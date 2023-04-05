LSI-текст чи SEO-текст — виживе лише один
Латентно-семантичний аналіз був запатентований у далекому 1988 році, тому в SEO, яке вже не перший рік помирає, не сталося нічого нового. Про LSI-тексти активно заговорили років 2-3 тому, коли пошуковики почали лютувати, викочуючи нові й нові апдейти алгоритмів. 2015 року компанії почали повально експериментувати з LSI. Про те, як і навіщо створювати LSI-тексти сьогодні для SEO завтра, розповіла Наталія Кирик із WordFactory у гостьовому пості.
Один із най-най FAQ, яке нам не ставили до 2015 року, звучить так:
— Ви робите LSI-тексти?
— Що???
LSI — латентно-семантичний індекс
LSI дає змогу пошуковикам аналізувати тексти на сторінці з точки зору їхньої релевантності тематиці (за ключовими словами) і рекомендувати читачеві оптимальні (містять максимальну кількість ключових слів, але використаних у тексті без втрати сенсу й переспаму). Наприклад, ви шукаєте в пошуковику «LSI-текст». Робот знайде сотні статей, зокрема з однойменними назвами компаній, абревіатурами термінів з інших галузей науки. На перших місцях у видачі будуть усі тексти, пов'язані з LSI-копірайтингом і SEO. А корпоративні сайти й інформація про терміни з інших галузей будуть десь на 101-й сторінці.
Водночас SEO-текст формату 2009 року з високою щільністю ключових слів, які часто не стосуються теми статті, у більшості тематик буде нижче у видачі, ніж якісний LSI-текст. Ми говоримо «у більшості тематик», тому що в топі все ще є сайти із SEO-текстами й зі щільністю ключових слів 50%. А тепер науковий підхід.
Те ж стосується «купити мобілку»: робот може видати сайти, що просуваються за запитом «купити мобільний телефон».
Часто зустрічаються в пошуковій видачі синоніми. Завдяки LSI пошукові системи дуже швидко вловлюють нові тренди різних неологізмів і можуть формувати більш релевантну пошукову видачу, відповідаючи на потреби користувача. Цю систему практично можна назвати штучним інтелектом.
Як сформувати LSI-ядро для тексту?
- Аналізуємо запити читачів: що шукають ті, хто цікавиться вашою тематикою (наприклад, «як дізнатися, що мій кіт хоче мене вбити», «як дізнатися, що мій кіт любить мене»).
- Аналізуємо аналогічні сайти: дивимося, що вже зроблено, і робимо краще, ретельніше, докладніше.
- Аналізуємо статистику, отриману в ході контекстної реклами (можливі нестандартні, несподівані запити, за якими вас знаходять клієнти або читачі).
LSI-текст і SEO-текст зразка 2009 року: знайдіть відмінності
У ТЗ на створення LSI-тексту немає вимог про щільність LSI-ключів. LSI-ключ — це, радше сигнал, що ось цей термін повинен бути, це питання важливе для читача й ми повинні на нього відповісти. Не потрібно робити пряме входження LSI-ключовика — пошуковик знайде його словоформу завдяки загальному контексту уривка, іншим словам і термінам. Так, він визначить, показувати вам сайт компанії LSI International або визначення LSI на сайті контент-студії.
LSI: протипоказань немає
Головний недолік методики, про який говорять експерти, — ціна. Для аналітики потрібні відповідні ресурси, фахівці й час. Правильний LSI-текст коштує дорожче, ніж звичайний SEO-текст. Для повного розкриття теми часто потрібно не менше 10 000 символів, якщо порівняти зі стандартними 2000 знаків без пробілів для SEO. Та й написати лонгрид предметно та без води можуть тільки автори з відповідною спеціалізацією (профільна вища освіта, досвід роботи за фахом), а їхні послуги коштують дорожче. Найвимогливіші фахівці стверджують, що LSI — змагання з кращими, спроба їх наздогнати, але не перегнати.
LSI: чому це важливо?
Ми впевнені, що немає нічого кращого за якісний текст, написаний на підставі ретельної аналітики. Але зразковим можна назвати й текст, наприклад, для інтернет-магазину запчастин, написаний дипломованим інженером-машинобудівником або інженером СТО, добре структурований, вичитаний професіональним редактором. По суті, збираючи LSI-ключі для тексту, SEO-експерт робить те ж, що й аналітик, який збирає дані для всебічного розкриття теми в статті. Те саме робить досвідчений експерт, коли пише величезну статтю на підставі всього свого досвіду роботи з конкретної теми. Тільки він не говорить, що робить LSI-текст.
Тому, запитавши в експертів, чи працюють вони з LSI, ми отримали кардинально протилежні відповіді: «Так, активно працюємо», «Ні, ми пишемо якісні, предметні, докладні інформативні статті». Водночас мета і у перших, і у других одна — якісний контент, що відповідає на запитання читача. Не дивно, що 2015 року ми виконували низку проектів для тематик, у яких сайти з LSI-текстами були в ТОП-10 своїх категорій.
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