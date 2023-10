Як налаштувати email-маркетинг з нуля до окупності інвестицій за один місяць. Кейс Mechta.kz

19 листопада компанія Netpeak провела свою першу конференцію eCommerce Kazakhstan для професіоналів у сфері електронної комерції та роздрібної торгівлі Казахстану.

Спікери заходу Head of digital marketing Mechta.kz Діас Жумаділов і Head of email-marketing Netpeak Максим Соколюк на прикладі Mechta.kz розповіли, як налаштувати email-маркетинг з нуля та вийти на окупність інвестицій.

Послуга: комплексний email-маркетинг.

Період проведення акції: червень — жовтень 2021 року.

Регіон просування: Казахстан.

Команда проєкту: Вікторія Бондаренко, Pre Middle Email Marketinger; Анна Бондар, Middle Content Manager; Анна Романко, Upper-Junior Design Specialist; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team; Дмитро Самойлов, PM of Enterprise Department; Азрет Сатбеков, Upper Junior PM of Enterprise Department.