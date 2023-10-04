Кейси Email-маркетинг
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Як перенести email-розсилки на новий сервіс та отримати ROMI 440% — кейс office-expert.kz
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Аліна Кітаєва
Клієнт: Office-Expert.kz.

Період просування: січень 2021 — лютий 2021.

Регіон просування: Казахстан.

Послуга: email-маркетинг.

Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Олександр Рябінін, Middle Project Manager; Рустем Азімханов, Upper Junior Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

Office-Expert.kz — інтернет-магазин товарів для офісу, який з 2011 року забезпечує клієнтів по всьому Казахстану: від індивідуальних підприємців до представників великого бізнесу.

Коли клієнт звернувся до нас, email-маркетинг вже дуже добре працював. Однак команда Office-Expert.kz розуміла, що є куди рости та що продажів може бути більше.

До нас звернулися за аудитом та виявленням точок зростання каналу.

Цілі просування

  1. Вивести на новий рівень канал залучення клієнтів, який вже працює.
  2. Збільшити продажі з розсилок.
  3. Розширити карту тригерних розсилок.
  4. Зменшити щомісячні витрати на канал.
  5. Після аудиту каналу ухвалили рішення змінити сервіс розсилок для оптимізації витрат та збільшення можливостей email-маркетингу.

Дії команди

Ми почали з налаштування нового облікового запису:

  • перенесли базу контактів у новий сервіс;
  • налаштували верифікацію домену;
  • налаштували передачу інформації про реєстрації на сайті та замовлення;
  • обрали тариф для email-розсилок.

Після цього ми:

  • розробили новий шаблон листів — дизайн давно не оновлювався і вже застарів;

Старий шаблон:

старый дизайн

Новий шаблон (кілька прикладів):

новый дизайн_1

новый дизайн_2

новый дизайн_3

  • оновили дизайн форми розсилки;
  • провели редизайн, зверстали та запустили чотири тригерні листи, аби не втратити дохід в перший місяць після зміни сервісу;
  • підготували карту тригерних розсилок;
  • підготували техзавдання для підєднання просунутої сегментації.

На виконання цих завдань пішов місяць роботи команди агентства Netpeak і вже з другого місяця ми повністю перенесли клієнта на новий сервіс розсилок.

Результати просування

1. Завдяки своєчасній реалізації техзавдання розробниками, у перший місяць вдалося запустити тригерні розсилки, а також зберегти дохід після переходу на новий сервіс:

sustain revenues within the first month after the change of the platform

2. Разом із масовими розсилками дохід просів лише на 5%, але кількість відправлених розсилок у лютому була меншою:

2With mass mailing the revenues dropped only by a mere 5%

3. У перший місяць на новому сервісі отримали ROMI 440%.

Аліна Кітаєва

Працюю у сфері інтернет-маркетингу з 2013 року. Пробувала себе як маркетолог, копірайтер, SMM-фахівець і зупинилася на тому, що справді подобається та надихає — email-маркетинг. І це не про спам:) На даний момент маю 7-річний досвід у сфері email. Працювала як із великими клієнтами із запитом «хочемо краще», так і з невеликими проєктами «допоможіть розпочати». У 2020 році приєдналася до команди Netpeak.

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