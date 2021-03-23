Песочница

Один из самых популярных мессенджеров в мире: продвигаемся в Telegram
Ольга Ашихмина
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Рекламный рынок сейчас переполнен. Если вы ищете новые, но более сложные и интересные пути развития бренда — Telegram вам в помощь. Будем сегодня говорить об этой непохожей на другие площадки платформу и о ее возможностях для диджитал-агентства. Какие приемы работают, а что вызывает негатив у аудитории? Кому подойдет для продвижения? Основные направления коммуникации? Особенности ведения канала? На связи Sasquatch Digital, поехали.

Словарь Telegram

С приходом новой платформы появились и новые слова. Вот вам словарик:

  1. Чат. Переписка между 2 людьми.
  2. Групповой чат. В нем участвуют от трех пользователей одновременно.
  3. Канал. Это публичная страница, куда публикуются сообщения только от администрации и создателей.
  4. Закрытый чат или канал. Чтобы туда попасть нужен инвайт по специальной ссылке.
  5. Репост. Пересылка поста другому пользователю или группе, каналу.
  6. Реакции. Кнопки под постами в каналах, где подписчики оценивают текст.
  7. Стикерпак. Набор стикеров одного стиля или темы.
  8. Дупло. Кругляш с видео-сообщением.
  9. Войс. Аудиосообщение в чате.
  10. Бот. Специальная автоматизированная программа для рассылки сообщений. Часто имеет расширенный функционал.
  11. Взаимопиар (ВП или SFS). Бесплатный обмен рекламными сообщениями между каналами.
  12. Пин. Закрепленное сообщение вверху канала или группы.
  13. 6/48. Самые распространенные условия для рекламного поста — 6 часов он будет в топе и удалят через 48 часов.
  14. ERR (Engagement rate by reach). Это формула уровня вовлеченности аудитории. Количество просмотров поста делится на количество подписчиков и умножается на сто.
  15. Паровоз. Канал в подборке, у которого самая большая аудитория
  16. Промо. Публикация на канале с рекламой других каналов, чатов, ботов.
  17. Оптимальное время. Час или два, во время которых посты набирают больше просмотров.
  18. Отложка. Пост, запланированный на определенное время.

Вот такой небольшой список поможет вам быть в Telegram-теме. 

Немного статистики

Telegram — один из самых популярных, но скрытных мессенджеров. Команда платформы не публикует постоянно информацию о количестве пользователей, поэтому статистику приходиться собирать по частям. 

24 апреля 2020 года Павел Дуров в официальном блоге мессенджера заявил, что количество активных пользователей достигло отметки в 400 миллионов, это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Ежедневно регистрируется не менее 1,5 миллиона человек.

статиста

Данные statista.com

Что же по каналам? Ведь именно они нас интересуют: в 2020 году по данным аналитической платформы TGStat насчитывается более 220 000 каналов, из которых 133 000 — русскоязычные.

Большая аудитория — это конечно хорошо. Но продвижение в Telegram — дело интересное и небыстрое. Здесь нет рекламы в стандартной форме баннеров или всплывающих иконок, а контент не индексируется поисковиками, но работает поиск по каналу. Это политика компании. Сюда приходят те, кому надоел привычный рекламный спам. Telegram подойдет, если ваша целевая аудитория — активные люди, которые следят за новинками, трендами и недолюбливают старомодную навязчивость рекламы. Здесь в ходу интересный авторский контент, на него и подписываются. По сути «телега» сейчас — это VK в лучшие годы с кучей нишевых каналов,  приправленных новым функционалом.

Это быстроразвивающаяся платформа. Имеет самые высокие темпы роста и активности среди конкурентов. Ну и коэффициент просмотров здесь один из самых высоких. Он достигает 80-100%, в отличие от тех же 15% Фейсбука. Здесь не нужно переживать, что конкурент «сольет» ваших подписчиков или сделает на них рассылку. В Telegram только администратор четко видит, кто подписчики канала.

Кому подойдет для продвижения Telegram?

Коммерческим брендам, если:

  1. Вам есть что рассказать о бизнесе, этого материала много и он полезен подписчикам. Например, секреты поиска кладов от магазина по продаже металлоискателей или секреты таргетированной рекламы от digital-агентства будут полезны всем. А вот рассказы о массаже от салона красоты или о кофе от сети кофеен уже не так интересны — этой информации достаточно в Google.
  2. У вас есть крутой фотоконтент. Если есть что регулярно показывать, то нужно идти в Telegram. Развлекательный паблик или примеры дизайна ногтей будут интересны, а вот фотографиями с производства уже мало кого заинтересуешь.
  3. У вас сервис и нужно записываться на сеанс или по алгоритму подбирать товар — тогда бот в Telegram облегчит задачу. Например, если это бот для регулярного пользования, вроде заказа воды на дом.

Для личного бренда здесь нет преград. Хотите вести канал с мемчиками или же рассказываете о новостях в книжном мире — все в ваших руках.

Чат, канал или бот?

Это три основных формата работы на платформе. В зависимости от конечной цели,  будет это общение с аудиторией или продвижение контента. Вы можете выбрать один из трех.

Бот

Это оперативное общение с клиентами, ответы на стандартные вопросы, обработка заказов.  Множество компаний добавляют у себя на сайте ссылку на телеграм-бот, который помогает пользователям с услугами, та же поддержка monobank и Приват Банка. Даже коммунальщики и госсервисы перешли в Telegram: ДТЕК, Дія, Киевводоканал, Укрпочта, Укрзалізниця, КиевМетро.

дтек

Упрощает передачу показаний, отправку заявок и обращений, решение проблем населения

дія

Бот помогает разобраться с услугами сервиса

укрзализныця бот

Поиск и покупка билетов на поезда Украины также упрощается с ботом 

Какие опции можно подвязать боту:

  1. Игры.
  2. Напоминания.
  3. Обучение.
  4. Опросы.
  5. Сбор статистики и другие.

Групповой чат

Создание сообщества вокруг бренда или идеи. Это возможность вовлечь потенциальных пользователей и аудиторию, удобный способ коммуникации. Подойдет для бренда, у которого активная аудитория, задает много вопросов, общается о продукте. Также это крутая возможность собрать профессиональное комьюнити, участники обмениваются опытом, отвечают на вопросы. В Украине больше всего популярны групповые чаты по поиску работы: в Киеве (66 тысяч подписчиков), Харькове (52 тысячи).

Канал

Это полноценная платформа для микроблогинга, которая конкурирует с объемными постами и короткими твитами. Основное и самое яркое отличие от других мессенджеров. Так компании и бренды могут привлекать новую аудиторию и формировать интересный контент. Для экспертов и селебрити это отличный вариант нетворкинга, распространения новостей и мнений. Например, Дмитрий Дубилет в своем блоге пишет обо всем — советует книги, делится лайфхаками, высказывает мнение по поводу новостей, выкладывает посты о кошке 92 тысячам людей.

вржещ

Главная особенность канала — это оповещение подписчика о новом посте. Даже если канал временно поставлен на mute — он зайдет туда, но в подходящее время. Ведь непрочитанное сообщение будет ярко выделяться в списке чатов. Именно эта особенность позволяет увеличить охват публикации до 60-100%. Также интересный формат Pinned message — это закреплённая вверху канала новость, которую видно каждую секунду

агентство

Типы контента для канала

Идеальный пост — та информация, за которой пользователи идут на ваш канал и то, чем вы хотите поделиться. Ведь канал собирает вокруг вас именно целевую аудиторию, которой интересен контент. Какие виды постов привлекают внимание:

  1. Визуальные публикации. Яркая картинка однозначно привлечет, акцентирует внимание на публикации. Текст без картинки поблекнет, а картинка без текста не будет иметь смысла. Только вместе они будут смотреться гармонично. 
  2. Подборки интересных статей/видео/книг. Подписчики любят емкие, полезные чек-листы.
  3. Ссылки с подводками. 
  4. Авторские заметки. Короткие наброски: мысли, отзывы, эмоции.
  5. Лонгриды или многобукв. Полноценная статья с цепляющим заголовком. Это может быть история развития вашего бренда, полезные советы по SMM-продвижению, отзыв о книге. Все зависит от темы канала.
  6. Подкасты или видео с подводкой. Многие любят не читать, а слушать, особенно в дороге. Используйте это.

Здесь хештеги не помогают в продвижении контента. Действуя в пределах канала, они структурируют информацию и позволяют не потеряться пользователям.

Специальные инструменты для канала

Чтобы разнообразить контент и поднять активность подписчиков, используйте:

  • Голосование. Спросите мнение аудитории по поводу поста, проведите опрос по интересам.

голосование

  • Стикеры. Это забавно, но многие приходят в Telegram именно из-за них! Создавая свой стикерпак, компания продвигает свой бренд и повышает его узнаваемость. Эти стикеры будут постоянно видны и напомнят в нужный момент пользователям о вас. 

работа

стикеры

Особенности ведения канала

Какие приемы зайдут аудитории, а что вызовет равнодушие и переключение канала на беззвучный режим? 

Безликий или персонализированный?

Исследования доказали, что обезличенный контент, без авторского проявления имеет меньшую эффективность примерно на 40% в сравнении с персонификацией. Ведь когда автор проявляет свою личность, говорит «я» или «мы» — он создает прямой канал коммуникации. Все зависит от особенностей телеграмма, ведь эта платформа — мессенджер и все коммуникации принимаются на личном уровне. Все зависит от tone of voice — представьте, что за другим девайсом друг или коллега. В зависимости от того, какой продукт или услугу вы продвигаете — подбирайте формат и посыл. Это может быть написание постов от первого лица, или подпись автора, или голосовые сообщения. А видеосообщения помогут максимально приблизить подписчиков. 

рекламнутый

Авторство против ссылок

Каналы — это ресурс уникального, авторского контента. Если уводить на посторонние ресурсы или использовать репосты с других площадок слишком часто, то активность аудитории падает, вплоть до 50%. Ведь пользователи подписываются на вас, им интересен ваш продукт или ваше мнение, а не это вот все.

Активность постинга

Одна из главных фишек Telegram — то, что он отправляет пуш-сообщения, когда на каналах появляется новая публикация. Не будьте слишком назойливы, планируйте публикации. Никому не понравится, если уведомления будут бомбардировать его каждые 5 минут. Излишнее давление = отписка. Не давайте подписчикам повода отписаться. Умеренный постинг несколько раз в неделю — этого будет достаточно. 

Комьюнити, рупор или филиал социальных сетей?

Основа, на которой строится платформа — это лично-публичное общение, когда читатель участвует и в персонально и в массовой коммуникации. Канал без обратной связи — это рупор, где каждый читатель остается сам по себе. Комьюнити — это общение и модерация в чате, который привязан к каналу. Третий вариант самый сложный и может вызвать отторжение у аудитории — это обычный вариант группы в социальных сетях с контентом, лайками и комментариями. Выбирая один формат, четко придерживайтесь его.

Продвижение в Telegram

Мы выделили несколько основных инструментов продвижения канала или группы:

  1. Взаимопиар. Будет хорошо, если у вас примерно одинаковое количество подписчиков и общая тема канала. Тогда реклама может проходить даже бесплатно. Но если вы хотите пропиариться на более крупном канале, нужно договариваться с админом. Это круто работает, ведь подписчики часто доверяют мнению своего «блогера» и переходят по ссылке. Ваша задача — заинтересовать новичков.
  2. Платная реклама. В ней есть резон только когда у вас уже есть начальная база подписчиков. Находите каналы со схожей тематикой, так увеличивается вероятность, что подписчики от таких источников не уплывут. 
  3. Подборка каналов. Попасть в такую подборку у других каналов или же сделать ее самому. Если вы делаете ее самостоятельно, возьмите комментарии у этих каналов. Есть возможность, что они ее репостнут.
  4. Привлечение лидеров мнений. Допустим, аудитория активно дискутирует по какому-либо вопросу. Приглашение целевого эксперта или лидера мнений поднимет рейтинг вашего канала и активность. 
  5. Сарафанное радио. Здесь все зависит от типа и полезности контента. Обычный пост может завируситься в силу своей актуальности.
  6. Продвижение в социальных сетях. Расскажите в своем инста-профиле о канале, опубликуйте пост, поделитесь инфой в прямом эфире. Любая социальная сеть подойдет. Здесь несколько плюсов: это привлечение именно целевой аудитории, которая не отвалится после нескольких постов, и это бесплатно. Но — на канал или группу уже должно быть подписано несколько людей.
  7. Рассылка по клиентской базе. Это больше относится к коммерческому типу. Разошлите приглашение в директ, на почту, в других мессенджерах, расскажите клиентам, почему они должны на вас подписаться, какой контент будете публиковать.
  8. Каталоги. Большой прирост подписчиков может дать попадание в каталоги рекомендательной системы каналов. Там каналы сортируются по теме и рейтингу.

Продвижение в Telegram — интересный и сложный процесс, который требует вложения времени. Он не принесет вам сразу десятки лидов или бешеную популярность. Основная цель — приобретение лояльной и преданной аудитории, которая потенциально состоит из будущих клиентов.

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соцмедиа статистика и аналитика поведенческие факторы
Ольга Ашихмина

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