Как мы обновили страницу COMFY и повысили конверсию в App Store и Google Play

Как мы обновили страницу COMFY и повысили конверсию в App Store и Google Play

Даже когда страница приложения уже в топе мобильных сторов, всегда есть пространство для роста. В этом кейсе покажем, как мы переосмыслили оптимизацию COMFY в App Store и Google Play: изменили визуальные акценты, структуру скриншотов, вынесли коммерческие триггеры на первые позиции — и в результате увеличили конверсию.

Проект: COMFY. Период: март 2025 – апрель 2025 Регион: Украина. Услуга: ASO.

Кто наш партнер

COMFY — один из лидеров украинского рынка розничной и электронной торговли. Компания специализируется на продаже электроники, бытовой техники и сопутствующих услуг: от доставки до клиентской поддержки.

Цель сотрудничества

Повысить CR (Conversion Rate) приложения — то есть увеличить долю пользователей, которые после просмотра страницы COMFY в App Store и Google Play переходят к установке.

Стратегия продвижения

У приложения COMFY одна из самых сильных визуальных презентаций в нише. Команда партнера регулярно обновляет графику в соответствии с сезонными активностями, изменениями в каталоге и функционале.

Чтобы найти эффективное решение, команда RadASO запустила цикл Conversion Rate Optimization (CRO) — итеративную модель, которая позволяет системно работать над ростом CR через тестирование гипотез и анализ результатов.

Наши действия состояли из шести последовательных этапов.

Исследование рынка и методов, которые используют конкуренты. Выдвижение гипотез. Приоритизация действий. Создание креативов. Тестирование. Оценка результатов.

В этом кейсе подробно остановимся на обновлении дизайна скриншотов — самом большом по объему и влиянию этапе в стратегии.

Редизайн и изменение акцентов

Предыдущий набор скриншотов выглядел качественно, но не реализовывал полностью потенциал страницы приложения.

Мы провели редизайн, основная цель которого — привлечь внимание пользователей, помочь им принять решение об установке приложения.

Изменили цветовую палитру, согласовав ее с иконкой COMFY. Сократили количество скриншотов до шести — оптимальное количество, которое не перегружает пользователя информацией и позволяет акцентировано показать ключевые преимущества приложения. Первые три изображения получили наибольшее внимание, ведь именно они часто влияют на решение об установке. На первый снимок экрана вынесли одну из самых популярных акций — «Товар дня» со скидками до 78% на избранные товары. Размер скидки занимает 50% изображения, так ее заметно с первого взгляда. На втором скриншоте расширили тему акций: показали их разнообразие и подсветили наличие бонусов. Это удерживает внимание пользователей после первого визуального импульса. Третье изображение транслирует актуальную программу «Национальный кэшбэк» и продолжает держать акцент на финансовых выгодах. Четвертый снимок экрана отображает удобные способы доставки, закрывая частое возражение на этапе принятия решения. На пятом скриншоте мы подчеркнули связь с офлайн-магазинами и их количество, напоминая, что покупку можно забрать самостоятельно в ближайшей точке. Шестое изображение завершает коммуникацию блоком о поддержке: показали варианты связи с командой COMFY для решения любых вопросов.

Обновленный набор скриншотов от команды RadASO.

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Результаты и масштабирование

Далее мы провели тестирование в App Store и Google Play. 50% пользователей тестовой фокус-группы видели обновленную визуальную часть, другие 50% — старую. После позитивного результата мы масштабировали новую версию на всю аудиторию. Ниже — показатели теста и фактический рост после полного обновления страниц.

App Store

A/B-тест: +0,48% к конверсии.

Фактический результат за период в 15 дней после обновления:

+0,45% к конверсии.

Google Play

A/B-тест: +1,9% к конверсии.

Фактический результат при сравнении периодов до и после обновления:

+1,82% к конверсии.

Масштабирование на метаданные

A/B-тест подтвердил, что вынесение акционного предложения («Товар дня») на первый скриншот положительно повлияло на конверсию, поэтому мы решили протестировать эту же идею в коротком описании приложения для Google Play.

Результат теста:

+12,8% к конверсии.

Вывод

Мы не просто обновили графику, но и переосмыслили логику подачи: сместили визуальные акценты, вынесли самые сильные коммерческие триггеры на первые позиции и протестировали это решение в A/B-формате. Получив положительный результат, масштабировали успешные гипотезы на другие элементы страницы, в частности, краткое описание.

Благодаря этому подходу и экспертизе команды RadASO нам удалось повысить конверсию и сделать страницу приложения COMFY более эффективной для привлечения пользователей.