Як збільшити коефіцієнт конверсії до 3,53% завдяки масовим розсилкам — кейс Artbooks
Період просування: 11.2021 — 02.2022.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Анастасія Стадник, Middle Email Marketer; Денис Гаєнко, Pre-Middle Project Manager; Ганна Бондар, Middle Content Manager; Design Team — Наталія Ткаченко, Ганна Романко та Айканиш Бейшембаєва.
Хто клієнт
Видавництво Artbooks спеціалізується на дитячих сучасних книгах, у тому числі на художніх, нон-фікшн, а також книгах про Lego, Roblox, Fortnite та Minecraft.
Цілі просування
- Запуск каналу з нуля.
- Збір бази.
- Запуск базових тригерних розсилок.
- Відправка масових розсилок на поточну базу.
Дії команди
- Підключили збір контактів із форми реєстрації на сайті та з відправлених замовлень.
- Налаштували верифікацію домену, щоб розсилки не потрапляли в спам.
- Прогріли поштовий домен та налаштували постійний запуск масових розсилок.
- Запустили тригери на користувачів, які залишили товар у кошику та пішли з сайту, а також велкам-серію після реєстрації на сайті.
Результати просування
- З форми реєстрації на сайті приходить до 1000 нових контактів, після оформлення замовлення — ще практично 3000 нових контактів на місяць. Завдяки цьому база поповнюється активними адресами та лояльними клієнтами. Після впровадження форми підписки з бонусом очікуємо на новий приріст бази.
- Велкам-серія після реєстрації на сайті знайомить користувача з видавництвом. Відгук листів хороший: Open Rate від 22% до 32%, Click Rate від 2,2% до 3,5%. Тригери націлені в першу чергу на підвищення лояльності та впізнаваності бренду. Дохід приносять незначний, але коефіцієнт конверсії досить високий — 5,63%.
- Open Rate за тригерними листами користувачам, які залишили товар у кошику та пішли з сайту — 60%. Click Rate — 10%.
- Масові розсилки дають стабільний щомісячний дохід. Коефіцієнт транзакцій – 3,53%.
Читайте інші кейси про успішну роботу з каналом email:
Більше за темою
Свіжі
Кейс Office-Expert.kz. Як додатково стимулювати покупки на понад 100 тисяч доларів на місяць
Ми запровадили товарні рекомендації на сайті. Вони додатково приносять до 10% доходу.
Як підключення CDP може збільшити дохід від тригерних листів до 50% — кейс Office-Expert.kz
Ефективність просунутої сегментації стала помітною вже першого місяця її функціонування.
Чим небезпечна розсилка на «куплену базу» і як підвищити репутацію домену — антикейс
Ми відновили репутацію та підвищили рейтинг домену за три місяці.