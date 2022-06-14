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Как увеличить количество ежемесячных подписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
Виктория Бондаренко
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Клиент: kulibin.com.ua.

Период продвижения: январь 2022 — февраль 2022.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Виктория Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Даниил Минин, Middle Project Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Kulibin — интернет-магазин садовой техники, оборудования и инструментов для ремонта. Сертифицированный партнер целого ряда признанных во всем мире производителей профессиональных и бытовых инструментов и оборудования. В ассортименте интернет-магазина товары Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Makita, Husqvarna и других брендов.

Цели продвижения

После года сотрудничества email-маркетинг стал приносить меньше прибыли. Поэтому клиент поставил перед командой Netpeak следующие задачи:

  1. Сбор новых активных подписчиков.
  2. Увеличение дохода от email-маркетинга как канала.

Действия команды

Чтобы достичь поставленных целей, мы изменили форму подписки на сайте. До этого использовали в ней материальный бонус — скидку на первый заказ. Но в последнее время она показывала не очень хороший результат. Поэтому решили протестировать эффективность геймификации для сбора базы подписчиков.

Что мы сделали:

  1. Продумали концепт — призы, количество писем, дизайн. Раньше на сайте был поп-ап, стимулирующий подписаться за скидку в 7%. Заменили его на «Колесо фортуны» с несколькими вариантами выигрыша. Попробовали самые популярные бонусы за подписку:
  • скидку в % выражении, но немного больше, чем была до этого;
  • физический подарок;
  • скидку в денежном эквиваленте;
  • бесплатную доставку.

Форму запускали в январе, поэтому дизайн важно было сделать новогодним с ощущением праздника.

  1. Разработали дизайн формы подписки для десктопной и мобильной версии сайта.

форма подписки десктоп

форма подписки мобайл

  1. Создали аккаунт в PopMechanic, настроили интеграцию с eSputnik.
  2. Подготовили триггерные письма «Подтверждение подписки» и «Спасибо за подписку». То есть после заполнения формы на сайте посетители получают письмо с просьбой подтвердить подписку:

подтверждение подписки

А затем письмо с одним из вариантов подарка, который им выпал при прокрутке «Колеса фортуны»:

Так мы реализовали Double Opt-In — систему двухэтапного подтверждения подписки. Она позволяет собрать более качественную базу, исключив невалидные адреса, например, с опечатками, спам-ловушки, формы, заполненные ботами.

  1. Настроили сценарии в eSputnik.

Результаты продвижения

За месяц работы интерактивной формы подписки «Колесо фортуны» на сайте нам удалось:

  1. Увеличить общее количество подписок в два раза.

Увеличить общее количество подписок в два раза

  1. Увеличить доход от email-маркетинга на 51%.
  2. Увеличить коэффициент транзакций на 71%.

Кстати, почитайте в Netpeak Journal, какие виды геймификации работают лучше всего в рассылках.

Виктория Бондаренко

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