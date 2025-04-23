Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%

Проект: OLX Польша.
Период продвижения: 01.05.2024–30.04.2025.
Регион: Польша.
Услуга: PPC.
Кто наш партнер
OLX Польша — ведущая онлайн-платформа объявлений в Польше, входящая в международную группу OLX Group. Она предоставляет пользователям возможность покупать, продавать, арендовать и обменивать различные товары и услуги — от электроники и автомобилей до недвижимости и поиска работы.
Широкий функционал подкреплен Уникальным Торговым Предложением (УТП) OLX Польша:
- универсальность — платформа охватывает различные категории, удовлетворяя потребности пользователей в самых разных сферах;
- удобство — простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрого размещения объявлений и поиска нужных товаров;
- безопасность — платформа внедряет меры для защиты пользователей, включая проверку объявлений и противодействие мошенничеству.
Цели сотрудничества
OLX Польша обратились к Netpeak Agencies Group, уже зная
Основными целями сотрудничества стали: увеличение трафика, рост количества и снижение стоимости конверсий.
Команда OLX Польша
Мы сравнили работу агентств на разных рынках, и Netpeak Agencies Group продемонстрировали наиболее детальный подход к анализу и оптимизации кампаний. Кроме того, они показали лучшее понимание ROI и инкрементальности, что для нас чрезвычайно важно.
Стратегия продвижения
Сотрудничество с OLX требовало гибкого подхода из-за высокой конкуренции, разнообразия товарных категорий и сезонных колебаний спроса. Наша стратегия включала меры по:
- оптимизации расходов;
- повышению эффективности рекламных кампаний;
- внедрению автоматизированных инструментов контроля.
- Ограничение неэффективных расходов.
Анализ рекламных кампаний показал, что 62% бюджета уходило на конверсии со стоимостью выше средней. Первый этап стратегии заключался в перераспределении средств на более эффективные кампании и корректировке целевой стоимости конверсии (ставка).
Пример месячного прогноза снижения стоимости инкрементальной конверсии (ICPA) после оптимизации бюджета и ставок на уровне рекламных кампаний.
- Приведение настроек рекламных кампаний к стандартам Netpeak Agencies Group.
Для повышения эффективности мы планировали внедрить проверенные методы оптимизации, например, отключить поисковых партнеров Google и рекламу на планшетах.
Поисковые партнеры Google — сторонние сайты, отображающие объявления из Google Ads рядом с результатами поиска. Если трафик с партнерских сайтов показывает низкую конверсию, отключение этой опции помогает сократить расходы.
Согласно прогнозам, настройки снизят стоимость конверсии на 3–5%.
- Реструктуризация аккаунтов и кампаний.
На этом этапе мы запланировали пересмотреть структуру аккаунтов и рекламных групп, адаптировав ее под подходы, разработанные нашей командой за годы сотрудничества с OLX. Это улучшило распределение расходов и управляемость кампаний.
- Контроль бюджета и управление ставками.
Внедрение систематического контроля затрат и гибкого управления целевой стоимостью конверсии напрямую влияют на стабильность бюджета и качество трафика.
- Автоматизация контроля качества через Bugs Catcher.
После стандартизации аккаунтов мы запланировали интеграцию польского рынка в наш инструмент автоматического мониторинга Bugs Catcher. Он ежедневно анализирует аккаунты по 20 ключевым параметрам — от корректности геотаргетинга до обнаружения ошибок в названиях кампаний.
Действия команды
Реализация стратегии требовала глубокой перестройки аккаунтов, настройки кампаний и постоянной оптимизации.
Реструктуризация рекламных аккаунтов
Самыми масштабными и продолжительными этапами стали обновление аккаунтов, настройка кампаний и групп объявлений.
Процесс включал:
- создание отдельных аккаунтов для каждой категории товаров или услуг;
- разделение кампаний по типам устройств — мобильные и десктопные;
- базовые настройки для исключения нецелевого трафика — конверсии, аудитории, списки минус-слов;
- сегментация кампаний по целевой платформе — мобильная версия сайта или приложение;
- отключение поисковых партнеров и показов на планшетах во избежание неэффективных расходов, так как трафик из этих источников обычно отличается низкой конверсией.
Оптимизация рекламных кампаний
Реализация стратегии — лишь первый шаг. Для долгосрочного успеха наша команда занималась постоянной оптимизацией рекламных кампаний.
- Расширение семантического ядра. Добавляли новые ключевые слова и фразы, отражающие актуальные поисковые запросы пользователей. Анализировали тренды и сезонные колебания, чтобы адаптировать семантику под изменения на рынке.
- Анализ и чистка поисковых запросов. Регулярно проверяли, по каким запросам показываются объявления. Исключали нерелевантные и неэффективные запросы, чтобы избежать расходов на нецелевой трафик.
- Корректировка целевой стоимости конверсии. Оптимизировали ставки на основе результативности кампаний, чтобы повысить рентабельность рекламных инвестиций.
- Перераспределение бюджета. Направляли средства на наиболее действенные кампании, улучшая эффективность расходов.
Автоматизация управления рекламой
Для оптимизации рекламных кампаний мы использовали собственные разработки и аналитические инструменты.
- Инструмент управления рекламным бюджетом. Помогает устанавливать и корректировать месячные расходы с учетом сезонности. Благодаря этому средства гибко распределяются между категориями.
- Дашборд для оценки эффективности. Позволяет быстро анализировать результаты, сравнивать эффективность разных подкатегорий и находить точки роста. Инструмент стал ключевым для принятия обоснованных решений по корректировке рекламных кампаний.
- Budgets & Bidding — управление ставками и бюджетами. Помогает оценивать ситуацию в каждой категории, вносить изменения в ставки и расходы, а затем загружать изменения через Google Ads Editor. Это значительно сокращает время на рутинные операции.
- Bugs Catcher — автоматический контроль качества. Своевременно выявляет и помогает устранять проблемы в кампаниях, предотвращая потери бюджета.
Благодаря сочетанию этих инструментов с экспертизой команды Netpeak Agencies Group, OLX Польша добились существенной экономии бюджета и роста ключевых показателей эффективности.
Результаты продвижения
За год нам удалось достичь значительных результатов по ключевым показателям.
- Сокращение расходов. Мы уменьшили годовой рекламный бюджет на 34,4%, что позволило OLX Польша перераспределить значительные средства на другие направления развития.
- Улучшение эффективности конверсий. Количество конверсий выросло на 26,5%, а их стоимость снизилась на 48,1%.
- Рост объема трафика. Количество кликов увеличилось на 14,9%, подтверждая рост интереса со стороны пользователей и корректность оптимизации.
- Снижение стоимости клика (CPC) на 42,9%.
Команда OLX Польша
Самым запоминающимся эпизодом нашего сотрудничества стало годовое увеличение на 50% инкрементальных конверсий в категории «Работа» в самый критический месяц — январь.
На польском рынке нам было тяжело точно оценить, как performance-маркетинг влияет на инкрементальные конверсии. Это усложняло управление бюджетом.
Благодаря опыту Netpeak Agencies Group и детальному анализу нашей модели расчета инкрементальных конверсий, результаты значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом.
Выводы
Сотрудничество с Netpeak Agencies Group стало для OLX Польша катализатором изменений, которые привели к росту эффективности маркетинга.
- Мы достигли результата благодаря выстроенной чёткой стратегии, которая включала оптимизацию расходов, повышение эффективности рекламных кампаний и внедрение автоматизированных инструментов контроля.
- За год удалось сократить рекламный бюджет на 34,4%, увеличить трафик на 14,9% и количество конверсий — на 26,5%.
- ROI вырос на 159%, а стоимость клика снизилась на 42,9%.
- Мы устранили неэффективные расходы, стандартизировали настройки, реструктуризировали аккаунты, наладили контроль бюджета и управление ставками.
- Важную роль сыграли внедренные инновационные инструменты: Bugs Catcher, дашборд для оценки эффективности, аналитический инструмент контроля бюджета и Budgets & Bidding.
Отзывы о сотрудничестве
Команда OLX Польша
Netpeak Agencies Group полностью оправдали наши ожидания, а в некоторых аспектах даже превзошли их. Это повысило эффективность использования бюджета, а влияние performance-маркетинга на конверсии в ключевых категориях выросло вдвое.
Максим Складанный, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)
Кейс с OLX — это не набор цифр, а настоящая история успеха, которая стала возможной благодаря крепкому партнерству и слаженной работе нашей команды. OLX доверил нам управление своими кампаниями и бюджетом, а мы применили наши инструменты и опыт для их оптимизации. Я горжусь тем, что нам удалось достичь таких впечатляющих результатов.
Команда проекта: Елена Кушина, Netpeak OLX Team CEO; Александр Щербина, Netpeak OLX PPC Team Lead; Максим Сокол, Netpeak OLX PPC Tech Lead; Максим Складанный, Матвей Седякин, Netpeak OLX PPC Specialists; Вадим Рыжих, Netpeak OLX Data Analyst; Любовь Олексенко, Netpeak OLX Client Project Manager.
Свежее
Все, что нужно знать об отличиях Google Analytics 4 и Google Analytics 360
В этой статье рассмотрю ключевые различия между GA4 и GA360, помогу вам определиться, какой из этих инструментов будет лучшим решением для вашего бизнеса
Buy Box на Amazon. Что это такое, и Как его получить
А также практические советы, как укрепить позиции товара и выигрывать Featured Offer
Как увеличить кликабельность: преимущества сайтлинков для SEO
Эволюция сайтлинков, их преимущества и способы добавления