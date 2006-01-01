Статистика и аналитика

Как передача конверсий из CRM в рекламные кабинеты помогает улучшить эффективность рекламы
Бизнес Аналитика
месяц назад15
Александр Конивненко
0
Как объединить данные из Meta, TikTok, Google Ads и DV360 в одном отчете: кейс из медийной аналитики
Аналитика Кейсы
2 месяца назад5
Елизавета Бережко
0
Один из самых популярных мессенджеров в мире: продвигаемся в Telegram
SMM
2 месяца назад8
Ольга Ашихмина
14
Оптимизация CRM через кастомную интеграцию источников трафика в HubSpot: кейс Simply Contact
Аналитика Кейсы
4 месяца назад5
Владимир Демчук
0
Воронка продаж: воронка или трамплин? Как построить процесс продаж с помощью современных инструментов
Блог Ringostat
10 месяцев назад5
Ирина Гармаш
2
Маркетинг, который работает: как научить рекламные алгоритмы приносить больше прибыли
Аналитика
11 месяцев назад7
Александр Конивненко
2
Как использовать аналитику для оптимизации процессов в ecommerce проекте — кейс «Touch.com.ua»
Аналитика Кейсы
год назад7
Владимир Демчук
2
Как настроить события в Google Tag Manager для сайта услуг
Аналитика
год назад10
Евгения Кузьмина
2
Что такое пользовательские параметры в GA4, и Как они помогают в аналитике
PPC Аналитика
год назад4
Инна Сай
1
Полный гайд по ключевым отчетам Google Analytics 4 для PPC
PPC Аналитика
год назад8
Анастасия Свинченко
22
Идентификатор потока данных Google Analytics 4: что это такое, как его найти и установить
Аналитика
год назад5
Олеся Полиха
4
Как отслеживать события в Google Analytics 4 через DebugView
Аналитика
год назад4
Оксана Кобзаренко
2
Как отслеживать поведение пользователей на сайте шаг за шагом. Кейс по веб-аналитике для Pingle Studio
Аналитика Кейсы
год назад3
Игорь Павленко
2
Обзор изменений в GA4: различие между ключевыми событиями (Key events) и конверсиями (Conversions)
Аналитика
год назад6
Елизавета Бережко
6
Настройка конверсий на отправку формы в Google Analytics 4
PPC Аналитика
год назад7
Оксана Бондаренко
14
Как работать с Measurement Protocol в Google Analytics 4
Аналитика
год назад10
Владимир Демчук
0
Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс
Бизнес Кейсы
год назад4
Светлана Качарская
4
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