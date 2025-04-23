Кейс OLX Польща: Як скоротити витрати на 34,4% з Netpeak, збільшивши трафік на 15% і конверсії на 26%

Проєкт: OLX Польща.
Період просування: 01.05.2024–30.04.2025.
Регіон: Польща.
Послуга: PPC.
Хто наш партнер
OLX Польща — провідна онлайн-платформа оголошень у Польщі, що входить до міжнародної групи OLX Group. Вона надає користувачам можливість купувати, продавати, орендувати і обмінювати різноманітні товари й послуги — від електроніки і автомобілів до нерухомості та пошуку роботи.
Широкий функціонал підкріплений Унікальною Торговельною Пропозицією (УТП) OLX Польща:
- універсальність — платформа охоплює різні категорії, задовольняючи потреби користувачів у найрізноманітніших сферах;
- зручність — простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого розміщення оголошень і пошуку потрібних товарів;
- безпека — платформа впроваджує заходи для захисту користувачів, зокрема перевірку оголошень і протидію шахрайству.
Цілі співпраці
OLX Польща звернулися до Netpeak Agencies Group, вже знаючи
Основними цілями співпраці стали: збільшення трафіку, підвищення кількості й зниження вартості конверсій.
Команда OLX Польща
Ми порівняли роботу агентств на різних ринках, і Netpeak Agencies Group продемонстрували найбільш детальний підхід до аналізу й оптимізації кампаній. Крім того, вони показали найкраще розуміння ROI та інкрементальності, що для нас надзвичайно важливо.
Стратегія просування
Співпраця з OLX вимагала гнучкого підходу через високу конкуренцію, різноманіття товарних категорій і сезонні коливання попиту. Наша стратегія містила заходи для:
- оптимізації витрат;
- підвищення ефективності рекламних кампаній;
- впровадження автоматизованих інструментів контролю.
- Обмеження неефективних витрат.
Аналіз рекламних кампаній показав, що 62% бюджету витрачалося на конверсії з вартістю, вищою за середню. Перший етап стратегії полягав в перерозподілі коштів на більш ефективні кампанії та коригування цільової вартості конверсії (ставка).
Приклад місячного прогнозу зниження вартості інкрементальної конверсії (ICPA) після оптимізації бюджету і ставок на рівні рекламних кампаній.
- Приведення налаштувань рекламних кампаній до стандартів Netpeak Agencies Group.
Для підвищення ефективності ми планували застосувати перевірені методи оптимізації, наприклад, вимкнути пошукових партнерів Google і рекламу на планшетах.
Пошукові партнери Google — сторонні сайти, що відображають оголошення з Google Ads поряд із результатами пошуку. Якщо трафік із партнерських сайтів показує низьку конверсію, вимкнення цієї опції допомагає зменшити витрати.
Згідно з прогнозами, налаштування знизять вартість конверсії на 3–5%.
- Реструктуризація акаунтів і кампаній.
На цьому етапі ми запланували переглянути структуру акаунтів і рекламних груп, адаптуючи їх до підходів, розроблених нашою командою за роки співпраці з OLX. Це покращило розподіл витрат і керованість кампаній.
- Контроль бюджету й управління ставками.
Впровадження систематичного контролю витрат і гнучкого управління цільовою вартістю конверсії безпосередньо впливають на стабільність бюджету і якість трафіку.
- Автоматизація контролю якості через Bugs Catcher.
Після стандартизації акаунтів ми запланували інтеграцію польського ринку в наш інструмент автоматичного моніторингу Bugs Catcher. Він щодня аналізує акаунти за 20 ключовими параметрами — від коректності геотаргетингу до виявлення помилок у назвах кампаній.
Дії команди
Реалізація стратегії потребувала глибокої перебудови акаунтів, налаштування кампаній і постійної оптимізації.
Реструктуризація рекламних акаунтів
Наймасштабнішими й найтривалішими етапами стали оновлення акаунтів, налаштування кампаній і груп оголошень.
Процес включав:
- створення окремих акаунтів для кожної категорії товарів або послуг;
- розділення кампаній за типами пристроїв — мобільні й десктопні;
- базові налаштування для виключення нецільового трафіку — конверсії, аудиторії, списки мінус-слів;
- сегментація кампаній за цільовою платформою — мобільна версія сайту або додаток;
- відключення пошукових партнерів і показів на планшетах для уникнення неефективних витрат, оскільки трафік із цих джерел зазвичай відрізняється нижчою конверсією.
Оптимізація рекламних кампаній
Реалізація стратегії — лише початок. Для довгострокового успіху наша команда займалася постійною оптимізацією рекламних кампаній.
- Розширення семантичного ядра. Додавали нові ключові слова і фрази, що відображали актуальні пошукові запити користувачів. Аналізували тренди й сезонні коливання, щоб адаптувати семантику до змін на ринку.
- Аналіз і чистка пошукових запитів. Регулярно перевіряли, за якими запитами показуються оголошення. Виключали нерелевантні й неефективні запити, щоб уникнути витрат на нецільовий трафік.
- Коригування цільової вартості конверсії. Оптимізували ставки на основі результативності кампаній, щоб підвищити рентабельність рекламних інвестицій.
- Перерозподіл бюджету. Спрямовували кошти на найдієвіші кампанії, покращуючи ефективність витрат.
Автоматизація керування рекламою
Для оптимізації рекламних кампаній ми використали власні розробки й аналітичні інструменти.
- Інструмент управління рекламним бюджетом. Допомагає встановлювати й коригувати місячні витрати з урахуванням сезонності. Завдяки цьому кошти гнучко розподіляються між категоріями.
- Дашборд для оцінювання ефективності. Дає змогу швидко аналізувати результати, порівнювати ефективність різних підкатегорій і знаходити точки зростання. Інструмент став ключовим для прийняття обґрунтованих рішень щодо коригування рекламних кампаній.
- Budgets & Bidding — управління ставками й бюджетами. Допомагає оцінювати ситуацію в кожній категорії, змінювати ставки й витрати, а потім завантажувати зміни через Google Ads Editor. Це значно скорочує час на рутинні операції.
- Bugs Catcher — автоматичний контроль якості. Своєчасно виявляє і допомагає усувати проблеми в кампаніях, запобігаючи втратам бюджету.
Завдяки поєднанню цих інструментів з експертизою команди Netpeak Agencies Group, OLX Польща досягли суттєвої економії бюджету і зростання показників ефективності.
Результати просування
За рік нам вдалося досягти значних результатів у ключових аспектах.
- Скорочення витрат. Ми зменшили річний рекламний бюджет на 34,4%, що дало змогу OLX Польща звільнити значні кошти для інвестування в інші напрями розвитку.
- Покращення ефективності конверсій. Кількість конверсій зросла на 26,5%, а їх вартість знизилася на 48,1%.
- Збільшення обсягу трафіку. Кількість кліків зросла на 14,9%, що підтверджує підвищену зацікавленість користувачів і коректність оптимізації.
- Зниження вартості кліку (CPC) на 42,9%.
Команда OLX Польща
Найпам’ятнішим епізодом нашої співпраці стало річне збільшення на 50% інкрементальних конверсій у категорії «Робота» під час найкритичнішого місяця — січня.
На польському ринку нам було важко точно оцінити, як performance-маркетинг впливає на інкрементальні конверсії. Це ускладнювало управління бюджетом.
Завдяки досвіду Netpeak Agencies Group і детальному аналізу нашої моделі розрахунку інкрементальних конверсій, результати значно покращилися порівняно з попереднім роком.
Висновки
Співпраця з Netpeak Agencies Group стала для OLX Польща каталізатором змін, що призвели до зростання ефективності маркетингу.
- Ми досягли результату завдяки вибудованій чіткій стратегії, що складалася з оптимізації витрат, підвищення ефективності рекламних кампаній і впровадження автоматизованих інструментів контролю.
- За рік вдалося скоротити рекламний бюджет на 34,4%, збільшити трафік на 14,9% і кількість конверсій — на 26,5%.
- ROI виріс на 159%, а вартість кліка знизилася на 42,9%.
- Ми усунули неефективні витрати, стандартизували налаштування, реструктуризували акаунти, налагодили контроль бюджету й управління ставками.
- Важливу роль зіграли впроваджені інноваційні інструменти: Bugs Catcher, дашборд для оцінювання ефективності, аналітичний інструмент контролю бюджету і Budgets & Bidding.
Відгуки про співпрацю
Команда OLX Польща
Netpeak Agencies Group повністю виправдали наші очікування, а в деяких аспектах навіть їх перевершили. Це підвищило ефективність використання бюджету, а вплив performance-маркетингу на конверсії в ключових категоріях зріс удвічі.
Максим Складанний, PPC Specialist в Netpeak Agencies Group (команда OLX)
Кейс з OLX — це не набір цифр, а справжня історія успіху, котра стала можливою завдяки міцному партнерству і злагодженій роботі нашої команди. OLX довірив нам управління своїми кампаніями й бюджетом, а ми застосували наші інструменти і досвід для їхньої оптимізації. Я пишаюся тим, що ми досягли таких разючих результатів.
Команда проєкту: Олена Кушина, Netpeak OLX Team CEO; Олександр Щербина, Netpeak OLX PPC Team Lead; Максим Сокол, Netpeak OLX PPC Tech Lead; Максим Складанний, Матвій Седякін, Netpeak OLX PPC Specialists; Вадим Рижих, Netpeak OLX Data Analyst; Любов Олексенко, Netpeak OLX Client Project Manager.
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