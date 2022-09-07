Как успешно запустить интернет-магазины по продаже семян и саженцев в Болгарии, Чехии и Словакии — кейс Gradinamax
Период продвижения: декабрь 2021 — март 2022 года.
Регион продвижения: Болгария, Чехия, Словакия.
Услуга: SEO.
Команда проекта: SEO-специалисты департамента Enterprise Иван Яровой, Елена Неделько, Мария Омельченко, Дмитрий Козачко, Мария Зиманенко; Александр Кухаренко, SEO Tech Lead департамента Enterprise; Outreach-специалист Стефани Кръчмарова и Operation Manager Мария Горова из Netpeak Bulgaria; Елена Кавчак, РМ департамента Enterprise; Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department.
Кто клиент
Gradinamax — группа компаний, которая продает качественные семена и саженцы в Украине и странах Восточной и Центральной Европы. У них есть сеть интернет-магазинов, которые размещены в разных доменных зонах в зависимости от региона.
Мы сотрудничаем с компанией с 2014 года. Занимаемся оптимизацией сайтов под требования поисковых систем и привлечением клиентов из платных источников.
Цели продвижения
На этот раз клиент обратился к нам за помощью с подготовкой и запуском сайтов в новых странах Центральной Европы. На тот момент у нас уже был совместный опыт успешного запуска в Румынии. Gradinamax решили масштабировать успех на Болгарию, Чехию и Словакию.
Действия команды
Созданием сайтов занималась команда разработки клиента. Мы же активно сопровождали этот процесс, чтобы итоговый продукт соответствовал универсальным требованиям поисковых систем и особенностям рынков каждой из стран.
Анализ конкурентов
Прежде чем начать подготовку технического задания на создание и оптимизацию сайта, мы провели анализ конкурентов и технических показателей их ресурсов. Это позволяет изучить нишу, выявить слабые и сильные стороны конкурентов, акцентировать внимание на УТП (уникальные торговые предложения) клиента, которые будут ценны для аудитории конкретной страны.
Пример части сравнительной таблицы анализа конкурентов
Кроме технического, контентного и анализа ссылочной массы выполнили еще ассортиментный анализ. Чтобы определить, какие категории товаров представлены, их количество и цены. Ассортимент у клиента большой, а рынки стран отличаются. Поэтому лучше заранее понимать, на какие товары стоит делать ставку. Пример такой таблицы ниже:
Ниша семян и саженцев имеет свои особенности: у некоторых растений конкретный период посадки, а значит их заказывают и доставляют за несколько недель перед началом сезона. Например, доставка саженцев клубники проходит с марта по ноябрь. Поэтому мы также провели анализ периода доставки в каждой стране в рамках анализа конкурентов.
На основе всех наших исследований подготовили файл с анализом текущей ситуации и общей стратегией развития в нише семян и саженцев в Чехии, Болгарии и Словакии.
Техническая реализация сайтов
Дальше составили рекомендации по созданию и технической оптимизации сайта.
- Согласовали с клиентом структуру сайта, исходя из ассортимента товаров.
- Подготовили шаблоны формирования ЧПУ (человеко понятных URL) для всех типов страниц с учетом особенностей алфавитов этих стран.
- Заложили такую структуру, благодаря которой очень легко анализировать результативность SEO-продвижения по разным типам страниц.
catalog/[category name]
карточки товара product/[product name]
статьи на блоге article/[article name]
— позволяет удобно работать в Google Analytics. Достаточно задать фильтр по названию URL catalog, чтобы получить данные только по категориям и т.д.
- Подготовили рекомендации для следующих пунктов:
- страницы пагинации;
- формирование html- и xml-карт сайта;
- файла robots.txt;
- ограничение индексации отдельных страниц сайта;
- определение канонических URL.
Все они важны, чтобы ресурс корректно индексировался, соответствовал требованиям поисковых роботов, а значит, занимал лучшие позиции в органической выдаче.
Кстати, с клиентом мы сотрудничаем достаточно давно, поэтому часть пунктов (микроразметка, настройка базовых редиректов) даже не вошли в эти рекомендации. Команда разработки знакома с нашим подходом и начала создавать сайты уже с учетом нужных требований, которым соответствуют ранее созданные сайты клиента в Украине и Румынии.
Контентная оптимизация
При текстовом переводе даже среди языков одной группы всегда есть нюансы, заметить которые сможет только носитель языка. Поэтому для начала мы нашли native-копирайтеров и переводчиков на чешском, словацком и болгарском языках. С поиском нам помогли коллеги из офиса Netpeak в Болгарии.
Затем:
- Подготовили список элементов сайта на перевод (фильтры, значения фильтров, параметры товаров, кнопки и т.д.).
- Подготовили список всех категорий, товаров и их названия.
- Подготовили ручные и шаблонные метаданные для разных типов страниц.
- Подготовили и перевели контент на служебных страницах с информацией о доставке, оплате и другими необходимыми данными для покупателей с учетом особенностей каждой страны.
После создания и наполнения сайтов контентом провели их проверку. Когда все тесты прошли успешно, сайты
gradinamax.bg
gradinamax.cz
gradinamax.sk
были открыты для поисковых роботов.
Результаты продвижения
Сайты заработали в марте 2022 и имеют положительную динамику, которая нравится клиенту.
Болгария
Чехия
Словакия
Важно: сайты имеют высокую сезонность, и в конце апреля-начале мая в нише наблюдается традиционный спад.
По похожему алгоритму ранее был запущен сайт в Румынии (2016 год), мы до сих пор с ним работаем и достигли таких результатов.
Доля рынка gradinamax.ro в Румынии составляет 7.8%
Отзывы о сотрудничестве
Достичь полученных результатов удалось главным образом благодаря эффективной и слаженной совместной работе команды Netpeak и команды клиента. Благодаря налаженным процессам, мы смогли не только успешно запустить сайты в новых странах, но и параллельно настроить и запустить инструменты платного трафика. Как итог — успешный запуск на трех новых рынках Европы.
Елена Кавчак, Рroject Manager департамента Enterprise, Netpeak.
Вывод
Выходить на новые рынки относительно легко, особенно если у вас есть успешный опыт запуска сайтов в прошлом, базовый анализ ситуации и определенный план действий, которому следует команда, а именно:
- Провести анализ ситуации на рынке, узнать игроков, их сильные и слабые стороны, ассортимент и цены.
- На основании полученных данных подготовить структуру сайта.
- Подготовить техническое задание на оптимизацию сайта, чтобы он соответствовал требованиям поисковых систем.
- Подготовить контент на нужном языке с вычиткой и редактурой от native спикеров.
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