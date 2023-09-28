Історія успіху vchasno.ua: розробили карти комунікацій та тригерні ланцюжки листів
Період просування: листопад 2020 — квітень 2021 року.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Андрій Томаш, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
«Вчасно» — група сервісів, яка прискорює та спрощує роботу компаній, оптимізуючи підписання, обмін та зберігання документів в електронному вигляді. «Вчасно» включає:
- обслуговування електронного документообігу;
- програмний РРО для бізнесу «Вчасно.Каса»;
- обмін електронними документами для ритейлу «Вчасно.EDI»;
- захищені електронні підписи та печатки «Вчасно.КЕП»;
- блог про цифровізацію бізнесу.
До нас клієнт звернувся щодо аудиту, експертизи та допомоги у налаштуванні процесу.
Цілі просування
Що ми планували зробити:
- Розробити карту тригерних комунікацій із клієнтами.
- Автоматизувати розсилку.
- Збільшити впізнаваність та підвищити лояльність до бренду.
Складність була у тому, що на старті співробітництва не було чіткого розуміння кому, що і коли потрібно відправляти. Тому складали карту автоматизованих листів разом із «Вчасно», глибше занурюючись у проєкт.
Дії команди
- Підготували майстер-шаблони для трьох сервісів «Вчасно».
- Розробили візуальну карту міграції користувачів.
- Підготували та погодили карти комунікацій, зокрема для певних сегментів клієнтів.
- Підготували технічні завдання для розробників для передачі подій і запуску тригерних листів.
- Підготували шаблони тригерних листів для подальшого використання:
- щодо підписки (DOI) — підтвердження підписки та після підтвердження;
- листи щодо вебінару (запрошення на вебінар, реєстрація, нагадування про старт вебінару та лист після вебінару з матеріалами).
6. Створили тригерні листи та сценарії:
- для реєстрації на сайті;
- нагадування про закінчення тестового періоду;
- нагадування про своєчасну оплату тарифного плану;
- нагадування, що кількість доступних документів закінчується;
- вітальне — оформлене перше замовлення від мережі;
- вітальні листи — річниці співпраці з «Вчасно»;
- нагадування про використання половини або всіх безоплатних чеків у тарифі.
Результати
1. Розробили візуальну карту переходу користувачів з одного сегмента до іншого залежно від використання сервісу.
Що це дає:
- карта зображує сценарій взаємодії клієнта з проєктом;
- проілюстровані всі відгалуження маршруту від точки входу на сайт до купівлі платного тарифу (важливо не втратити клієнта на кожному етапі шляху);
- карта дозволяє краще вивчити аудиторію та її окремі сегменти, а потім спрогнозувати всі кроки в сценарії користувача, максимально наблизивши його до процесу покупки.
2. На базі першої карти розробили карту тригерних комунікацій для окремих частин клієнтів:
На скриншоті лише частина карти
Карта комунікацій — це чіткий візуалізований план, що включає всі формати, канали, ланцюжки комунікацій з аудиторією бренду. Карта комунікацій — важливий інструмент, без якого важко реалізувати ефективну CRM-стратегію.
Готова карта комунікацій дозволяє:
- змоделювати життєвий цикл клієнта та визначити етапи взаємодії з кожним сегментом;
- описати логіку роботи сценаріїв комунікації (регулярних та тригерних);
- розробити план розсилок для кожної групи підписників: частота взаємодії, типи розсилок, послідовність взаємодії тощо;
- скласти тригерні ланцюжки залежно від поведінки користувача, запланувати, які тригерні розсилки запускаються за певних подій та інше.
3. Готові майстер-шаблони листів:
- https://vchasno.esclick.me/n13kV1XG80q;
- https://vchasno.esclick.me/n47cRRus8Wq;
- https://vchasno.esclick.me/mDR2Owid20q.
На їх основі можна швидко верстати листи, змінюючи лише основні елементи — банер, текст, зображення та посилання. Для кожного сервісу додержується стиль із фірмовими кольорами.
4. Готові тригерні листи та сценарії дозволяють швидко запустити тригери після реалізації технічних завдань розробником.
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