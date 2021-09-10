Наш мозг устроен так, что в первую очередь он воспринимает визуальную информацию, а уже потом текстовую. Понимание смысла прочитанного приходит ещё позже.

Поэтому супер-важно делать привлекательный дизайн рассылки. Особенно, когда речь идет о письмах с громким инфоповодом. Показываю примеры дизайна писем, которые сделали из читателей рассылок лояльных клиентов.

Почему не все письма красивые?

Примерно 70% всех рассылок «задизайнены» только в части баннера. Так делают, чтобы читатель узнал главный посыл письма сразу после открытия. Но что если нам необходимо мотивировать читателя проскролить письмо до конца, а в идеале еще и прочитать, добраться до промокода/покупки?

В такой ситуации одного баннера мало и в бой вступает тяжелая артиллерия — дизайн элементов письма.

Но не буду долго рассказывать, лучше покажу примеры визуалов, которые можно и нужно делать, чтобы люди дочитали письмо и оформили покупку у вас на сайте.

Примеры дизайна

Оговорюсь, конечно, в сервисах рассылки есть прекрасные шаблоны — тематические, к праздникам, к акциям и скидкам, специально созданные для конкретной ниши. Но прекрасными эти шаблоны могут посчитать и ваши конкуренты (прямые, непрямые) и другие бизнесы. И вот ваше письмо, написанное талантливым копирайтером, теряется в уйме писем с таким же дизайном. Предлагаю посмотреть, как можно обыграть различные даты и события с помощью индивидуального дизайна.

Письма ко Дню Космонавтики

Кстати, про геймификацию в email-рассылках читайте в посте о нескучных рассылках.

Email-рассылки к Хэллоуину

Дизайн писем к акциям и распродажам

Конечно, одних красивых картинок недостаточно. Продуманные, грамотно и интересно написанные письма намного чаще читают и дочитывают (через такие письма покупают, переходят по ссылке). Это именно та ситуация, когда затраченные ресурсы на создание уникального письма стоят того.

При помощи дизайна рассылки можно добиться многих целей: повысить конверсии и вовлеченность аудитории, сподвигнуть пользователей к взаимодействию с брендом, выработать узнаваемость и добиться хороших отношений с клиентом. Разработав крутой дизайн, мы показываем человеку, что заботимся о нем — предлагаем не просто полезный контент, но и письмо, которое приятно читать.

Так что держите курс на «чувство прекрасного», работайте над своими рассылками и привлекайте дизайнера к оформлению писем.

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