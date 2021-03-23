Один из самых популярных мессенджеров в мире: продвигаемся в Telegram

Рекламный рынок сейчас переполнен. Если вы ищете новые, но более сложные и интересные пути развития бренда — Telegram вам в помощь. Будем сегодня говорить об этой непохожей на другие площадки платформу и о ее возможностях для диджитал-агентства. Какие приемы работают, а что вызывает негатив у аудитории? Кому подойдет для продвижения? Основные направления коммуникации? Особенности ведения канала? На связи Sasquatch Digital, поехали.

Словарь Telegram

С приходом новой платформы появились и новые слова. Вот вам словарик:

Чат. Переписка между 2 людьми. Групповой чат. В нем участвуют от трех пользователей одновременно. Канал. Это публичная страница, куда публикуются сообщения только от администрации и создателей. Закрытый чат или канал. Чтобы туда попасть нужен инвайт по специальной ссылке. Репост. Пересылка поста другому пользователю или группе, каналу. Реакции. Кнопки под постами в каналах, где подписчики оценивают текст. Стикерпак. Набор стикеров одного стиля или темы. Дупло. Кругляш с видео-сообщением. Войс. Аудиосообщение в чате. Бот. Специальная автоматизированная программа для рассылки сообщений. Часто имеет расширенный функционал. Взаимопиар (ВП или SFS). Бесплатный обмен рекламными сообщениями между каналами. Пин. Закрепленное сообщение вверху канала или группы. 6/48. Самые распространенные условия для рекламного поста — 6 часов он будет в топе и удалят через 48 часов. ERR (Engagement rate by reach). Это формула уровня вовлеченности аудитории. Количество просмотров поста делится на количество подписчиков и умножается на сто. Паровоз. Канал в подборке, у которого самая большая аудитория Промо. Публикация на канале с рекламой других каналов, чатов, ботов. Оптимальное время. Час или два, во время которых посты набирают больше просмотров. Отложка. Пост, запланированный на определенное время.

Вот такой небольшой список поможет вам быть в Telegram-теме.

Немного статистики

Telegram — один из самых популярных, но скрытных мессенджеров. Команда платформы не публикует постоянно информацию о количестве пользователей, поэтому статистику приходиться собирать по частям.

24 апреля 2020 года Павел Дуров в официальном блоге мессенджера заявил, что количество активных пользователей достигло отметки в 400 миллионов, это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Ежедневно регистрируется не менее 1,5 миллиона человек.

Данные statista.com

Что же по каналам? Ведь именно они нас интересуют: в 2020 году по данным аналитической платформы TGStat насчитывается более 220 000 каналов, из которых 133 000 — русскоязычные.

Большая аудитория — это конечно хорошо. Но продвижение в Telegram — дело интересное и небыстрое. Здесь нет рекламы в стандартной форме баннеров или всплывающих иконок, а контент не индексируется поисковиками, но работает поиск по каналу. Это политика компании. Сюда приходят те, кому надоел привычный рекламный спам. Telegram подойдет, если ваша целевая аудитория — активные люди, которые следят за новинками, трендами и недолюбливают старомодную навязчивость рекламы. Здесь в ходу интересный авторский контент, на него и подписываются. По сути «телега» сейчас — это VK в лучшие годы с кучей нишевых каналов, приправленных новым функционалом.

Это быстроразвивающаяся платформа. Имеет самые высокие темпы роста и активности среди конкурентов. Ну и коэффициент просмотров здесь один из самых высоких. Он достигает 80-100%, в отличие от тех же 15% Фейсбука. Здесь не нужно переживать, что конкурент «сольет» ваших подписчиков или сделает на них рассылку. В Telegram только администратор четко видит, кто подписчики канала.

Кому подойдет для продвижения Telegram?

Коммерческим брендам, если:

Вам есть что рассказать о бизнесе, этого материала много и он полезен подписчикам. Например, секреты поиска кладов от магазина по продаже металлоискателей или секреты таргетированной рекламы от digital-агентства будут полезны всем. А вот рассказы о массаже от салона красоты или о кофе от сети кофеен уже не так интересны — этой информации достаточно в Google. У вас есть крутой фотоконтент. Если есть что регулярно показывать, то нужно идти в Telegram. Развлекательный паблик или примеры дизайна ногтей будут интересны, а вот фотографиями с производства уже мало кого заинтересуешь. У вас сервис и нужно записываться на сеанс или по алгоритму подбирать товар — тогда бот в Telegram облегчит задачу. Например, если это бот для регулярного пользования, вроде заказа воды на дом.

Для личного бренда здесь нет преград. Хотите вести канал с мемчиками или же рассказываете о новостях в книжном мире — все в ваших руках.

Чат, канал или бот?

Это три основных формата работы на платформе. В зависимости от конечной цели, будет это общение с аудиторией или продвижение контента. Вы можете выбрать один из трех.

Бот

Это оперативное общение с клиентами, ответы на стандартные вопросы, обработка заказов. Множество компаний добавляют у себя на сайте ссылку на телеграм-бот, который помогает пользователям с услугами, та же поддержка monobank и Приват Банка. Даже коммунальщики и госсервисы перешли в Telegram: ДТЕК, Дія, Киевводоканал, Укрпочта, Укрзалізниця, КиевМетро.

Упрощает передачу показаний, отправку заявок и обращений, решение проблем населения

Бот помогает разобраться с услугами сервиса

Поиск и покупка билетов на поезда Украины также упрощается с ботом

Какие опции можно подвязать боту:

Игры. Напоминания. Обучение. Опросы. Сбор статистики и другие.

Групповой чат

Создание сообщества вокруг бренда или идеи. Это возможность вовлечь потенциальных пользователей и аудиторию, удобный способ коммуникации. Подойдет для бренда, у которого активная аудитория, задает много вопросов, общается о продукте. Также это крутая возможность собрать профессиональное комьюнити, участники обмениваются опытом, отвечают на вопросы. В Украине больше всего популярны групповые чаты по поиску работы: в Киеве (66 тысяч подписчиков), Харькове (52 тысячи).

Канал

Это полноценная платформа для микроблогинга, которая конкурирует с объемными постами и короткими твитами. Основное и самое яркое отличие от других мессенджеров. Так компании и бренды могут привлекать новую аудиторию и формировать интересный контент. Для экспертов и селебрити это отличный вариант нетворкинга, распространения новостей и мнений. Например, Дмитрий Дубилет в своем блоге пишет обо всем — советует книги, делится лайфхаками, высказывает мнение по поводу новостей, выкладывает посты о кошке 92 тысячам людей.

Главная особенность канала — это оповещение подписчика о новом посте. Даже если канал временно поставлен на mute — он зайдет туда, но в подходящее время. Ведь непрочитанное сообщение будет ярко выделяться в списке чатов. Именно эта особенность позволяет увеличить охват публикации до 60-100%. Также интересный формат Pinned message — это закреплённая вверху канала новость, которую видно каждую секунду

Типы контента для канала

Идеальный пост — та информация, за которой пользователи идут на ваш канал и то, чем вы хотите поделиться. Ведь канал собирает вокруг вас именно целевую аудиторию, которой интересен контент. Какие виды постов привлекают внимание:

Визуальные публикации. Яркая картинка однозначно привлечет, акцентирует внимание на публикации. Текст без картинки поблекнет, а картинка без текста не будет иметь смысла. Только вместе они будут смотреться гармонично. Подборки интересных статей/видео/книг. Подписчики любят емкие, полезные чек-листы. Ссылки с подводками. Авторские заметки. Короткие наброски: мысли, отзывы, эмоции. Лонгриды или многобукв. Полноценная статья с цепляющим заголовком. Это может быть история развития вашего бренда, полезные советы по SMM-продвижению, отзыв о книге. Все зависит от темы канала. Подкасты или видео с подводкой. Многие любят не читать, а слушать, особенно в дороге. Используйте это.

Здесь хештеги не помогают в продвижении контента. Действуя в пределах канала, они структурируют информацию и позволяют не потеряться пользователям.

Специальные инструменты для канала

Чтобы разнообразить контент и поднять активность подписчиков, используйте:

Голосование. Спросите мнение аудитории по поводу поста, проведите опрос по интересам.

Стикеры. Это забавно, но многие приходят в Telegram именно из-за них! Создавая свой стикерпак, компания продвигает свой бренд и повышает его узнаваемость. Эти стикеры будут постоянно видны и напомнят в нужный момент пользователям о вас.

Особенности ведения канала

Какие приемы зайдут аудитории, а что вызовет равнодушие и переключение канала на беззвучный режим?

Безликий или персонализированный?

Исследования доказали, что обезличенный контент, без авторского проявления имеет меньшую эффективность примерно на 40% в сравнении с персонификацией. Ведь когда автор проявляет свою личность, говорит «я» или «мы» — он создает прямой канал коммуникации. Все зависит от особенностей телеграмма, ведь эта платформа — мессенджер и все коммуникации принимаются на личном уровне. Все зависит от tone of voice — представьте, что за другим девайсом друг или коллега. В зависимости от того, какой продукт или услугу вы продвигаете — подбирайте формат и посыл. Это может быть написание постов от первого лица, или подпись автора, или голосовые сообщения. А видеосообщения помогут максимально приблизить подписчиков.

Авторство против ссылок

Каналы — это ресурс уникального, авторского контента. Если уводить на посторонние ресурсы или использовать репосты с других площадок слишком часто, то активность аудитории падает, вплоть до 50%. Ведь пользователи подписываются на вас, им интересен ваш продукт или ваше мнение, а не это вот все.

Активность постинга

Одна из главных фишек Telegram — то, что он отправляет пуш-сообщения, когда на каналах появляется новая публикация. Не будьте слишком назойливы, планируйте публикации. Никому не понравится, если уведомления будут бомбардировать его каждые 5 минут. Излишнее давление = отписка. Не давайте подписчикам повода отписаться. Умеренный постинг несколько раз в неделю — этого будет достаточно.

Комьюнити, рупор или филиал социальных сетей?

Основа, на которой строится платформа — это лично-публичное общение, когда читатель участвует и в персонально и в массовой коммуникации. Канал без обратной связи — это рупор, где каждый читатель остается сам по себе. Комьюнити — это общение и модерация в чате, который привязан к каналу. Третий вариант самый сложный и может вызвать отторжение у аудитории — это обычный вариант группы в социальных сетях с контентом, лайками и комментариями. Выбирая один формат, четко придерживайтесь его.

Продвижение в Telegram

Мы выделили несколько основных инструментов продвижения канала или группы:

Взаимопиар. Будет хорошо, если у вас примерно одинаковое количество подписчиков и общая тема канала. Тогда реклама может проходить даже бесплатно. Но если вы хотите пропиариться на более крупном канале, нужно договариваться с админом. Это круто работает, ведь подписчики часто доверяют мнению своего «блогера» и переходят по ссылке. Ваша задача — заинтересовать новичков. Платная реклама. В ней есть резон только когда у вас уже есть начальная база подписчиков. Находите каналы со схожей тематикой, так увеличивается вероятность, что подписчики от таких источников не уплывут. Подборка каналов. Попасть в такую подборку у других каналов или же сделать ее самому. Если вы делаете ее самостоятельно, возьмите комментарии у этих каналов. Есть возможность, что они ее репостнут. Привлечение лидеров мнений. Допустим, аудитория активно дискутирует по какому-либо вопросу. Приглашение целевого эксперта или лидера мнений поднимет рейтинг вашего канала и активность. Сарафанное радио. Здесь все зависит от типа и полезности контента. Обычный пост может завируситься в силу своей актуальности. Продвижение в социальных сетях. Расскажите в своем инста-профиле о канале, опубликуйте пост, поделитесь инфой в прямом эфире. Любая социальная сеть подойдет. Здесь несколько плюсов: это привлечение именно целевой аудитории, которая не отвалится после нескольких постов, и это бесплатно. Но — на канал или группу уже должно быть подписано несколько людей. Рассылка по клиентской базе. Это больше относится к коммерческому типу. Разошлите приглашение в директ, на почту, в других мессенджерах, расскажите клиентам, почему они должны на вас подписаться, какой контент будете публиковать. Каталоги. Большой прирост подписчиков может дать попадание в каталоги рекомендательной системы каналов. Там каналы сортируются по теме и рейтингу.

Продвижение в Telegram — интересный и сложный процесс, который требует вложения времени. Он не принесет вам сразу десятки лидов или бешеную популярность. Основная цель — приобретение лояльной и преданной аудитории, которая потенциально состоит из будущих клиентов.