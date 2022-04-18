Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz
19 ноября Netpeak провел свою первую конференцию eCommerce Kazakhstan, которая проходила для профессионалов в сфере электронной коммерции и ритейла в Казахстане. Спикеры конференции, Head of digital marketing в Mechta.kz Диас Жумадилов и Head of email-маркетинг в Netpeak Максим Соколюк рассказали, как на опыте Mechta.kz настроить email-marketing с нуля и оперативно выйти на окупаемость инвестиций.
Услуга: комплексный email-маркетинг.
Период продвижения: июнь — октябрь 2021 года.
Регион продвижения: Казахстан.
Команда проекта: Виктория Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Анна Романко, Upper-Junior Design Specialist; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team; Дмитрий Самойлов, PM of Enterprise Department; Азрет Сатбеков, Upper Junior PM of Enterprise Department.
Кто клиент
Mechta.kz — одна их ведущих торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники в Казахстане. В «Мечте» широкий ассортимент товаров — от 10 000 до 20 000 тысяч наименований в каждом магазине, только сертифицированная техника мировых брендов, с заводской гарантией и последующим сервисом.
Цели продвижения
Исходные данные, которые были у проекта перед началом работы с email-рассылками:
- сильный бренд и узнаваемость;
- огромный трафик на сайт;
- большая база клиентов;
- небольшая база email-адресов клиентов;
- необходимость оптимизации расходов.
На основе этих данных перед нами стояли следующие задачи:
- запуск канала email с нуля;
- оперативный выход на окупаемость инвестиций;
- масштабирование канала;
- создание дополнительного канала коммуникации с клиентом;
- дополнительный инструмент увеличения продаж.
Действия команды
Что важно сделать в начале работы с email-маркетингом? Подготовить индивидуальную стратегию. Которая будет включать, например, анализ конкурентов, чтобы лучше понимать рынок и отстроиться от них, предложить аудитории нечто уникальное. Изучение сезонности, спроса, вводных данных самого клиента — сайт, существующая база электронных адресов, сам продукт или услуга.
Есть несколько шагов must have комплексного email-маркетинга:
- Технические настройки:
- мы верифицировали домен, технически связав сервис рассылок с доменом сайта;
- создали имя отправителя, от которого будут осуществляться рассылки;
- подключили постмастер, чтобы отслеживать статистику по трафику и репутацию домена;
- разобрали и провалидировали накопленную базу email — проверили качество электронных адресов, нет ли в них опечаток, доступны ли они для рассылок;
- удалили «мертвые» адреса для минимизации рисков попадания в спам.
- Сделать базовый адаптивный шаблон письма, учитывая специфику и стилистику вашей компании.
- Разработать дизайн формы подписки для сбора email-контактов и триггеров подписки.
- Сделать дизайн триггеров брошенной корзины и брошенного просмотра. Это письма-напоминания для клиентов, которые отложили товар в корзину или просто просматривали его, но не совершили покупку.
Выбор сервиса для email-маркетинга
Но начали мы с выбора сервиса для рассылок. Их в мире порядка 8000. Для нас важно было, чтобы система качественно интегрировалась с CRM и сайтом в целом. Чтобы давала возможности использовать персонализацию, поп-апы, динамические баннеры, проводить маркетинговые акции (предлагать аудитории бонусы, промокоды).
Внедрение всех этих элементом требует времени. Если говорить совсем наглядно, первую триггерную рассылку мы запустили в октябре. Но мы не стали ждать и до этого сумели качественно прогреть домен.
Прогрев домена — постепенное увеличение числа писем в рассылке для повышения его репутации.
Нельзя просто начать отправлять по несколько тысяч сообщений с нового электронного адреса. Системы защиты, алгоритмы Google снизят репутацию такого домена, а письма уйдут в спам. Кроме того, у нас не было сегментированный базы, чтобы отправлять персонализированные месседжи. И вот, как мы решали эти задачи.
Старт работ
При запуске канала наш классический подход включает:
- фокусировку на активном пополнении базы и прогреве домена триггерными рассылками — мы собираем контакты новых подписчиков, подогреваем новую аудиторию welcome-серией писем с целью повышения промо активностей и новых продаж;
- возврат аудитории, которая покинула сайт не совершив целевого действия с помощью триггеров;
- системную, регулярную коммуникацию с аудиторией для роста лояльности к бренду через массовые рассылки.
Здесь же мы пошли по нестандартному пути и начали с запуска массовых рассылок на существующую базу.
Разделили базу на несколько частей и прогревали домен, растягивая отправку в течение дня с небольшой скоростью. Решили начать с 500 сообщений/час и дальше следили, чтобы со статистикой в постмастере все было в порядке.
Для прогрева мы использовали рассылку с товарами из раздела «Хит продаж» на сайте mechta.kz: в письмо добавили достаточно универсальные товары, чтобы рассылка могла вызвать интерес у любого подписчика.
После этого запустили и другие типы рассылок:
- уже на прогретом домене отправляли подборку лучших и бюджетных смартфонов, что тоже пользуется большим спросом на этапе, пока база недостаточно сегментирована;
- делали рассылку о большом кешбэке;
- отлично сработали ночные скидки — мы создали «закрытую» акцию, когда оффер на скидку действует только ночью и клиенты заранее готовятся. Конверсия подобных писем высокая, потому что пользователям нравится участвовать в некой игре для совершения покупки.
Все подготовленные письма были отлично оформлены визуально и содержали посыл, который мы хотели донести нашим клиентам. В результате уже за первый месяц — ROMI +24%. С каждым последующим месяцем, с наращиванием базы, с более лояльной коммуникацией — мы получаем все лучшие цифры как в доходе, так и в проценте окупаемости наших инвестиций.
Cо временем показатели будут снижаться в связи с ростом базы, но объем дохода не разочарует.
Дальнейшие планы для масштабирования email-канала Mechta.kz:
- Активное привлечение новых подписчиков за счет добавления на сайт поп-ап формы подписки с виджетом, который позволит быстрее и эффективнее собирать базу.
- Проработка базы номеров телефонов и конвертация их в email-адреса — отправка клиентам SMS со ссылкой на форму подписки.
- Тестирование канала web-push, который, как и email-канал, демонстрирует одни из самых высоких показателей по рентабельности из-за невысокой стоимости отправки.
- Более глубокая персонализация предложений за счет сегментации, обработки различных данных пользователя и группировки для них персональных офферов.
- Настройка триггеров «Брошенная корзина» и «Брошенные просмотры». В планах далее растить доход за счет автоматизации рассылки.
Результаты
За время работы с каналом email-маркетинга, мы получили следующие результаты роста:
- август 2021 — прогрев домена, первый месяц рассылок, ROMI +24,5%;
- сентябрь 2021 — рост дохода в 1,5 раза, ROMI +90%;
- октябрь 2021 — рост дохода в 6 раз, ROMI +500%.
Отзывы о сотрудничестве
Азрет Сатбеков, Upper Junior Project Manager, Netpeak
Весь процесс работы Netpeak и Mechta.kz был построен на взаимном профессиональном видении целей, которые мы выстроили с самого начала. Коммуникация «на одной волне» позволяла быстро реагировать на возникающие вопросы и реализовывать новые идеи. Как итог — мы смогли достигнуть отличных результатов в поставленных целях и внедрить идеи, которых не было на стадии первоначального планирования.
Диас Жумадилов, руководитель отдела целевого маркетинга и аналитики Mechta.kz
Данный кейс — показательный пример того, что любой сможет достигнуть результатов уже на старте при наличии хорошей команды. Кейс для тех, кто сомневается, стоит ли начинать. Фактор, который привел к результату? Это движение вперед. Главное вести работу в нужном направлении, и неминуемо получите результат. Но, естественно, email — лишь часть воронки, и без трафика с других каналов, рост будет медленнее.
Заключение
Монетизация контактной базы для ecommerce-проекта может давать невероятные результаты с огромной рентабельностью инвестиций. Если вы еще не используете рассылки, рассмотрите этот вариант в 2022 и выберите надежного партнера.
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