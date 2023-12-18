Як молодій IP-адресі пробитися у світ великих email-розсилок — гріємо новачка

Масова розсилка з IP-адреси, що зареєстрована нещодавно — це одразу привід поштовим системам зацікавитись вами. Треба зробити так, щоб реальних претензій не було, а для цього нову IP-адресу треба прогріти. Що для цього потрібно? Нова IP-адреса, email відправника з корпоративним доменом та чиста база підписників.

Отримувачів листа треба отримати чесно, не купити, не вкрасти та не виміняти. Це також важливо. А тепер зупинимось на тому, як безпечно розсилати листи та не натрапити на санкції.

Які бувають IP-адреси

Інтернет-провайдер має свою систему обліку комп’ютерів для того, щоб відмітити його в мережі. Є загальні та виділені IP-адреси. Загальні — для кількох приладів, а виділені — для одного.

Загальна адреса може бути потрібною в разі наявності декількох комп’ютерів для роботи в офісі, її також легше прогріти. Тут перевагою є кількість відправників. Але з виділеним IP користувач може уважно стежити за тим, як «розганяється» та прогрівається її айпішник.

Навіщо треба прогрівати IP-адресу

Це поступова робота над вашою репутацією як відправника. Те, як ви розсилали листи, формує позитивний або негативний бекграунд. IP-адреса готується поетапно до розсилання тисяч або десятків тисяч листів регулярно. Це право потрібно заслужити. Gmail взагалі радить першою партією відправити всього 10-20 листів.

Крім цього, відстежується коефіцієнт відкриття листів та натискань на активні кнопки. Небажано отримувати скарги на спам. В міру прогрівання IP-адреси, відсоток доставлення листів зростає, а це означає, що більше підписників бачать ваші листи.

Якщо з нового IP в один момент відправиться 10 тисяч листів, провайдери запідозрять спам. Так відбувається через відсутність попередньої репутації та неможливість оцінити якість тих листів, які новий айпішнік доставив користувачам. Підозріло тут все: звідки база у новачка і яка якість адрес? У цьому випадку провайдер без сумнівів може позначити розсилку як спам.

Прогрів: чотири важливі кроки

Кожному етапу приділіть час та увагу, щоб зробити все максимально за правилами поштового провайдера. Це запорука того, що ваші майбутні email-розсилки будуть доставлені без зайвих підозр.

Крок 1. Підготовка

Спочатку перевірте налаштування:

Вкажіть параметри ідентифікації DKIM і SPF. Це покаже сервісу розсилки, що ви володієте доменом чесно. Іноді доступ до домену отримують недобросовісні суб’єкти, тому система перестраховується. Зверніться до email-провайдера з питанням, як це зробити. Запустіть Feedback Loop (FBL) — для фіксації скарг на ваші розсилки. Так ви будете розуміти, чи продовжувати, чи терміново вносити корективи в кампанію. Частіше за все потрібна робота з postmaster. Про це, скоріш за все, ваш провайдер вже написав чи розказав у відео, як діяти. Налаштуйте зв’язок IP-адреси з доменом вашого сайту. Це можна зробити за допомогою зазначення PTR-запису (reverse DNS).

Крок 2. Плануємо прогрів

Заплануйте, скільки листів та коли ви будете відправляти. Це залежить від таких факторів:

чистота бази;

репутація IP;

репутація домену і сайту.

Якщо з цим все добре і скарг немає, йдемо далі — розсилаємо листи. Як це зробити правильно?

Оберіть активних підписників та відправте їм першу партію листів. На першому етапі вам потрібен максимальний позитив. У перші тижні можете відправляти листи тим, хто був активним останній місяць. У наступні два тижні у список отримувачів додайте неактивних користувачів. Строк дії — 1-2 місяці. Виключите тих, хто ігнорував листи 2-4 місяці. До речі, видаляти «сплячих» підписників можна і частіше. Почитайте, як нещадно чистити базу розсилки на прикладі маркетингу «Аптеки 9-1-1». Якщо у вас немає даних щодо активності, починайте з недавніх реєстрацій на сайті. Не зупиняйте розсилку більше, ніж на місяць. Система репутації лише місяць зберігає дані про вашу IP-адресу. Якщо зробити перерву більше, то доведеться гріти знову. Надсилайте спочатку небагато листів, щоб у процесі ви могли знижувати чи збільшувати активність у залежності від реакції користувачів — активних прочитань або скарг на спам. Надсилання по базі 20+ тисяч адрес починайте з 200 листів. Ближче до кінця першого тижня поступово збільште до 2-3 тисяч, далі можна збільшувати до 1000 в день і так далі до максимальної відмітки. Прогрів може тривати 1-4 тижні. Не поспішайте, але й не зволікайте.

Крок 3. Запускаємо прогрів

Стратегія у вас вже є, але можуть бути й форс-мажори. Це дві найпопулярніші ситуації:

Статус «Лист не доставлено». Може з’являтися, якщо ви надсилаєте з поштового сервісу Google або Yahoo. Але це не вирок. Можливо, системі потрібен час для того, щоб перевірити IP-адресу. У цьому випадку надішліть листа наступного дня. Блокування від ISP через низький показник відкриття чи CTR. Це сигнал про те, що отримувачі не залучені до розсилки. Також блокування може статися через перевищення ліміту вихідних повідомлень. Відповідно, вам необхідно сегментувати базу отримувачів або почистити список, або зменшити кількість листів щодня та відстежувати актуальну реакцію ISP на розсилку.

Крок 4. Фіксуємо показники прогріву

Активність підписників визначає сценарій ваших подальших дій в процесі прогріву від початку та до кінця. Якщо реакція в’яла, не додавайте нових отримувачів, поки стартова аудиторія не стане активніше. Про важливі метрики email-розсилки читайте у нашій статті.

Перевіряйте, чи не потрапила ваша IP-адреса в чорний список. У цьому вам допоможе сервіс Spamhaus і подібні. Також вашу репутацію може показати база доменів MXToolbox.

Не ігноруйте прогрів IP-адреси, тому що для багатотисячної розсилки листів вам необхідний саме він. Вибиратися з чорного списку ще складніше, аніж просто не потрапити в нього на старті.