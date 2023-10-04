Як перенести email-розсилки на новий сервіс та отримати ROMI 440% — кейс office-expert.kz
Період просування: січень 2021 — лютий 2021.
Регіон просування: Казахстан.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Китаєва, Middle Email Marketer; Олександр Рябінін, Middle Project Manager; Рустем Азімханов, Upper Junior Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
Office-Expert.kz — інтернет-магазин товарів для офісу, який з 2011 року забезпечує клієнтів по всьому Казахстану: від індивідуальних підприємців до представників великого бізнесу.
Коли клієнт звернувся до нас, email-маркетинг вже дуже добре працював. Однак команда Office-Expert.kz розуміла, що є куди рости та що продажів може бути більше.
До нас звернулися за аудитом та виявленням точок зростання каналу.
Цілі просування
- Вивести на новий рівень канал залучення клієнтів, який вже працює.
- Збільшити продажі з розсилок.
- Розширити карту тригерних розсилок.
- Зменшити щомісячні витрати на канал.
- Після аудиту каналу ухвалили рішення змінити сервіс розсилок для оптимізації витрат та збільшення можливостей email-маркетингу.
Дії команди
Ми почали з налаштування нового облікового запису:
- перенесли базу контактів у новий сервіс;
- налаштували верифікацію домену;
- налаштували передачу інформації про реєстрації на сайті та замовлення;
- обрали тариф для email-розсилок.
Після цього ми:
- розробили новий шаблон листів — дизайн давно не оновлювався і вже застарів;
Старий шаблон:
Новий шаблон (кілька прикладів):
- оновили дизайн форми розсилки;
- провели редизайн, зверстали та запустили чотири тригерні листи, аби не втратити дохід в перший місяць після зміни сервісу;
- підготували карту тригерних розсилок;
- підготували техзавдання для під’єднання просунутої сегментації.
На виконання цих завдань пішов місяць роботи команди агентства Netpeak і вже з другого місяця ми повністю перенесли клієнта на новий сервіс розсилок.
Результати просування
1. Завдяки своєчасній реалізації техзавдання розробниками, у перший місяць вдалося запустити тригерні розсилки, а також зберегти дохід після переходу на новий сервіс:
2. Разом із масовими розсилками дохід просів лише на 5%, але кількість відправлених розсилок у лютому була меншою:
3. У перший місяць на новому сервісі отримали ROMI 440%.
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