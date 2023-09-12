Як збільшити кількість щомісячних підписок на 100% — кейс kulibin.com.ua

Як збільшити кількість щомісячних підписок на 100% — кейс kulibin.com.ua

Клієнт: kulibin.com.ua. Період просування: січень 2022 — лютий 2022. Регіон просування: Україна. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Вікторія Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Данило Мінін, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

Kulibin — інтернет-магазин садової техніки, обладнання та інструментів для ремонту. Сертифікований партнер цілого ряду визнаних у всьому світі виробників професійних та побутових інструментів й обладнання. В асортименті інтернет-магазину товари Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Makita, Husqvarna та інших брендів.

Цілі просування

Після року співпраці email-маркетинг став приносити менше прибутку. Тому клієнт поставив перед командою Netpeak такі задачі:

Збір нових активних підписників. Збільшення прибутку від email-маркетингу як каналу.

Дії команди

Щоб досягти поставлених цілей, ми змінили форму підписки на сайті. До цього використовували у ній матеріальний бонус — знижку на перше замовлення. Але останнім часом вона показувала не дуже добрий результат. Тому вирішили протестувати ефективність гейміфікації для збору бази підписників.

Що ми зробили:

Продумали концепт — призи, кількість листів, дизайн. Раніше на сайті був поп-ап, який стимулює підписатися за знижку 7%. Замінили його на «Колесо фортуни» з кількома варіантами виграшу. Спробували найпопулярніші бонуси за підписку:

знижку у % вираженні, але трохи більше, ніж була раніше;

фізичний подарунок;

знижку у грошовому еквіваленті;

безкоштовну доставку.

Форму запускали у січні, тому дизайн важливо було зробити новорічним із відчуттям свята.

Розробили дизайн форми підписки для десктопної та мобільної версії сайту.

Створили акаунт у PopMechanic, налаштували інтеграцію з eSputnik. Підготували тригерні листи «Підтвердження підписки» та «Дякую за підписку». Тобто після заповнення форми на сайті відвідувачі отримують лист із проханням підтвердити підписку:

А потім лист з одним із варіантів подарунка, який їм випав під час прокручування «Колеса фортуни»:

Так ми реалізували Double Opt-In — систему двоетапного підтвердження підписки. Вона дозволяє зібрати більш якісну базу, виключивши невалідні адреси, наприклад, з помилками, спам-пастки, форми, заповнені ботами.

Налаштували сценарії в eSputnik.

Результати просування

За місяць роботи інтерактивної форми підписки «Колесо фортуни» на сайті нам вдалося:

Збільшити загальну кількість підписок у два рази.

Збільшити прибуток від email-маркетингу на 51%. Збільшити коефіцієнт транзакцій на 71%.

До речі, почитайте в Netpeak Journal, які види гейміфікації працюють найкраще в розсилках.