Как мы обновили страницу COMFY и повысили конверсию в App Store и Google Play
Даже когда страница приложения уже в топе мобильных сторов, всегда есть пространство для роста. В этом кейсе покажем, как мы переосмыслили оптимизацию COMFY в App Store и Google Play: изменили визуальные акценты, структуру скриншотов, вынесли коммерческие триггеры на первые позиции — и в результате увеличили конверсию.
Кто наш партнер
COMFY — один из лидеров украинского рынка розничной и электронной торговли. Компания специализируется на продаже электроники, бытовой техники и сопутствующих услуг: от доставки до клиентской поддержки.
Цель сотрудничества
Повысить CR (Conversion Rate) приложения — то есть увеличить долю пользователей, которые после просмотра страницы COMFY в App Store и Google Play переходят к установке.
Стратегия продвижения
У приложения COMFY одна из самых сильных визуальных презентаций в нише. Команда партнера регулярно обновляет графику в соответствии с сезонными активностями, изменениями в каталоге и функционале.
Чтобы найти эффективное решение, команда RadASO запустила цикл Conversion Rate Optimization (CRO) — итеративную модель, которая позволяет системно работать над ростом CR через тестирование гипотез и анализ результатов.
Наши действия состояли из шести последовательных этапов.
- Исследование рынка и методов, которые используют конкуренты.
- Выдвижение гипотез.
- Приоритизация действий.
- Создание креативов.
- Тестирование.
- Оценка результатов.
В этом кейсе подробно остановимся на обновлении дизайна скриншотов — самом большом по объему и влиянию этапе в стратегии.
Редизайн и изменение акцентов
Предыдущий набор скриншотов выглядел качественно, но не реализовывал полностью потенциал страницы приложения.
Мы провели редизайн, основная цель которого — привлечь внимание пользователей, помочь им принять решение об установке приложения.
- Изменили цветовую палитру, согласовав ее с иконкой COMFY.
- Сократили количество скриншотов до шести — оптимальное количество, которое не перегружает пользователя информацией и позволяет акцентировано показать ключевые преимущества приложения. Первые три изображения получили наибольшее внимание, ведь именно они часто влияют на решение об установке.
- На первый снимок экрана вынесли одну из самых популярных акций — «Товар дня» со скидками до 78% на избранные товары. Размер скидки занимает 50% изображения, так ее заметно с первого взгляда.
- На втором скриншоте расширили тему акций: показали их разнообразие и подсветили наличие бонусов. Это удерживает внимание пользователей после первого визуального импульса.
- Третье изображение транслирует актуальную программу «Национальный кэшбэк» и продолжает держать акцент на финансовых выгодах.
- Четвертый снимок экрана отображает удобные способы доставки, закрывая частое возражение на этапе принятия решения.
- На пятом скриншоте мы подчеркнули связь с офлайн-магазинами и их количество, напоминая, что покупку можно забрать самостоятельно в ближайшей точке.
- Шестое изображение завершает коммуникацию блоком о поддержке: показали варианты связи с командой COMFY для решения любых вопросов.
Обновленный набор скриншотов от команды RadASO.
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Результаты и масштабирование
Далее мы провели тестирование в App Store и Google Play. 50% пользователей тестовой фокус-группы видели обновленную визуальную часть, другие 50% — старую. После позитивного результата мы масштабировали новую версию на всю аудиторию. Ниже — показатели теста и фактический рост после полного обновления страниц.
App Store
A/B-тест: +0,48% к конверсии.
Фактический результат за период в 15 дней после обновления:
+0,45% к конверсии.
Google Play
A/B-тест: +1,9% к конверсии.
Фактический результат при сравнении периодов до и после обновления:
+1,82% к конверсии.
Масштабирование на метаданные
A/B-тест подтвердил, что вынесение акционного предложения («Товар дня») на первый скриншот положительно повлияло на конверсию, поэтому мы решили протестировать эту же идею в коротком описании приложения для Google Play.
Результат теста:
+12,8% к конверсии.
Вывод
Мы не просто обновили графику, но и переосмыслили логику подачи: сместили визуальные акценты, вынесли самые сильные коммерческие триггеры на первые позиции и протестировали это решение в A/B-формате. Получив положительный результат, масштабировали успешные гипотезы на другие элементы страницы, в частности, краткое описание.
Благодаря этому подходу и экспертизе команды RadASO нам удалось повысить конверсию и сделать страницу приложения COMFY более эффективной для привлечения пользователей.
Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Стенгач, ASO Specialist; Катерина Шепель, Client Project Manager.
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