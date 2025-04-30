Как мы вернули почти миллион страниц в индекс Google: Кейс выхода из теневого бана

Как мы вернули почти миллион страниц в индекс Google: Кейс выхода из теневого бана

Проект: агрегатор онлайн-аукционов. Период: 01.06.2024–31.12.2024. Регион: США. Услуга: SEO with monthly fee.

Кто наш партнер

Американский агрегатор онлайн-аукционов подержанных товаров, активно развивающийся на рынке США.

Компания обратилась к нам с серьезной проблемой: из поисковой выдачи Google исчезли сотни тысяч страниц ее конверсионного сайта — в индексе осталась только главная. Это сделало сайт практически невидимым в органическом поиске и поставило под угрозу выход на целевой рынок США.

На момент обращения в развитие бренда были инвестированы значительные ресурсы, поэтому сохранение текущего домена стало критически важным. Также, по словам партнера, ни одна другая команда не бралась за решение такой сложной и нестандартной задачи.

Цели сотрудничества

Снижение трафика и резкое падение конверсий стали первыми тревожными сигналами. Дополнительный анализ показал, что в Google Search Console значительно сократилось количество проиндексированных страниц.

Фактически поисковая система перестала воспринимать сайт как полноценный ресурс. Ни одна из страниц категорий и подкатегорий, отвечающих за трафик и конверсии, не отображалась в результатах поиска. Пользователи не находили нужный контент, даже если вводили правильный запрос — Google просто не показывал эти страницы.

Таким образом, наша основная цель заключалась в восстановлении индексации и поисковой видимости сайта без изменения домена.

Стратегия работы

Поскольку очевидных причин потери видимости не было, мы разработали комплексную стратегию, включающую проверку факторов, которые могли повлиять на уровень доверия со стороны Google. В план вошли четыре ключевых этапа.

Шаг 1. Анализ и первичная диагностика

Первым этапом мы провели аудит сайта, чтобы выявить возможные причины, мешающие индексации.

Санкции Google.

Начали с самого важного — с помощью Google Search Console проверили, не были ли к сайту применены ручные или автоматические санкции, которые могли повлиять на его видимость.

Внутренние настройки сайта.

Следующим шагом проанализировали технические настройки сайта, которые при наличии ошибок потенциально мешают индексации:

метки noindex на страницах;

корректность канонических ссылок;

файлы robots.txt и sitemap.xml;

Структура и содержимое сайта.

Через инструмент «Проверка URL» в Google Search Console мы оценили как Google воспринимает страницы сайта. Если ошибок нет, поисковый робот получает доступ ко всему важному контенту: заголовкам, основному тексту, ссылкам и другим элементам.

Мы обратили внимание не только на наличие этих элементов, но и на их читаемость и доступность.

Скорость и стабильность сервера.

Если сервер медленно отвечает или периодически недоступен, Google ограничивает количество запросов к сайту и не сканирует его полностью — особенно если на нем много страниц. Мы проанализировали данные по скорости ответа сервера и активности поискового робота.

Содержание контента.

С помощью инструмента Netpeak Spider проверили уникальность контента на всех страницах сайта.

Метаданные.

Далее посмотрели наличие и качество метатегов — title и description. Они должны соответствовать содержанию и не дублироваться.

Также обратили внимание на ключевые слова в метаданных — отображают ли они тему страницы и помогают поисковым системам ее распознавать.

Состояние URL.

Мы проанализировали входящие и исходящие ссылки, чтобы оценить их качество и количество. Отдельно проверили, нет ли среди них ссылок с подозрительных или спамных сайтов.

Шаг 2. Выявление причин потери индексации

Анализ показал ряд проблем, из-за которых сайт терял видимость.

Несоответствие критериям EEAT.

Google не находил подтверждений опыта, экспертности, авторитетности и надежности. Основные недостатки:

на сайте отсутствовали контактные данные;

раздел «О бизнесе» не содержал информации о компании, ее миссии, ценностях или команде;

не содержал информации о компании, ее миссии, ценностях или команде; не был зарегистрирован профиль в Google My Business.

Для пользователей это выглядело подозрительно — особенно с учетом того, что работа сервиса предполагала внесение денег на личный счет. Без понятных подтверждений надежности многие просто закрывали сайт, не дойдя до целевого действия.

Ошибки в структуре.

Структура сайта оказалась недостаточно проработанной: отсутствовала четкая навигация, а информация не была структурированной.

В результате поисковым системам было сложно понять, как устроен сайт, а пользователям — быстро находить нужное. Это напрямую влияло на позиции в выдаче и мешало сайту реализовать весь потенциал органического трафика на конкурентном рынке США.

Дубли URL и sitemap.xml.

Структура адресов сайта была почти полностью скопирована с одного из лидеров ниши — совпадали названия разделов, подкатегорий и карточек товаров, отличаясь лишь доменом.

То же самое — с файлом sitemap.xml: повторялись названия директорий и логика построения подфайлов.

На фоне более авторитетных конкурентов Google расценил сайт как малополезный, что привело к потере индексации и снижению трафика.

Шаг 3. Исправление ошибок

Для устранения выявленных проблем мы сосредоточились на:

усилении элементов, повышающих доверие и экспертность сайта;

улучшении контента.

Укрепление доверия через EEAT.

Мы зарегистрировали и подтвердили профиль компании в Google My Business — адрес был верифицирован через физическое письмо с кодом. Это усилило локальную привязку и повысило уровень доверия как со стороны поисковых систем, так и со стороны пользователей.

Также добавили на сайт актуальные контактные данные и расширенный раздел «О нас» с информацией о компании, ее миссии и команде.

Оптимизация структуры и контента.

Мы обновили шаблоны генерации метатегов и заголовков для всех страниц — сделали их уникальными, адаптировали под поисковые запросы и отразили УТП проекта прямо в выдаче Google.

Параллельно запустили реализацию контентной стратегии на основе заранее собранного семантического ядра. Начали системно создавать и публиковать качественные тексты, которые отвечали на реальные запросы пользователей и закрывали их потребности.

Также мы проводили регулярный анализ поисковых запросов, который помог лучше понять интересы аудитории и адаптировать архитектуру сайта. На его основе перестроили структуру с ориентацией на внутренний спрос США: добавили страницы под каждый регион, где работают сервисы компании, а также локальные посадочные под популярные категории товаров и услуг.

Шаг 4. Технические настройки

После оптимизации структуры и контента мы сосредоточились на устранении технических барьеров, которые мешали индексации:

перестроили структуру URL;

обновили карту сайта;

перенастроили приоритеты для поисковых систем;

отправили страницы на повторное сканирование.

Изменение структуры URL.

Ранее структура URL практически дублировала сайты конкурентов — совпадали названия разделов и параметров, адреса были перегружены лишними элементами и плохо читались. Это мешало индексации и усложняло работу поисковых систем.

Мы полностью пересобрали логику формирования адресов. URL:

стали уникальными;

начали отражать смысл страниц с помощью ключевых слов (например, buy , for sale );

, ); больше не содержали громоздких и повторяющихся цепочек — например, /category/parameter-1/parameter-2/parameter-3/parameter-4/ сократили до /category/parameter-1-2/parameter-3-4/.

Наполнение карты сайта.

Чтобы сделать sitemap более точной и уникальной, мы пересмотрели логику формирования ее разделов. Обновили структуру и названия подкатегорий в файле sitemap.xml — это помогло избежать совпадений с конкурентами и сделать архитектуру сайта более понятной для Google.

Оптимизация приоритетов для поисковых систем.

Мы ограничили индексацию технических и малозначимых страниц, чтобы не расходовать краулинговый бюджет на разделы без поисковой ценности. Это позволило сосредоточить внимание Google на действительно важных страницах.

Дополнительно внедрили систему внутренней перелинковки:

добавили ссылки с сотен тысяч карточек на родительские категории;

усилили связи между подкатегориями и смежными разделами.

Также реализовали генерацию ID, на основе которых формируются блоки с рекомендациями. Это улучшило понимание приоритетов со стороны поисковых систем и упростило навигацию для пользователей.

Повторная отправка ключевых страниц на сканирование.

По мере внесения изменений мы вручную отправляли приоритетные страницы на повторное сканирование через Google Search Console. Это помогло быстрее привлечь внимание поисковых систем к самым качественным и уникальным разделам сайта — что особенно важно, когда краулинговый бюджет ограничен.

Как сохранить и увеличить трафик при падающем спросе? Рассказываем на примере кейса «Атлас» .

Результаты работы

В ноябре 2024 года, спустя четыре месяца после начала работы, мы приступили к повторной отправке страниц в Google. Уже в первые дни ключевые разделы начали возвращаться в индекс.

Сайт вырос с одной проиндексированной страницы до 949 000.

Параллельно с увеличением количества страниц в индексе мы получили рост показов и кликов в органической выдаче.

Согласно данным Google Search Console, за четыре месяца:

количество показов достигло 800 050 ;

; количество кликов — 40 419.

Графики хорошо демонстрируют скачок роста показателей и стабильный восходящий тренд, что подтверждает закрепление результатов и рост доверия со стороны поисковой системы.

Что дальше

Теперь, когда проблема с индексируемостью решена и страницы стабильно возвращаются в поиск, мы совместно с партнером начинаем новый этап — работу над всесторонним развитием проекта и постепенным увеличением доли рынка.

Продолжение истории — в наших будущих кейсах.