Как анализ рынка определяет ключевые точки для развития стартапа в Чехии — кейс

Мы в Netpeak имеем опыт вывода наших партнеров на новые рынки. Однако одно дело, когда бизнес успешно развивался в одной стране, а потом решил масштабироваться. Другое, когда речь о стартапе, присматривающемся к незнакомой стране. Первое, что в таком случае нужно — анализ рынка. Есть четкий алгоритм такого анализа, и об этом наш кейс.
Период выполнения работ: 13.01.2023 — 15.02.2023.
Регион: Чехия.
Услуга: маркетинг-анализ рынка.
Команда проекта: руководитель отдела стратегий — Светлана Качарская; стратег — Богдан Мантула.
Кто клиент
CRAFTER (рабочее название) — стартап, который предоставляет услуги домашних работ на рынке Чехии. Команда стартапа включает украинский менеджмент и мастеров из Украины в Чехии. Главная цель компании — это совместить заказчиков качественных услуг домашних работ и украинских мастеров, которые ищут дополнительный источник дохода.
Цели анализа
Клиент обратился в Netpeak за услугой «Исследование рынка Чехии».
Команда CRAFTER имела целью понять потенциал и конкурентное насыщение рынка, определить целевую аудиторию.
Мы должны были найти ответы на вопросы:
- Каков потенциал рынка (размер рынка)?
- Какие факторы влияют на рынок?
- Кто является потенциальным потребителем?
- Какие боли и мотивы потенциального потребителя?
- Какие существуют конкуренты?
- Какие способы монетизации используют конкуренты?
- Какие каналы и месседжи используют конкуренты для продвижения?
- Какие стоит использовать каналы продвижения?
Работать пришлось в довольно широкой нише с большим количеством игроков. К тому же, оказалось, что чехи достаточно закрыты для общения, и пришлось искать определенные подходы в коммуникации с целевой аудиторией. Это стало интересным вызовом для команды.
Действия команды
Чтобы найти ответы на все эти вопросы команда использовала:
- кабинетные исследования;
- интервью;
- общение с экспертами.
Качественные исследования (интервью и общение с экспертами) выявляли инсайты, далее инсайт/гипотезу команда проверяла с помощью кабинетных исследований — поиск статистических данных, которые подтверждают или отвергают гипотезу.
Анализ мы разделяем на общие блоки. Каждый блок дополняет следующий и корректирует дальнейшие шаги исследования.
1. Общий анализ рынка
Общий анализ рынка включал экономические и социальные факторы влияния на стартап.
Анализ показал, что «инфляция и негативные потребительские настроения заставили чешское население искать пути экономии расходов на домашние услуги».
Для примера эту гипотезу подтвердили:
- статистические источники;
- отчет Brandwatch — анализ разговоров и запросов пользователей в социальных сетях;
- эксперты — «чехи сейчас считают деньги».
2. Определение размера целевого рынка — Target Market
Чтобы понять размер целевого рынка, мы ориентировались на следующие категории:
- общее количество интернет-пользователей в Чехии — Total Addressable Market (TAM);
- количество пользователей в возрасте 24-64 года, то есть активных заказчиков услуг в онлайне — Serviceable Addressable Market (SAM);
- количество женщин в данной категории в интернете, так как они являются основными заказчиками целевых услуг — Target Market.
Также мы определили количество ключевых запросов в каждой категории и сопоставили их с запросами в Украине и Польше. Это ближайшие рынки, которые похожи по поведению пользователей в интернете по данной услуге. Анализ, в частности, показал, что размер целевого рынка достаточен в рамках Чехии, но мал по сравнению с похожими странами. Поэтому CRAFTER в будущем стоит подумать о расширении.
3. Анализ конкурентов
Исследование конкурентов проводили в два этапа. Первый включал определение групп конкурентов.
Второй этап включал отбор прямых конкурентов и исследование их показателей в digital — трафика, ключевых месседжей, каналов трафика и социальных сетей.
На основе собранных данных разработали по каждому конкуренту контент-карту, которая указывала поля «ключевых месседжей», которые чаще всего использует конкурент.
Результатом анализа конкурентов стала карта слабых и сильных сторон.
4. Анализ аудитории
Анализ аудитории проводился с использованием следующих инструментов:
- по показателям трафика сайтов конкурентов (посетители сайтов конкурентов — демографические, социальные и поведенческие интересы);
- по показателям статистических данных по целевой аудитории.
Ключевые боли и барьеры потребителей были взяты за основу распределения аудитории на сегменты и построения Buyer Persona (портрета покупателя).
5. Общие рекомендации
Также мы предоставили клиенту Customer Journey Map и рекомендации по развитию проекта.
Результаты анализа
В ходе анализа мы предоставили рекомендации по первоочередным действиям вывода нового продукта на рынок Чехии.
Так, удалось получить ответы на вопросы:
- какие внешние факторы влияют на продукт на рынке;
- какой размер и потенциал рынка;
- насколько рынок конкурентно-насыщенный и какие требования потребителей будут к новому продукту.
Клиент получил четкие рекомендации и видение рынка и скорректировал путь развития проекта.
Отзывы о сотрудничестве
Богдан Мантула, Middle digital-стратег Netpeak
Детальный брифинг с клиентом определил бизнес цели и вопросы, которые клиент хотел прояснить. Благодаря этому появился пул гипотез для проверки и сложилось понимание комплекса первоочередных задач анализа.
В процессе самого анализа мы выявили дополнительные факторы, которые могут влиять на продвижение продукта, такие как реальные объемы рынка, демографическая картина, скрытые конкуренты и др. Благодаря глубокому анализу и обсуждению с клиентом всех нюансов ситуации на рынке, удалось составить четкие рекомендации для дальнейшего развития проекта.
Артур Боблак, фаундер CRAFTER
На самом деле, все замечательно. Благодаря команде Netpeak мы узнали много новой и полезной информации для себя. Теперь для нас важно все это детально изучить, а дальше не исключаем продолжения совместной работы.
По теме
Свежее
Диджитализация АТБ. Комплексный онлайн-маркетинг для лидера ритейла Украины — кейс
Рассказываем как выстроить комплексную диджитал-стратегию
Как оптимизировать изображения на сайте
В этой статье рассмотрю, что такое оптимизация изображений, зачем нужна и какие сервисы помогут ее сделать
Как создать SEO-текст с помощью AI. Советы от практиков и рабочие промпты
Google «не любит» контент, сгенерированный AI. Слышали такое предостережение? Но при правильной генерации штучные тексты могут работать на SEO