Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz

19 ноября Netpeak провел свою первую конференцию eCommerce Kazakhstan, которая проходила для профессионалов в сфере электронной коммерции и ритейла в Казахстане. Спикеры конференции, Head of digital marketing в Mechta.kz Диас Жумадилов и Head of email-маркетинг в Netpeak Максим Соколюк рассказали, как на опыте Mechta.kz настроить email-marketing с нуля и оперативно выйти на окупаемость инвестиций.

Услуга: комплексный email-маркетинг.

Период продвижения: июнь — октябрь 2021 года.

Регион продвижения: Казахстан.

Команда проекта: Виктория Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Анна Романко, Upper-Junior Design Specialist; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team; Дмитрий Самойлов, PM of Enterprise Department; Азрет Сатбеков, Upper Junior PM of Enterprise Department.