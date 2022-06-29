Кейс Office-Expert.kz. Как дополнительно стимулировать покупки на 50 млн тенге в месяц
Период продвижения: июль-сентябрь 2021.
Регион продвижения: Казахстан.
Услуга: комплексный email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager.
Кто клиент
Office-Expert.kz — интернет-магазин, который с 2011 года обеспечивает необходимыми товарами и услугами офисы по всему Казахстану. Среди клиентов как небольшие частные предприниматели, так и представители крупного бизнеса.
Мы сотрудничаем с компанией с 2015 года. Почитайте наши кейсы об этом:
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Цели продвижения
В этот раз команда Office Expert поставила перед нами задачу развивать сайт как канал коммуникации с клиентами. А также увеличить продажи (с акцентом на cross-sell и upsell).
Важно: контент для каждого посетителя интернет-магазина должен быть персонализирован. Так он, с одной стороны, станет максимально полезным и релевантным, а с другой — обеспечит высокий уровень конверсий при взаимодействии с сайтом.
Действия команды
Чтобы реализовать эту задачу, мы решили внедрить товарные рекомендации на сайте. Как это работает в нашем случае? На основе собранных веб-трекингом CDP (Customer Data Platform) данных eSputnik формирует персональные рекомендации, которые будут показываться посетителям сайта.
Товары для блоков с рекомендациями подбирают алгоритмы искусственного интеллекта. Они учитывают интересы пользователя и историю его взаимодействия с сайтом, например, просмотренные ранее товары и категории, предыдущие заказы, брошенные корзины и т.п.
Как внедрить товарные рекомендации на сайте
- Заполнить бриф, указав при этом:
- на каких страницах сайта будут размещены блоки рекомендаций;
- пожелания к дизайну карточек товаров;
- алгоритмы подбора рекомендуемых товаров;
- названия заголовков для блоков с рекомендациями.
- Установить веб-трекинг, который и позволит отслеживать поведение посетителей на сайте.
- Подготовить фид товаров.
Customer Data Platform позволяет разместить блок товарных рекомендаций на таких страницах:
- Главная;
- Страница категории (Название категории);
- Страница товара;
- Корзина;
- Страница 404.
Клиент выбрал для начала страницу карточки товара и страницу ошибки 404.
Спустя некоторое время на странице карточки товара провели А/В-тестирование эффективности двух блоков — блок «Персональные рекомендации» на основе покупок пользователя и блок «Похожие товары» на основании категории, названия, цены и описания товара.
В итоге увидели, что у блока «Похожие товары» выше эффективность. И решили оставить его.
Результаты
Суммарно блоки с рекомендациями приносят дополнительно до 10% дохода сайта, а конверсия покупок от них на странице карточки товара составляет от 2,9% до 5,4%.
Отзывы о сотрудничестве
Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz
Несомненно, искусственный интеллект — на сегодняшний день тренд, за которым следуют все ведущие компании в сфере онлайн. Разумеется, правильно выбранный подрядчик ML (CDP) является ключом к успеху, так как за любым ИИ скрывается некий черный ящик. Считаю, что данный кейс лишь начало нашего успешного погружения в возможные сценарии, которые позволят нашим клиентам максимально комфортно и удобно пользоваться продуктом, обеспечивая себя всем необходимым для офисной жизни.
Выражаю благодарность команде за проактивность, прозрачную аналитику и за ROI-ориентированный подход!
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