Аналитика

Как импортировать данные в Google Analytics
Вероника Герасименко
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Мы используем Google Analytics, чтобы оценить эффективность работы сайта или рекламной кампании. Это универсальный инструмент для анализа показателей посещаемости, транзакций и пользовательских взаимодействий.

В этой статье расскажем, как расширить сферу применения Google Analytics, импортируя в него данные из не связанных с сайтом источников. Разберемся, какие бывают способы передачи данных. И приведем пример ручной передачи данных.

Какие данные импортируются

Google Analytics поддерживает такие типы данных:

1. О возврате средств.

Клиент может изменить или отменить заказ в процессе оформления. Тогда транзакция не завершится оплатой. И фактическая выручка будет отличаться от показанной в Google Analytics.

Чтобы получать корректную информацию о реальных конверсиях и доходах, импортируем данные о транзакциях электронной торговли, по которым осуществлен возврат средств.

2. О пользователях.

Эти данные не идентифицирую личность, но расширяют знания о ней. Например, User ID. Ведя учёт клиентов с указанием этого параметра, вы сможете узнать, какие функции сайта или его разделы наиболее популярны среди пользователей.

3. О рекламных кампаниях вне Google.

Имеются ввиду статистические данные рекламных кампаний, которые вы проводите на площадках, не связанных с Google. Например: Facebook, Яндекс, ВКонтакте и другие.

4. О контенте.

Такие данные, как авторство статьи, ее категория, дата публикации и другие метаданные можно использовать для анализа опубликованного на сайте контента.

5. О товарах.

В Google Analytics можно передавать идентификаторы и коды товаров.

6. О географическом положении.

Импорт идентификаторов геоданных позволяет сгенерировать отчет по наиболее актуальным регионам.

7. Сводные данные о расходах.

Речь идет о платных кампаниях, которые проводятся вне Google. С их помощью оцениваем рентабельность инвестиций.

Способы передачи данных

Существует два способа передачи данных:

  1. С помощью готового функционала. Настраиваем связь с аккаунтами Adwords, AdSense и Search Console, и их данные сразу появляются в отчетах Google Analytics.
  2. Кастомная передача. Используем ее, если нужно передать данные об отмененных или проведенных по телефону транзакциях, о расходах, не связанных с контекстной рекламой и другие. Загруженные таким образом данные появятся в отчетах Google Analytics в течение 24 часов после обработки.

Кастомные данные передают:

  • ручной загрузкой файлов,
  • автоматической загрузкой,
  • с помощью сторонних сервисов,
  • с помощью интеграции с CRM системой,
  • с помощью Measurement Protocol.

Пример ручной передачи данных

Рассмотрим, как вручную передать Google Analytics данные о расходах рекламных кампаний в Facebook.

Шаг 1. Готовим Google Analytics к приему данных.

Открываем меню «Администратор»:

администратор

Через «Ресурс» переходим в меню «Импорт данных»

импорт данных

Нажимаем «Создать» (Create)

создать

Открывается окно с вариантами импорта данных (Data Set type):

варианты импорта

Поскольку нас интересуют данные о расходах, выбираем в меню пункт «Расходы» (Cost Data):

расходы

Нажимаем «Продолжить» (Сontinue)

продолжить

Переходим к следующему этапу.

Задаем название файлу, которое будет понятно для дальнейшей работы с данными — «Расходы Фейсбук».

Выбираем одно или несколько представлений, для которых будут передаваться эти данные:

представления

Затем переходим к третьему пункту — «Схема получения данных» (Data Set schema):

схемы

И выбираем параметры, которые будем передавать: «Клики» (Clicks) и «Затраты» (Cost):

клики и затраты

Теперь выбираем ключ, по которому идентифицируем «Источник». В данном случае это «Кампания» (Campaign):

кампания

Последнее действие в этом окне — выбираем «Суммирование» (Summation) или «Перезапись» (Оverwrite). Первое значение установлено по умолчанию (Default). Поскольку мы планируем подключать новые данные, такой выбор нам подходит — новые данные добавятся в соответствующую строку, а показатели суммируются с данными, внесенными ранее. При выборе же опции «Перезапись», существующие данные заменяются новыми.

суммирование

Перед тем, как нажать «Сохранить» (Save), проверяем, все ли правильно выбрали:

сохранить

Первая часть подготовки для передачи данных окончена. Теперь будем готовить файл с данными.

Шаг 2. Готовим шаблон для загрузки.

Для создания набора данных используем опцию «Получить схему» (Get schema):

получить схему

Система подсказывает, из каких колонок должен состоять файл загрузки и даже предлагает скачать готовый шаблон. Нажимаем «Скачать шаблон схемы» (Download schema template):

скачать шаблон схемы

Файл появится в «Загруженных»:

файл в загруженных

Для удобства открываем его с помощью Google Таблицы:

гугл таблицы

Шаблон готов для заполнения:

шаблон

Шаг 3. Выгружаем данные из Facebook.

Заходим в Ads Manager Facebook для выгрузки данных. Если необходимые параметры отсутствуют, переходим в «Настройки»:

настройки

В «Настройках пользователя» выбираем «Настроить столбцы»:

настроить столбцы

Настраиваем столбцы так, чтобы в отчет попали данные, необходимые для передачи в Google Analytics:

уникальные клики

После того как настроили и проверили данные, переходим в меню «Отчеты» и экспортируем данные таблицы:

данные таблицы

Выбираем CSV формат:

формат

Для удобства, как и в прошлый раз, таблицу открываем через Google Таблицы.

Копируем нужные для отчета данные и переносим их в шаблон:

перенос в шаблон

Дату форматируем таким образом, чтобы не было дефисов.

Самостоятельно заполняем значение в колонках:

  • «ga:medium» — cpc;
  • «ga:source» — facebook.com.

В итоге получаем такую таблицу:

таблица

Сохраняем ее в формате CSV:

сохраняем

Файл с данными из Facebook готов к загрузке в Google Analytics.

Шаг 4. Передаем данные в Google Analytics.

В Google Analytics переходим в «Импорт Данных» и выбираем меню «Управление загрузками» (Manage uploads):

управление загрузками

Затем — «Загрузить файл» (Upload File):

загрузить файл

Затем — «Выбрать файлы» (Choose files):

выбрать файлы

После загрузки у файла будет сначала статус «Проверка» (Validating), а затем — «Завершенный» (Completed):

завершенный

проверка

Если во время обработки файла возникнут ошибки, появится статус «Не удалось» (Failed). В выпадающем окне статуса содержится информация о том, что нужно исправить. Отредактируйте файл и повторите загрузку.

Шаг 5. Проверяем загруженные данные.

Отчет о загруженных данных находится в разделе «Источники трафика» — «Кампании» — «Анализ расходов»:

анализ расходов

Вот так выглядит итоговый отчет о расходах рекламных кампаний в Facebook в Google Analytics:

итоговый отчет

Запомнить

  1. Google Analytics поддерживает данные о:
  • возврате средств,
  • пользователях,
  • рекламных кампаниях вне Google,
  • контенте,
  • товарах,
  • геолокации,
  • расходах.
  1. Существует два способа передачи данных:
  • с помощью готового функционала (Adwords, AdSense и Search Console),
  • кастомная передача.
  1. Ручная передача данные из Facebook в Google Analytics состоит из пяти шагов:
  • подготовка Google Analytics к приему данных;
  • подготовка шаблона для загрузки;
  • выгрузка данных из Facebook;
  • передача данных в Google Analytics;
  • проверка загруженных данных.
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Вероника Герасименко

РРС-специалист в компании Netpeak.

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