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Кейс avtokrisla.com: триггерное письмо «Заказ оформлен» как дополнительный источник прибыли
Алина Китаева
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Многие недооценивают триггерное письмо после оформления покупки и не настраивают его либо отправляют из CRM-системы в упрощенном варианте. В этом кейсе мы покажем, как с помощью триггерного письма «Заказ оформлен» получать дополнительную прибыль ежемесячно.

Клиент: avtokrisla.com.

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Китаева, Middle Email Marketer; Анастасия Быкова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

Компания Аvtokrisla.com уже более 15 лет является одним из лидеров в сфере детских товаров на рынке Украины.

Аvtokrisla.com в числе первых объединила две категории незаменимых продуктов для малышей и их родителей, создала концепцию и воплотила в жизнь идею самого большого супермаркета детских автокресел и колясок в Украине.

Также компания как официальный дистрибьютор обеспечивает полный цикл поставки в Украину высококачественных товаров для безопасных и комфортных путешествий с детьми. Avtokrisla.com является эксклюзивным импортером бренда Britax Römer и официальным импортером брендов Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.

Цели продвижения

Увеличить доход из email-маркетинга, настроить новые конверсионные триггерные письма.

Действия команды

  1. Подготовили техзадание для передачи информации о заказах.
  2. Разработали шаблон письма:

Твоє замовлення прийнято

  1. Настроили и запустили сценарий триггерного письма «Заказ оформлен» через eSputnik.

Результаты продвижения

После триггерного письма с промокодом это письмо оказалось самым эффективным:

эффективность писем

Благодаря ему клиент ежемесячно получает дополнительный доход (в военное время количество заказов снизилось, и доход от триггеров также упал):

ежемесячно получает дополнительный доход

Почитайте также, как мы запустили email-маркетинг для Аvtokrisla.com.

Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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