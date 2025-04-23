Кейс OLX Польща: Як скоротити витрати на 34,4% з Netpeak, збільшивши трафік на 15% і конверсії на 26%

Кейс OLX Польща: Як скоротити витрати на 34,4% з Netpeak, збільшивши трафік на 15% і конверсії на 26%

Хто наш партнер

OLX Польща — провідна онлайн-платформа оголошень у Польщі, що входить до міжнародної групи OLX Group. Вона надає користувачам можливість купувати, продавати, орендувати і обмінювати різноманітні товари й послуги — від електроніки і автомобілів до нерухомості та пошуку роботи.

Широкий функціонал підкріплений Унікальною Торговельною Пропозицією (УТП) OLX Польща:

універсальність — платформа охоплює різні категорії, задовольняючи потреби користувачів у найрізноманітніших сферах;

зручність — простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого розміщення оголошень і пошуку потрібних товарів;

безпека — платформа впроваджує заходи для захисту користувачів, зокрема перевірку оголошень і протидію шахрайству.

Цілі співпраці

OLX Польща звернулися до Netpeak Agencies Group, вже знаючи наші підходи й результати на шести ринках: України, Казахстану, Узбекистану, Румунії, Болгарії та Португалії.

Основними цілями співпраці стали: збільшення трафіку, підвищення кількості й зниження вартості конверсій.

Команда OLX Польща

Ми порівняли роботу агентств на різних ринках, і Netpeak Agencies Group продемонстрували найбільш детальний підхід до аналізу й оптимізації кампаній. Крім того, вони показали найкраще розуміння ROI та інкрементальності, що для нас надзвичайно важливо.

Стратегія просування

Співпраця з OLX вимагала гнучкого підходу через високу конкуренцію, різноманіття товарних категорій і сезонні коливання попиту. Наша стратегія містила заходи для:

оптимізації витрат;

підвищення ефективності рекламних кампаній;

впровадження автоматизованих інструментів контролю.

Обмеження неефективних витрат.

Аналіз рекламних кампаній показав, що 62% бюджету витрачалося на конверсії з вартістю, вищою за середню. Перший етап стратегії полягав в перерозподілі коштів на більш ефективні кампанії та коригування цільової вартості конверсії (ставка).

Приклад місячного прогнозу зниження вартості інкрементальної конверсії (ICPA) після оптимізації бюджету і ставок на рівні рекламних кампаній.

Приведення налаштувань рекламних кампаній до стандартів Netpeak Agencies Group.

Для підвищення ефективності ми планували застосувати перевірені методи оптимізації, наприклад, вимкнути пошукових партнерів Google і рекламу на планшетах.

Пошукові партнери Google — сторонні сайти, що відображають оголошення з Google Ads поряд із результатами пошуку. Якщо трафік із партнерських сайтів показує низьку конверсію, вимкнення цієї опції допомагає зменшити витрати.

Згідно з прогнозами, налаштування знизять вартість конверсії на 3–5%.

Реструктуризація акаунтів і кампаній.

На цьому етапі ми запланували переглянути структуру акаунтів і рекламних груп, адаптуючи їх до підходів, розроблених нашою командою за роки співпраці з OLX. Це покращило розподіл витрат і керованість кампаній.

Контроль бюджету й управління ставками.

Впровадження систематичного контролю витрат і гнучкого управління цільовою вартістю конверсії безпосередньо впливають на стабільність бюджету і якість трафіку.

Автоматизація контролю якості через Bugs Catcher.

Після стандартизації акаунтів ми запланували інтеграцію польського ринку в наш інструмент автоматичного моніторингу Bugs Catcher. Він щодня аналізує акаунти за 20 ключовими параметрами — від коректності геотаргетингу до виявлення помилок у назвах кампаній.

Дії команди

Реалізація стратегії потребувала глибокої перебудови акаунтів, налаштування кампаній і постійної оптимізації.

Реструктуризація рекламних акаунтів

Наймасштабнішими й найтривалішими етапами стали оновлення акаунтів, налаштування кампаній і груп оголошень.

Процес включав:

створення окремих акаунтів для кожної категорії товарів або послуг;

розділення кампаній за типами пристроїв — мобільні й десктопні;

базові налаштування для виключення нецільового трафіку — конверсії, аудиторії, списки мінус-слів;

сегментація кампаній за цільовою платформою — мобільна версія сайту або додаток;

відключення пошукових партнерів і показів на планшетах для уникнення неефективних витрат, оскільки трафік із цих джерел зазвичай відрізняється нижчою конверсією.

Оптимізація рекламних кампаній

Реалізація стратегії — лише початок. Для довгострокового успіху наша команда займалася постійною оптимізацією рекламних кампаній.

Розширення семантичного ядра . Додавали нові ключові слова і фрази, що відображали актуальні пошукові запити користувачів. Аналізували тренди й сезонні коливання, щоб адаптувати семантику до змін на ринку.

Додавали нові ключові слова і фрази, що відображали актуальні пошукові запити користувачів. Аналізували тренди й сезонні коливання, щоб адаптувати семантику до змін на ринку. Аналіз і чистка пошукових запитів. Регулярно перевіряли, за якими запитами показуються оголошення. Виключали нерелевантні й неефективні запити, щоб уникнути витрат на нецільовий трафік.

Регулярно перевіряли, за якими запитами показуються оголошення. Виключали нерелевантні й неефективні запити, щоб уникнути витрат на нецільовий трафік. Коригування цільової вартості конверсії. Оптимізували ставки на основі результативності кампаній, щоб підвищити рентабельність рекламних інвестицій.

Оптимізували ставки на основі результативності кампаній, щоб підвищити рентабельність рекламних інвестицій. Перерозподіл бюджету. Спрямовували кошти на найдієвіші кампанії, покращуючи ефективність витрат.

Автоматизація керування рекламою

Для оптимізації рекламних кампаній ми використали власні розробки й аналітичні інструменти.

Інструмент управління рекламним бюджетом. Допомагає встановлювати й коригувати місячні витрати з урахуванням сезонності. Завдяки цьому кошти гнучко розподіляються між категоріями.

Дашборд для оцінювання ефективності. Дає змогу швидко аналізувати результати, порівнювати ефективність різних підкатегорій і знаходити точки зростання. Інструмент став ключовим для прийняття обґрунтованих рішень щодо коригування рекламних кампаній.

Budgets & Bidding — управління ставками й бюджетами. Допомагає оцінювати ситуацію в кожній категорії, змінювати ставки й витрати, а потім завантажувати зміни через Google Ads Editor. Це значно скорочує час на рутинні операції.

Bugs Catcher — автоматичний контроль якості. Своєчасно виявляє і допомагає усувати проблеми в кампаніях, запобігаючи втратам бюджету.

Завдяки поєднанню цих інструментів з експертизою команди Netpeak Agencies Group, OLX Польща досягли суттєвої економії бюджету і зростання показників ефективності.

Результати просування

За рік нам вдалося досягти значних результатів у ключових аспектах.

Скорочення витрат. Ми зменшили річний рекламний бюджет на 34,4%, що дало змогу OLX Польща звільнити значні кошти для інвестування в інші напрями розвитку. Покращення ефективності конверсій. Кількість конверсій зросла на 26,5%, а їх вартість знизилася на 48,1%. Збільшення обсягу трафіку. Кількість кліків зросла на 14,9%, що підтверджує підвищену зацікавленість користувачів і коректність оптимізації. Зниження вартості кліку (CPC) на 42,9%.

Команда OLX Польща

Найпам’ятнішим епізодом нашої співпраці стало річне збільшення на 50% інкрементальних конверсій у категорії «Робота» під час найкритичнішого місяця — січня. На польському ринку нам було важко точно оцінити, як performance-маркетинг впливає на інкрементальні конверсії. Це ускладнювало управління бюджетом. Завдяки досвіду Netpeak Agencies Group і детальному аналізу нашої моделі розрахунку інкрементальних конверсій, результати значно покращилися порівняно з попереднім роком.

Висновки

Співпраця з Netpeak Agencies Group стала для OLX Польща каталізатором змін, що призвели до зростання ефективності маркетингу.

Ми досягли результату завдяки вибудованій чіткій стратегії, що складалася з оптимізації витрат, підвищення ефективності рекламних кампаній і впровадження автоматизованих інструментів контролю. За рік вдалося скоротити рекламний бюджет на 34,4%, збільшити трафік на 14,9% і кількість конверсій — на 26,5%. ROI виріс на 159%, а вартість кліка знизилася на 42,9%. Ми усунули неефективні витрати, стандартизували налаштування, реструктуризували акаунти, налагодили контроль бюджету й управління ставками. Важливу роль зіграли впроваджені інноваційні інструменти: Bugs Catcher, дашборд для оцінювання ефективності, аналітичний інструмент контролю бюджету і Budgets & Bidding.

Відгуки про співпрацю

Команда OLX Польща

Netpeak Agencies Group повністю виправдали наші очікування, а в деяких аспектах навіть їх перевершили. Це підвищило ефективність використання бюджету, а вплив performance-маркетингу на конверсії в ключових категоріях зріс удвічі.

Максим Складанний, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Кейс з OLX — це не набір цифр, а справжня історія успіху, котра стала можливою завдяки міцному партнерству і злагодженій роботі нашої команди. OLX довірив нам управління своїми кампаніями й бюджетом, а ми застосували наші інструменти і досвід для їхньої оптимізації. Я пишаюся тим, що ми досягли таких разючих результатів.