Кейсы Email-маркетинг
29 июня 2022
UK

Кейс Office-Expert.kz. Как дополнительно стимулировать покупки на 50 млн тенге в месяц

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Алина Китаева Алина Китаева
Проект: oe.kz

Период продвижения: июль-сентябрь 2021.

Регион продвижения: Казахстан.

Услуга: комплексный email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Александр Рябинин, Middle Project Manager.

Кто клиент

Office-Expert.kz — интернет-магазин, который с 2011 года обеспечивает необходимыми товарами и услугами офисы по всему Казахстану. Среди клиентов как небольшие частные предприниматели, так и представители крупного бизнеса.

Мы сотрудничаем с компанией с 2015 года. Почитайте наши кейсы об этом:

Цели продвижения

В этот раз команда Office Expert поставила перед нами задачу развивать сайт как канал коммуникации с клиентами. А также увеличить продажи (с акцентом на cross-sell и upsell).

Важно: контент для каждого посетителя интернет-магазина должен быть персонализирован. Так он, с одной стороны, станет максимально полезным и релевантным, а с другой — обеспечит высокий уровень конверсий при взаимодействии с сайтом.

Действия команды

Чтобы реализовать эту задачу, мы решили внедрить товарные рекомендации на сайте. Как это работает в нашем случае? На основе собранных веб-трекингом CDP (Customer Data Platform) данных eSputnik формирует персональные рекомендации, которые будут показываться посетителям сайта.

Товары для блоков с рекомендациями подбирают алгоритмы искусственного интеллекта. Они учитывают интересы пользователя и историю его взаимодействия с сайтом, например, просмотренные ранее товары и категории, предыдущие заказы, брошенные корзины и т.п.

Как внедрить товарные рекомендации на сайте

  1. Заполнить бриф, указав при этом:
  • на каких страницах сайта будут размещены блоки рекомендаций;
  • пожелания к дизайну карточек товаров;
  • алгоритмы подбора рекомендуемых товаров;
  • названия заголовков для блоков с рекомендациями.
  1. Установить веб-трекинг, который и позволит отслеживать поведение посетителей на сайте.
  2. Подготовить фид товаров.

Customer Data Platform позволяет разместить блок товарных рекомендаций на таких страницах:

  • Главная;
  • Страница категории (Название категории);
  • Страница товара;
  • Корзина;
  • Страница 404.

Клиент выбрал для начала страницу карточки товара и страницу ошибки 404.

https://netpeak.net/blog/stranicu-kartocki-tovara.jpg

https://netpeak.net/blog/stranicu-osibki-404.jpg

Спустя некоторое время на странице карточки товара провели А/В-тестирование эффективности двух блоков — блок «Персональные рекомендации» на основе покупок пользователя и блок «Похожие товары» на основании категории, названия, цены и описания товара.

В итоге увидели, что у блока «Похожие товары» выше эффективность. И решили оставить его.

Результаты

Суммарно блоки с рекомендациями приносят дополнительно до 10% дохода сайта, а конверсия покупок от них на странице карточки товара составляет от 2,9% до 5,4%.

Отзывы о сотрудничестве

Данияр Шаймергенов, CMO Office-Expert.kz

Несомненно, искусственный интеллект — на сегодняшний день тренд, за которым следуют все ведущие компании в сфере онлайн. Разумеется, правильно выбранный подрядчик ML (CDP) является ключом к успеху, так как за любым ИИ скрывается некий черный ящик. Считаю, что данный кейс лишь начало нашего успешного погружения в возможные сценарии, которые позволят нашим клиентам максимально комфортно и удобно пользоваться продуктом, обеспечивая себя всем необходимым для офисной жизни.

Выражаю благодарность команде за проактивность, прозрачную аналитику и за ROI-ориентированный подход!

Алина Китаева
Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak, где проработала до 2022.

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