Історія успіху vchasno.ua: розробили карти комунікацій та тригерні ланцюжки листів

Клієнт: Вчасно. Період просування: листопад 2020 — квітень 2021 року. Регіон просування: Україна. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Андрій Томаш, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

«Вчасно» — група сервісів, яка прискорює та спрощує роботу компаній, оптимізуючи підписання, обмін та зберігання документів в електронному вигляді. «Вчасно» включає:

обслуговування електронного документообігу;

програмний РРО для бізнесу «Вчасно.Каса»;

обмін електронними документами для ритейлу «Вчасно.EDI»;

захищені електронні підписи та печатки «Вчасно.КЕП»;

блог про цифровізацію бізнесу.

До нас клієнт звернувся щодо аудиту, експертизи та допомоги у налаштуванні процесу.

Цілі просування

Що ми планували зробити:

Розробити карту тригерних комунікацій із клієнтами. Автоматизувати розсилку. Збільшити впізнаваність та підвищити лояльність до бренду.

Складність була у тому, що на старті співробітництва не було чіткого розуміння кому, що і коли потрібно відправляти. Тому складали карту автоматизованих листів разом із «Вчасно», глибше занурюючись у проєкт.

Дії команди

Підготували майстер-шаблони для трьох сервісів «Вчасно». Розробили візуальну карту міграції користувачів. Підготували та погодили карти комунікацій, зокрема для певних сегментів клієнтів. Підготували технічні завдання для розробників для передачі подій і запуску тригерних листів. Підготували шаблони тригерних листів для подальшого використання:

щодо підписки (DOI) — підтвердження підписки та після підтвердження;

підтвердження підписки та після підтвердження; листи щодо вебінару (запрошення на вебінар, реєстрація, нагадування про старт вебінару та лист після вебінару з матеріалами).

6. Створили тригерні листи та сценарії:

для реєстрації на сайті;

нагадування про закінчення тестового періоду;

нагадування про своєчасну оплату тарифного плану;

нагадування, що кількість доступних документів закінчується;

вітальне — оформлене перше замовлення від мережі;

оформлене перше замовлення від мережі; вітальні листи — річниці співпраці з «Вчасно»;

річниці співпраці з «Вчасно»; нагадування про використання половини або всіх безоплатних чеків у тарифі.

Результати

1. Розробили візуальну карту переходу користувачів з одного сегмента до іншого залежно від використання сервісу.

Що це дає:

карта зображує сценарій взаємодії клієнта з проєктом;

проілюстровані всі відгалуження маршруту від точки входу на сайт до купівлі платного тарифу (важливо не втратити клієнта на кожному етапі шляху);

карта дозволяє краще вивчити аудиторію та її окремі сегменти, а потім спрогнозувати всі кроки в сценарії користувача, максимально наблизивши його до процесу покупки.

2. На базі першої карти розробили карту тригерних комунікацій для окремих частин клієнтів:

На скриншоті лише частина карти

Карта комунікацій — це чіткий візуалізований план, що включає всі формати, канали, ланцюжки комунікацій з аудиторією бренду. Карта комунікацій — важливий інструмент, без якого важко реалізувати ефективну CRM-стратегію.

Готова карта комунікацій дозволяє:

змоделювати життєвий цикл клієнта та визначити етапи взаємодії з кожним сегментом;

описати логіку роботи сценаріїв комунікації (регулярних та тригерних);

розробити план розсилок для кожної групи підписників: частота взаємодії, типи розсилок, послідовність взаємодії тощо;

скласти тригерні ланцюжки залежно від поведінки користувача, запланувати, які тригерні розсилки запускаються за певних подій та інше.

3. Готові майстер-шаблони листів:

На їх основі можна швидко верстати листи, змінюючи лише основні елементи — банер, текст, зображення та посилання. Для кожного сервісу додержується стиль із фірмовими кольорами.

4. Готові тригерні листи та сценарії дозволяють швидко запустити тригери після реалізації технічних завдань розробником.