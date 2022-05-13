Кейс avtokrisla.com: триггерное письмо «Заказ оформлен» как дополнительный источник прибыли

Многие недооценивают триггерное письмо после оформления покупки и не настраивают его либо отправляют из CRM-системы в упрощенном варианте. В этом кейсе мы покажем, как с помощью триггерного письма «Заказ оформлен» получать дополнительную прибыль ежемесячно.

Клиент: avtokrisla.com. Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.

Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.

Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.

Цели продвижения

Увеличить доход из email-маркетинга, настроить новые конверсионные триггерные письма.

Действия команды

Подготовили техзадание для передачи информации о заказах. Разработали шаблон письма:

Настроили и запустили сценарий триггерного письма «Заказ оформлен» через eSputnik.

Результаты продвижения

После триггерного письма с промокодом это письмо оказалось самым эффективным:

Благодаря ему клиент ежемесячно получает дополнительный доход (в военное время количество заказов снизилось, и доход от триггеров также упал):