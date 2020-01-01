Как молодому IP-адресу пробиться в мир больших email-рассылок — греем новичка

Массовая рассылка с недавно зарегистрированного IP-адреса — это сразу повод почтовым системам заинтересоваться. Надо сделать так, чтобы реальных претензий не было. Для этого новый IP-адрес надо прогреть. Что для этого нужно? Новый IP-адрес, email отправителя с корпоративным доменом и чистая база подписчиков. Получателей письма надо получить честно, не купить, украсть или выменять. Это тоже важно. А теперь остановимся на том, как безопасно рассылать письма и не нарваться на санкции.

Какие бывают IP-адреса

Интернет-провайдер имеет свою систему учета компьютеров, чтобы обозначать его в Сети. Есть общие и выделенные IP-адреса. Общий — для нескольких устройств, а выделенный - для одного. Общий бывает нужен в случае с несколькими компьютерами для работы в офисе и его легче прогреть. Здесь играет в плюс количество отправителей. Но с выделенным IP пользователь может пристально следить за тем, как «разгоняется» и прогревается его айпишник.

Зачем надо прогревать IP-адрес

Это поступательная работа над вашей репутацией как отправителя. То, как рассылали письма, формирует позитивный или негативный бэкграунд. IP-адрес поэтапно готовится к отправкам тысяч или десятков тысяч писем регулярно. Это право надо заслужить. Gmail вообще рекомендует первой партией отправить всего 10-20 писем.

Кроме этого отслеживается коэффициент открываемости и кликов. Нежелательны жалобы на спам. По мере прогревания IP-адреса процент доставляемости увеличивается, а значит, больше подписчиков видят ваши письма.

Если с нового IP в один момент отправится 10 тысяч писем, провайдеры заподозрят спам. Так происходит из-за отсутствия предварительной репутации и невозможности оценить качество тех писем, которые новый айпишник отправил пользователям. Подозрительно здесь все: откуда база у новичка и каково качество адресов? В этом случае провайдер без разбирательств может отметить рассылку как спам.

Прогрев: четыре важных шага

Каждому этапу уделите время и внимание, чтобы сделать все максимально по правилам почтового провайдера — это залог того, что ваши будущие email-рассылки пройдут без подозрений.

Шаг 1. Подготовка

Сначала пройдитесь по настройкам:

Укажите параметры идентификации DKIM и SPF. Это покажет сервису рассылки, что вы владеете доменом честно. Иногда доступ к домену получают недобросовестные субъекты, поэтому система перестраховывается. Обратитесь email-провайдеру с вопросом, как это сделать. Запустите Feedback Loop (FBL) — для фиксации жалоб на ваши рассылки. Так вы будете понимать, продолжать в том же духе, или срочно вносить корректировки в кампанию. Чаще всего нужна работа с постмастером. Об этом, скорее всего, ваш провайдер уже написал или рассказал в видео, как действовать. Настройте связь IP-адреса с доменом вашего сайта. Это можно сделать с помощью указания PTR-записи (reverse DNS).

Шаг 2. Планируем прогрев

Спланируйте, сколько писем и когда вы будете отправлять. Это зависит от таких факторов:

чистота базы;

репутация IP;

репутация домена и сайта;

Если с этим все хорошо и жалоб нет, идем дальше — отправляем письма. Как сделать это правильно?

Выберите активных подписчиков и отправьте им первую партию писем. На первом этапе вам нужен максимальный позитив.

В первые две недели можете отправить письма тем, кто был активничал в последний месяц.

В последующие две недели в список получателей добавьте неактивных пользователей. Срок бездействия — 1-2 месяца.

Исключайте тех, кто игнорировал письма 2-4 месяца.

Если у вас данных по активности нет, начините с недавних регистраций на сайте.

Не останавливайте рассылку больше, чем на месяц. Система репутации только месяц хранит данные по вашему IP. Если сделать перерыв больше, то придется греть снова.

Отправляйте сначала немного писем, чтобы в процессе вы могли снижать или увеличивать активность в зависимости от реакции пользователей — активных прочтений или жалоб на спам. Отправку по базе 20+ тысяч адресов начинайте с 200 писем. К концу первой недели постепенно дойдите до 2-3 тысяч, дальше можно увеличивать до 1000 в день и так далее до максимальной отметки.

Прогрев может длиться 1-4 недели. Не спешите, но и не медлите.

Шаг 3. Запускаем прогрев

Стратегия у вас уже есть, но случаются и форс-мажоры. Это две самые распространенные ситуации:

Статус «Письмо не доставлено» . Может появиться, если вы отправляете с почтового сервиса Google или Yahoo. Но это не приговор. Возможно, системе нужно время, чтобы проверить IP-адрес. В этом случае отправьте письмо на следующий день.

. Может появиться, если вы отправляете с почтового сервиса Google или Yahoo. Но это не приговор. Возможно, системе нужно время, чтобы проверить IP-адрес. В этом случае отправьте письмо на следующий день. Блокировка от ISP из-за низкого показателя открываемости или CTR. Это сигнал о том, что получатели не вовлечены в рассылку. Также блокировка может случиться из-за превышения лимита исходящих отправок. Соответственно, вам нужно или сегментировать базу получателей и почистить список, или уменьшить количество писем каждый день и отслеживать актуальную реакцию ISP на рассылку.

Шаг 4. Фиксируем показатели прогрева

Активность подписчиков определяет сценарий ваших дальнейших действий в процессе прогрева от начала до конца. Если реакция вялая, не плюсуйте новых получателей, пока стартовая аудитория не станет активнее. Про важные метрики email-рассылки читайте в нашей статье .

Проверяйте, не попал ли ваш IP-адрес в черный список. В этом вам поможет сервис Spamhaus, PR-cy и подобные. Также вашу репутацию покажет база доменов MXToolbox.

Не игнорируйте прогрев IP-адреса, потому что для многотысячной рассылки писем вам нужен именно он. Выбираться из черного списка еще сложнее, чем просто не попасть в него на старте.