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Кейс OLX Польща: Як скоротити витрати на 34,4% з Netpeak, збільшивши трафік на 15% і конверсії на 26%
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Максим Складанний

Проєкт: OLX Польща.

Період просування: 01.05.2024–30.04.2025.

Регіон: Польща.

Послуга: PPC.

Хто наш партнер

OLX Польща — провідна онлайн-платформа оголошень у Польщі, що входить до міжнародної групи OLX Group. Вона надає користувачам можливість купувати, продавати, орендувати і обмінювати різноманітні товари й послуги — від електроніки і автомобілів до нерухомості та пошуку роботи.

Широкий функціонал підкріплений Унікальною Торговельною Пропозицією (УТП) OLX Польща:

  • універсальність — платформа охоплює різні категорії, задовольняючи потреби користувачів у найрізноманітніших сферах;
  • зручність — простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого розміщення оголошень і пошуку потрібних товарів;
  • безпека — платформа впроваджує заходи для захисту користувачів, зокрема перевірку оголошень і протидію шахрайству.

Цілі співпраці

OLX Польща звернулися до Netpeak Agencies Group, вже знаючи наші підходи й результати на шести ринках: України, Казахстану, Узбекистану, Румунії, Болгарії та Португалії.

Основними цілями співпраці стали: збільшення трафіку, підвищення кількості й зниження вартості конверсій.

Команда OLX Польща

Ми порівняли роботу агентств на різних ринках, і Netpeak Agencies Group продемонстрували найбільш детальний підхід до аналізу й оптимізації кампаній. Крім того, вони показали найкраще розуміння ROI та інкрементальності, що для нас надзвичайно важливо.

Стратегія просування

Співпраця з OLX вимагала гнучкого підходу через високу конкуренцію, різноманіття товарних категорій і сезонні коливання попиту. Наша стратегія містила заходи для:

  • оптимізації витрат;
  • підвищення ефективності рекламних кампаній;
  • впровадження автоматизованих інструментів контролю.
  1. Обмеження неефективних витрат.

Аналіз рекламних кампаній показав, що 62% бюджету витрачалося на конверсії з вартістю, вищою за середню. Перший етап стратегії полягав в перерозподілі коштів на більш ефективні кампанії та коригування цільової вартості конверсії (ставка).

Приклад місячного прогнозу зниження вартості інкрементальної конверсії (ICPA) після оптимізації бюджету і ставок на рівні рекламних кампаній.

olx poland Приклад місячного прогнозу зниження вартості ICPA після оптимізації бюджету і ставок на рівні рекламних кампаній

  1. Приведення налаштувань рекламних кампаній до стандартів Netpeak Agencies Group.

Для підвищення ефективності ми планували застосувати перевірені методи оптимізації, наприклад, вимкнути пошукових партнерів Google і рекламу на планшетах.

Пошукові партнери Google — сторонні сайти, що відображають оголошення з Google Ads поряд із результатами пошуку. Якщо трафік із партнерських сайтів показує низьку конверсію, вимкнення цієї опції допомагає зменшити витрати.

Згідно з прогнозами, налаштування знизять вартість конверсії на 3–5%.

olx poland прогноз вартості конверсій

  1. Реструктуризація акаунтів і кампаній.

На цьому етапі ми запланували переглянути структуру акаунтів і рекламних груп, адаптуючи їх до підходів, розроблених нашою командою за роки співпраці з OLX. Це покращило розподіл витрат і керованість кампаній.

  1. Контроль бюджету й управління ставками.

Впровадження систематичного контролю витрат і гнучкого управління цільовою вартістю конверсії безпосередньо впливають на стабільність бюджету і якість трафіку.

  1. Автоматизація контролю якості через Bugs Catcher.

Після стандартизації акаунтів ми запланували інтеграцію польського ринку в наш інструмент автоматичного моніторингу Bugs Catcher. Він щодня аналізує акаунти за 20 ключовими параметрами — від коректності геотаргетингу до виявлення помилок у назвах кампаній.

olx poland інтерфейс Bugs Catcher

Дії команди

Реалізація стратегії потребувала глибокої перебудови акаунтів, налаштування кампаній і постійної оптимізації.

Реструктуризація рекламних акаунтів

Наймасштабнішими й найтривалішими етапами стали оновлення акаунтів, налаштування кампаній і груп оголошень.

Процес включав:

  • створення окремих акаунтів для кожної категорії товарів або послуг;
  • розділення кампаній за типами пристроїв — мобільні й десктопні;
  • базові налаштування для виключення нецільового трафіку — конверсії, аудиторії, списки мінус-слів;
  • сегментація кампаній за цільовою платформою — мобільна версія сайту або додаток;
  • відключення пошукових партнерів і показів на планшетах для уникнення неефективних витрат, оскільки трафік із цих джерел зазвичай відрізняється нижчою конверсією.

Оптимізація рекламних кампаній

Реалізація стратегії — лише початок. Для довгострокового успіху наша команда займалася постійною оптимізацією рекламних кампаній.

  • Розширення семантичного ядра. Додавали нові ключові слова і фрази, що відображали актуальні пошукові запити користувачів. Аналізували тренди й сезонні коливання, щоб адаптувати семантику до змін на ринку.
  • Аналіз і чистка пошукових запитів. Регулярно перевіряли, за якими запитами показуються оголошення. Виключали нерелевантні й неефективні запити, щоб уникнути витрат на нецільовий трафік.
  • Коригування цільової вартості конверсії. Оптимізували ставки на основі результативності кампаній, щоб підвищити рентабельність рекламних інвестицій.
  • Перерозподіл бюджету. Спрямовували кошти на найдієвіші кампанії, покращуючи ефективність витрат.

Автоматизація керування рекламою

Для оптимізації рекламних кампаній ми використали власні розробки й аналітичні інструменти.

  1. Інструмент управління рекламним бюджетом. Допомагає встановлювати й коригувати місячні витрати з урахуванням сезонності. Завдяки цьому кошти гнучко розподіляються між категоріями.

olx poland інструмент управління рекламним бюджетом

  1. Дашборд для оцінювання ефективності. Дає змогу швидко аналізувати результати, порівнювати ефективність різних підкатегорій і знаходити точки зростання. Інструмент став ключовим для прийняття обґрунтованих рішень щодо коригування рекламних кампаній.

olx poland дашборд для оцінки ефективності

  1. Budgets & Bidding — управління ставками й бюджетами. Допомагає оцінювати ситуацію в кожній категорії, змінювати ставки й витрати, а потім завантажувати зміни через Google Ads Editor. Це значно скорочує час на рутинні операції.

olx poland інтерфейс Budgets Bidding

  1. Bugs Catcher — автоматичний контроль якості. Своєчасно виявляє і допомагає усувати проблеми в кампаніях, запобігаючи втратам бюджету.

olx poland інтерфейс bugs catcher для польщі

Завдяки поєднанню цих інструментів з експертизою команди Netpeak Agencies Group, OLX Польща досягли суттєвої економії бюджету і зростання показників ефективності.

Результати просування

За рік нам вдалося досягти значних результатів у ключових аспектах.

  1. Скорочення витрат. Ми зменшили річний рекламний бюджет на 34,4%, що дало змогу OLX Польща звільнити значні кошти для інвестування в інші напрями розвитку.
  2. Покращення ефективності конверсій. Кількість конверсій зросла на 26,5%, а їх вартість знизилася на 48,1%.
  3. Збільшення обсягу трафіку. Кількість кліків зросла на 14,9%, що підтверджує підвищену зацікавленість користувачів і коректність оптимізації.
  4. Зниження вартості кліку (CPC) на 42,9%.

olx poland результати показників

Команда OLX Польща

Найпам’ятнішим епізодом нашої співпраці стало річне збільшення на 50% інкрементальних конверсій у категорії «Робота» під час найкритичнішого місяця — січня.

На польському ринку нам було важко точно оцінити, як performance-маркетинг впливає на інкрементальні конверсії. Це ускладнювало управління бюджетом.

Завдяки досвіду Netpeak Agencies Group і детальному аналізу нашої моделі розрахунку інкрементальних конверсій, результати значно покращилися порівняно з попереднім роком.

Висновки

Співпраця з Netpeak Agencies Group стала для OLX Польща каталізатором змін, що призвели до зростання ефективності маркетингу.

  1. Ми досягли результату завдяки вибудованій чіткій стратегії, що складалася з оптимізації витрат, підвищення ефективності рекламних кампаній і впровадження автоматизованих інструментів контролю.
  2. За рік вдалося скоротити рекламний бюджет на 34,4%, збільшити трафік на 14,9% і кількість конверсій — на 26,5%.
  3. ROI виріс на 159%, а вартість кліка знизилася на 42,9%.
  4. Ми усунули неефективні витрати, стандартизували налаштування, реструктуризували акаунти, налагодили контроль бюджету й управління ставками.
  5. Важливу роль зіграли впроваджені інноваційні інструменти: Bugs Catcher, дашборд для оцінювання ефективності, аналітичний інструмент контролю бюджету і Budgets & Bidding.

Відгуки про співпрацю

Команда OLX Польща

Netpeak Agencies Group повністю виправдали наші очікування, а в деяких аспектах навіть їх перевершили. Це підвищило ефективність використання бюджету, а вплив performance-маркетингу на конверсії в ключових категоріях зріс удвічі.

Максим Складанний, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Кейс з OLX — це не набір цифр, а справжня історія успіху, котра стала можливою завдяки міцному партнерству і злагодженій роботі нашої команди. OLX довірив нам управління своїми кампаніями й бюджетом, а ми застосували наші інструменти і досвід для їхньої оптимізації. Я пишаюся тим, що ми досягли таких разючих результатів.

Команда проєкту: Олена Кушина, Netpeak OLX Team CEO; Олександр Щербина, Netpeak OLX PPC Team Lead; Максим Сокол, Netpeak OLX PPC Tech Lead; Максим Складанний, Матвій Седякін, Netpeak OLX PPC Specialists; Вадим Рижих, Netpeak OLX Data Analyst; Любов Олексенко, Netpeak OLX Client Project Manager.

Максим Складанний

Професійний шлях у PPC розпочав у 2020 році, а з квітня 2024 — у команді Netpeak OLX Team. Особливе задоволення знаходжу в роботі з ecommerce-проєктами.

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