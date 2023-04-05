LSI-текст чи SEO-текст — виживе лише один

Латентно-семантичний аналіз був запатентований у далекому 1988 році, тому в SEO, яке вже не перший рік помирає, не сталося нічого нового. Про LSI-тексти активно заговорили років 2-3 тому, коли пошуковики почали лютувати, викочуючи нові й нові апдейти алгоритмів. 2015 року компанії почали повально експериментувати з LSI. Про те, як і навіщо створювати LSI-тексти сьогодні для SEO завтра, розповіла Наталія Кирик із WordFactory у гостьовому пості.

Один із най-най FAQ, яке нам не ставили до 2015 року, звучить так:

— Ви робите LSI-тексти?

— Що???

LSI — латентно-семантичний індекс

LSI дає змогу пошуковикам аналізувати тексти на сторінці з точки зору їхньої релевантності тематиці (за ключовими словами) і рекомендувати читачеві оптимальні (містять максимальну кількість ключових слів, але використаних у тексті без втрати сенсу й переспаму). Наприклад, ви шукаєте в пошуковику «LSI-текст». Робот знайде сотні статей, зокрема з однойменними назвами компаній, абревіатурами термінів з інших галузей науки. На перших місцях у видачі будуть усі тексти, пов'язані з LSI-копірайтингом і SEO. А корпоративні сайти й інформація про терміни з інших галузей будуть десь на 101-й сторінці.

Водночас SEO-текст формату 2009 року з високою щільністю ключових слів, які часто не стосуються теми статті, у більшості тематик буде нижче у видачі, ніж якісний LSI-текст. Ми говоримо «у більшості тематик», тому що в топі все ще є сайти із SEO-текстами й зі щільністю ключових слів 50%. А тепер науковий підхід.

Ольга Кубрак, керівник студії інтернет-маркетингу : LSI-тексти — це тексти, присвячені тематиці ключа, у яких використовуються природні словоформи й синонімічні слова/фрази до продукту або послуги, який ми хочемо продати. Наприклад, коли в тексті зустрічається не тільки «орбітрек», а й «еліптичний тренажер».

Gorde : LSI-тексти — це тексти, присвячені тематиці ключа, у яких використовуються природні словоформи й синонімічні слова/фрази до продукту або послуги, який ми хочемо продати. Наприклад, коли в тексті зустрічається не тільки «орбітрек», а й «еліптичний тренажер».

Дмитро Петренко, керівник студії : LSI дає змогу показувати тематичні статті вашого сайту за синонімічними словами, які можуть бути навіть не використані на сторінці. Наведу популярний приклад, коли пошукові системи легко розуміють, що запит «купити ноут» є релевантним для сайтів, що пропонують купити ноутбук/комп'ютер.

SeoUP : LSI дає змогу показувати тематичні статті вашого сайту за синонімічними словами, які можуть бути навіть не використані на сторінці. Наведу популярний приклад, коли пошукові системи легко розуміють, що запит «купити ноут» є релевантним для сайтів, що пропонують купити ноутбук/комп'ютер.

Те ж стосується «купити мобілку»: робот може видати сайти, що просуваються за запитом «купити мобільний телефон».

Часто зустрічаються в пошуковій видачі синоніми. Завдяки LSI пошукові системи дуже швидко вловлюють нові тренди різних неологізмів і можуть формувати більш релевантну пошукову видачу, відповідаючи на потреби користувача. Цю систему практично можна назвати штучним інтелектом.

Як сформувати LSI-ядро для тексту?

Аналізуємо запити читачів: що шукають ті, хто цікавиться вашою тематикою (наприклад, «як дізнатися, що мій кіт хоче мене вбити», «як дізнатися, що мій кіт любить мене»). Аналізуємо аналогічні сайти: дивимося, що вже зроблено, і робимо краще, ретельніше, докладніше. Аналізуємо статистику, отриману в ході контекстної реклами (можливі нестандартні, несподівані запити, за якими вас знаходять клієнти або читачі).

LSI-текст і SEO-текст зразка 2009 року: знайдіть відмінності

У ТЗ на створення LSI-тексту немає вимог про щільність LSI-ключів. LSI-ключ — це, радше сигнал, що ось цей термін повинен бути, це питання важливе для читача й ми повинні на нього відповісти. Не потрібно робити пряме входження LSI-ключовика — пошуковик знайде його словоформу завдяки загальному контексту уривка, іншим словам і термінам. Так, він визначить, показувати вам сайт компанії LSI International або визначення LSI на сайті контент-студії.

LSI: протипоказань немає

Головний недолік методики, про який говорять експерти, — ціна. Для аналітики потрібні відповідні ресурси, фахівці й час. Правильний LSI-текст коштує дорожче, ніж звичайний SEO-текст. Для повного розкриття теми часто потрібно не менше 10 000 символів, якщо порівняти зі стандартними 2000 знаків без пробілів для SEO. Та й написати лонгрид предметно та без води можуть тільки автори з відповідною спеціалізацією (профільна вища освіта, досвід роботи за фахом), а їхні послуги коштують дорожче. Найвимогливіші фахівці стверджують, що LSI — змагання з кращими, спроба їх наздогнати, але не перегнати.

LSI: чому це важливо?

Ми впевнені, що немає нічого кращого за якісний текст, написаний на підставі ретельної аналітики. Але зразковим можна назвати й текст, наприклад, для інтернет-магазину запчастин, написаний дипломованим інженером-машинобудівником або інженером СТО, добре структурований, вичитаний професіональним редактором. По суті, збираючи LSI-ключі для тексту, SEO-експерт робить те ж, що й аналітик, який збирає дані для всебічного розкриття теми в статті. Те саме робить досвідчений експерт, коли пише величезну статтю на підставі всього свого досвіду роботи з конкретної теми. Тільки він не говорить, що робить LSI-текст.

Тому, запитавши в експертів, чи працюють вони з LSI, ми отримали кардинально протилежні відповіді: «Так, активно працюємо», «Ні, ми пишемо якісні, предметні, докладні інформативні статті». Водночас мета і у перших, і у других одна — якісний контент, що відповідає на запитання читача. Не дивно, що 2015 року ми виконували низку проектів для тематик, у яких сайти з LSI-текстами були в ТОП-10 своїх категорій.