Как импортировать данные в Google Analytics

Мы используем Google Analytics, чтобы оценить эффективность работы сайта или рекламной кампании. Это универсальный инструмент для анализа показателей посещаемости, транзакций и пользовательских взаимодействий.

В этой статье расскажем, как расширить сферу применения Google Analytics, импортируя в него данные из не связанных с сайтом источников. Разберемся, какие бывают способы передачи данных. И приведем пример ручной передачи данных.

Какие данные импортируются

Google Analytics поддерживает такие типы данных:

1. О возврате средств.

Клиент может изменить или отменить заказ в процессе оформления. Тогда транзакция не завершится оплатой. И фактическая выручка будет отличаться от показанной в Google Analytics.

Чтобы получать корректную информацию о реальных конверсиях и доходах, импортируем данные о транзакциях электронной торговли, по которым осуществлен возврат средств.

2. О пользователях.

Эти данные не идентифицирую личность, но расширяют знания о ней. Например, User ID. Ведя учёт клиентов с указанием этого параметра, вы сможете узнать, какие функции сайта или его разделы наиболее популярны среди пользователей.

3. О рекламных кампаниях вне Google.

Имеются ввиду статистические данные рекламных кампаний, которые вы проводите на площадках, не связанных с Google. Например: Facebook, Яндекс, ВКонтакте и другие.

4. О контенте.

Такие данные, как авторство статьи, ее категория, дата публикации и другие метаданные можно использовать для анализа опубликованного на сайте контента.

5. О товарах.

В Google Analytics можно передавать идентификаторы и коды товаров.

6. О географическом положении.

Импорт идентификаторов геоданных позволяет сгенерировать отчет по наиболее актуальным регионам.

7. Сводные данные о расходах.

Речь идет о платных кампаниях, которые проводятся вне Google. С их помощью оцениваем рентабельность инвестиций.

Способы передачи данных

Существует два способа передачи данных:

С помощью готового функционала. Настраиваем связь с аккаунтами Adwords, AdSense и Search Console, и их данные сразу появляются в отчетах Google Analytics. Кастомная передача. Используем ее, если нужно передать данные об отмененных или проведенных по телефону транзакциях, о расходах, не связанных с контекстной рекламой и другие. Загруженные таким образом данные появятся в отчетах Google Analytics в течение 24 часов после обработки.

Кастомные данные передают:

ручной загрузкой файлов,

автоматической загрузкой,

с помощью сторонних сервисов,

с помощью интеграции с CRM системой,

с помощью Measurement Protocol.

Пример ручной передачи данных

Рассмотрим, как вручную передать Google Analytics данные о расходах рекламных кампаний в Facebook.

Шаг 1. Готовим Google Analytics к приему данных.

Открываем меню «Администратор»:

Через «Ресурс» переходим в меню «Импорт данных»

Нажимаем «Создать» (Create)

Открывается окно с вариантами импорта данных (Data Set type):

Поскольку нас интересуют данные о расходах, выбираем в меню пункт «Расходы» (Cost Data):

Нажимаем «Продолжить» (Сontinue)

Переходим к следующему этапу.

Задаем название файлу, которое будет понятно для дальнейшей работы с данными — «Расходы Фейсбук».

Выбираем одно или несколько представлений, для которых будут передаваться эти данные:

Затем переходим к третьему пункту — «Схема получения данных» (Data Set schema):

И выбираем параметры, которые будем передавать: «Клики» (Clicks) и «Затраты» (Cost):

Теперь выбираем ключ, по которому идентифицируем «Источник». В данном случае это «Кампания» (Campaign):

Последнее действие в этом окне — выбираем «Суммирование» (Summation) или «Перезапись» (Оverwrite). Первое значение установлено по умолчанию (Default). Поскольку мы планируем подключать новые данные, такой выбор нам подходит — новые данные добавятся в соответствующую строку, а показатели суммируются с данными, внесенными ранее. При выборе же опции «Перезапись», существующие данные заменяются новыми.

Перед тем, как нажать «Сохранить» (Save), проверяем, все ли правильно выбрали:

Первая часть подготовки для передачи данных окончена. Теперь будем готовить файл с данными.

Шаг 2. Готовим шаблон для загрузки.

Для создания набора данных используем опцию «Получить схему» (Get schema):

Система подсказывает, из каких колонок должен состоять файл загрузки и даже предлагает скачать готовый шаблон. Нажимаем «Скачать шаблон схемы» (Download schema template):

Файл появится в «Загруженных»:

Для удобства открываем его с помощью Google Таблицы:

Шаблон готов для заполнения:

Шаг 3. Выгружаем данные из Facebook.

Заходим в Ads Manager Facebook для выгрузки данных. Если необходимые параметры отсутствуют, переходим в «Настройки»:

В «Настройках пользователя» выбираем «Настроить столбцы»:

Настраиваем столбцы так, чтобы в отчет попали данные, необходимые для передачи в Google Analytics:

После того как настроили и проверили данные, переходим в меню «Отчеты» и экспортируем данные таблицы:

Выбираем CSV формат:

Для удобства, как и в прошлый раз, таблицу открываем через Google Таблицы.

Копируем нужные для отчета данные и переносим их в шаблон:

Дату форматируем таким образом, чтобы не было дефисов.

Самостоятельно заполняем значение в колонках:

«ga:medium» — cpc;

«ga:source» — facebook.com.

В итоге получаем такую таблицу:

Сохраняем ее в формате CSV:

Файл с данными из Facebook готов к загрузке в Google Analytics.

Шаг 4. Передаем данные в Google Analytics.

В Google Analytics переходим в «Импорт Данных» и выбираем меню «Управление загрузками» (Manage uploads):

Затем — «Загрузить файл» (Upload File):

Затем — «Выбрать файлы» (Choose files):

После загрузки у файла будет сначала статус «Проверка» (Validating), а затем — «Завершенный» (Completed):

Если во время обработки файла возникнут ошибки, появится статус «Не удалось» (Failed). В выпадающем окне статуса содержится информация о том, что нужно исправить. Отредактируйте файл и повторите загрузку.

Шаг 5. Проверяем загруженные данные.

Отчет о загруженных данных находится в разделе «Источники трафика» — «Кампании» — «Анализ расходов»:

Вот так выглядит итоговый отчет о расходах рекламных кампаний в Facebook в Google Analytics:

Запомнить

Google Analytics поддерживает данные о:

возврате средств,

пользователях,

рекламных кампаниях вне Google,

контенте,

товарах,

геолокации,

расходах.

Существует два способа передачи данных:

с помощью готового функционала (Adwords, AdSense и Search Console),

кастомная передача.

Ручная передача данные из Facebook в Google Analytics состоит из пяти шагов: