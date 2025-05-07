Переїзд сайту і зростання органічного трафіку в 1,5 рази — як ми збільшили долю ринку для продавця старовини

Переїзд сайту і зростання органічного трафіку в 1,5 рази — як ми збільшили долю ринку для продавця старовини

Монітекс прагне бути інтернет-магазином №1 для колекціонерів, пропонуючи широкий і разом з тим унікальний асортимент нумізматики, банкнот та інших предметів колекціонування. Аби зміцнити позиції на ринку, компанія вирішила оновити сайт, котрий потребував сучасного дизайну і покращення структури. Незважаючи на успіх платної реклами, органічний трафік залишався слабким місцем.

Зміна дизайну та структури URL — це завжди ризик втрати трафіку і позицій у пошуку. Недооцінка SEO у такому процесі може призвести до втрати досягнутих результатів і потребувати додаткових ресурсів на їх відновлення.

У спільному кейсі з Монітекс показуємо, як комплексний підхід до SEO забезпечив зростання трафіку навіть після масштабного оновлення сайту.

Проєкт: monitex.com.ua. Період просування: червень 2023 — жовтень 2024. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO.

Хто наш партнер

Монітекс — інтернет-магазин для колекціонерів, який прагне розвивати сучасну культуру колекціонування. Компанія не просто продає товари, а й створює довіру та надає особливого значення етичним стандартам. Репутація тут — ключ до успіху, у світі колекціонування вона має вирішальне значення.

Цілі просування

Наш партнер вирішив оновити сайт, щоб масштабувати канал органічного трафіку. З точки зору SEO перед нами стояли дві масштабні задачі.

Перейти на нову версію сайту для покращення юзабіліті та збільшення конверсії:

підготувати й супроводити весь процес редизайну, включаючи впровадження рекомендацій з технічного аудиту; перейти на новий дизайн без значних втрат трафіку.



Після переїзду збільшити органічний трафік (сеанси) на 27% рік до року. Для цього:

розробити комплексну річну SEO-стратегію; створити помісячний план дій для оптимізації.



Дії команди

Щоб досягли поставлених цілей ми поділили нашу роботу на три етапи.

Крок 1. Технічний аудит старого сайту

На першому етапі ми провели повний технічний аудит старої версії сайту. Звернули увагу на критичні проблеми, що могли вплинути на просування і підготували рекомендації для нової версії.

Крок 2. Підготовка сайту на тестовому домені та супровід переїзду

Після завершення аудиту партнер представив нову версію сайту на тестовому домені.

Команда Монітекс реалізувала вебресурс на технології Single Page Application (SPA) з використанням фреймворку React.

SPA — односторінкові сайти на базі JavaScript — швидкі і зручні для користувача. Разом з тим є ризик зниження позицій в пошукових системах, тому що роботам складніше їх сканувати. Такі сайти потребують додаткової SEO-оптимізації, аби не втратити видимості в пошуку.

Наша команда провела ретельну перевірку нової версії сайту.

Налаштували перенос мовних папок і редиректів, включно з переміщенням української версії з папки /ua/ в корінь сайту, а російської — з кореня в папку /ru/, щоб українська версія стала головною. Перенесли всі сторінки, контент та метатеги. Налаштувли правила редиректів зі старих URL на нові для збереження позицій у пошукових системах. Перевірили налаштування індексації, канонікалізації, мультимовності та інших важливих технічних аспектів. Налаштували аналітику з урахуванням особливостей JavaScript. На стандартному сайті кожне нове завантаження сторінки автоматично фіксується як її новий перегляд. Але для SPA, де переходи відбуваються без повного оновлення браузеру, це не спрацьовує. Тому ми впровадили відстеження подій, які сигналізують про зміни контенту або URL. Реалізували серверний рендеринг (SSR) через інтеграцію фреймворку Next.js, щоб краулери (пошукові боти) легше отримували контент сторінки і коректно його сканували.

Крок 3. Просування сайту після запуску

Після офіційного запуску оновленого сайту та перевірки ключових технічних налаштувань ми поставили ціль — збільшити органічний трафік на 27% рік до року. Очікували, що ефект від редизайну в поєднанні з залученням нового трафіку позитивно вплине на ріст конверсії та доходу.

Провівши аналіз конкурентів, визначили три основних напрями для зростання:

контентна оптимізація;

перелінкування;

зовнішня оптимізація (Off-page).

Контентна оптимізація

Якісний контент є ключовим елементом у залученні органічного трафіку, тому ми зосередилися на його систематичному створенні та оптимізації.

Наш підхід: щомісяця складаємо детальний контент-план та технічні завдання для авторів. Для кожної цільової сторінки ми:

підбираємо частотні пошукові фрази і тематичні слова (LSI), щоб тексти точно відповідали запитам;

аналізуємо пошукові запити для виявлення додаткових можливостей, як-то дооптимізація метатегів, розширення фільтрів чи створення нових сторінок тегів;

розробляємо структуру нових текстів для покращення читабельності і логіки подачі інформації;

готуємо рекомендації щодо обсягу контенту та визначаємо оптимальну кількість символів;

підбираємо сторінки для внутрішньотекстового перелінкування, щоб посилити SEO-вагу ресурсу.

Після чого команда Monitex готує контент за нашими технічними завданнями і розміщує оновлені метатеги та статті на сайті.

Перелінкування

Також ми розробили і реалізували технічне завдання по впровадженню блоків перелінкування. Всього запропонували 14 блоків для передачі посилальної ваги між сторінками. Ось деякі з них:

Блок розділів товарів на Головній

Список супутніх товарів на сторінках певної продукції

Список пропонованих аксесуарів до товарів

Такий підхід сприяє покращенню позицій не лише окремих сторінок, а й сайту в цілому, завдяки підвищенню його релевантності та ефективному розподілу пошукової ваги через внутрішні лінки.

Зовнішня оптимізація (Off-page)

Для підвищення авторитетності сайту і його видимості в пошукових системах важливо, аби на нього посилалися інші ресурси. Список цих зовнішніх лінків формує посилальну масу. Щоб нарощувати її для Монітекс, ми розробили стратегію зовнішньої оптимізації.

Пошук якісних тематичних майданчиків для розміщення посилань. Тут важливо, аби сайт-донор, де ми розміщуємо лінк, відповідав тематиці ресурсу нашого партнера. Підготовка SEO-оптимізованих матеріалів для публікацій. Ми створювали тексти із природним включенням посилань на цільові сторінки Монітекс для підвищення їхніх позицій. Розміщення посилань за допомогою outreach-маркетингу для органічного нарощування посилальної маси. Постійний моніторинг посилального профілю для виявлення спамних ресурсів та відхилення небажаних посилань. Потенційно шкідливі лінки ми відправляли до сервісу Google Disavow Tool, аби закрити їх від сканування пошуковими ботами. Це покращило якість посилального профілю і знизило ризик санкцій від пошукових систем.

Такий підхід дозволяє нарощувати якісну посилальну масу, що підтримує ріст позицій у пошукових системах і збільшує органічний трафік.

Результати просування

Перед переїздом, який відбувся в середині вересня 2023 року, monitex.com.ua займав четверте місце з 5,42% долею ринку. За рік доля ринку виросла до 7,7%.

Коефіцієнт конверсії по сайту зріс на 48,82%, порівнюючи вересень 2024 з вереснем 2023. Відсоток приросту органічного трафіку за рік становив 46,03%. Відсоток приросту кількості трансакцій за рік — 93,48%.

Графік демонструє динаміку видимості сайту пошуковими системами

Комплексний підхід до SEO з залученням контент-стратегії, якісного лінкбілдингу і грамонтим переїздом сайту дозволив закріпити позиції Монітекс у пошуковій видачі й сприяти зростанню органічного трафіку.

Відгуки про співпрацю

Соломія Артишко, Project Manager у Netpeak Ukraine

Оновлення сайту було важливим кроком для розвитку бізнесу, водночас ми розуміли ризики втрати органічного трафіку через зміни дизайну та структури. Завдяки чіткій співпраці з SEO-командою вдалося передбачити всі потенційні загрози, провести грамотний аудит і забезпечити плавний перехід. Особливо ефективними були опрацьовані стратегії перенесення URL-адрес і оптимізація контенту. У результаті ми не лише зберегли поточні позиції в пошуку, а й досягли помітного зростання трафіку. Цей кейс доводить, що злагоджена командна робота і грамотне планування є ключем до успіху.