Что такое исследование ключевых слов для ASO?

Что такое исследование ключевых слов для ASO?

Правильно подобранные фразы повышают шансы на индексацию по релевантным поисковым запросам и помогают приложению появляться в выдаче магазина.

Независимо от того, только ли вы начинаете свой путь в ASO или хотите дополнить и улучшить свои текущие стратегии, статья предоставит вам практические советы и инструменты для достижения успеха.

Зачем нужно исследование ключевых слов для ASO

Исследование запросов — это процесс, позволяющий определить наиболее релевантные формулировки для вашего приложения.

Поисковые алгоритмы Apple и Google анализируют название (Title), подзаголовок (Subtitle), поле keywords в App Store, а также краткое и полное описание в Google Play. Они пытаются понять, что именно делает приложение — и далее сопоставляют эту информацию с поведением пользователей в поиске.

Чем точнее выбранные формулировки соответствуют реальным запросам, тем больше шансов, что страница приложения появится в выдаче — и привлечет внимание целевой аудитории.

Процесс во многом похож на SEO (оптимизацию для поисковых систем в вебе), но имеет свои особенности. Чтобы лучше понять разницу, сравним ASO и SEO:

Параметр ASO (App Store Optimization) SEO (Search Engine Optimization) Целевая платформа App Store, Google Play Сайты в Google, Bing и т. д. Ключевые поля Название, подзаголовок, поле Keywords (App Store), описание (Google Play) Title, метаописание, H1, контент, alt-теги изображений Алгоритмы ранжирования Фокус на релевантность ключевых слов, установках и отзывах Фокус на качество контента, ссылки, поведенческие сигналы Поведение пользователя Просмотр страницы приложения, установка Просмотр страницы, переходы, взаимодействие Цель Увеличение органических установок приложения Привлечение трафика на сайт

Хотя принципы схожи, ASO сосредоточено на том, как пользователи ищут и выбирают приложения, а не сайты. Это означает, что поисковые фразы должны соответствовать не только запросу, но и ожиданиям относительно функциональности и ценности приложения.

Подробнее узнайте в нашем блоге, Что такое ASO и как правильно продвигать мобильное приложение.

Какие преимущества вы получите после исследования ключевых слов:

Повышенная видимость — качественная оптимизация поиска повышает количество релевантных позиций в выдаче, улучшает заметность страницы приложения и способствует росту органических установок. Целевой трафик — сосредоточившись на соответствующих и удельных запросах, вы повысите шансы на увеличение конверсии приложения. Конкурентное преимущество — эффективное исследование запросов поможет вам проанализировать и понять стратегии ваших конкурентов и найти возможности их превзойти. Экономически выгодный маркетинг — благодаря росту органического трафика снижается потребность в платном продвижении, что делает маркетинг более эффективным в долгосрочной перспективе.

Примеры поиска в App Store

Как провести исследование ключевых слов ASO

Ниже рассмотрю основные этапы исследования — от генерации идей до внедрения в метаданные. Независимо от того, только ли вы знакомитесь с ASO или стремитесь усовершенствовать существующую стратегию, в статье собраны практические советы и полезные инструменты.

Поскольку сбор, анализ и дальнейшее отслеживание эффективности запросов могут быть технически сложными, стоит обратить внимание на специализированные ASO-сервисы, которые упрощают этот процесс:

Asolytics;

MobileAction;

AppFollow;

AppTweak;

AppRadar.

Всегда помните, что исследование ключевых слов — не разовая работа. Это постоянный процесс, который требует от вас регулярного выполнения: меняются тенденции, появляются новые конкуренты и обновляются алгоритмы магазинов приложений.

Шаг 1: Мозговой штурм

На старте соберите все потенциальные фразы, связанные с функциями приложения и проблемами, которые оно решает. Обратите внимание на термины, которые с наибольшей вероятностью появятся в поисковых запросах целевой аудитории. Полезно также получить внешний взгляд — узнать, какими словами другие описывают ваш продукт и что вводят в поиск.

Фиксируйте все релевантные варианты и комбинации — даже те, которые кажутся очевидными. Этот перечень станет основой для дальнейшего анализа.

Шаг 2: Исследование конкурентов

Самым простым методом будет поиск релевантных запросов именно в метаданных конкурентов. Посмотрите на приложения прямых конкурентов, а также на самые популярные приложения в вашей категории. Так вы сможете определить ключевые слова, по которым они ранжируются. Инструменты Asolytics, Sensor Tower, App Annie и Mobile Action облегчат этот процесс и помогут собрать необходимую информацию. Добавьте в свой список все ключевые фразы, которые вы считаете релевантными, чтобы на следующих этапах их проанализировать и расставить приоритеты.

Бренды конкурентов

Использование в метаданных именно брендов конкурентов в ASO может быть стратегией для привлечения внимания и трафика к вашему приложению. Это может помочь вам воспользоваться популярностью конкурентов, появиться в результатах поиска, когда пользователи ищут приложение конкурента, и даст возможность превратить их аудиторию в своих пользователей.

Вы можете добавить популярные брендовые релевантные слова конкурентов:

в видимую часть метаданных в App Store и Google Play, если бренды конкурентов являются общеупотребительными ключевыми запросами;

Примеры использования приложениями общеупотребительных слов в качестве бренда в App Store

Примеры использования приложениями общеупотребительных слов в качестве бренда в Google Play

в поле ключевых слов для App Store.

Однако не забывайте соблюдать этические нормы и правила магазина приложений, чтобы избежать возможных санкций.

Шаг 3: Подсказки

App Store и Google Play показывают популярные запросы прямо в поисковой строке. Эти рекомендации дают представление о том, что чаще всего вводят пользователи. Чем выше фраза в списке — тем больше она востребована.

Как проводить исследование ключевых слов с использованием автоподсказок

Начните вводить основные поисковые запросы, описывающие ваше приложение, в поисковую строку App Store или Google Play. Просматривайте автоподсказки, которые будут появляться, и записывайте их. Позже вы сможете использовать подсказки для генерации дополнительных релевантных фраз.

Например, ваше приложение касается фитнеса — введите запрос «фитнес» и просмотрите все подсказки, которые появятся. Это могут быть запросы такие как «фитнес браслет», «фитнес приложение», «фитнес тренировка» и «фитнес трекер». Записав полученные автоподсказки, вы позже можете вводить их одну за другой и собирать дополнительные вариации.

Подсказки под строкой поиска App Store

Подсказки под строкой поиска Google Play

Чтобы найти как можно больше поисковых запросов с помощью подсказок, используйте ASO сервисы:

Пример использования сервиса Asolytics для анализа автоподсказок

Шаг 4: Рекомендации Apple Ads

При настройке кампаний в Apple Search Ads вы вводите базовые запросы, описывающие функциональность вашего приложения. Платформа предложит дополнительные варианты с высоким потенциалом для продвижения.

Оцените каждый из них на релевантность и возможность улучшить видимость, а затем используйте самые эффективные, чтобы расширить охват поисковых комбинаций.

Шаг 5: Исследование с помощью отзывов

Комментарии в магазинах приложений показывают, как люди описывают продукт, его функциональность и пользу. Исследуйте не только свою страницу, но и страницы конкурентов — это поможет лучше понять ожидания аудитории и собрать релевантные формулировки.





Примеры анализа отзывов в App Store

Какие шаги необходимо предпринять:

Соберите положительные и отрицательные отзывы, чтобы получить полное представление о впечатлениях пользователей. Проанализируйте комментарии к похожим приложениям — это поможет выявить новые поисковые запросы, которые люди используют для описания подобных функций. Обращайте внимание на повторяющиеся слова и фразы, особенно те, которые касаются функций, удобства или решения проблем. Используйте ASO-сервисы для анализа отзывов о вашем приложении и конкурентах — это еще один способ собрать релевантные запросы.

Пример использования сервиса Asolytics для анализа отзывов приложения

Шаг 6: Перевод ключевых запросов

Перевод поисковых запросов может стать интересным и важным этапом в исследовании. Да, сначала он может показаться вам ненужным, однако, особенно в случае локализации приложения на другие языки, с помощью перевода вы можете найти запросы с высокой популярностью и небольшим количеством конкурентов в выдаче.

Добавив эти локализованные запросы в метаданные, вы можете получить дополнительный прирост показов и установок приложения.

Анализ и создание окончательного списка ключевых слов

После того как сформировали перечень потенциальных запросов, выберите только те, которые будете использовать в метаданных приложения.

Проанализируйте собранные варианты с учетом следующих параметров:

Popularity (SAP в App Store и Priority в Google Play) — показывает, насколько часто пользователи вводят определенный поисковый запрос. Чем выше этот показатель, тем больше трафика может принести запрос.



Популярность оценивается по шкале от 5 до 100: чем больше значение, тем активнее запрос используется в поиске. В то же время менее популярные варианты проще использовать для индексации, особенно новым или малоизвестным приложениям.



Обратите внимание: в последнее время происходят постоянные изменения в SAP, поэтому необходимо это учитывать при составлении и обновлении метаданных.

Ежедневные показы (Daily Impressions) — оценка количества просмотров, которые страница приложения может получить на первой позиции по конкретному запросу. Позиция (Rank) — позиция приложения в поиске по определенному запросу. Выдача по конкурентам (Competitors in Top 10) — позволяет оценить релевантность. Когда большинство конкурентов с подобной тематикой попадают в топ-10, запрос считается уместным. Результаты (Results) — этот параметр отображает количество приложений, которые уже индексируются по запросу. Если найдете популярный и в то же время малоконкурентный вариант (менее 10 результатов), есть шанс сразу попасть в лидеры и получить установки.

Поскольку видимые поля в метаданных приложения являются наиболее важными для индексации, выберите до десяти базовых запросов, которые вы будете использовать в этих полях, а остальные добавьте в полное описание и поле ключевых слов.

App Store и Google Play имеют схожие поля метаданных, однако есть и некоторые различия:

AppStore Google Play Название — 30 символов Название — 30 символов Подзаголовок — 30 символов Краткое описание — 80 символов Поле для ключевых слов — 100 символов Полное описание — 4000 символов

Название приложения: добавьте самые важные запросы именно сюда — этот элемент имеет наибольший вес для алгоритмов. Также можно указать бренд, но на ранних этапах развития проекта это не обязательно.

Подзаголовок (iOS): расширьте охват, используя дополнительные варианты, дополняющие название.

Поле keywords (iOS): заполните поле релевантными фразами, которых нет в названии и подзаголовке — избегайте дублирования.

Описание (Google Play): вплетайте поисковые запросы в текст естественно, особенно в начале — именно эти строки имеют наибольшее влияние на индексацию.

Не забывайте, что в App Store изменения после релиза заметны уже на второй-третий день, тогда как в Google Play переиндексация может занимать около месяца.

Распространенные ошибки в исследовании ключевых слов

На предыдущих этапах вы уже ознакомились с процессом работы с запросами. Несмотря на это, есть типичные ошибки, которые встречаются чаще всего. Стоит их знать — и избегать.

Использование нерелевантных keywords.

Выбирайте только те запросы, которые точно отражают функциональность приложения. Это поможет привлечь целевой органический трафик и улучшить позиции в выдаче.

Игнорирование анализа конкурентов.

Не ленитесь регулярно анализировать приложения конкурентов. Это поможет вам понять, какие именно ключевые слова они используют и как именно оптимизируются их приложения.

Игнорирование обратной связи от клиентов.

Стоит регулярно просматривать комментарии пользователей — это источник новых идей для улучшения функций и поискового охвата.

Недостаточное обновление ключевых слов.

Чтобы оставаться заметными в поиске, важно регулярно просматривать текстовые поля и адаптировать их к изменениям в поведении аудитории. Оптимально — обновлять метаданные в App Store дважды в месяц.

Недостаточное использование аналитики.

Используйте специализированные инструменты для анализа запросов, оценки их эффективности и корректировки стратегии на основе данных.

Перенасыщение популярными фразами.

Избегайте метаданных, состоящих только из высокочастотных вариантов. Сочетайте их с менее конкурентными — это особенно важно для новых приложений, которым проще закрепиться в выдаче по нишевым запросам.

Игнорирование длинных фраз.

Используйте не только короткие запросы, но и поисковые комбинации из нескольких слов — они менее конкурентные и лучше привлекают целевую аудиторию, которая с большей вероятностью останется в приложении.

Если вы сможете избежать этих распространенных ошибок, это позволит вам получать более эффективные результаты. Также это поможет повысить видимость вашего приложения и привлечь к нему еще больше пользователей!

Выводы

Исследование ключевых слов для ASO — основа видимости приложения в магазине. Тщательно подобранные фразы увеличивают шансы на индексацию по релевантным запросам. ASO и SEO имеют общие принципы, но ориентированы на разные платформы и поведение пользователя. Исследование запросов позволяет повысить видимость, привлечь целевой трафик и уменьшить расходы на рекламу. Эффективное ASO-исследование предусматривает несколько этапов:

мозговой штурм фраз с фокусом на функциональность и пользу;

анализ конкурентов для поиска активных ключей;

использование автоподсказок и рекомендаций Apple Ads;

работа с отзывами пользователей;

перевод запросов в случае локализации;

оценка популярности, конкуренции и позиций в выдаче.