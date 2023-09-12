Кейси Email-маркетинг
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Як збільшити коефіцієнт конверсії до 3,53% завдяки масовим розсилкам — кейс Artbooks
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Аліна Кітаєва
Клієнт: Artbooks.

Період просування: 11.2021 — 02.2022.

Регіон просування: Україна.

Послуга: email-маркетинг.

Команда проєкту: Анастасія Стадник, Middle Email Marketer; Денис Гаєнко, Pre-Middle Project Manager; Ганна Бондар, Middle Content Manager; Design Team — Наталія Ткаченко, Ганна Романко та Айканиш Бейшембаєва.

Хто клієнт

Видавництво Artbooks спеціалізується на дитячих сучасних книгах, у тому числі на художніх, нон-фікшн, а також книгах про Lego, Roblox, Fortnite та Minecraft.

Цілі просування

  1. Запуск каналу з нуля.
  2. Збір бази.
  3. Запуск базових тригерних розсилок.
  4. Відправка масових розсилок на поточну базу.

Дії команди

  1. Підключили збір контактів із форми реєстрації на сайті та з відправлених замовлень.
  2. Налаштували верифікацію домену, щоб розсилки не потрапляли в спам.
  3. Прогріли поштовий домен та налаштували постійний запуск масових розсилок.
  4. Запустили тригери на користувачів, які залишили товар у кошику та пішли з сайту, а також велкам-серію після реєстрації на сайті.

Результати просування

  1. З форми реєстрації на сайті приходить до 1000 нових контактів, після оформлення замовлення — ще практично 3000 нових контактів на місяць. Завдяки цьому база поповнюється активними адресами та лояльними клієнтами. Після впровадження форми підписки з бонусом очікуємо на новий приріст бази.
  2. Велкам-серія після реєстрації на сайті знайомить користувача з видавництвом. Відгук листів хороший: Open Rate від 22% до 32%, Click Rate від 2,2% до 3,5%. Тригери націлені в першу чергу на підвищення лояльності та впізнаваності бренду. Дохід приносять незначний, але коефіцієнт конверсії досить високий — 5,63%.

conversion rate is relatively high — 5.63%

  1. Open Rate за тригерними листами користувачам, які залишили товар у кошику та пішли з сайту — 60%. Click Rate — 10%.

Open Rate по триггерным письмам

  1. Масові розсилки дають стабільний щомісячний дохід. Коефіцієнт транзакцій – 3,53%.

The transaction rate is 3.53%

Читайте інші кейси про успішну роботу з каналом email:

  1. Як налаштувати email-маркетинг із нуля до окупності інвестицій за один місяць. Кейс Mechta.kz.
  2. Як перенести email-розсилки на новий сервіс та отримати ROMI 440% — кейс office-expert.kz.
  3. Кейс avtokrisla.com: триггерное письмо «Заказ оформлен» как дополнительный источник прибыли.

Аліна Кітаєва

Працюю у сфері інтернет-маркетингу з 2013 року. Пробувала себе як маркетолог, копірайтер, SMM-фахівець і зупинилася на тому, що справді подобається та надихає — email-маркетинг. І це не про спам:) На даний момент маю 7-річний досвід у сфері email. Працювала як із великими клієнтами із запитом «хочемо краще», так і з невеликими проєктами «допоможіть розпочати». У 2020 році приєдналася до команди Netpeak.

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