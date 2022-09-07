Расскажите о вашей задаче
Кейсы

Как успешно запустить интернет-магазины по продаже семян и саженцев в Болгарии, Чехии и Словакии — кейс Gradinamax
Иван Яровой
82 2
1662535802
12
Клиент: gradinamax.bg; gradinamax.cz; gradinamax.sk.

Период продвижения: декабрь 2021 — март 2022 года.

Регион продвижения: Болгария, Чехия, Словакия.

Услуга: SEO.

Команда проекта: SEO-специалисты департамента Enterprise Иван Яровой, Елена Неделько, Мария Омельченко, Дмитрий Козачко, Мария Зиманенко; Александр Кухаренко, SEO Tech Lead департамента Enterprise; Outreach-специалист Стефани Кръчмарова и Operation Manager Мария Горова из Netpeak Bulgaria; Елена Кавчак, РМ департамента Enterprise; Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department.

Кто клиент

Gradinamax — группа компаний, которая продает качественные семена и саженцы в Украине и странах Восточной и Центральной Европы. У них есть сеть интернет-магазинов, которые размещены в разных доменных зонах в зависимости от региона.

Мы сотрудничаем с компанией с 2014 года. Занимаемся оптимизацией сайтов под требования поисковых систем и привлечением клиентов из платных источников.

Цели продвижения

На этот раз клиент обратился к нам за помощью с подготовкой и запуском сайтов в новых странах Центральной Европы. На тот момент у нас уже был совместный опыт успешного запуска в Румынии. Gradinamax решили масштабировать успех на Болгарию, Чехию и Словакию.

Действия команды

Созданием сайтов занималась команда разработки клиента. Мы же активно сопровождали этот процесс, чтобы итоговый продукт соответствовал универсальным требованиям поисковых систем и особенностям рынков каждой из стран.

Анализ конкурентов

Прежде чем начать подготовку технического задания на создание и оптимизацию сайта, мы провели анализ конкурентов и технических показателей их ресурсов. Это позволяет изучить нишу, выявить слабые и сильные стороны конкурентов, акцентировать внимание на УТП (уникальные торговые предложения) клиента, которые будут ценны для аудитории конкретной страны.

Пример части сравнительной таблицы анализа конкурентов

Пример части сравнительной таблицы анализа конкурентов

Кроме технического, контентного и анализа ссылочной массы выполнили еще ассортиментный анализ. Чтобы определить, какие категории товаров представлены, их количество и цены. Ассортимент у клиента большой, а рынки стран отличаются. Поэтому лучше заранее понимать, на какие товары стоит делать ставку. Пример такой таблицы ниже:

ассортиментный анализ

Ниша семян и саженцев имеет свои особенности: у некоторых растений конкретный период посадки, а значит их заказывают и доставляют за несколько недель перед началом сезона. Например, доставка саженцев клубники проходит с марта по ноябрь. Поэтому мы также провели анализ периода доставки в каждой стране в рамках анализа конкурентов.

На основе всех наших исследований подготовили файл с анализом текущей ситуации и общей стратегией развития в нише семян и саженцев в Чехии, Болгарии и Словакии.

Техническая реализация сайтов

Дальше составили рекомендации по созданию и технической оптимизации сайта.

  1. Согласовали с клиентом структуру сайта, исходя из ассортимента товаров.
  2. Подготовили шаблоны формирования ЧПУ (человеко понятных URL) для всех типов страниц с учетом особенностей алфавитов этих стран.
  3. Заложили такую структуру, благодаря которой очень легко анализировать результативность SEO-продвижения по разным типам страниц.
Например, такая вложенность страниц:
catalog/[category name]
карточки товара product/[product name]
статьи на блоге article/[article name]
— позволяет удобно работать в Google Analytics. Достаточно задать фильтр по названию URL catalog, чтобы получить данные только по категориям и т.д.
  1. Подготовили рекомендации для следующих пунктов:
  • страницы пагинации;
  • формирование html- и xml-карт сайта;
  • файла robots.txt;
  • ограничение индексации отдельных страниц сайта;
  • определение канонических URL.

Все они важны, чтобы ресурс корректно индексировался, соответствовал требованиям поисковых роботов, а значит, занимал лучшие позиции в органической выдаче.

Кстати, с клиентом мы сотрудничаем достаточно давно, поэтому часть пунктов (микроразметка, настройка базовых редиректов) даже не вошли в эти рекомендации. Команда разработки знакома с нашим подходом и начала создавать сайты уже с учетом нужных требований, которым соответствуют ранее созданные сайты клиента в Украине и Румынии.

Контентная оптимизация

При текстовом переводе даже среди языков одной группы всегда есть нюансы, заметить которые сможет только носитель языка. Поэтому для начала мы нашли native-копирайтеров и переводчиков на чешском, словацком и болгарском языках. С поиском нам помогли коллеги из офиса Netpeak в Болгарии.

Затем:

  1. Подготовили список элементов сайта на перевод (фильтры, значения фильтров, параметры товаров, кнопки и т.д.).

список элементов сайта на перевод

  1. Подготовили список всех категорий, товаров и их названия.

список всех категорий, товаров и их названия

  1. Подготовили ручные и шаблонные метаданные для разных типов страниц.
  2. Подготовили и перевели контент на служебных страницах с информацией о доставке, оплате и другими необходимыми данными для покупателей с учетом особенностей каждой страны.

После создания и наполнения сайтов контентом провели их проверку. Когда все тесты прошли успешно, сайты
gradinamax.bg
gradinamax.cz
gradinamax.sk
были открыты для поисковых роботов.

Результаты продвижения

Сайты заработали в марте 2022 и имеют положительную динамику, которая нравится клиенту.

Болгария

Болгария

Чехия

Чехия

Словакия

Словакия

Важно: сайты имеют высокую сезонность, и в конце апреля-начале мая в нише наблюдается традиционный спад.

По похожему алгоритму ранее был запущен сайт в Румынии (2016 год), мы до сих пор с ним работаем и достигли таких результатов.

Доля рынка gradinamax.ro в Румынии
Доля рынка gradinamax.ro в Румынии составляет 7.8%

Отзывы о сотрудничестве

Достичь полученных результатов удалось главным образом благодаря эффективной и слаженной совместной работе команды Netpeak и команды клиента. Благодаря налаженным процессам, мы смогли не только успешно запустить сайты в новых странах, но и параллельно настроить и запустить инструменты платного трафика. Как итог — успешный запуск на трех новых рынках Европы.

Елена Кавчак, Рroject Manager департамента Enterprise, Netpeak.

Вывод

Выходить на новые рынки относительно легко, особенно если у вас есть успешный опыт запуска сайтов в прошлом, базовый анализ ситуации и определенный план действий, которому следует команда, а именно:

  1. Провести анализ ситуации на рынке, узнать игроков, их сильные и слабые стороны, ассортимент и цены.
  2. На основании полученных данных подготовить структуру сайта.
  3. Подготовить техническое задание на оптимизацию сайта, чтобы он соответствовал требованиям поисковых систем.
  4. Подготовить контент на нужном языке с вычиткой и редактурой от native спикеров.
Иван Яровой

Middle SEO Specialist of Enterprise Department. В Netpeak c 2017 года.

Другие статьи автора
Узнайте больше
раскрутка сайтов SEO на этапе разработки сайта
2
0
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

По теме

Как получить 184% прироста трафика и увеличить долю поискового трафика в три раза в gaming-тематике — кейс Wowcarry

Доля органического трафика увеличилась с 14% до 44%, а небрендового — на 184%.

Как менее чем за два года увеличить органический трафик на 162% и транзакции на 85%. Кейс masterzoo.ua

Мы сменили CMS, не просев в трафике, и превратили каталог товаров в полноценный интернет-магазин.

Кейс kkt365.ru: как мы получили заявки в нише b2b с высокой конкуренцией

Как мы недооценили уровень конкуренции в нише, и как пришлось с этим бороться, чтобы принести пользу клиенту.

Свежее

Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua

Новые триггеры, разнообразие рассылок и обновленная форма подписки дали нужный результат.

Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank

Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%.

Как маркетинговому агентству выйти на зарубежный рынок. Опыт ADINDEX

Зачем нужно выходить за рубеж, если и в своей стране все идет неплохо, да и вообще — нет времени на продвижение на незнакомом рынке? Давайте разбираться вместе!

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
Cookies policy
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok