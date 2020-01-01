Как молодому IP-адресу пробиться в мир больших email-рассылок — греем новичка

Массовая рассылка с недавно зарегистрированного IP-адреса — это сразу повод почтовым системам заинтересоваться. Надо сделать так, чтобы реальных претензий не было. Для этого новый IP-адрес надо прогреть. Что для этого нужно? Новый IP-адрес, email отправителя с корпоративным доменом и чистая база подписчиков. Получателей письма надо получить честно, не купить, украсть или выменять. Это тоже важно. А теперь остановимся на том, как безопасно рассылать письма и не нарваться на санкции.
Какие бывают IP-адреса
Интернет-провайдер имеет свою систему учета компьютеров, чтобы обозначать его в Сети. Есть общие и выделенные IP-адреса. Общий — для нескольких устройств, а выделенный - для одного. Общий бывает нужен в случае с несколькими компьютерами для работы в офисе и его легче прогреть. Здесь играет в плюс количество отправителей. Но с выделенным IP пользователь может пристально следить за тем, как «разгоняется» и прогревается его айпишник.
Зачем надо прогревать IP-адрес
Это поступательная работа над вашей репутацией как отправителя. То, как рассылали письма, формирует позитивный или негативный бэкграунд. IP-адрес поэтапно готовится к отправкам тысяч или десятков тысяч писем регулярно. Это право надо заслужить. Gmail вообще рекомендует первой партией отправить всего 10-20 писем.
Кроме этого отслеживается коэффициент открываемости и кликов. Нежелательны жалобы на спам. По мере прогревания IP-адреса процент доставляемости увеличивается, а значит, больше подписчиков видят ваши письма.
Если с нового IP в один момент отправится 10 тысяч писем, провайдеры заподозрят спам. Так происходит из-за отсутствия предварительной репутации и невозможности оценить качество тех писем, которые новый айпишник отправил пользователям. Подозрительно здесь все: откуда база у новичка и каково качество адресов? В этом случае провайдер без разбирательств может отметить рассылку как спам.
Прогрев: четыре важных шага
Каждому этапу уделите время и внимание, чтобы сделать все максимально по правилам почтового провайдера — это залог того, что ваши будущие email-рассылки пройдут без подозрений.
Шаг 1. Подготовка
Сначала пройдитесь по настройкам:
- Укажите параметры идентификации DKIM и SPF. Это покажет сервису рассылки, что вы владеете доменом честно. Иногда доступ к домену получают недобросовестные субъекты, поэтому система перестраховывается. Обратитесь email-провайдеру с вопросом, как это сделать.
- Запустите Feedback Loop (FBL) — для фиксации жалоб на ваши рассылки. Так вы будете понимать, продолжать в том же духе, или срочно вносить корректировки в кампанию. Чаще всего нужна работа с постмастером. Об этом, скорее всего, ваш провайдер уже написал или рассказал в видео, как действовать.
- Настройте связь IP-адреса с доменом вашего сайта. Это можно сделать с помощью указания PTR-записи (reverse DNS).
Шаг 2. Планируем прогрев
Спланируйте, сколько писем и когда вы будете отправлять. Это зависит от таких факторов:
- чистота базы;
- репутация IP;
- репутация домена и сайта;
Если с этим все хорошо и жалоб нет, идем дальше — отправляем письма. Как сделать это правильно?
- Выберите активных подписчиков и отправьте им первую партию писем. На первом этапе вам нужен максимальный позитив.
- В первые две недели можете отправить письма тем, кто был активничал в последний месяц.
- В последующие две недели в список получателей добавьте неактивных пользователей. Срок бездействия — 1-2 месяца.
- Исключайте тех, кто игнорировал письма 2-4 месяца.
- Если у вас данных по активности нет, начините с недавних регистраций на сайте.
- Не останавливайте рассылку больше, чем на месяц. Система репутации только месяц хранит данные по вашему IP. Если сделать перерыв больше, то придется греть снова.
- Отправляйте сначала немного писем, чтобы в процессе вы могли снижать или увеличивать активность в зависимости от реакции пользователей — активных прочтений или жалоб на спам. Отправку по базе 20+ тысяч адресов начинайте с 200 писем. К концу первой недели постепенно дойдите до 2-3 тысяч, дальше можно увеличивать до 1000 в день и так далее до максимальной отметки.
- Прогрев может длиться 1-4 недели. Не спешите, но и не медлите.
Шаг 3. Запускаем прогрев
Стратегия у вас уже есть, но случаются и форс-мажоры. Это две самые распространенные ситуации:
- Статус «Письмо не доставлено». Может появиться, если вы отправляете с почтового сервиса Google или Yahoo. Но это не приговор. Возможно, системе нужно время, чтобы проверить IP-адрес. В этом случае отправьте письмо на следующий день.
- Блокировка от ISP из-за низкого показателя открываемости или CTR. Это сигнал о том, что получатели не вовлечены в рассылку. Также блокировка может случиться из-за превышения лимита исходящих отправок. Соответственно, вам нужно или сегментировать базу получателей и почистить список, или уменьшить количество писем каждый день и отслеживать актуальную реакцию ISP на рассылку.
Шаг 4. Фиксируем показатели прогрева
Активность подписчиков определяет сценарий ваших дальнейших действий в процессе прогрева от начала до конца. Если реакция вялая, не плюсуйте новых получателей, пока стартовая аудитория не станет активнее. Про важные метрики email-рассылки читайте
Проверяйте, не попал ли ваш IP-адрес в черный список. В этом вам поможет сервис Spamhaus, PR-cy и подобные. Также вашу репутацию покажет база доменов MXToolbox.
Не игнорируйте прогрев IP-адреса, потому что для многотысячной рассылки писем вам нужен именно он. Выбираться из черного списка еще сложнее, чем просто не попасть в него на старте.
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