Онлайн-магазин 18+. Как увеличить доход на 89% с помощью трафика из органического поиска . Кейс flirtshop.kz
Проект: flirtshop.kz.
Период продвижения: январь 2022 — декабрь 2023.
Регион продвижения: Казахстан.
Услуга: SEO.
Команда проекта: Николай Новиков, Team Lead of SEO Team; Александр Гусак, Internet Marketer; Сергей Гордеев, Мария Атарщикова, Артем Пятница, Виктория Гаврилюк, Павел Ципин, SEO Specialists; Рустем Азимханов, Project Manager.
Кто наш партнер
FlirtShop — ведущий онлайн-магазин в Казахстане, специализирующийся на товарах 18+. В ассортименте широкий выбор товаров. Основная миссия FlirtShop — обеспечить высокий уровень комфорта, удовлетворенности и безопасности для покупателей.
Цели продвижения
Основные задачи — повышение транзакций и дохода. Для этих целей необходимо увеличить органический трафик и улучшить юзабилити на сайте. Это важно для охвата большей аудитории и лучшей узнаваемости сайта.
Действия команды
Работу над проектом мы разделили на три большие части: техническую, контентную и ссылочную.
Техническая оптимизация сайта
В первую очередь выполнили полный технический аудит и исправили важные аспекты, а именно:
- неверно указанные теги canonical для страниц товаров;
- битые ссылки (линки на несуществующие страницы) во внутренней перелинковке;
- заблокированные URL в файле robots.txt;
- дубликаты страниц с одинаковым контентом;
- закрытые от индексации важные страницы.
Мы составили рекомендации по исправлению этих ошибок, так как каждый из пунктов негативно влияет на индексацию и в последующем ранжирование сайта в поисковой выдаче.
Также важно внедрить технические рекомендации для удобства пользования сайтом — повышения юзабилити:
- добавили возможность удалять товары из корзины, переносить в избранное и оптимизировали личный кабинет пользователя;
- переделали логику поиска на сайте;
- устранили ошибки по несоответствию веб и мобильной версии сайта;
- оптимизацией страницы с указанием офлайн-магазинов;
- сортировкой товаров.
За счет внедрения юзабилити-рекомендаций удалось повысить процент конверсий с пользователя в клиента, который покупает товар
Контентная оптимизация сайта
Для сайта из ниши еcommerse важно было оптимизировать страницы категорий и товаров. Поэтому в первую очередь:
- Предложили расширить структуру сайта — добавить новые категории, исходя из ассортимента магазина. Рекомендации по структуре давали, основываясь на конкурентах и частотности релевантных ключевых запросов в Казахстане.
- После согласования структуры собрали полную семантику для страниц категорий, и уже на ее основе составили метаданные и технические задания для текстов.
- Наша команда создавала тексты и готовила метаданые, на сайте клиент размещал их сам.
- Таким образом создавали страницы или же оптимизировали текущие категории.
Со страницами товаров была похожая стратегия, но проще. Ключевых запросов, относящихся к тому или иному товару, очень мало. Поэтому, помимо их внедрения в контент, мы делали акцент на полезности текста для клиента, а именно на характеристике и описании товаров. Что, в свою очередь, может повысить оценку всей страницы при ее сканировании поисковыми ботами.
Даже для ecommerce проекта важно иметь контент, который не только содержит ключи, но и полезен для потенциального покупателя.
Ссылочная стратегия
Параллельно с контентной и технической оптимизацией продвигали сайт с помощью внешних ссылок, а именно:
- размещали аутрич-ссылки с нужными для выдачи ключевыми фразами в статьях на популярных региональных ресурсах;
- размещали крауд-ссылки — с форумов, каталогов, которые в основном разбавляют аутрич-ссылки, чтобы поисковик не применил санкции к сайту. Это важно, потому что при слишком активном добавлении ссылок по анкорным ключам, Google может заподозрить недобросовестную закупку ссылок.
Также мы искали в выдаче информационные страницы с нужными анкорами по близко тематическим ключам. Чтобы договориться с ресурсами и разместить на эту ссылку и этот анкор ссылку на релевантную страницу нашего сайта. Такой тип наращивания ссылок называется «Insert», он считается очень эффективным, поскольку страница, где мы разместим нужную ссылку, уже есть в выдаче и ранжируется в топе.
Пример: на сайте есть статья, которая подходит по теме — https://time.kz/news/archive/2010/10/07/18183. Наша цель связаться с веб-мастером этой площадки и договориться, чтобы на анкор «секс-шоп» поставили ссылку на главную страницу сайта.
Результаты продвижения
Сравнивая 2022 и 2023 год, получили на 40% органического трафика больше:
Количество транзакций из органического трафика увеличилось на 73%:
Доход за 2023 год из органического поиска увеличился на 89%:
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