Онлайн-магазин 18+. Как увеличить доход на 89% с помощью трафика из органического поиска . Кейс flirtshop.kz

Онлайн-магазин 18+. Как увеличить доход на 89% с помощью трафика из органического поиска . Кейс flirtshop.kz

Проект: flirtshop.kz. Период продвижения: январь 2022 — декабрь 2023. Регион продвижения: Казахстан. Услуга: SEO. Команда проекта: Николай Новиков, Team Lead of SEO Team; Александр Гусак, Internet Marketer; Сергей Гордеев, Мария Атарщикова, Артем Пятница, Виктория Гаврилюк, Павел Ципин, SEO Specialists; Рустем Азимханов, Project Manager.

Кто наш партнер

FlirtShop — ведущий онлайн-магазин в Казахстане, специализирующийся на товарах 18+. В ассортименте широкий выбор товаров. Основная миссия FlirtShop — обеспечить высокий уровень комфорта, удовлетворенности и безопасности для покупателей.

Цели продвижения

Основные задачи — повышение транзакций и дохода. Для этих целей необходимо увеличить органический трафик и улучшить юзабилити на сайте. Это важно для охвата большей аудитории и лучшей узнаваемости сайта.

Действия команды

Работу над проектом мы разделили на три большие части: техническую, контентную и ссылочную.

Техническая оптимизация сайта

В первую очередь выполнили полный технический аудит и исправили важные аспекты, а именно:

неверно указанные теги canonical для страниц товаров;

битые ссылки (линки на несуществующие страницы) во внутренней перелинковке;

заблокированные URL в файле robots.txt;

дубликаты страниц с одинаковым контентом;

закрытые от индексации важные страницы.

Мы составили рекомендации по исправлению этих ошибок, так как каждый из пунктов негативно влияет на индексацию и в последующем ранжирование сайта в поисковой выдаче.

Также важно внедрить технические рекомендации для удобства пользования сайтом — повышения юзабилити:

добавили возможность удалять товары из корзины, переносить в избранное и оптимизировали личный кабинет пользователя;

переделали логику поиска на сайте;

устранили ошибки по несоответствию веб и мобильной версии сайта;

оптимизацией страницы с указанием офлайн-магазинов;

сортировкой товаров.

За счет внедрения юзабилити-рекомендаций удалось повысить процент конверсий с пользователя в клиента, который покупает товар

Контентная оптимизация сайта

Для сайта из ниши еcommerse важно было оптимизировать страницы категорий и товаров. Поэтому в первую очередь:

Предложили расширить структуру сайта — добавить новые категории, исходя из ассортимента магазина. Рекомендации по структуре давали, основываясь на конкурентах и частотности релевантных ключевых запросов в Казахстане. После согласования структуры собрали полную семантику для страниц категорий, и уже на ее основе составили метаданные и технические задания для текстов. Наша команда создавала тексты и готовила метаданые, на сайте клиент размещал их сам. Таким образом создавали страницы или же оптимизировали текущие категории.

Со страницами товаров была похожая стратегия, но проще. Ключевых запросов, относящихся к тому или иному товару, очень мало. Поэтому, помимо их внедрения в контент, мы делали акцент на полезности текста для клиента, а именно на характеристике и описании товаров. Что, в свою очередь, может повысить оценку всей страницы при ее сканировании поисковыми ботами.

Даже для ecommerce проекта важно иметь контент, который не только содержит ключи, но и полезен для потенциального покупателя.

Ссылочная стратегия

Параллельно с контентной и технической оптимизацией продвигали сайт с помощью внешних ссылок, а именно:

размещали аутрич-ссылки с нужными для выдачи ключевыми фразами в статьях на популярных региональных ресурсах;

размещали крауд-ссылки — с форумов, каталогов, которые в основном разбавляют аутрич-ссылки, чтобы поисковик не применил санкции к сайту. Это важно, потому что при слишком активном добавлении ссылок по анкорным ключам, Google может заподозрить недобросовестную закупку ссылок.

Также мы искали в выдаче информационные страницы с нужными анкорами по близко тематическим ключам. Чтобы договориться с ресурсами и разместить на эту ссылку и этот анкор ссылку на релевантную страницу нашего сайта. Такой тип наращивания ссылок называется «Insert», он считается очень эффективным, поскольку страница, где мы разместим нужную ссылку, уже есть в выдаче и ранжируется в топе.

Пример: на сайте есть статья, которая подходит по теме — https://time.kz/news/archive/2010/10/07/18183. Наша цель связаться с веб-мастером этой площадки и договориться, чтобы на анкор «секс-шоп» поставили ссылку на главную страницу сайта.

Результаты продвижения

Сравнивая 2022 и 2023 год, получили на 40% органического трафика больше:

Количество транзакций из органического трафика увеличилось на 73%:

Доход за 2023 год из органического поиска увеличился на 89%: