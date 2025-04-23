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Кейс OLX Польша: Как сократить расходы на 34,4% с Netpeak, увеличив трафик на 15% и конверсии на 26%
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Максим Складанный

Проект: OLX Польша.

Период продвижения: 01.05.2024–30.04.2025.

Регион: Польша.

Услуга: PPC.

Кто наш партнер

OLX Польша — ведущая онлайн-платформа объявлений в Польше, входящая в международную группу OLX Group. Она предоставляет пользователям возможность покупать, продавать, арендовать и обменивать различные товары и услуги — от электроники и автомобилей до недвижимости и поиска работы.

Широкий функционал подкреплен Уникальным Торговым Предложением (УТП) OLX Польша:

  • универсальность — платформа охватывает различные категории, удовлетворяя потребности пользователей в самых разных сферах;
  • удобство — простой и интуитивно понятный интерфейс для быстрого размещения объявлений и поиска нужных товаров;
  • безопасность — платформа внедряет меры для защиты пользователей, включая проверку объявлений и противодействие мошенничеству.

Цели сотрудничества

OLX Польша обратились к Netpeak Agencies Group, уже зная наши подходы и результаты на шести рынках: Украины, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Болгарии и Португалии.

Основными целями сотрудничества стали: увеличение трафика, рост количества и снижение стоимости конверсий.

Команда OLX Польша

Мы сравнили работу агентств на разных рынках, и Netpeak Agencies Group продемонстрировали наиболее детальный подход к анализу и оптимизации кампаний. Кроме того, они показали лучшее понимание ROI и инкрементальности, что для нас чрезвычайно важно.

Стратегия продвижения

Сотрудничество с OLX требовало гибкого подхода из-за высокой конкуренции, разнообразия товарных категорий и сезонных колебаний спроса. Наша стратегия включала меры по:

  • оптимизации расходов;
  • повышению эффективности рекламных кампаний;
  • внедрению автоматизированных инструментов контроля.
  1. Ограничение неэффективных расходов.

Анализ рекламных кампаний показал, что 62% бюджета уходило на конверсии со стоимостью выше средней. Первый этап стратегии заключался в перераспределении средств на более эффективные кампании и корректировке целевой стоимости конверсии (ставка).

Пример месячного прогноза снижения стоимости инкрементальной конверсии (ICPA) после оптимизации бюджета и ставок на уровне рекламных кампаний.

olx poland Пример месячного прогноза снижения стоимости ICPA после оптимизации бюджета и ставок на уровне рекламных кампаний

  1. Приведение настроек рекламных кампаний к стандартам Netpeak Agencies Group.

Для повышения эффективности мы планировали внедрить проверенные методы оптимизации, например, отключить поисковых партнеров Google и рекламу на планшетах.

Поисковые партнеры Google — сторонние сайты, отображающие объявления из Google Ads рядом с результатами поиска. Если трафик с партнерских сайтов показывает низкую конверсию, отключение этой опции помогает сократить расходы.

Согласно прогнозам, настройки снизят стоимость конверсии на 3–5%.

olx poland прогноз стоимости конверсий

  1. Реструктуризация аккаунтов и кампаний.

На этом этапе мы запланировали пересмотреть структуру аккаунтов и рекламных групп, адаптировав ее под подходы, разработанные нашей командой за годы сотрудничества с OLX. Это улучшило распределение расходов и управляемость кампаний.

  1. Контроль бюджета и управление ставками.

Внедрение систематического контроля затрат и гибкого управления целевой стоимостью конверсии напрямую влияют на стабильность бюджета и качество трафика.

  1. Автоматизация контроля качества через Bugs Catcher.

После стандартизации аккаунтов мы запланировали интеграцию польского рынка в наш инструмент автоматического мониторинга Bugs Catcher. Он ежедневно анализирует аккаунты по 20 ключевым параметрам — от корректности геотаргетинга до обнаружения ошибок в названиях кампаний.

olx poland интерфейс Bugs Catcher

Действия команды

Реализация стратегии требовала глубокой перестройки аккаунтов, настройки кампаний и постоянной оптимизации.

Реструктуризация рекламных аккаунтов

Самыми масштабными и продолжительными этапами стали обновление аккаунтов, настройка кампаний и групп объявлений.

Процесс включал:

  • создание отдельных аккаунтов для каждой категории товаров или услуг;
  • разделение кампаний по типам устройств — мобильные и десктопные;
  • базовые настройки для исключения нецелевого трафика — конверсии, аудитории, списки минус-слов;
  • сегментация кампаний по целевой платформе — мобильная версия сайта или приложение;
  • отключение поисковых партнеров и показов на планшетах во избежание неэффективных расходов, так как трафик из этих источников обычно отличается низкой конверсией.

Оптимизация рекламных кампаний

Реализация стратегии — лишь первый шаг. Для долгосрочного успеха наша команда занималась постоянной оптимизацией рекламных кампаний.

  • Расширение семантического ядра. Добавляли новые ключевые слова и фразы, отражающие актуальные поисковые запросы пользователей. Анализировали тренды и сезонные колебания, чтобы адаптировать семантику под изменения на рынке.
  • Анализ и чистка поисковых запросов. Регулярно проверяли, по каким запросам показываются объявления. Исключали нерелевантные и неэффективные запросы, чтобы избежать расходов на нецелевой трафик.
  • Корректировка целевой стоимости конверсии. Оптимизировали ставки на основе результативности кампаний, чтобы повысить рентабельность рекламных инвестиций.
  • Перераспределение бюджета. Направляли средства на наиболее действенные кампании, улучшая эффективность расходов.

Автоматизация управления рекламой

Для оптимизации рекламных кампаний мы использовали собственные разработки и аналитические инструменты.

  1. Инструмент управления рекламным бюджетом. Помогает устанавливать и корректировать месячные расходы с учетом сезонности. Благодаря этому средства гибко распределяются между категориями.

olx poland инструмент управления рекламным бюджетом

  1. Дашборд для оценки эффективности. Позволяет быстро анализировать результаты, сравнивать эффективность разных подкатегорий и находить точки роста. Инструмент стал ключевым для принятия обоснованных решений по корректировке рекламных кампаний.

olx poland дашборд для оценки эффективности

  1. Budgets & Bidding — управление ставками и бюджетами. Помогает оценивать ситуацию в каждой категории, вносить изменения в ставки и расходы, а затем загружать изменения через Google Ads Editor. Это значительно сокращает время на рутинные операции.

olx poland интерфейс Budgets Bidding

  1. Bugs Catcher — автоматический контроль качества. Своевременно выявляет и помогает устранять проблемы в кампаниях, предотвращая потери бюджета.

olx poland интерфейс bugs catcher для польши

Благодаря сочетанию этих инструментов с экспертизой команды Netpeak Agencies Group, OLX Польша добились существенной экономии бюджета и роста ключевых показателей эффективности.

Результаты продвижения

За год нам удалось достичь значительных результатов по ключевым показателям.

  1. Сокращение расходов. Мы уменьшили годовой рекламный бюджет на 34,4%, что позволило OLX Польша перераспределить значительные средства на другие направления развития.
  2. Улучшение эффективности конверсий. Количество конверсий выросло на 26,5%, а их стоимость снизилась на 48,1%.
  3. Рост объема трафика. Количество кликов увеличилось на 14,9%, подтверждая рост интереса со стороны пользователей и корректность оптимизации.
  4. Снижение стоимости клика (CPC) на 42,9%.

olx poland результаты показателей

Команда OLX Польша

Самым запоминающимся эпизодом нашего сотрудничества стало годовое увеличение на 50% инкрементальных конверсий в категории «Работа» в самый критический месяц — январь.

На польском рынке нам было тяжело точно оценить, как performance-маркетинг влияет на инкрементальные конверсии. Это усложняло управление бюджетом.

Благодаря опыту Netpeak Agencies Group и детальному анализу нашей модели расчета инкрементальных конверсий, результаты значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом.

Выводы

Сотрудничество с Netpeak Agencies Group стало для OLX Польша катализатором изменений, которые привели к росту эффективности маркетинга.

  1. Мы достигли результата благодаря выстроенной чёткой стратегии, которая включала оптимизацию расходов, повышение эффективности рекламных кампаний и внедрение автоматизированных инструментов контроля.
  2. За год удалось сократить рекламный бюджет на 34,4%, увеличить трафик на 14,9% и количество конверсий — на 26,5%.
  3. ROI вырос на 159%, а стоимость клика снизилась на 42,9%.
  4. Мы устранили неэффективные расходы, стандартизировали настройки, реструктуризировали аккаунты, наладили контроль бюджета и управление ставками.
  5. Важную роль сыграли внедренные инновационные инструменты: Bugs Catcher, дашборд для оценки эффективности, аналитический инструмент контроля бюджета и Budgets & Bidding.

Отзывы о сотрудничестве

Команда OLX Польша

Netpeak Agencies Group полностью оправдали наши ожидания, а в некоторых аспектах даже превзошли их. Это повысило эффективность использования бюджета, а влияние performance-маркетинга на конверсии в ключевых категориях выросло вдвое.

Максим Складанный, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Кейс с OLX — это не набор цифр, а настоящая история успеха, которая стала возможной благодаря крепкому партнерству и слаженной работе нашей команды. OLX доверил нам управление своими кампаниями и бюджетом, а мы применили наши инструменты и опыт для их оптимизации. Я горжусь тем, что нам удалось достичь таких впечатляющих результатов.

Команда проекта: Елена Кушина, Netpeak OLX Team CEO; Александр Щербина, Netpeak OLX PPC Team Lead; Максим Сокол, Netpeak OLX PPC Tech Lead; Максим Складанный, Матвей Седякин, Netpeak OLX PPC Specialists; Вадим Рыжих, Netpeak OLX Data Analyst; Любовь Олексенко, Netpeak OLX Client Project Manager.

Максим Складанный

Профессиональный путь в PPC начал в 2020 году, а с апреля 2024 — в команде Netpeak OLX Team. Особое удовольствие нахожу в работе с ecommerce-проектами.

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