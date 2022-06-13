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Как увеличить коэффициент конверсии до 3,53% благодаря массовым рассылкам — кейс Artbooks
Алина Китаева
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Клиент: Artbooks.

Период продвижения: 11.2021 — 02.2022.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Анастасия Стадник, Middle Email Marketer; Денис Гаенко, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Design Team — Наталья Ткаченко, Анна Романко и Айканыш Бейшембаева.

Кто клиент

Издательство Artbooks специализируется на детских современных книгах, в том числе на художественных книгах, нон-фикшн, а также книгах про Lego, Roblox, Fortnite и Minecraft.

Цели продвижения

  1. Запуск канала с нуля.
  2. Сбор базы.
  3. Запуск базовых триггерных рассылок.
  4. Отправка массовых рассылок на текущую базу.

Действия команды

  1. Подключили сбор контактов из формы регистрации на сайте и из отправленных заказов.
  2. Настроили верификацию домена, чтобы рассылки не попадали в спам.
  3. Прогрели почтовый домен и настроили постоянный запуск массовых рассылок.
  4. Запустили триггеры на пользователей, которые оставили товар в корзине и ушли с сайта, а также велкам-серию после регистрации на сайте.

Результаты продвижения

  1. Из формы регистрации на сайте приходит до 1000 новых контактов, после оформления заказа — еще практически 3000 новых контактов в месяц. Благодаря этому база пополняется активными адресами и лояльными клиентами. После внедрения формы подписки с бонусом ожидаем новый прирост базы.
  2. Велкам-серия после регистрации на сайте знакомит пользователя с издательством. Отклик у писем хороший: Open Rate от 22% до 32%, Click Rate от 2,2% до 3,5%. Триггеры нацелены в первую очередь на повышение лояльности и узнаваемости бренда. Доход приносят незначительный, но коэффициент конверсии достаточно высокий — 5,63%.

conversion rate is relatively high — 5.63%

  1. Open Rate по триггерным письмам пользователям, которые оставили товар в корзине и ушли с сайта — 60%. Click Rate — 10%.

Open Rate по триггерным письмам

  1. Массовые рассылки приносят стабильный ежемесячный доход. Коэффициент транзакций — 3,53%.

The transaction rate is 3.53%

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Алина Китаева

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года.
Пробовала себя как маркетолог, копирайтер, SMM-специалист и остановилась на том, что действительно нравится и вдохновляет — email-маркетинг. И это не про спам :)
На данный момент имею 7-летний опыт в сфере email. Работала как с крупными клиентами с запросом «хотим лучше», так и с небольшими проектами «помогите начать».
В 2020 году присоединилась к команде Netpeak.

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