Боремся со скукой в бизнесе — как email-геймификация помогает вовлекать пользователей

Все со временем надоедает. Самые яркие письма, огромные скидки и прикольные фразочки проходят мимо пользователя — в его почтовом ящике уйма одинаковых «завлекалок». Но есть то, что присуще большинству, — азарт. Игровые механики в письмах помогают выделиться, и я вам расскажу — как именно.

Что такое геймификация

Это игровой подход в процессах, которые напрямую не связаны с игрой. Геймификация в обучении используется в детсадах и университетах. С помощью игры создается дополнительная мотивация у сотрудников компаний, а покупателей так вовлекают во взаимодействие с брендом.

На втором экране сайта для изучения английского языка Puzzle English посетителя встречает тест с коротким видео и вариантами ответа. Пример геймификации на старте взаимодействия.

LinguaLeo присылает письмо, где в шутливой форме предлагает пройти тест, что тоже развлечение и игра. Тест основан на неформальных выражениях. Обычное учебное тестирование — это скучно и никому не интересно.

А вот и то самое приятное в финале теста, что обещается в письме. Пользователь узнал что-то новое, не очень напрягался, а тут еще и скидка 35% на обучение английскому:

Тесты, розыгрыши и квесты — довольно популярная форма взаимодействия от Lingualeo:

Тест внутри письма — отличный повод дочитать его до конца. Здесь тоже должна быть награда, как и с тестом на сайте. Создавайте яркие послания с интересными результатами. Маркетолог и бизнес-тренер предлагает пройти такой тест и определить уровень подготовленности. Попутно рекламируется интенсив по описанным в вопросах темам:

Как работает геймификация в почтовых рассылках

Обычно это розыгрыши призов и бонусов, тесты и интересные загадки, а предложение сыграть приходит подписчику рассылки на email. Чтобы сыграть, ему нужно перейти на страницу сайта или отдельную посадочную страницу.

Важно понимать, что игра как таковая не должна заканчиваться покупкой — это еще один способ вовлечь, а не продавать в лоб.

Низкая открываемость писем — актуальная проблема для многих. И если вы начали с ней бороться, нужен именно интерактивный контент.

Какие задачи решает геймификация

Привычное в необычной форме. Вы можете разыгрывать те же скидки и бонусы, что даете обычно, но создать дополнительный интерес в виде игры. Интрига перед нововведением или презентацией. Если вы планируете запускать новый продукт или сотрудничать с новым брендом, используйте это для создания интриги. Можно запустить серию вопросов или квест, чтобы затем наградить победителей, давших правильные ответы или решивших все задачи квеста. Неформальное общение. Снова не забываем — пользователь каждый день получает 10-20 почти одинаковых писем со стандартными предложениями. Если вы предложите нечто новое, это точно привлечет внимание. Вовлечение. Это основное, что дает игра, — пользователь получает письмо, где вы указаны отправителем, играет на странице с указанием названия компании. Если у вас офлайн-бизнес, разыгрывайте товар или услугу, которые клиент может получить у вас. Например, вечер на двоих в кафе, лазерная эпиляция в салоне красоты или билеты в кино. Айфон хотят все, но в этом случае риск привлечь призоловов очень велик. Им не интересен бренд — они приходят за гаджетом.

Примеры email-рассылок с играми

Эльдорадо предлагает вращать колесо удачи, где можно выиграть технику, скидки и бонусы.

При нажатии пользователь попадает на отдельную страницу. В процессе загрузки можем увидеть разработчика игрового решения — платформу Hezzl.

«МВидео» тоже предлагает сыграть. Условия и механика немного другие:

PichShop предлагает найти промокод в картинке письма и получить за это скидку 11%:

Накануне мероприятия Cosplay Star подписчикам рассылки предложили проголосовать на лучшее перевоплощение. Здесь приглашение на мероприятие и анонс приза — iPhone X. Призоловам будет сложно, так как условия участия довольно непростые:

Накануне новогодних праздников особое настроение тоже можно поддержать игрой. Магазин «Мой сад» предлагает нарядить ёлочку:

ПриватБанк регулярно проводит розыгрыши, связанные с продуктами и дополнительным возможностями:

Auto.ru совместно с магазином «Связной» предлагает сделать снимок-панораму своего автомобиля и получить приз за лучшее фото. Хороший повод для обмена аудиториями, генерации пользовательского контента и роста продаж:

Часто Auto.ru предлагает проголосовать, пройти тест или квиз. У издания много опыта в сфере продаж автомобилей, так что заинтересованные пользователи с удовольствием проверяют себя, высказывают мнения, дискутируют:

Aviasales рассылает диалоги Даши с Единорогом:

Геймификация позволяет собирать ценную информацию от пользователей. Например, МВидео приглашает пройти опрос за получение бонуса по промокоду:

Rozetka предлагает оставить отзыв о товарах Whirlpool и выиграть стиральную машину:

Pokupon позволяет выбрать свою награду уже в письме. Для участия нужно купить купон за 7 грн. Здесь цель — рассказать аудитории сайта больше о конкретных отелях и увеличить активность пользователей:

Награждайте промокодом за разгаданную загадку или ребус. Создайте серию писем, в которых пользователю нужно что-то найти — картинку, скрытый текст или особенное слово. Так вы создадите интригу , чтобы получатель ждал нового письма и точно открыл его.

Несколько советов по геймификации

Загадывайте простые и интересные загадки. Выбирайте доступные любому головоломки.

Не растягивайте игру на несколько экранов. Идеально — один.

Если розыгрыш призов закончился, но вы планируете делать его в будущем снова, укажите это на странице, чтобы пользователь не рассчитывал на участие в игре, когда она неактивна.

Пропишите условия детально и расскажите, как получить награду.

Если вы будете выбирать победителя, расскажите, по какому признаку это будет происходить, чтобы всё было честно. Представьте жюри, привлекайте экспертов, если речь идет о создании видео, рисунков, стихов.

Начинайте с коротких тестов в письмах, отслеживайте реакцию пользователей, затем создавайте что-то более масштабное.

Например, ваш магазин продает чай. В письме задайте вопрос «Какой чай обожает Робби Уильямс?», и предложите 4 варианта ответа со ссылками на цейлонский, китайский, саусеп и травяной сбор. За правильный ответ — 50 грамм этого чая бесплатно и скидка на следующую покупку. Это уже интереснее, чем антиоксиданты, о которых пишут все в своих рассылках. Кстати, Робби Уильямс любит китайский чай Кудин.

Думаете, какую игровую механику оценит ваша аудитория? Обращайтесь за помощью: