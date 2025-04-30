Як ми повернули майже мільйон сторінок в індекс Google: Кейс виходу з тіньового бану

Як ми повернули майже мільйон сторінок в індекс Google: Кейс виходу з тіньового бану

Проєкт: агрегатор онлайн-аукціонів. Період: 01.06.2024–31.12.2024. Регіон: США. Послуга: SEO with monthly fee.

Хто наш партнер

Американський агрегатор онлайн-аукціонів вживаних товарів, що активно розвивається на ринку США.

Компанія звернулася до нас із серйозною проблемою: з пошукової видачі Google зникли сотні тисяч сторінок її конверсійного сайту — в індексі залишилася лише головна. Це зробило сайт практично невидимим в органічному пошуку й поставило під загрозу вихід на цільовий ринок США.

На момент звернення в розвиток бренду були інвестовані значні ресурси, тому збереження поточного домену стало критично важливим. Також, за словами партнера, жодна інша команда не наважувалася взятися за розв’язання такого складного й нестандартного завдання.

Цілі співпраці

Зниження трафіку й різке падіння конверсій стали першими тривожними сигналами. Додатковий аналіз показав, що в Google Search Console значно скоротилася кількість проіндексованих сторінок.

Фактично пошукова система перестала сприймати сайт як повноцінний ресурс. Жодна зі сторінок категорій і підкатегорій, що відповідають за трафік і конверсії, не відображалася в результатах пошуку. Користувачі не знаходили потрібний контент, навіть якщо вводили правильний запит — Google просто не показував ці сторінки.

Отже, наша основна мета полягала у відновленні індексації й пошукової видимості сайту без зміни домену.

Стратегія роботи

Оскільки очевидних причин втрати видимості не було, ми розробили комплексну стратегію, що включала перевірку чинників, які могли вплинути на рівень довіри з боку Google. До плану увійшли чотири ключові етапи.

Крок 1. Аналіз і первинна діагностика

Першим етапом ми провели аудит сайту, щоб виявити можливі причини, що заважали індексації.

Санкції Google.

Почали з найважливішого — з допомогою Google Search Console перевірили, чи не були застосовані до сайту ручні або автоматичні санкції, що могли вплинути на його видимість.

Внутрішні налаштування сайту.

Наступним кроком проаналізували технічні налаштування сайту, які за наявності помилок потенційно перешкоджали індексації:

мітки noindex на сторінках;

коректність канонічних посилань;

файли robots.txt і sitemap.xml;

Структура і вміст сайту.

Через інструмент «Перевірка URL» у Google Search Console ми оцінили, як Google сприймає сторінки сайту. Якщо помилок немає, пошуковий робот отримує доступ до всього важливого контенту: заголовків, основного тексту, посилань та інших елементів.

Ми звернули увагу не лише на наявність цих елементів, а й на їхню читабельність і доступність.

Швидкість і стабільність сервера.

Якщо сервер повільно відповідає або періодично недоступний, Google обмежує кількість запитів до сайту й не сканує його повністю — особливо якщо на ньому багато сторінок. Ми проаналізували дані щодо швидкості відповіді сервера й активності пошукового робота.

Зміст контенту.

З допомогою інструменту Netpeak Spider перевірили унікальність контенту на всіх сторінках сайту.

Метадані.

Далі проаналізували наявність і якість метатегів — title і description. Вони мають відповідати змісту й не дублюватися.

Також звернули увагу на ключові слова в метаданих — чи відображають вони тему сторінки і допомагають пошуковим системам її розпізнавати.

Стан URL.

Ми перевірили вхідні й вихідні посилання, щоб оцінити їхню кількість і якість. Окремо подивилися, чи немає серед них посилань з підозрілих або спамних сайтів.

Крок 2. Виявлення причин втрати індексації

Аналіз показав низку проблем, через які сайт втрачав видимість.

Невідповідність критеріям EEAT.

Google не знаходив підтверджень досвіду, експертності, авторитетності й надійності. Основні недоліки:

на сайті бракувало контактних даних;

розділ «Про бізнес» не містив інформації про компанію, її місію, цінності або команду;

не містив інформації про компанію, її місію, цінності або команду; не було зареєстровано профіль у Google My Business.

Для користувачів це виглядало підозріло — особливо з огляду на те, що робота сервісу передбачала внесення коштів на особистий рахунок. Без зрозумілих підтверджень надійності багато хто просто закривав сайт, не дійшовши до цільової дії.

Помилки в структурі.

Структура сайту виявилася недостатньо опрацьованою: чітка навігація була відсутня, а інформація — неструктурована.

У результаті пошуковим системам було складно зрозуміти, як влаштований сайт, а користувачам — швидко знаходити потрібне. Це безпосередньо впливало на позиції у видачі й заважало сайту реалізувати весь потенціал органічного трафіку на конкурентному ринку США.

Дублі URL і sitemap.xml.

Структура адрес сайту була майже повністю скопійована з одного з лідерів ніші — збігалися назви розділів, підкатегорій і карток товарів, відрізняючись лише доменом.

Те ж саме — з файлом sitemap.xml: повторювалися назви директорій і логіка побудови підфайлів.

На тлі більш авторитетних конкурентів Google розцінив сайт як малокорисний, що призвело до втрати індексації та зниження трафіку.

Крок 3. Виправлення помилок

Для усунення виявлених проблем ми зосередилися на:

посиленні елементів, що підвищують довіру й експертність сайту;

покращенні контенту.

Зміцнення довіри через EEAT.

Ми зареєстрували й підтвердили профіль компанії в Google My Business — адресу було верифіковано через фізичний лист із кодом. Це посилило локальну прив’язку й підвищило рівень довіри як з боку пошукових систем, так і з боку користувачів.

Також додали на сайт актуальні контактні дані й розширений розділ «Про нас» з інформацією про компанію, її місію і команду.

Оптимізація структури й контенту.

Ми оновили шаблони генерації метатегів і заголовків для всіх сторінок — зробили їх унікальними, адаптували під пошукові запити і відобразили УТП проєкту безпосередньо у видачі Google.

Паралельно запустили реалізацію контентної стратегії на основі заздалегідь зібраного семантичного ядра. Почали системно створювати й публікувати якісні тексти, що відповідали реальним запитам користувачів і закривали їхні потреби.

Також ми проводили регулярний аналіз пошукових запитів, котрий дав змогу краще зрозуміти інтереси аудиторії та адаптувати архітектуру сайту. На його основі перебудували структуру з орієнтацією на внутрішній попит США: додали сторінки під кожен регіон, де працюють сервіси компанії, а також локальні посадкові під популярні категорії товарів і послуг.

Крок 4. Технічні налаштування

Після оптимізації структури й контенту ми зосередилися на усуненні технічних бар’єрів, що заважали індексації:

перебудували структуру URL;

оновили мапу сайту;

переналаштували пріоритети для пошукових систем;

відправили сторінки на повторне сканування.

Зміна структури URL.

Раніше структура URL практично дублювала сайти конкурентів — збігалися назви розділів і параметрів, адреси були перевантажені зайвими елементами й погано читалися. Це заважало індексації та ускладнювало роботу пошукових систем.

Ми повністю перебудували логіку формування адрес. URL:

стали унікальними;

почали відображати сенс сторінок з допомогою ключових слів (наприклад, buy , for sale );

, ); більше не містили громіздких і повторюваних ланцюжків — наприклад, /category/parameter-1/parameter-2/parameter-3/parameter-4/ скоротили до /category/parameter-1-2/parameter-3-4/.

Наповнення мапи сайту.

Щоб зробити sitemap більш точною і унікальною, ми переглянули логіку формування її розділів. Оновили структуру й назви підкатегорій у файлі sitemap.xml — це допомогло уникнути збігів із конкурентами і зробити архітектуру сайту більш зрозумілою для Google.

Оптимізація пріоритетів для пошукових систем.

Ми обмежили індексацію технічних і малозначущих сторінок, щоб не витрачати краулінговий бюджет на розділи без пошукової цінності. Це дало змогу зосередити увагу Google на дійсно важливих сторінках.

Додатково впровадили систему внутрішньої перелінковки:

додали посилання з сотень тисяч карток на батьківські категорії;

посилили зв’язки між підкатегоріями й суміжними розділами.

Також реалізували генерацію ID, на основі яких формуються блоки з рекомендаціями. Це покращило розуміння пріоритетів із боку пошукових систем і спростило навігацію для користувачів.

Повторне надсилання ключових сторінок на сканування.

Упродовж внесення змін ми вручну надсилали пріоритетні сторінки на повторне сканування через Google Search Console. Це дало змогу швидше привернути увагу пошукових систем до найбільш якісних і унікальних розділів сайту — що особливо важливо за обмеженого краулінгового бюджету.

Як зберегти і збільшити трафік попри падіння попиту? Розповідаємо на прикладі кейсу «Атлас» .

Результати роботи

У листопаді 2024 року, через чотири місяці після початку роботи, ми розпочали повторне надсилання сторінок у Google. Уже в перші дні ключові розділи почали повертатися в індекс.

Сайт виріс з однієї проіндексованої сторінки до 949 000.

Паралельно зі збільшенням кількості сторінок в індексі ми отримали зростання показів і кліків в органічній видачі.

Згідно з даними Google Search Console, за чотири місяці:

кількість показів досягла 800 050 ;

; кількість кліків — 40 419.

Графіки добре демонструють стрибок зростання показників і стабільний висхідний тренд, що підтверджує закріплення результатів і зростання довіри з боку пошукової системи.

Що далі

Тепер, коли проблему з індексуванням вирішено і сторінки стабільно повертаються в пошук, ми разом із партнером розпочинаємо новий етап — роботу над всебічним розвитком проєкту й поступовим збільшенням частки ринку.

Продовження історії — у наших майбутніх кейсах.