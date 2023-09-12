Як збільшити кількість щомісячних підписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
Період просування: січень 2022 — лютий 2022.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Вікторія Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Данило Мінін, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
Kulibin — інтернет-магазин садової техніки, обладнання та інструментів для ремонту. Сертифікований партнер цілого ряду визнаних у всьому світі виробників професійних та побутових інструментів й обладнання. В асортименті інтернет-магазину товари Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Makita, Husqvarna та інших брендів.
Цілі просування
Після року співпраці email-маркетинг став приносити менше прибутку. Тому клієнт поставив перед командою Netpeak такі задачі:
- Збір нових активних підписників.
- Збільшення прибутку від email-маркетингу як каналу.
Дії команди
Щоб досягти поставлених цілей, ми змінили форму підписки на сайті. До цього використовували у ній матеріальний бонус — знижку на перше замовлення. Але останнім часом вона показувала не дуже добрий результат. Тому вирішили протестувати ефективність гейміфікації для збору бази підписників.
Що ми зробили:
- Продумали концепт — призи, кількість листів, дизайн. Раніше на сайті був поп-ап, який стимулює підписатися за знижку 7%. Замінили його на «Колесо фортуни» з кількома варіантами виграшу. Спробували найпопулярніші бонуси за підписку:
- знижку у % вираженні, але трохи більше, ніж була раніше;
- фізичний подарунок;
- знижку у грошовому еквіваленті;
- безкоштовну доставку.
Форму запускали у січні, тому дизайн важливо було зробити новорічним із відчуттям свята.
- Розробили дизайн форми підписки для десктопної та мобільної версії сайту.
- Створили акаунт у PopMechanic, налаштували інтеграцію з eSputnik.
- Підготували тригерні листи «Підтвердження підписки» та «Дякую за підписку». Тобто після заповнення форми на сайті відвідувачі отримують лист із проханням підтвердити підписку:
А потім лист з одним із варіантів подарунка, який їм випав під час прокручування «Колеса фортуни»:
Так ми реалізували Double Opt-In — систему двоетапного підтвердження підписки. Вона дозволяє зібрати більш якісну базу, виключивши невалідні адреси, наприклад, з помилками, спам-пастки, форми, заповнені ботами.
- Налаштували сценарії в eSputnik.
Результати просування
За місяць роботи інтерактивної форми підписки «Колесо фортуни» на сайті нам вдалося:
- Збільшити загальну кількість підписок у два рази.
- Збільшити прибуток від email-маркетингу на 51%.
- Збільшити коефіцієнт транзакцій на 71%.
До речі, почитайте в Netpeak Journal, які види гейміфікації працюють найкраще в розсилках.
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