покинутий перегляд

Зниження ціни на покинутий перегляд

Налаштувати динамічний контент у тригерах спільно з eSputnik. Тобто товари, які рекомендуються в листах, якраз підбираються з огляду на дії користувача. Створення, тестування та запуск сценаріїв.

Результати

Ми помітили ефект від просунутої сегментації вже у перший місяць її функціонування — дохід від тригерних листів зріс:

Щомісяця тригери просунутої сегментації приносять у середньому від 15% до 50% всього доходу від тригерів. Після підключення перші місяці вони приносили від 48% до 76% всього доходу від тригерів. У жовтні почали підключати нові тригери, і частка тригерів CDP знизилася. Тепер вона становить від 15% до 25%:

Результативність за конверсією серед тригерів у email розподілилася таким чином:

Ланцюжок «Покинутий кошик». Ланцюжок «Покинутий перегляд». Знижки та новинки у категорії. Реактивація заснулих користувачів. Зниження ціни товарів.

Завдяки підключенню нових тригерів частка прибутку від тригерних листів збільшилася з 14% до 50%.

Відгуки про співпрацю

Даніяр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz

Дякую команді проєкту за професіоналізм та правильну стратегію просування каналу email. Справді наголошення на тригерах — стратегічно вірна мета, оскільки з масштабуванням розсилок з промоматеріалами існує допустима межа, а тригерні розсилки дозволяють розширити горизонт можливих сценаріїв сегментування пропозицій для наших клієнтів. Що спрощує шлях користувача, з одного боку, і збільшує ефективність й повернення інвестицій від каналу в цілому, з іншого боку. Окремо хочу висловити подяку всій компанії Netpeak за крутий менеджмент та добре вибудований бізнес-процес взаємодії з клієнтом!

До речі, перед тим, як підключити CDP для Office-Expert.kz, ми вивели канал email для клієнта на новий рівень: перенесли розсилки на новий сервіс, оновили дизайн та отримали ROMI 440%. Почитайте цей кейс.