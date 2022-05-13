Кейс avtokrisla.com: триггерное письмо «Заказ оформлен» как дополнительный источник прибыли

Многие недооценивают триггерное письмо после оформления покупки и не настраивают его либо отправляют из CRM-системы в упрощенном варианте. В этом кейсе мы покажем, как с помощью триггерного письма «Заказ оформлен» получать дополнительную прибыль ежемесячно.
Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто клиент
Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.
Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.
Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.
Цели продвижения
Увеличить доход из email-маркетинга, настроить новые конверсионные триггерные письма.
Действия команды
- Подготовили техзадание для передачи информации о заказах.
- Разработали шаблон письма:
- Настроили и запустили сценарий триггерного письма «Заказ оформлен» через eSputnik.
Результаты продвижения
После триггерного письма с промокодом это письмо оказалось самым эффективным:
Благодаря ему клиент ежемесячно получает дополнительный доход (в военное время количество заказов снизилось, и доход от триггеров также упал):
Почитайте также, как мы
По теме
Как качественно масштабировать кампании и увеличить конверсию сайта на 32% за три месяца — кейс Outpost Club
95% заполняемости коливингов для сервиса аренды жилья.
Как настроить email-маркетинг с нуля до окупаемости инвестиций за один месяц. Кейс Mechta.kz
Рост дохода в шесть раз, ROMI +500% за пять месяцев.
Кейс Office-Expert.kz: как на треть снизить цену транзакции и вырастить CR на 67%
Как эффективно выйти из карантина с помощью контекстной рекламы
Свежее
Как окупить инвестиции в email-маркетинг на третий месяц работы — кейс avtokrisla.com
На третий месяц работы мы вышли на положительный ROMI, на четвертый — ROMI превысил 800%.
Как перенести email-рассылки на новый сервис и получить ROMI 440% — кейс office-expert.kz
В течение месяца нам удалось наладить рассылку с новой платформы.
Как увеличить базу подписчиков на 100% за год — кейс domcomfort.ua
Почти 50 тыс. контактов за год принесли формы подписки и регистрации.
Обсуждают
Как за год с помощью блога увеличить органический трафик на 50 000% — кейс сайта юридических услуг 4B Ukraine
Кейс — поисковое продвижение блога в нише юридических услуг. Как увеличить количество читателей из поисковых систем и трафик на страницы услуг.
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
Полтора года работы и 32 тысячи привлеченных подписчиков. Рассказываем о плюсах и минусах продвижения телеграм-канала.
Как вести Instagram в B2B во время локдауна — кейс агентства Netpeak
SMM для агентства перформанс-маркетинга. Как уйти от сухих текстов и стандартных баннеров для бизнес-страницы.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти