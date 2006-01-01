Виктория Бондаренко

Виктория Бондаренко

Автор NJ c 2021
Об авторе:
Опыт работы в маркетинге 6 лет. Работатет Pre Middle Email Marketer.

Статьи автора

Кейсы
Email-маркетинг
4601 184
Как увеличить количество ежемесячных подписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
Кейсы
Email-маркетинг
Как увеличить количество ежемесячных подписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
4601 184
Кейсы
Email-маркетинг
7993 159
Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz
Кейсы
Email-маркетинг
Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz
7993 159