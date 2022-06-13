Как увеличить коэффициент конверсии до 3,53% благодаря массовым рассылкам — кейс Artbooks

Период продвижения: 11.2021 — 02.2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: Анастасия Стадник, Middle Email Marketer; Денис Гаенко, Pre-Middle Project Manager; Анна Бондарь, Middle Content Manager; Design Team — Наталья Ткаченко, Анна Романко и Айканыш Бейшембаева.
Кто клиент
Издательство Artbooks специализируется на детских современных книгах, в том числе на художественных книгах, нон-фикшн, а также книгах про Lego, Roblox, Fortnite и Minecraft.
Цели продвижения
- Запуск канала с нуля.
- Сбор базы.
- Запуск базовых триггерных рассылок.
- Отправка массовых рассылок на текущую базу.
Действия команды
- Подключили сбор контактов из формы регистрации на сайте и из отправленных заказов.
- Настроили верификацию домена, чтобы рассылки не попадали в спам.
- Прогрели почтовый домен и настроили постоянный запуск массовых рассылок.
- Запустили триггеры на пользователей, которые оставили товар в корзине и ушли с сайта, а также велкам-серию после регистрации на сайте.
Результаты продвижения
- Из формы регистрации на сайте приходит до 1000 новых контактов, после оформления заказа — еще практически 3000 новых контактов в месяц. Благодаря этому база пополняется активными адресами и лояльными клиентами. После внедрения формы подписки с бонусом ожидаем новый прирост базы.
- Велкам-серия после регистрации на сайте знакомит пользователя с издательством. Отклик у писем хороший: Open Rate от 22% до 32%, Click Rate от 2,2% до 3,5%. Триггеры нацелены в первую очередь на повышение лояльности и узнаваемости бренда. Доход приносят незначительный, но коэффициент конверсии достаточно высокий — 5,63%.
- Open Rate по триггерным письмам пользователям, которые оставили товар в корзине и ушли с сайта — 60%. Click Rate — 10%.
- Массовые рассылки приносят стабильный ежемесячный доход. Коэффициент транзакций — 3,53%.
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