Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%

Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%

Кто наш партнер

OLX Польша — ведущая онлайн-платформа объявлений в Польше, входящая в международную группу OLX Group. Она предоставляет пользователям возможность покупать, продавать, арендовать и обменивать различные товары и услуги — от электроники и автомобилей до недвижимости и поиска работы.

Широкий функционал подкреплен Уникальным Торговым Предложением (УТП) OLX Польша:

универсальность — платформа охватывает различные категории, удовлетворяя потребности пользователей в самых разных сферах;

удобство — простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрого размещения объявлений и поиска нужных товаров;

безопасность — платформа внедряет меры для защиты пользователей, включая проверку объявлений и противодействие мошенничеству.

Цели сотрудничества

OLX Польша обратились к Netpeak Agencies Group, уже зная наши подходы и результаты на шести рынках: Украины, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Болгарии и Португалии.

Основными целями сотрудничества стали: увеличение трафика, рост количества и снижение стоимости конверсий.

Команда OLX Польша

Мы сравнили работу агентств на разных рынках, и Netpeak Agencies Group продемонстрировали наиболее детальный подход к анализу и оптимизации кампаний. Кроме того, они показали лучшее понимание ROI и инкрементальности, что для нас чрезвычайно важно.

Стратегия продвижения

Сотрудничество с OLX требовало гибкого подхода из-за высокой конкуренции, разнообразия товарных категорий и сезонных колебаний спроса. Наша стратегия включала меры по:

оптимизации расходов;

повышению эффективности рекламных кампаний;

внедрению автоматизированных инструментов контроля.

Ограничение неэффективных расходов.

Анализ рекламных кампаний показал, что 62% бюджета уходило на конверсии со стоимостью выше средней. Первый этап стратегии заключался в перераспределении средств на более эффективные кампании и корректировке целевой стоимости конверсии (ставка).

Пример месячного прогноза снижения стоимости инкрементальной конверсии (ICPA) после оптимизации бюджета и ставок на уровне рекламных кампаний.

Приведение настроек рекламных кампаний к стандартам Netpeak Agencies Group.

Для повышения эффективности мы планировали внедрить проверенные методы оптимизации, например, отключить поисковых партнеров Google и рекламу на планшетах.

Поисковые партнеры Google — сторонние сайты, отображающие объявления из Google Ads рядом с результатами поиска. Если трафик с партнерских сайтов показывает низкую конверсию, отключение этой опции помогает сократить расходы.

Согласно прогнозам, настройки снизят стоимость конверсии на 3–5%.

Реструктуризация аккаунтов и кампаний.

На этом этапе мы запланировали пересмотреть структуру аккаунтов и рекламных групп, адаптировав ее под подходы, разработанные нашей командой за годы сотрудничества с OLX. Это улучшило распределение расходов и управляемость кампаний.

Контроль бюджета и управление ставками.

Внедрение систематического контроля затрат и гибкого управления целевой стоимостью конверсии напрямую влияют на стабильность бюджета и качество трафика.

Автоматизация контроля качества через Bugs Catcher.

После стандартизации аккаунтов мы запланировали интеграцию польского рынка в наш инструмент автоматического мониторинга Bugs Catcher. Он ежедневно анализирует аккаунты по 20 ключевым параметрам — от корректности геотаргетинга до обнаружения ошибок в названиях кампаний.

Действия команды

Реализация стратегии требовала глубокой перестройки аккаунтов, настройки кампаний и постоянной оптимизации.

Реструктуризация рекламных аккаунтов

Самыми масштабными и продолжительными этапами стали обновление аккаунтов, настройка кампаний и групп объявлений.

Процесс включал:

создание отдельных аккаунтов для каждой категории товаров или услуг;

разделение кампаний по типам устройств — мобильные и десктопные;

базовые настройки для исключения нецелевого трафика — конверсии, аудитории, списки минус-слов;

сегментация кампаний по целевой платформе — мобильная версия сайта или приложение;

отключение поисковых партнеров и показов на планшетах во избежание неэффективных расходов, так как трафик из этих источников обычно отличается низкой конверсией.

Оптимизация рекламных кампаний

Реализация стратегии — лишь первый шаг. Для долгосрочного успеха наша команда занималась постоянной оптимизацией рекламных кампаний.

Расширение семантического ядра . Добавляли новые ключевые слова и фразы, отражающие актуальные поисковые запросы пользователей. Анализировали тренды и сезонные колебания, чтобы адаптировать семантику под изменения на рынке.

Добавляли новые ключевые слова и фразы, отражающие актуальные поисковые запросы пользователей. Анализировали тренды и сезонные колебания, чтобы адаптировать семантику под изменения на рынке. Анализ и чистка поисковых запросов. Регулярно проверяли, по каким запросам показываются объявления. Исключали нерелевантные и неэффективные запросы, чтобы избежать расходов на нецелевой трафик.

Регулярно проверяли, по каким запросам показываются объявления. Исключали нерелевантные и неэффективные запросы, чтобы избежать расходов на нецелевой трафик. Корректировка целевой стоимости конверсии. Оптимизировали ставки на основе результативности кампаний, чтобы повысить рентабельность рекламных инвестиций.

Оптимизировали ставки на основе результативности кампаний, чтобы повысить рентабельность рекламных инвестиций. Перераспределение бюджета. Направляли средства на наиболее действенные кампании, улучшая эффективность расходов.

Автоматизация управления рекламой

Для оптимизации рекламных кампаний мы использовали собственные разработки и аналитические инструменты.

Инструмент управления рекламным бюджетом. Помогает устанавливать и корректировать месячные расходы с учетом сезонности. Благодаря этому средства гибко распределяются между категориями.

Дашборд для оценки эффективности. Позволяет быстро анализировать результаты, сравнивать эффективность разных подкатегорий и находить точки роста. Инструмент стал ключевым для принятия обоснованных решений по корректировке рекламных кампаний.

Budgets & Bidding — управление ставками и бюджетами. Помогает оценивать ситуацию в каждой категории, вносить изменения в ставки и расходы, а затем загружать изменения через Google Ads Editor. Это значительно сокращает время на рутинные операции.

Bugs Catcher — автоматический контроль качества. Своевременно выявляет и помогает устранять проблемы в кампаниях, предотвращая потери бюджета.

Благодаря сочетанию этих инструментов с экспертизой команды Netpeak Agencies Group, OLX Польша добились существенной экономии бюджета и роста ключевых показателей эффективности.

Результаты продвижения

За год нам удалось достичь значительных результатов по ключевым показателям.

Сокращение расходов. Мы уменьшили годовой рекламный бюджет на 34,4%, что позволило OLX Польша перераспределить значительные средства на другие направления развития. Улучшение эффективности конверсий. Количество конверсий выросло на 26,5%, а их стоимость снизилась на 48,1%. Рост объема трафика. Количество кликов увеличилось на 14,9%, подтверждая рост интереса со стороны пользователей и корректность оптимизации. Снижение стоимости клика (CPC) на 42,9%.

Команда OLX Польша

Самым запоминающимся эпизодом нашего сотрудничества стало годовое увеличение на 50% инкрементальных конверсий в категории «Работа» в самый критический месяц — январь. На польском рынке нам было тяжело точно оценить, как performance-маркетинг влияет на инкрементальные конверсии. Это усложняло управление бюджетом. Благодаря опыту Netpeak Agencies Group и детальному анализу нашей модели расчета инкрементальных конверсий, результаты значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом.

Выводы

Сотрудничество с Netpeak Agencies Group стало для OLX Польша катализатором изменений, которые привели к росту эффективности маркетинга.

Мы достигли результата благодаря выстроенной чёткой стратегии, которая включала оптимизацию расходов, повышение эффективности рекламных кампаний и внедрение автоматизированных инструментов контроля. За год удалось сократить рекламный бюджет на 34,4%, увеличить трафик на 14,9% и количество конверсий — на 26,5%. ROI вырос на 159%, а стоимость клика снизилась на 42,9%. Мы устранили неэффективные расходы, стандартизировали настройки, реструктуризировали аккаунты, наладили контроль бюджета и управление ставками. Важную роль сыграли внедренные инновационные инструменты: Bugs Catcher, дашборд для оценки эффективности, аналитический инструмент контроля бюджета и Budgets & Bidding.

Отзывы о сотрудничестве

Команда OLX Польша

Netpeak Agencies Group полностью оправдали наши ожидания, а в некоторых аспектах даже превзошли их. Это повысило эффективность использования бюджета, а влияние performance-маркетинга на конверсии в ключевых категориях выросло вдвое.

Максим Складанный, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Кейс с OLX — это не набор цифр, а настоящая история успеха, которая стала возможной благодаря крепкому партнерству и слаженной работе нашей команды. OLX доверил нам управление своими кампаниями и бюджетом, а мы применили наши инструменты и опыт для их оптимизации. Я горжусь тем, что нам удалось достичь таких впечатляющих результатов.