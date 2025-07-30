Что такое исследование ключевых слов для ASO?
Правильно подобранные фразы повышают шансы на индексацию по релевантным поисковым запросам и помогают приложению появляться в выдаче магазина.
Независимо от того, только ли вы начинаете свой путь в ASO или хотите дополнить и улучшить свои текущие стратегии, статья предоставит вам практические советы и инструменты для достижения успеха.
Зачем нужно исследование ключевых слов для ASO
Исследование запросов — это процесс, позволяющий определить наиболее релевантные формулировки для вашего приложения.
Поисковые алгоритмы Apple и Google анализируют название (Title), подзаголовок (Subtitle), поле keywords в App Store, а также краткое и полное описание в Google Play. Они пытаются понять, что именно делает приложение — и далее сопоставляют эту информацию с поведением пользователей в поиске.
Чем точнее выбранные формулировки соответствуют реальным запросам, тем больше шансов, что страница приложения появится в выдаче — и привлечет внимание целевой аудитории.
Процесс во многом похож на SEO (оптимизацию для поисковых систем в вебе), но имеет свои особенности. Чтобы лучше понять разницу, сравним ASO и SEO:
|
Параметр
|
ASO (App Store Optimization)
|
SEO (Search Engine Optimization)
|
Целевая платформа
|
App Store, Google Play
|
Сайты в Google, Bing и т. д.
|
Ключевые поля
|
Название, подзаголовок, поле Keywords (App Store), описание (Google Play)
|
Title, метаописание, H1, контент, alt-теги изображений
|
Алгоритмы ранжирования
|
Фокус на релевантность ключевых слов, установках и отзывах
|
Фокус на качество контента, ссылки, поведенческие сигналы
|
Поведение пользователя
|
Просмотр страницы приложения, установка
|
Просмотр страницы, переходы, взаимодействие
|
Цель
|
Увеличение органических установок приложения
|
Привлечение трафика на сайт
Хотя принципы схожи, ASO сосредоточено на том, как пользователи ищут и выбирают приложения, а не сайты. Это означает, что поисковые фразы должны соответствовать не только запросу, но и ожиданиям относительно функциональности и ценности приложения.
Подробнее узнайте в нашем блоге, Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение.
Какие преимущества вы получите после исследования ключевых слов:
-
Повышенная видимость — качественная оптимизация поиска повышает количество релевантных позиций в выдаче, улучшает заметность страницы приложения и способствует росту органических установок.
-
Целевой трафик — сосредоточившись на соответствующих и удельных запросах, вы повысите шансы на увеличение конверсии приложения.
-
Конкурентное преимущество — эффективное исследование запросов поможет вам проанализировать и понять стратегии ваших конкурентов и найти возможности их превзойти.
-
Экономически выгодный маркетинг — благодаря росту органического трафика снижается потребность в платном продвижении, что делает маркетинг более эффективным в долгосрочной перспективе.
Примеры поиска в App Store
Как провести исследование ключевых слов ASO
Ниже рассмотрю основные этапы исследования — от генерации идей до внедрения в метаданные. Независимо от того, только ли вы знакомитесь с ASO или стремитесь усовершенствовать существующую стратегию, в статье собраны практические советы и полезные инструменты.
Поскольку сбор, анализ и дальнейшее отслеживание эффективности запросов могут быть технически сложными, стоит обратить внимание на специализированные ASO-сервисы, которые упрощают этот процесс:
-
Asolytics;
-
MobileAction;
-
AppFollow;
-
AppTweak;
-
AppRadar.
Всегда помните, что исследование ключевых слов — не разовая работа. Это постоянный процесс, который требует от вас регулярного выполнения: меняются тенденции, появляются новые конкуренты и обновляются алгоритмы магазинов приложений.
Шаг 1: Мозговой штурм
На старте соберите все потенциальные фразы, связанные с функциями приложения и проблемами, которые оно решает. Обратите внимание на термины, которые с наибольшей вероятностью появятся в поисковых запросах целевой аудитории. Полезно также получить внешний взгляд — узнать, какими словами другие описывают ваш продукт и что вводят в поиск.
Фиксируйте все релевантные варианты и комбинации — даже те, которые кажутся очевидными. Этот перечень станет основой для дальнейшего анализа.
Шаг 2: Исследование конкурентов
Самым простым методом будет поиск релевантных запросов именно в метаданных конкурентов. Посмотрите на приложения прямых конкурентов, а также на самые популярные приложения в вашей категории. Так вы сможете определить ключевые слова, по которым они ранжируются. Инструменты Asolytics, Sensor Tower, App Annie и Mobile Action облегчат этот процесс и помогут собрать необходимую информацию. Добавьте в свой список все ключевые фразы, которые вы считаете релевантными, чтобы на следующих этапах их проанализировать и расставить приоритеты.
Бренды конкурентов
Использование в метаданных именно брендов конкурентов в ASO может быть стратегией для привлечения внимания и трафика к вашему приложению. Это может помочь вам воспользоваться популярностью конкурентов, появиться в результатах поиска, когда пользователи ищут приложение конкурента, и даст возможность превратить их аудиторию в своих пользователей.
Вы можете добавить популярные брендовые релевантные слова конкурентов:
-
в видимую часть метаданных в App Store и Google Play, если бренды конкурентов являются общеупотребительными ключевыми запросами;
Примеры использования приложениями общеупотребительных слов в качестве бренда в App Store
Примеры использования приложениями общеупотребительных слов в качестве бренда в Google Play
-
в поле ключевых слов для App Store.
Однако не забывайте соблюдать этические нормы и правила магазина приложений, чтобы избежать возможных санкций.
Шаг 3: Подсказки
App Store и Google Play показывают популярные запросы прямо в поисковой строке. Эти рекомендации дают представление о том, что чаще всего вводят пользователи. Чем выше фраза в списке — тем больше она востребована.
Как проводить исследование ключевых слов с использованием автоподсказок
Начните вводить основные поисковые запросы, описывающие ваше приложение, в поисковую строку App Store или Google Play. Просматривайте автоподсказки, которые будут появляться, и записывайте их. Позже вы сможете использовать подсказки для генерации дополнительных релевантных фраз.
Например, ваше приложение касается фитнеса — введите запрос «фитнес» и просмотрите все подсказки, которые появятся. Это могут быть запросы такие как «фитнес браслет», «фитнес приложение», «фитнес тренировка» и «фитнес трекер». Записав полученные автоподсказки, вы позже можете вводить их одну за другой и собирать дополнительные вариации.
Подсказки под строкой поиска App Store
Подсказки под строкой поиска Google Play
Чтобы найти как можно больше поисковых запросов с помощью подсказок, используйте ASO сервисы:
Пример использования сервиса Asolytics для анализа автоподсказок
Шаг 4: Рекомендации Apple Ads
При настройке кампаний в Apple Search Ads вы вводите базовые запросы, описывающие функциональность вашего приложения. Платформа предложит дополнительные варианты с высоким потенциалом для продвижения.
Оцените каждый из них на релевантность и возможность улучшить видимость, а затем используйте самые эффективные, чтобы расширить охват поисковых комбинаций.
Шаг 5: Исследование с помощью отзывов
Комментарии в магазинах приложений показывают, как люди описывают продукт, его функциональность и пользу. Исследуйте не только свою страницу, но и страницы конкурентов — это поможет лучше понять ожидания аудитории и собрать релевантные формулировки.
Примеры анализа отзывов в App Store
Какие шаги необходимо предпринять:
-
Соберите положительные и отрицательные отзывы, чтобы получить полное представление о впечатлениях пользователей.
-
Проанализируйте комментарии к похожим приложениям — это поможет выявить новые поисковые запросы, которые люди используют для описания подобных функций.
-
Обращайте внимание на повторяющиеся слова и фразы, особенно те, которые касаются функций, удобства или решения проблем.
-
Используйте ASO-сервисы для анализа отзывов о вашем приложении и конкурентах — это еще один способ собрать релевантные запросы.
Пример использования сервиса Asolytics для анализа отзывов приложения
Шаг 6: Перевод ключевых запросов
Перевод поисковых запросов может стать интересным и важным этапом в исследовании. Да, сначала он может показаться вам ненужным, однако, особенно в случае локализации приложения на другие языки, с помощью перевода вы можете найти запросы с высокой популярностью и небольшим количеством конкурентов в выдаче.
Добавив эти локализованные запросы в метаданные, вы можете получить дополнительный прирост показов и установок приложения.
Анализ и создание окончательного списка ключевых слов
После того как сформировали перечень потенциальных запросов, выберите только те, которые будете использовать в метаданных приложения.
Проанализируйте собранные варианты с учетом следующих параметров:
-
Popularity (SAP в App Store и Priority в Google Play) — показывает, насколько часто пользователи вводят определенный поисковый запрос. Чем выше этот показатель, тем больше трафика может принести запрос.
Популярность оценивается по шкале от 5 до 100: чем больше значение, тем активнее запрос используется в поиске. В то же время менее популярные варианты проще использовать для индексации, особенно новым или малоизвестным приложениям.
Обратите внимание: в последнее время происходят постоянные изменения в SAP, поэтому необходимо это учитывать при составлении и обновлении метаданных.
-
Ежедневные показы (Daily Impressions) — оценка количества просмотров, которые страница приложения может получить на первой позиции по конкретному запросу.
-
Позиция (Rank) — позиция приложения в поиске по определенному запросу.
-
Выдача по конкурентам (Competitors in Top 10) — позволяет оценить релевантность. Когда большинство конкурентов с подобной тематикой попадают в топ-10, запрос считается уместным.
-
Результаты (Results) — этот параметр отображает количество приложений, которые уже индексируются по запросу. Если найдете популярный и в то же время малоконкурентный вариант (менее 10 результатов), есть шанс сразу попасть в лидеры и получить установки.
Поскольку видимые поля в метаданных приложения являются наиболее важными для индексации, выберите до десяти базовых запросов, которые вы будете использовать в этих полях, а остальные добавьте в полное описание и поле ключевых слов.
App Store и Google Play имеют схожие поля метаданных, однако есть и некоторые различия:
|
AppStore
|
Google Play
|
Название — 30 символов
|
Название — 30 символов
|
Подзаголовок — 30 символов
|
Краткое описание — 80 символов
|
Поле для ключевых слов — 100 символов
|
Полное описание — 4000 символов
Название приложения: добавьте самые важные запросы именно сюда — этот элемент имеет наибольший вес для алгоритмов. Также можно указать бренд, но на ранних этапах развития проекта это не обязательно.
Подзаголовок (iOS): расширьте охват, используя дополнительные варианты, дополняющие название.
Поле keywords (iOS): заполните поле релевантными фразами, которых нет в названии и подзаголовке — избегайте дублирования.
Описание (Google Play): вплетайте поисковые запросы в текст естественно, особенно в начале — именно эти строки имеют наибольшее влияние на индексацию.
Не забывайте, что в App Store изменения после релиза заметны уже на второй-третий день, тогда как в Google Play переиндексация может занимать около месяца.
Распространенные ошибки в исследовании ключевых слов
На предыдущих этапах вы уже ознакомились с процессом работы с запросами. Несмотря на это, есть типичные ошибки, которые встречаются чаще всего. Стоит их знать — и избегать.
-
Использование нерелевантных keywords.
Выбирайте только те запросы, которые точно отражают функциональность приложения. Это поможет привлечь целевой органический трафик и улучшить позиции в выдаче.
-
Игнорирование анализа конкурентов.
Не ленитесь регулярно анализировать приложения конкурентов. Это поможет вам понять, какие именно ключевые слова они используют и как именно оптимизируются их приложения.
-
Игнорирование обратной связи от клиентов.
Стоит регулярно просматривать комментарии пользователей — это источник новых идей для улучшения функций и поискового охвата.
-
Недостаточное обновление ключевых слов.
Чтобы оставаться заметными в поиске, важно регулярно просматривать текстовые поля и адаптировать их к изменениям в поведении аудитории. Оптимально — обновлять метаданные в App Store дважды в месяц.
-
Недостаточное использование аналитики.
Используйте специализированные инструменты для анализа запросов, оценки их эффективности и корректировки стратегии на основе данных.
-
Перенасыщение популярными фразами.
Избегайте метаданных, состоящих только из высокочастотных вариантов. Сочетайте их с менее конкурентными — это особенно важно для новых приложений, которым проще закрепиться в выдаче по нишевым запросам.
-
Игнорирование длинных фраз.
Используйте не только короткие запросы, но и поисковые комбинации из нескольких слов — они менее конкурентные и лучше привлекают целевую аудиторию, которая с большей вероятностью останется в приложении.
Если вы сможете избежать этих распространенных ошибок, это позволит вам получать более эффективные результаты. Также это поможет повысить видимость вашего приложения и привлечь к нему еще больше пользователей!
Выводы
-
Исследование ключевых слов для ASO — основа видимости приложения в магазине.
-
Тщательно подобранные фразы увеличивают шансы на индексацию по релевантным запросам.
-
ASO и SEO имеют общие принципы, но ориентированы на разные платформы и поведение пользователя.
-
Исследование запросов позволяет повысить видимость, привлечь целевой трафик и уменьшить расходы на рекламу.
-
Эффективное ASO-исследование предусматривает несколько этапов:
-
мозговой штурм фраз с фокусом на функциональность и пользу;
-
анализ конкурентов для поиска активных ключей;
-
использование автоподсказок и рекомендаций Apple Ads;
-
работа с отзывами пользователей;
-
перевод запросов в случае локализации;
-
оценка популярности, конкуренции и позиций в выдаче.
-
Метаданные следует оптимизировать с учетом структуры App Store и Google Play.
-
Работа с ключевыми словами — это не разовая акция, а постоянный процесс.
-
Избегая типичных ошибок, можно существенно повысить эффективность ASO-стратегии.
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