Кейс avtokrisla.com: тригерний лист «Замовлення оформлено» як додаткове джерело прибутку
Багато хто недооцінює тригерний лист після оформлення покупки та не налаштовує його, або відправляє за допомогою CRM-системи у спрощеному варіанті. У цьому кейсі ми покажемо, як завдяки тригерному листу «Замовлення оформлено» отримувати додатковий прибуток щомісяця.
Період просування: грудень 2020 — лютий 2022 року.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Анастасія Бикова, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондар, Middle Content Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
Компанія Аvtokrisla.com вже понад 15 років є одним із лідерів у сфері дитячих товарів на ринку України.
Аvtokrisla.com одні з перших об'єднали дві категорії незамінних продуктів для малюків та їхніх батьків, створили концепцію та втілили в життя ідею найбільшого супермаркету дитячих автокрісел та візочків в Україні.
Також компанія як офіційний дистриб'ютор забезпечує повний цикл постачання в Україну високоякісних товарів для безпечних та комфортних подорожей з дітьми. Avtokrisla.com є ексклюзивним імпортером бренду Britax Römer та офіційним імпортером брендів Recaro, Dreambaby, Baby Design, Maxi-Cosi, Rolly Toys, Muuvo, Hauck.
Цілі просування
Збільшити прибуток з email-маркетингу, налаштувати нові конверсійні тригерні листи.
Дії команди
1. Підготували техзавдання передачі інформації про замовлення.
2. Розробили шаблон листа:
3. Налаштували та запустили сценарій тригерного листа «Замовлення оформлено» через eSputnik.
Результати просування
Після тригерного листа з промокодом цей лист виявився найефективнішим:
Завдяки йому клієнт щомісяця отримує додатковий дохід (у воєнний час кількість замовлень знизилася, і дохід від тригерів також упав):
Читайте також, як ми запустили email-маркетинг для Аvtokrisla.com.
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