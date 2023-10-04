Як налаштувати email-маркетинг з нуля до окупності інвестицій за один місяць. Кейс Mechta.kz
19 листопада компанія Netpeak провела свою першу конференцію eCommerce Kazakhstan для професіоналів у сфері електронної комерції та роздрібної торгівлі Казахстану.
Спікери заходу Head of digital marketing Mechta.kz Діас Жумаділов і Head of email-marketing Netpeak Максим Соколюк на прикладі Mechta.kz розповіли, як налаштувати email-маркетинг з нуля та вийти на окупність інвестицій.
Послуга: комплексний email-маркетинг.
Період проведення акції: червень — жовтень 2021 року.
Регіон просування: Казахстан.
Команда проєкту: Вікторія Бондаренко, Pre Middle Email Marketinger; Анна Бондар, Middle Content Manager; Анна Романко, Upper-Junior Design Specialist; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team; Дмитро Самойлов, PM of Enterprise Department; Азрет Сатбеков, Upper Junior PM of Enterprise Department.
Хто клієнт
Mechta.kz — одна з провідних торгових мереж з продажу побутової техніки та електроніки в Казахстані. В них широкий асортимент товарів — від 10 000 до 20 000 тис. найменувань в кожному магазині, тільки сертифіковане обладнання світових брендів, із заводською гарантією та подальшим сервісним обслуговуванням.
Цілі просування
Вихідні дані проєкту перед початком роботи з email-розсилками:
- сильний бренд і впізнаваність;
- величезна відвідуваність сайту;
- велика клієнтська база;
- невелика база електронних адрес клієнтів;
- необхідність оптимізації роботи.
На основі цих даних перед нами були завдання:
- запуск каналу email з нуля;
- оперативний вихід на окупність інвестицій;
- масштабування каналу;
- створення додаткового каналу зв’язку з клієнтом;
- використання додаткового інструменту збільшення продажів.
Дії команди
Що важливо зробити на початку роботи з email-маркетингом? Підготувати індивідуальну стратегію. Вона має включати, наприклад, аналіз конкурентів, щоб краще зрозуміти ринок та запропонувати аудиторії дещо унікальне. Також вона має включати вивчення сезонності, попиту, вступних даних самого клієнта — сайт, база електронних адрес, сам продукт або послуга.
Є кілька кроків must have комплексного email-маркетингу:
1.Технічні налаштування:
- ми верифікували домен, технічно зв’язавши сервіс розсилок з доменом сайту;
- створили ім’я відправника, від якого здійснюватимуться розсилки;
- приєднали постмайстер, щоб відстежувати статистику з трафіку та репутацію домену;
- розібрали та провалідували накопичену базу email — перевірили якість електронних адрес, чи немає в них друкарських помилок, чи доступні вони для розсилок;
- видалили «мертві» адреси для мінімізації ризиків потрапляння в спам.
2. Зробити базовий адаптивний шаблон листа з огляду на специфіку та стилістику вашої компанії.
3. Розробити дизайн форми підписки для збору email-контактів та тригерів підписки.
4. Зробити дизайн тригерів кинутого кошика та кинутого перегляду. Це листи-нагадування для клієнтів, які відклали товар у кошик або просто переглядали його, але не купили.
Вибір сервісу для email-маркетингу
Але почали ми з вибору сервісу для розсилок. Їх у світі близько 8000. Для нас було важливо, щоб система якісно інтегрувалася з CRM та сайтом загалом. А також надавала можливість використовувати персоналізацію, поп-апи, динамічні банери, проводити маркетингові акції (пропонувати аудиторії бонуси, промокоди).
Впровадження всіх цих елементів потребує часу. Якщо говорити наочно, першу тригерну розсилку ми запустили в жовтні. Але і до цього ми зуміли якісно прогріти домен.
Прогрів домену — поступове збільшення числа листів у розсилці з метою підвищення його репутації.
Не можна просто почати надсилати по кілька тисяч повідомлень із нової електронної адреси. Системи захисту, алгоритми Google зменшать репутацію такого домену, а листи підуть у спам. Крім того, у нас не було сегментованої бази, щоб відправляти персоналізовані меседжі. І ось як ми вирішували ці завдання.
Старт робіт
Під час запуску каналу наш класичний підхід включає:
- фокусування на активному поповненні бази та прогріванні домену тригерними розсилками — ми збираємо контакти нових підписників, підігріваємо нову аудиторію welcome-серією листів з метою підвищення промоактивностей та нових продажів;
- повернення аудиторії, яка залишила сайт, не здійснивши цільової дії за допомогою тригерів;
- системну, регулярну комунікацію з аудиторією для зростання лояльності до бренду через масові розсилки.
Однак тут ми пішли нестандартним шляхом і почали з запуску масових розсилок на наявну базу.
Розділили базу на кілька частин та прогрівали домен, розтягуючи посилання протягом дня з невеликою швидкістю. Вирішили почати з 500 повідомлень на годину та далі стежили, щоб зі статистикою у постмайстрі все було в порядку.
Для прогрівання ми використовували розсилку з товарами з розділу «Хіт продажу» на сайті mechta.kz: достатньо універсальні товари, щоб розсилка могла викликати інтерес у будь-якого підписника.
Після цього запустили інші типи розсилок:
- вже на прогрітому домені відправляли добірку найкращих та бюджетних смартфонів, що теж має великий попит на етапі, поки база недостатньо сегментована;
- робили розсилку про великий кешбек;
- відмінно спрацювали нічні знижки — ми створили «закриту» акцію, коли офер на знижку діє тільки вночі та клієнти заздалегідь готуються. Конверсія подібних листів висока, тому що користувачам подобається брати участь у грі для здійснення покупки.
Усі підготовлені листи були оформлені візуально та містили посил, який ми хотіли донести нашим клієнтам. Таким чином вже за перший місяць — ROMI +24%. З кожним наступним місяцем, з нарощуванням бази, з більш лояльною комунікацією — ми отримуємо найкращі цифри як у доході, так і у відсотку окупності наших інвестицій.
Згодом показники знижуватимуться у зв’язку зі зростанням бази, але обсяг доходу не розчарує.
Подальші плани масштабування email-каналу Mechta.kz:
- Активне залучення нових підписників шляхом додавання на сайт поп-ап форми підписки з віджетом, який дозволить швидше та ефективніше збирати базу.
- Опрацювання бази номерів телефонів та конвертація їх в email-адреси — надсилання клієнтам SMS з посиланням на форму підписки.
- Тестування каналу web-push, який, як і email-канал, демонструє одні з найвищих показників рентабельності через невисоку вартість відправлення.
- Глибока персоналізація пропозицій за рахунок сегментації, обробки різних даних користувача та групування для них персональних оферів.
- Налаштування тригерів «Кинутий кошик» та «Кинуті перегляди». У планах далі нарощувати дохід шляхом автоматизації розсилки.
Результати
За час роботи з каналом email-маркетингу ми отримали наступні результати зростання:
- серпень 2021 — прогрів домену, перший місяць розсилок, ROMI +24,5%;
- вересень 2021 — зростання доходу в 1,5 раза, ROMI +90%;
- жовтень 2021 — зростання доходу в 6 разів, ROMI +500%.
Відгуки про співпрацю
Азрет Сатбеков, Upper Junior Project Manager, Netpeak
Весь процес роботи Netpeak та Mechta.kz був побудований на взаємному професійному баченні цілей, які ми збудували з самого початку. Комунікація «на одній хвилі» дозволяла швидко реагувати на питання, що виникають, і реалізовувати нові ідеї. Таким чином ми змогли досягти відмінних результатів у поставлених цілях і впровадити ідеї, яких не було на стадії початкового планування.
Діас Жумадилов, керівник відділу цільового маркетингу та аналітики Mechta.kz
Даний кейс — показовий приклад того, що будь-хто зможе досягти результатів вже на старті за наявності гарної команди. Кейс для тих, хто має сумніви чи варто починати. Чинник, який призвів до результату? Це рух уперед. Головне — вести роботу в потрібному напрямку, тоді неминуче отримаєте результат. Але, звісно, email — лише частина воронки, і без трафіку з інших каналів зростання буде повільніше.
Висновок
Монетизація контактної бази для ecommerce проєкту може давати неймовірні результати з величезною рентабельністю інвестицій. Якщо ви ще не використовуєте розсилки, розгляньте цей варіант та виберіть надійного партнера.
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