Кейси Email-маркетинг
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Як збільшити кількість щомісячних підписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
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Вікторія Бондаренко
Клієнт: kulibin.com.ua.

Період просування: січень 2022 — лютий 2022.

Регіон просування: Україна.

Послуга: email-маркетинг.

Команда проєкту: Вікторія Бондаренко, Pre Middle Email Marketer; Данило Мінін, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

Kulibin — інтернет-магазин садової техніки, обладнання та інструментів для ремонту. Сертифікований партнер цілого ряду визнаних у всьому світі виробників професійних та побутових інструментів й обладнання. В асортименті інтернет-магазину товари Black&Decker, BOSCH, DeWalt, Makita, Husqvarna та інших брендів.

Цілі просування

Після року співпраці email-маркетинг став приносити менше прибутку. Тому клієнт поставив перед командою Netpeak такі задачі:

  1. Збір нових активних підписників.
  2. Збільшення прибутку від email-маркетингу як каналу.

Дії команди

Щоб досягти поставлених цілей, ми змінили форму підписки на сайті. До цього використовували у ній матеріальний бонус — знижку на перше замовлення. Але останнім часом вона показувала не дуже добрий результат. Тому вирішили протестувати ефективність гейміфікації для збору бази підписників.

Що ми зробили:

  1. Продумали концепт — призи, кількість листів, дизайн. Раніше на сайті був поп-ап, який стимулює підписатися за знижку 7%. Замінили його на «Колесо фортуни» з кількома варіантами виграшу. Спробували найпопулярніші бонуси за підписку:
  • знижку у % вираженні, але трохи більше, ніж була раніше;
  • фізичний подарунок;
  • знижку у грошовому еквіваленті;
  • безкоштовну доставку.

Форму запускали у січні, тому дизайн важливо було зробити новорічним із відчуттям свята.

  1. Розробили дизайн форми підписки для десктопної та мобільної версії сайту.

форма подписки десктоп

форма подписки мобайл

  1. Створили акаунт у PopMechanic, налаштували інтеграцію з eSputnik.
  2. Підготували тригерні листи «Підтвердження підписки» та «Дякую за підписку». Тобто після заповнення форми на сайті відвідувачі отримують лист із проханням підтвердити підписку:

подтверждение подписки

А потім лист з одним із варіантів подарунка, який їм випав під час прокручування «Колеса фортуни»:

Так ми реалізували Double Opt-In — систему двоетапного підтвердження підписки. Вона дозволяє зібрати більш якісну базу, виключивши невалідні адреси, наприклад, з помилками, спам-пастки, форми, заповнені ботами.

  1. Налаштували сценарії в eSputnik.

Результати просування

За місяць роботи інтерактивної форми підписки «Колесо фортуни» на сайті нам вдалося:

  1. Збільшити загальну кількість підписок у два рази.

Увеличить общее количество подписок в два раза

  1. Збільшити прибуток від email-маркетингу на 51%.
  2. Збільшити коефіцієнт транзакцій на 71%.

До речі, почитайте в Netpeak Journal, які види гейміфікації працюють найкраще в розсилках.

Вікторія Бондаренко

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