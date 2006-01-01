Анастасия Щеглова

Анастасия Щеглова

Автор NJ c 2025
Позиция:
PPC Specialist
Об авторе:
Работает в маркетинге с 2016 года. Обожает считать, анализировать и строить удобные отчеты в Google Analytics 4.

Статьи автора

PPC
Аналитика
2949 2
Как настроить отслеживание кликов по кнопкам с помощью Google Tag Manager
PPC
Аналитика
Как настроить отслеживание кликов по кнопкам с помощью Google Tag Manager
2949 2
PPC
Аналитика
15442 19
Как настроить отслеживание кликов по кнопкам с помощью Google Tag Manager
PPC
Аналитика
Как настроить отслеживание кликов по кнопкам с помощью Google Tag Manager
15442 19
PPC
5486 2
Как настроить ремаркетинг в Google Ads. Пошаговая инструкция для новичков
PPC
Как настроить ремаркетинг в Google Ads. Пошаговая инструкция для новичков
5486 2