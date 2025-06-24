Что такоє деиндексация, или Как выйти из теневого бана Google

Что такоє деиндексация, или Как выйти из теневого бана Google

Деиндексация сайта — это ситуация, при которой страницы ресурса массово исчезают из индекса поисковой системы, становясь недоступными для органического поиска. Причиной могут быть алгоритмические ограничения или так называемый «теневой бан» — санкции без официального уведомления в Google Search Console.

Почему возникает деиндексация и как из неё выйти, расскажу далее в статье.

Когда происходит деиндексация

Причин для теневого бана множество. Рассмотрю основные.

Дублирование контента . Если несколько сайтов содержат одинаковый или очень похожий контент, Google считает их дубликатами. Это приводит к тому, что наиболее слабые домены будут деиндексированы или понижены в рейтинге. Копирование и плагиат : Если контент одного ресурса скопирован с другого без разрешения, это считается нарушением авторских прав. Google может отреагировать на такие нарушения санкциями — вплоть до удаления страниц из поисковой выдачи. Зеркала сайта . Это ресурсы, полностью копирующие контент другого ресурса, включая структуру и дизайн. Миррор-сайты часто создаются для обмана пользователей или поисковых систем, и Google склонен их деиндексировать. Некорректная переадресация . Если один сайт автоматически перенаправляет пользователей на другой без их ведома, это может вызвать подозрения. Канонические теги . Когда на двух сайтах указаны канонические теги, указывающие на один и тот же URL, Google будет индексировать только каноническую версию. Похожие домены и брендинг . Если два сайта имеют схожие доменные имена или визуальный стиль, это может привести к путанице. Например, использование разных доменных зон (.com, .net) с одним именем. Дублирование метаданных . Одинаковые метатеги title и description на разных сайтах воспринимаються, как признак неуникального контента. Автоматически сгенерированный контент . Использование инструментов генерации контента без дополнительной доработки может привести к появлению большого количества однотипных и малополезных страниц. Google расценивает такой контент как низкокачественный и может исключить его из индекса. Неправильное использование hreflang . Этот тег предназначен для указания языковых версий сайта. Если он настроен с ошибками, Google может объединить различные версии страниц в одну или вообще исключить некоторые из индекса. Обратные ссылки между сайтами . Избыточное количество линков между двумя порталами выглядит подозрительно. В некоторых случаях Google расценивает такие сайты как один ресурс и исключает дубликаты. Общее хостинг-окружение . Если несколько сайтов с похожим контентом размещены на одном IP-адресе, поисковая система заподозрит искусственное размножение ресурсов с целью продвижения. Партнерские программы . Сайты, которые массово размещают контент из партнерских программ без добавления уникальной ценности, могут быть деиндексированы. Спам и манипуляции . Попытки искусственного повышения рейтинга с помощью скрытого текста, клоакинга или других запрещенных методов приведут к санкциям. Злоупотребление структурированными данными . Неправильное или обманчивое использование микроразметки (например, приписывание несуществующих оценок, цен или событий) вызывает недоверие со стороны Google. Жалобы пользователей . Если посетители сообщают о спаме или плагиате, Google может принять меры против сайта.

Как проверить сайт на деиндексацию

Деиндексированый ресурс теряет видимость в Google, и пользователи больше не могут находить его страницы через поиск. Чаще всего в индексе остается только главная страница, а остальные — полностью исключаются.

Если вы подозреваете, что сайт попал в теневой бан, проверьте теорию следующими шагами.

Проанализируйте органический трафик в Google Analytics или другой системе аналитики. Если трафик из поиска резко уменьшился без изменений в контенте или технических настройках, стоит проверить наличие страниц в индексе. Введите site:example.com в поисковою строчку, где example.com — адрес тестируемого сайта. Посмотрите, сколько страниц показывает поисковик. Если в результатах только главная или очень мало страниц — это сигнал возможной деиндексации. Проверьте количество проиндексированных страниц и динамику в отчете «Индексация страниц» в Google Search Console. Резкое падение — явный признак массового исключения из индекса.

Чек-лист выхода из теневого бана

Команда Netpeak в рамках кейса выхода из теневого бана разработала чек-лист, который поможет выявить потенциальные причины деиндексации. Пункты расположены в порядке снижения значимости.

Санкции. Убедитесь, что на сайт не наложены ручные или алгоритмические санкции. Для этого зайдите в отчеты Google Search Console :

«Проблемы безопасности и меры, принятые вручную» показывает наличие санкций, наложенных сотрудниками Google вручную;

«Проблемы безопасности» отображает проблемы с потенциально вредоносным кодом.

Ограничения индексации на целевых страницах. Проверьте метатеги <meta name="robots"> и заголовки HTTP на наличие директив noindex . Убедитесь, что важные страницы не содержат этой директивы. Проверка файла robots.txt. Убедитесь, что сайт не закрыт от сканирования поисковыми роботами директивой "Disallow: /". Также проверьте, не блокируются ли важные разделы частичными директивами "Disallow" , которые могут ограничивать сканирование нужного контента. Правильное использование канонических ссылок. Проверьте, чтобы теги <link rel="canonical"> на страницах не указывали все на одну и ту же страницу (например, на главную). Массовая каноникализация может привести к деиндексации оригинального контента — Google будет считать, что весь сайт дублирует одну и ту же страницу. Корректный рендеринг страниц. Убедитесь, что страницы отображаются правильно для пользователей и поисковых роботов. Используйте Google Search Console:

выберите URL;

перейдите в Google Search Console и вставьте URL в поле « Проверка URL»;

после проверки нажмите « Просмотреть отрендеренную страницу»;

проанализируйте HTML-код и убедитесь в наличии всех основных элементов контента (заголовки, тексты, изображения).

Оптимизация расхода краулингового бюджета. Воспользуйтесь отчетом Google Search Console, чтобы определить, как поисковый робот сканирует сайт. Убедитесь, что краулинговый бюджет расходуется на действительно важные страницы.

Мониторьте количество обращений робота к сайту для анализа тенденций. Чем больше обращений, тем интереснее ресурс для поисковой системы.

Устраните проблемы с временем отклика хоста. Чем хуже и медленнее работает хостинг, тем менее эффективно расходуется краулинговый бюджет.

Метаданные . Проверьте наличие и уникальность title и description на всех страницах. Убедитесь, что метаданные соответствуют содержанию страниц и включают релевантные ключевые слова. Отсутствие дублирующего контента. Проверьте уникальность контента на всех страницах с помощью инструментов вроде Netpeak Spider .



При необходимости настройте XPath для парсинга текстов и дальнейшего анализа. Убедитесь, что на сайте нет страниц с идентичным или сильно похожим контентом. Проверка ответов сервера:

убедитесь в отсутствии большого количества ошибок 4xx и 5xx ;

проверьте корректность редиректов (статус 301 или 302 );

просканируйте сайт, большинство страниц должны иметь код ответа сервера 200 .



Большое количество битых ссылок ухудшает восприятие ресурса поисковыми системами и снижает доверие.

Карта сайта (sitemap.xml). Убедитесь, что файл sitemap.xml заполнен корректно и отправлен в Google Search Console .

Карта сайта должна содержать все приоритетные страницы, которые:

возвращают код ответа сервера 200 ;

не имеют ограничений индексации и сканирования;

содержат корректные канонические ссылки.

Внешние ссылки. Проанализируйте качество и количество входящих и исходящих ссылок. Проверьте, нет ли ссылок с подозрительных, спамных или токсичных ресурсов.

При необходимости используйте инструмент Disavow Tool в Google Search Console для отклонения нежелательных ссылок. Корректное использование hreflang (для мультиязычных сайтов). Настройте корректные атрибуты hreflang для всех языковых версий ресурса. Убедитесь в отсутствии ошибок в указании регионов и языков.

Что делать после исправления ошибок

После устранения всех основных проблем, сосредоточьтесь на стратегии повышения полезности вашего ресурса для пользователей. Если сайт не привлекает внимание поисковых систем, возможно, он просто не представляет интереса с точки зрения контента.

Универсальных рекомендаций здесь нет — подход зависит от специфики ниши. Однако ключевое правило одно: сайт должен помогать пользователю решать задачи и находить ценную информацию по интересующей теме:

изучайте уникальные темы, которые не затрагивались конкурентами;

продумайте и расширьте структуру, чтобы выделиться среди других.

Не обязательно пытаться превзойти лидеров рынка, но амбициозные цели позволят вам внести изменения, которые приблизят к желаемому результату и повысят видимость сайта в поисковой выдаче.

Сколько времени нужно для результата

После исправления ошибок необходимо проявить терпение и продолжить развитие ресурса. Индексация не восстанавливается мгновенно — ожидание может затянуться на несколько месяцев, в течение которых поисковые системы будут периодически пересканировать страницы. При устранении недочетов и поддержании активности существует шанс, что поисковая система изменит свое отношение к вашему ресурсу и индексация начнется заново.

Стоит учитывать, что в периоды крупных обновлений алгоритмов поисковых систем ваш сайт может получить шанс на «перезагрузку» восприятия поисковиками. В эти моменты особенно важно внимательно следить за изменениями на страницах и отслеживать динамику внимания со стороны поисковых систем.

Выводы