Как увеличить количество ежемесячных подписок на 100% — кейс kulibin.com.ua

Период продвижения: январь 2022 — февраль 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Виктория Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Даниил Минин, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
Kulibin — интернет-магазин садовой техники, оборудования и инструментов для ремонта. Сертифицированный партнер целого ряда признанных во всем мире производителей профессиональных и бытовых инструментов и оборудования. В ассортименте интернет-магазина товары Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Makita, Husqvarna и других брендов.
Цели продвижения
После года сотрудничества email-маркетинг стал приносить меньше прибыли. Поэтому клиент поставил перед командой Netpeak следующие задачи:
- Сбор новых активных подписчиков.
- Увеличение дохода от email-маркетинга как канала.
Действия команды
Чтобы достичь поставленных целей, мы изменили форму подписки на сайте. До этого использовали в ней материальный бонус — скидку на первый заказ. Но в последнее время она показывала не очень хороший результат. Поэтому решили протестировать эффективность
Что мы сделали:
- Продумали концепт — призы, количество писем, дизайн. Раньше на сайте был поп-ап, стимулирующий подписаться за скидку в 7%. Заменили его на «Колесо фортуны» с несколькими вариантами выигрыша. Попробовали самые популярные бонусы за подписку:
- скидку в % выражении, но немного больше, чем была до этого;
- физический подарок;
- скидку в денежном эквиваленте;
- бесплатную доставку.
Форму запускали в январе, поэтому дизайн важно было сделать новогодним с ощущением праздника.
- Разработали дизайн формы подписки для десктопной и мобильной версии сайта.
- Создали аккаунт в PopMechanic, настроили интеграцию с eSputnik.
- Подготовили триггерные письма «Подтверждение подписки» и «Спасибо за подписку». То есть после заполнения формы на сайте посетители получают письмо с просьбой подтвердить подписку:
А затем письмо с одним из вариантов подарка, который им выпал при прокрутке «Колеса фортуны»:
Так мы реализовали Double Opt-In — систему двухэтапного подтверждения подписки. Она позволяет собрать более качественную базу, исключив невалидные адреса, например, с опечатками, спам-ловушки, формы, заполненные ботами.
- Настроили сценарии в eSputnik.
Результаты продвижения
За месяц работы интерактивной формы подписки «Колесо фортуны» на сайте нам удалось:
- Увеличить общее количество подписок в два раза.
- Увеличить доход от email-маркетинга на 51%.
- Увеличить коэффициент транзакций на 71%.
Кстати, почитайте в Netpeak Journal, какие виды геймификации работают лучше всего в рассылках.
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