Как импортировать данные в Google Analytics

Мы используем Google Analytics, чтобы оценить эффективность работы сайта или рекламной кампании. Это универсальный инструмент для анализа показателей посещаемости, транзакций и пользовательских взаимодействий.
В этой статье расскажем, как расширить сферу применения Google Analytics, импортируя в него данные из не связанных с сайтом источников. Разберемся, какие бывают способы передачи данных. И приведем пример ручной передачи данных.
Какие данные импортируются
Google Analytics поддерживает такие типы данных:
1. О возврате средств.
Клиент может изменить или отменить заказ в процессе оформления. Тогда транзакция не завершится оплатой. И фактическая выручка будет отличаться от показанной в Google Analytics.
Чтобы получать корректную информацию о реальных конверсиях и доходах, импортируем данные о транзакциях электронной торговли, по которым осуществлен возврат средств.
2. О пользователях.
Эти данные не идентифицирую личность, но расширяют знания о ней. Например, User ID. Ведя учёт клиентов с указанием этого параметра, вы сможете узнать, какие функции сайта или его разделы наиболее популярны среди пользователей.
3. О рекламных кампаниях вне Google.
Имеются ввиду статистические данные рекламных кампаний, которые вы проводите на площадках, не связанных с Google. Например: Facebook, Яндекс, ВКонтакте и другие.
4. О контенте.
Такие данные, как авторство статьи, ее категория, дата публикации и другие метаданные можно использовать для анализа опубликованного на сайте контента.
5. О товарах.
В Google Analytics можно передавать идентификаторы и коды товаров.
6. О географическом положении.
Импорт идентификаторов геоданных позволяет сгенерировать отчет по наиболее актуальным регионам.
7. Сводные данные о расходах.
Речь идет о платных кампаниях, которые проводятся вне Google. С их помощью оцениваем рентабельность инвестиций.
Способы передачи данных
Существует два способа передачи данных:
- С помощью готового функционала. Настраиваем связь с аккаунтами Adwords, AdSense и Search Console, и их данные сразу появляются в отчетах Google Analytics.
- Кастомная передача. Используем ее, если нужно передать данные об отмененных или проведенных по телефону транзакциях, о расходах, не связанных с контекстной рекламой и другие. Загруженные таким образом данные появятся в отчетах Google Analytics в течение 24 часов после обработки.
Кастомные данные передают:
- ручной загрузкой файлов,
- автоматической загрузкой,
- с помощью сторонних сервисов,
- с помощью интеграции с CRM системой,
- с помощью Measurement Protocol.
Пример ручной передачи данных
Рассмотрим, как вручную передать Google Analytics данные о расходах рекламных кампаний в Facebook.
Шаг 1. Готовим Google Analytics к приему данных.
Открываем меню «Администратор»:
Через «Ресурс» переходим в меню «Импорт данных»
Нажимаем «Создать» (Create)
Открывается окно с вариантами импорта данных (Data Set type):
Поскольку нас интересуют данные о расходах, выбираем в меню пункт «Расходы» (Cost Data):
Нажимаем «Продолжить» (Сontinue)
Переходим к следующему этапу.
Задаем название файлу, которое будет понятно для дальнейшей работы с данными — «Расходы Фейсбук».
Выбираем одно или несколько представлений, для которых будут передаваться эти данные:
Затем переходим к третьему пункту — «Схема получения данных» (Data Set schema):
И выбираем параметры, которые будем передавать: «Клики» (Clicks) и «Затраты» (Cost):
Теперь выбираем ключ, по которому идентифицируем «Источник». В данном случае это «Кампания» (Campaign):
Последнее действие в этом окне — выбираем «Суммирование» (Summation) или «Перезапись» (Оverwrite). Первое значение установлено по умолчанию (Default). Поскольку мы планируем подключать новые данные, такой выбор нам подходит — новые данные добавятся в соответствующую строку, а показатели суммируются с данными, внесенными ранее. При выборе же опции «Перезапись», существующие данные заменяются новыми.
Перед тем, как нажать «Сохранить» (Save), проверяем, все ли правильно выбрали:
Первая часть подготовки для передачи данных окончена. Теперь будем готовить файл с данными.
Шаг 2. Готовим шаблон для загрузки.
Для создания набора данных используем опцию «Получить схему» (Get schema):
Система подсказывает, из каких колонок должен состоять файл загрузки и даже предлагает скачать готовый шаблон. Нажимаем «Скачать шаблон схемы» (Download schema template):
Файл появится в «Загруженных»:
Для удобства открываем его с помощью Google Таблицы:
Шаблон готов для заполнения:
Шаг 3. Выгружаем данные из Facebook.
Заходим в Ads Manager Facebook для выгрузки данных. Если необходимые параметры отсутствуют, переходим в «Настройки»:
В «Настройках пользователя» выбираем «Настроить столбцы»:
Настраиваем столбцы так, чтобы в отчет попали данные, необходимые для передачи в Google Analytics:
После того как настроили и проверили данные, переходим в меню «Отчеты» и экспортируем данные таблицы:
Выбираем CSV формат:
Для удобства, как и в прошлый раз, таблицу открываем через Google Таблицы.
Копируем нужные для отчета данные и переносим их в шаблон:
Дату форматируем таким образом, чтобы не было дефисов.
Самостоятельно заполняем значение в колонках:
- «ga:medium» — cpc;
- «ga:source» — facebook.com.
В итоге получаем такую таблицу:
Сохраняем ее в формате CSV:
Файл с данными из Facebook готов к загрузке в Google Analytics.
Шаг 4. Передаем данные в Google Analytics.
В Google Analytics переходим в «Импорт Данных» и выбираем меню «Управление загрузками» (Manage uploads):
Затем — «Загрузить файл» (Upload File):
Затем — «Выбрать файлы» (Choose files):
После загрузки у файла будет сначала статус «Проверка» (Validating), а затем — «Завершенный» (Completed):
Если во время обработки файла возникнут ошибки, появится статус «Не удалось» (Failed). В выпадающем окне статуса содержится информация о том, что нужно исправить. Отредактируйте файл и повторите загрузку.
Шаг 5. Проверяем загруженные данные.
Отчет о загруженных данных находится в разделе «Источники трафика» — «Кампании» — «Анализ расходов»:
Вот так выглядит итоговый отчет о расходах рекламных кампаний в Facebook в Google Analytics:
Запомнить
- Google Analytics поддерживает данные о:
- возврате средств,
- пользователях,
- рекламных кампаниях вне Google,
- контенте,
- товарах,
- геолокации,
- расходах.
- Существует два способа передачи данных:
- с помощью готового функционала (Adwords, AdSense и Search Console),
- кастомная передача.
- Ручная передача данные из Facebook в Google Analytics состоит из пяти шагов:
- подготовка Google Analytics к приему данных;
- подготовка шаблона для загрузки;
- выгрузка данных из Facebook;
- передача данных в Google Analytics;
- проверка загруженных данных.
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