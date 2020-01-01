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Боремся со скукой в бизнесе — как email-геймификация помогает вовлекать пользователей
Женя Лебедева
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Сложность: изи изи
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Все со временем надоедает. Самые яркие письма, огромные скидки и прикольные фразочки проходят мимо пользователя — в его почтовом ящике уйма одинаковых «завлекалок». Но есть то, что присуще большинству, — азарт. Игровые механики в письмах помогают выделиться, и я вам расскажу — как именно.

Что такое геймификация

Это игровой подход в процессах, которые напрямую не связаны с игрой. Геймификация в обучении используется в детсадах и университетах. С помощью игры создается дополнительная мотивация у сотрудников компаний, а покупателей так вовлекают во взаимодействие с брендом.

На втором экране сайта для изучения английского языка Puzzle English посетителя встречает тест с коротким видео и вариантами ответа. Пример геймификации на старте взаимодействия.

Старт взаимодействия

LinguaLeo присылает письмо, где в шутливой форме предлагает пройти тест, что тоже развлечение и игра. Тест основан на неформальных выражениях. Обычное учебное тестирование — это скучно и никому не интересно.

Нескучное тестирование

А вот и то самое приятное в финале теста, что обещается в письме. Пользователь узнал что-то новое, не очень напрягался, а тут еще и скидка 35% на обучение английскому:

Лингвалео

Тесты, розыгрыши и квесты — довольно популярная форма взаимодействия от Lingualeo:

Квест для гурманов

Тест внутри письма — отличный повод дочитать его до конца. Здесь тоже должна быть награда, как и с тестом на сайте. Создавайте яркие послания с интересными результатами. Маркетолог и бизнес-тренер предлагает пройти такой тест и определить уровень подготовленности. Попутно рекламируется интенсив по описанным в вопросах темам:

Создавайте яркие послания

Как работает геймификация в почтовых рассылках

Обычно это розыгрыши призов и бонусов, тесты и интересные загадки, а предложение сыграть приходит подписчику рассылки на email. Чтобы сыграть, ему нужно перейти на страницу сайта или отдельную посадочную страницу.

Важно понимать, что игра как таковая не должна заканчиваться покупкой — это еще один способ вовлечь, а не продавать в лоб.

Низкая открываемость писем — актуальная проблема для многих. И если вы начали с ней бороться, нужен именно интерактивный контент.

Какие задачи решает геймификация

  1. Привычное в необычной форме. Вы можете разыгрывать те же скидки и бонусы, что даете обычно, но создать дополнительный интерес в виде игры.
  2. Интрига перед нововведением или презентацией. Если вы планируете запускать новый продукт или сотрудничать с новым брендом, используйте это для создания интриги. Можно запустить серию вопросов или квест, чтобы затем наградить победителей, давших правильные ответы или решивших все задачи квеста.
  3. Неформальное общение. Снова не забываем — пользователь каждый день получает 10-20 почти одинаковых писем со стандартными предложениями. Если вы предложите нечто новое, это точно привлечет внимание.
  4. Вовлечение. Это основное, что дает игра, — пользователь получает письмо, где вы указаны отправителем, играет на странице с указанием названия компании. Если у вас офлайн-бизнес, разыгрывайте товар или услугу, которые клиент может получить у вас. Например, вечер на двоих в кафе, лазерная эпиляция в салоне красоты или билеты в кино. Айфон хотят все, но в этом случае риск привлечь призоловов очень велик. Им не интересен бренд — они приходят за гаджетом.

Примеры email-рассылок с играми

Эльдорадо предлагает вращать колесо удачи, где можно выиграть технику, скидки и бонусы. 

Колесо удачи

При нажатии пользователь попадает на отдельную страницу. В процессе загрузки можем увидеть разработчика игрового решения — платформу Hezzl.

Эльдорадо

«МВидео» тоже предлагает сыграть. Условия и механика немного другие:

М Видео

PichShop предлагает найти промокод в картинке письма и получить за это скидку 11%:

PichShop предлагает найти промокод в картинке письма и получить за это скидку

Накануне мероприятия Cosplay Star подписчикам рассылки предложили проголосовать на лучшее перевоплощение. Здесь приглашение на мероприятие и анонс приза — iPhone X. Призоловам будет сложно, так как условия участия довольно непростые:

Cosplay Star

Накануне новогодних праздников особое настроение тоже можно поддержать игрой. Магазин «Мой сад» предлагает нарядить ёлочку:

Мой сад

ПриватБанк регулярно проводит розыгрыши, связанные с продуктами и дополнительным возможностями:

Приватбанк проводит розыгрыши

Auto.ru совместно с магазином «Связной» предлагает сделать снимок-панораму своего автомобиля и получить приз за лучшее фото. Хороший повод для обмена аудиториями, генерации пользовательского контента и роста продаж:

Связной

Часто Auto.ru предлагает проголосовать, пройти тест или квиз. У издания много опыта в сфере продаж автомобилей, так что заинтересованные пользователи с удовольствием проверяют себя, высказывают мнения, дискутируют:

Auto ru предлагает проголосовать пройти тест или квиз

Aviasales рассылает диалоги Даши с Единорогом:

диалоги Даши с Единорогом

Геймификация позволяет собирать ценную информацию от пользователей. Например, МВидео приглашает пройти опрос за получение бонуса по промокоду:

МВидео предлагает пройти опрос за бонус

Rozetka предлагает оставить отзыв о товарах Whirlpool и выиграть стиральную машину:

Как это делает Розетка

Pokupon позволяет выбрать свою награду уже в письме. Для участия нужно купить купон за 7 грн. Здесь цель — рассказать аудитории сайта больше о конкретных отелях и увеличить активность пользователей:

Рассылонька Покупон

Награждайте промокодом за разгаданную загадку или ребус. Создайте серию писем, в которых пользователю нужно что-то найти — картинку, скрытый текст или особенное слово. Так вы создадите интригу, чтобы получатель ждал нового письма и точно открыл его.

Несколько советов по геймификации

Загадывайте простые и интересные загадки. Выбирайте доступные любому головоломки.

Не растягивайте игру на несколько экранов. Идеально — один.

Не растягивайте игру

  • Если розыгрыш призов закончился, но вы планируете делать его в будущем снова, укажите это на странице, чтобы пользователь не рассчитывал на участие в игре, когда она неактивна.
  • Пропишите условия детально и расскажите, как получить награду.
  • Если вы будете выбирать победителя, расскажите, по какому признаку это будет происходить, чтобы всё было честно. Представьте жюри, привлекайте экспертов, если речь идет о создании видео, рисунков, стихов.
  • Начинайте с коротких тестов в письмах, отслеживайте реакцию пользователей, затем создавайте что-то более масштабное.

Например, ваш магазин продает чай. В письме задайте вопрос «Какой чай обожает Робби Уильямс?», и предложите 4 варианта ответа со ссылками на цейлонский, китайский, саусеп и травяной сбор. За правильный ответ — 50 грамм этого чая бесплатно и скидка на следующую покупку. Это уже интереснее, чем антиоксиданты, о которых пишут все в своих рассылках. Кстати, Робби Уильямс любит китайский чай Кудин.

Думаете, какую игровую механику оценит ваша аудитория? Обращайтесь за помощью:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

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Женя Лебедева

10 лет в копирайтинге.
5 лет вплотную с интернет-маркетингом.
С 2020 года — в команде блога Netpeak.

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