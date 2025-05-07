Переезд сайта и рост органического трафика в 1,5 раза — как мы увеличили долю рынка для продавца антиквариата

Переезд сайта и рост органического трафика в 1,5 раза — как мы увеличили долю рынка для продавца антиквариата

Монитекс стремится стать интернет-магазином № 1 для коллекционеров, предлагая широкий и в то же время уникальный ассортимент нумизматики, банкнот и других предметов коллекционирования. Чтобы усилить позиции на рынке, компания решила обновить сайт, который нуждался в современном дизайне и улучшении структуры. Несмотря на успех платной рекламы, органический трафик оставался слабым местом.

Изменение дизайна и структуры URL — это всегда риск падения трафика и позиций в поиске. Недооценка SEO в таком процессе может привести к потере достигнутых результатов и потребовать дополнительных ресурсов на их восстановление.

В совместном кейсе с Монитекс показываем, как комплексный подход к SEO поддержал рост трафика даже после масштабного обновления сайта.

Проект: monitex.com.ua. Период продвижения: июнь 2023 — октябрь 2024. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO.

Кто наш партнер

Монитекс — интернет-магазин для коллекционеров, который стремится развивать современную культуру коллекционирования. Компания не просто продает товары, но и создает доверие, придавая большое значение этическим стандартам. Репутация здесь — ключ к успеху, в мире коллекционирования она играет решающую роль.

Цели продвижения

Наш партнер решил обновить сайт, чтобы масштабировать канал органического трафика. С точки зрения SEO перед нами стояли две масштабные задачи.

Перейти на новую версию сайту для улучшения юзабилити и роста конверсии:

подготовить и сопровождать весь процесс редизайна с внедрением рекомендаций по техническому аудиту; перейти на новый дизайн без значительных потерь трафика.



После переезда увеличить органический трафик (сеансы) на 27% год к году. Для этого:

разработать комплексную годовую SEO-стратегию; составить помесячный план действий для оптимизации.



Действия команды

Чтобы достичь поставленных целей мы разделили нашу работу на три этапа.

Шаг 1. Технический аудит старого сайта

На первом этапе мы провели полный технический аудит старой версии сайта. Обратили внимание на критические проблемы, которые могли повлиять на продвижение, и подготовили рекомендации для новой версии.

Шаг 2. Подготовка сайта на тестовом домене и сопровождение переезда

После завершения аудита партнер представил новую версию сайта на тестовом домене.

Команда Монитекс реализовала веб-ресурс на технологии Single Page Application (SPA) с использованием фреймворка React.

SPA — одностраничные сайты на базе JavaScript — быстрые и удобные для пользователей. Однако есть риск снижения позиций в поиске, так как роботам сложнее их сканировать. Такие сайты требуют дополнительной SEO-оптимизации, чтобы не потерять видимости в поиске.

Наша команда провела тщательную проверку новой версии сайта.

Настроили перенос языковых папок и редиректов, включая перемещение украинской версии из папки /ua/ в корень сайта, а русской — из корня в папку /ru/, чтобы украинская версия стала основной. Перенесли все страницы, контент и метатеги. Настроили правила редиректов со старых URL на новые для сохранения позиций в поисковых системах. Проверили настройки индексации, каноникализации, мультиязычности и других важных технических аспектов. Настроили аналитику с учетом особенностей JavaScript. На стандартном сайте каждая новая загрузка страницы автоматически фиксируется как ее новый просмотр. Но для SPA, где переходы происходят без полного обновления браузера, это не срабатывает. Поэтому мы внедрили отслеживание событий, которые сигнализируют об изменении контента или URL. Реализовали серверный рендеринг (SSR) через интеграцию фреймворка Next.js, чтобы краулеры (поисковые боты) легче получали контент страницы и корректно его сканировали.

Шаг 3. Продвижение сайта после запуска

После официального запуска обновленного сайта и проверки ключевых технических настроек мы поставили цель — увеличить органический трафик на 27% год к году. Ожидали, что эффект от редизайна в сочетании с привлечением нового трафика положительно повлияет на рост конверсии и дохода.

Проведя анализ конкурентов, определили три основных направления для роста:

контентная оптимизация;

перелинковка;

внешняя оптимизация (Off-page).

Контентная оптимизация

Качественный контент является ключевым элементом в привлечении органического трафика, поэтому мы сосредоточились на его систематическом создании и оптимизации.

Наш подход: ежемесячно составляем детальный контент-план и технические задания для авторов. Для каждой целевой страницы мы:

подбираем частотные поисковые фразы и тематические слова (LSI), чтобы тексты точно соответствовали запросам;

анализируем поисковые запросы для выявления дополнительных возможностей, таких как дооптимизация метатегов, расширение фильтров или создание новых страниц тегов;

разрабатываем структуру новых текстов для улучшения читабельности и логики подачи информации;

готовим рекомендации по объему контента и определяем оптимальное количество символов;

подбираем страницы для внутритекстовой перелинковки, чтобы усилить SEO-вес ресурса.

После чего команда Monitex готовит контент по нашим техническим заданиям и размещает обновленные метатеги и статьи на сайте.

Перелинковка

Также мы разработали и реализовали техническое задание по внедрению блоков перелинковки. Всего предложили 14 блоков для передачи ссылочного веса между страницами. Вот некоторые из них:

Блок разделов товаров на Главной

Список сопутствующих товаров на страницах определенной продукции

Список предлагаемых аксессуаров к товарам

Такой подход способствует улучшению позиций не только отдельных страниц, но и сайта в целом, благодаря повышению его релевантности и эффективному распределению поискового веса через внутренние ссылки.

Внешняя оптимизация (Off-page)

Для повышения авторитетности сайта и его видимости в поисковых системах важно, чтобы на него ссылались другие ресурсы. Список этих внешних линков формирует ссылочную массу. Чтобы наращивать ее для Монитекс, мы разработали стратегию внешней оптимизации.

Поиск качественных тематических площадок для размещения ссылок. Здесь важно, чтобы сайт-донор, где мы размещаем линк, соответствовал тематике ресурса нашего партнера. Подготовка SEO-оптимизированных материалов для публикаций. Мы создавали тексты с естественным включением ссылок на целевые страницы Монитекс для повышения их позиций. Размещение ссылок с помощью outreach-маркетинга для органического наращивания ссылочной массы. Постоянный мониторинг ссылочного профиля для выявления спамных ресурсов и отклонения нежелательных ссылок. Потенциально вредные линки мы отправляли в сервис Google Disavow Tool, чтобы закрыть их от сканирования поисковыми ботами. Это улучшило качество ссылочного профиля и снизило риск санкций от поисковых систем.

Такой подход позволяет наращивать качественную ссылочную массу, что поддерживает рост позиций в поисковых системах и увеличивает органический трафик.

Результаты продвижения

Перед переездом, который состоялся в середине сентября 2023 года, monitex.com.ua занимал четвертое место с 5,42% долей рынка. За год доля рынка выросла до 7,7%.

Коэффициент конверсии по сайту вырос на 48,82%, сравнивая сентябрь 2024 с сентябрем 2023. Процент прироста органического трафика за год установил 46,03%. Процент прироста количества трансакций за год — 93,48%.

График демонстрирует динамику видимости сайта поисковыми системами

Комплексный подход к SEO с привлечением контент-стратегии, качественного линкбилдинга и грамотным переездом сайта позволил закрепить позиции Монитекс в поисковой выдаче и обеспечить рост органического трафика.

Отзывы о сотрудничестве

Соломия Артышко, Project Manager в Netpeak Ukraine

Обновление сайта было важным шагом для развития бизнеса, в то же время мы понимали риски потери органического трафика из-за изменения дизайна и структуры. Благодаря четкому сотрудничеству с SEO-командой удалось предусмотреть все потенциальные угрозы, провести грамотный аудит и обеспечить плавный переход. Особенно эффективными были стратегии переноса URL-адресов и оптимизация контента. В результате мы не только сохранили текущие позиции в поиске, но и добились заметного роста трафика. Этот кейс доказывает, что слаженная командная работа и грамотное планирование являются ключом к успеху.