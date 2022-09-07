Як успішно запустити інтернет-магазини з продажу насіння та саджанців у Болгарії, Чехії та Словаччині — кейс Gradinamax

Клієнт: gradinamax.bg; gradinamax.cz; gradinamax.sk. Період просування: грудень 2021 — березень 2022. Регіон просування: Болгарія, Чехія, Словаччина. Послуга: SEO. Команда проєкту: SEO-фахівці департаменту Enterprise Іван Яровий, Олена Неділько, Марія Омельченко, Дмитро Козачко, Марія Зіманенко; Олександр Кухаренко, SEO Tech Lead департаменту Enterprise; Outreach-фахівець Стефані Кр'чмарова та Operation Manager Марія Горова з Netpeak Bulgaria; Олена Кавчак, РМ департаменту Enterprise; Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department.

Хто клієнт

Gradinamax — група компаній, що продає якісне насіння і саджанці в Україні та країнах Східної і Центральної Європи. Мають мережу інтернет-магазинів, які розміщені в різних доменних зонах залежно від регіону.

Ми співпрацюємо з 2014 року. Займаємося оптимізацією сайтів під вимоги пошукових систем та залученням клієнтів із платних джерел.

Цілі просування

Цього разу клієнт звернувся до нас по допомогу з підготовкою та запуском сайтів у нових країнах Центральної Європи. На той момент ми вже мали спільний досвід успішного запуску в Румунії. Gradinamax вирішили масштабувати успіх на Болгарію, Чехію та Словаччину.

Дії команди

Створенням сайтів займалася команда розробки клієнта. Ми ж активно супроводжували цей процес, щоб підсумковий продукт відповідав універсальним вимогам пошукових систем та особливостям ринків кожної країни.

Аналіз конкурентів

Перш ніж розпочати підготовку технічного завдання на створення та оптимізацію сайту, ми провели аналіз конкурентів і технічних показників їхніх ресурсів. Це дає змогу вивчити нішу, виявити слабкі та сильні сторони конкурентів, акцентувати увагу на УТП клієнта (унікальна торговельна пропозиція), які будуть цінними для аудиторії конкретної країни.

Приклад частини порівняльної таблиці аналізу конкурентів

Крім технічного, контентного та аналізу посилальної маси виконали ще асортиментний аналіз. Щоб визначити, які категорії товарів представлені, їхню кількість та ціни. Асортимент клієнта великий, а ринки країн відрізняються. Тому краще наперед розуміти, на які товари варто робити ставку. Приклад такої таблиці нижче:

Ніша насіння та саджанців має свої особливості: у деяких рослин конкретний період посадки, значить, їх замовляють та доставляють за кілька тижнів перед початком сезону. Наприклад, доставка саджанців полуниці відбувається з березня по листопад. Тому ми також здійснили аналіз періоду доставки в кожній країні в рамках аналізу конкурентів.

На основі всіх наших досліджень підготували файл із аналізом поточної ситуації та загальною стратегією розвитку у ніші насіння та саджанців у Чехії, Болгарії та Словаччині.

Технічна реалізація сайтів

Далі склали рекомендації щодо створення та технічної оптимізації сайту.

Погодили із клієнтом структуру сайту, з огляду на асортимент товарів. Підготували шаблони формування зрозумілих для людини URL для всіх типів сторінок з урахуванням особливостей алфавітів цих країн. Заклали таку структуру, завдяки якій дуже легко аналізувати результативність SEO-просування по різних типах сторінок.

Наприклад, така вкладеність сторінок: catalog/[category name] картки товару product/[product name] статті на блозі article/[article name] — дає змогу зручно працювати у Google Analytics. Достатньо встановити фільтр за назвою URL catalog, щоб отримати дані тільки за категоріями тощо.

Підготували рекомендації для таких пунктів:

сторінки пагінації;

формування html- та xml-карт сайту;

файлу robots.txt;

обмеження індексації окремих сторінок сайту;

визначення канонічних URL-адрес.

Всі вони важливі, щоб ресурс коректно індексувався, відповідав вимогам пошукових роботів, а отже, посідав кращі позиції в органічній видачі.

До речі, з клієнтом ми співпрацюємо досить давно, тому частина пунктів (мікророзмітка, налаштування базових редиректів) навіть не увійшла до цих рекомендацій. Команда розробки знайома з нашим підходом і почала створювати сайти з урахуванням потрібних вимог, яким відповідають раніше створені сайти клієнта в Україні та Румунії.

Контентна оптимізація

Під час роботи з перекладами текстів навіть серед мов однієї групи є нюанси, помітити які зможе лише носій мови. Тому для початку ми знайшли native-копірайтерів і перекладачів чеською, словацькою та болгарською мовами. З пошуком нам допомогли колеги з офісу Netpeak у Болгарії.

Потім:

Підготували список елементів сайту на переклад (фільтри, значення фільтрів, параметри товарів, кнопки тощо).

Підготували список усіх категорій, товарів та їхні назви.

Підготували ручні та шаблонні метадані для різних типів сторінок. Підготували та переклали контент на службових сторінках з інформацією про доставку, оплату та іншими необхідними даними для покупців з урахуванням особливостей кожної країни.

Після створення та наповнення сайтів контентом провели їхню перевірку. Коли всі тести пройшли успішно, сайти

gradinamax.bg

gradinamax.cz

gradinamax.sk

були відкриті для пошукових роботів.

Результати просування

Сайти запрацювали в березні 2022 року і мають позитивну динаміку, яка подобається клієнту.

Болгарія

Чехія

Словаччина

Важливо: сайти мають високу сезонність, і наприкінці квітня-початку травня у ніші спостерігається традиційний спад.

За схожим алгоритмом раніше був запущений сайт в Румунії (2016 рік), ми досі з ним працюємо і досягли таких результатів.

Частка ринку gradinamax.ro у Румунії становить 7.8%

Відгуки про співпрацю

Досягти отриманих результатів вдалося головним чином завдяки ефективній та злагодженій спільній роботі команди Netpeak та команди клієнта. Завдяки налагодженим процесам ми змогли не тільки успішно запустити сайти в нових країнах, але й паралельно налаштувати та запустити інструменти платного трафіку. Як результат — успішний запуск на трьох нових ринках Європи. Олена Кавчак, Рroject Manager департаменту Enterprise, Netpeak.

Висновок

Виходити на нові ринки порівняно легко, особливо якщо у вас є успішний досвід запуску сайтів у минулому, базовий аналіз ситуації та певний план дій, яким слідує команда, а саме:

Провести аналіз ситуації на ринку, дізнатися гравців, їхні сильні та слабкі сторони, асортимент і ціни. На основі отриманих даних підготувати структуру сайту. Підготувати технічне завдання на оптимізацію сайту, щоб відповідати вимогам пошукових систем. Підготувати контент потрібною мовою з вичиткою та редактурою від native-спікерів.