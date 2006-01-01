Светлана Качарская

Светлана Качарская

Автор NJ c 2023
Соцсети:
Facebook Telegram LinkedIn
Соцсети:
Facebook Telegram LinkedIn

Статьи автора

Бизнес
Кейсы
1671 4
Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс
Бизнес
Кейсы
Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс
1671 4